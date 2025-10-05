Live streaming: Πρωτέας Βούλας – Ολυμπιακός

Μετά την κατάκτηση του Super Cup στην Άρτα, με τη νίκη (74-30) επί του ΠΑΣ Γιάννινα στον τελικό, η ομάδα μπάσκετ Γυναικών του Ολυμπιακού ρίχνεται στη «μάχη» του πρωταθλήματος της σεζόν 2025-26.

Συγκεκριμένα, την Κυριακή (5/10) το μεσημέρι, ώρα 13:00, οι «ερυθρόλευκες» πρωταθλήτριες Ελλάδας αντιμετωπίζουν τον Πρωτέα Βούλας εκτός έδρας, στο κλειστό γυμναστήριο «Γ. Γεννηματάς», για την 1η αγωνιστική, με στόχο μια νικηφόρα πρεμιέρα στην Α1.

Δείτε Live την αναμέτρηση Πρωτέας Βούλας – Ολυμπιακός

«Να ακολουθήσουμε το πλάνο που έχουμε δουλέψει»

Πανωραία Ντάλα: «Αύριο, ξεκινάει το πρωτάθλημα για εμάς. Να ευχηθώ, πρώτα από όλα, υγεία σε όλες τις ομάδες. Πρώτο μας παιχνίδι για την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, κόντρα στον Πρωτέα Βούλας. Μια πολύ καλή ομάδα, που πάντα βρίσκεται στις κορυφαίες ομάδες του πρωταθλήματος. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ σοβαρές και συγκεντρωμένες, γιατί παίζουμε στην έδρα τους και πάντα παίζουν δυνατά εκεί. Να ακολουθήσουμε το πλάνο που έχουμε δουλέψει. Είμαστε καινούρια ομάδα ακόμα, προσπαθούμε να βρούμε τα πατήματα μας και να μάθουμε η μία την άλλη. Παρόλα αυτά, προερχόμαστε από ένα καλό παιχνίδι στην Άρτα και πιστεύω, ίσως έχουμε καλύτερο αγωνιστικό ρυθμό».