Πρωτέας Βούλας – Ολυμπιακός 56-81: Άνετο διπλό για τις Ερυθρόλευκες και ιδανικό ξεκίνημα στην Α1 Γυναικών

Έχοντας το προβάδισμα και απόσταση ασφαλείας από την αρχή (ξεκίνησε με σερί 1-17), ο Ολυμπιακός επικράτησε 81-56 του Πρωτέα Βούλας για την πρώτη αγωνιστική της Α1 γυναικών και ξεκίνησε με το… δεξί της υποχρεώσεις του στο ελληνικό πρωτάθλημα. Πρώτη σκόρερ της αναμέτρησης η Μόργκαν Μάλι, με 22 πόντους (5/11 τρίποντα), ενώ για τις νικήτριες η Ελεάννα Χριστινάκη είχε 16 πόντους (7/15 σουτ).

Οι παίκτριες της Φρόσως Δραγάκη πήγαν με το +13 στα αποδυτήρια (30-43), ενώ στο δεύτερο μέρος του ματς η εικόνα δεν άλλαξα με τις Ερυθρόλευκες να κρατούν τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα και να παίρνουν τη νίκη.

Μπήκε δυνατά ο Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός «μπήκε» δυνατά στο ματς και ξέφυγε με +16 (1-17), με λέι απ της Γούλφολκ (5:51), ενώ προηγήθηκε με 19-3, με δύο εύστοχες βολές της Τζόνσον (4:56). Η Σπυριδοπούλου «έγραψε» το 24-12, στο 0:22, με τον Πρωτέα να μειώνει, για το 24-14 του πρώτου δεκάλεπτου. Ανάλογη η εικόνα και στη δεύτερη περίοδο, με τις πρωταθλήτριες να προηγούνται με 32-19, με νέο καλάθι της Γούλφολκ (4:53). Οι γηπεδούχες μείωσαν σε 38-30, αλλά με δύο βολές της Δίελα (0:03), ο Ολυμπιακός «έκλεισε» το ημίχρονο με προβάδισμα +13 (30-43).

Στο ξεκίνημα (9:15) του δεύτερου μέρους, η Ράμπερ αξιοποίησε την εξαιρετική ασίστ της Χριστινάκη, για το +17 (30-47) και στο 8:48, η Γούλφολκ ανέβασε τη διαφορά στο +19 (30-49). Στο 1:34, η Γιακούμπτσοβα έδωσε «αέρα» +25 (36-61) στις «ερυθρόλευκες», οι οποίες ολοκλήρωσαν την τρίτη περίοδο μπροστά με 63-41. Στο τέταρτο οκτάλεπτο, ο Ολυμπιακός διατήρησε το καλό του πρόσωπο και προηγήθηκε με 76-52, με την Χριστινάκη (3:16), επικρατώντας με 81-56.