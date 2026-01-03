Live streaming: Ολυμπιακός – Πρωτέας Βούλας
Παρακολουθήστε σε live streaming από το OSFP TV την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Πρωτέας Βούλας (15:00) για την 12η αγωνιστική της Α1 μπάσκετ γυναικών.
Στις αγωνιστικές της υποχρεώσεις επιστρέφει, το Σάββατο (3/1) το μεσημέρι, η ομάδα μπάσκετ Γυναικών του Ολυμπιακού. Συγκεκριμένα, στις 15:00, οι «ερυθρόλευκες» νταμπλούχες Ελλάδας αντιμετωπίζουν τον Πρωτέα Βούλας, τον οποίο υποδέχονται στην αίθουσα 5 του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, για το ματς της 12ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Α1, με στόχο τη νίκη, ώστε να «μπουν» με το «δεξί» στο 2026.
Μία αναμέτρηση που μπορείτε να παρακολουθήσετε μέσω live streaming από το OSFP TV.
