Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025
28.09.2025 | 21:42
Σφοδρή σύγκρουση οχημάτων στο Γαλαξίδι - Δύο νεκροί (εικόνες)
28.09.2025 | 19:43
Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό στην Εύβοια - Ένας νεκρός
Ολυμπιακός: Η απονομή του Super Cup και οι πανηγυρισμοί με τους φιλάθλους του (vids)
Μπάσκετ 28 Σεπτεμβρίου 2025 | 18:49

Ολυμπιακός: Η απονομή του Super Cup και οι πανηγυρισμοί με τους φιλάθλους του (vids)

Δείτε την απονομή και τους πανηγυρισμούς των «ερυθρόλευκων» μετά την κατάκτηση του πρώτου Super Cup Γυναικών, ύστερα από το επιβλητικό 70-34 επί του ΠΑΣ Γιάννινα.

Σύνταξη
Ο Ολυμπιακός συνέτριψε τον ΠΑΣ Γιάννινα με 70-34 και έγραψε ιστορία, καθώς κατέκτησε το πρώτο Σούπερ Καπ που έγινε ποτέ στο γυναικείο μπάσκετ.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, οι «ερυθρόλευκες» έγιναν ένα «κουβάρι» γιορτάζοντας όλες μαζί το πρώτο τρόπαιο της σεζόν, ενώ κατά την απονομή η ικανοποίησή τους ήταν κάτι παραπάνω από εμφανής.  Παράλληλα πανηγύρισαν έντονα με τους φιλάθλους της ομάδας που βρέθηκαν στην Άρτα και έδωσαν δυναμικό «παρών».

Επίσης η Ελεάννα Χριστινάκη αναδείχθηκε MVP  του αγώνα μετά από ψηφοφορία και την απονομή έγινε από την Εβίνα Μάλτση, Legend και πρέσβειρα του μπάσκετ γυναικών.

Η Χριστινάκη στο φινάλε της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τον ΠΑΣ Γιάννινα μέτρησε 32 πόντους σε 28’41” με 3/3 ελεύθερες βολές, 10/12 δίποντα, 3/6 τρίποντα και 10 ριμπάουντ, φτάνοντας στο 41 στο σύστημα αξιολόγησης.

«Ήταν μια ωραία διοργάνωση και ο ΠΑΣ Γιάννινα μια καλή ομάδα. Μπορεί το σκορ να μην το έδειξε, αλλά του αξίζουν συγχαρητήρια και πολλά μπράβο και η συνέχεια θα είναι πολύ καλύτερη. Τους εύχομαι τα καλύτερα. Από κάθε δυσκολία έρχονται και τα θετικά. Εμείς το θέλαμε πολύ σε αυτό το πρώτο παιχνίδι του θεσμού. Το απολαύσαμε όλοι. Μας περιμένει μια δύσκολη σεζόν με Ευρώπη και Ελλάδα, βρίσκουμε τη χημεία μας και έχουμε πει όποιος είναι σε καλή μέρα να δίνουμε την μπάλα. Έτυχε σήμερα να είμαι εγώ και ευχαριστώ πολύ την ομάδα. Χωρίς καλούς συμπαίκτες δεν γίνεται τίποτα. Η κόουτς επίσης μου δίνει μεγάλη ελευθερία και αυτό με αφήνει να βγάλω το ταλέντο μου. Έχουμε νέες ξένες, προσθήκες, απλά σήμερα έτυχε να είμαι εγώ», είπε η MVP.

Από την πλευρά της η προπονήτρια Φρόσω Δρακάκη είπε: «Δεν μπορούσαμε να περιμένουμε καλύτερο ξεκίνημα. Τα κορίτσια δεν σταμάτησαν να παλεύουν στιγμή! Συγχαρητήρια σε όλους, όπως και στον ΠΑΣ Γιάννινα. Είναι σημαντικό για εμάς που στο πρώτο SuperCup πήραμε το τρόπαιο. Δεν σταματήσαμε να παλεύουμε. Το ήθελαν πολύ και επίσης ο Ολυμπιακός είναι ομάδα που ξέρει να κερδίζει. Τους αξίζει όλο αυτό.

Η Ελεάννα (Χριστινάκη) είναι πραγματικά η κορυφαία Ελληνίδα παίκτρια. Σήμερα ήταν καταπληκτική, ασταμάτηση, δουλεύει πάρα πολύ, είναι αντγωνιστική με την έννοια ότι θέλει το καλύτερο και δεν παρατάει καμία φάση. Της αξίζει ο τίτλος της MVP. Ένας τίτλος που ανήκει και στο περσινό τεχνικό επιτελείο, γιατί αυτοί έφεραν την ομάδα εδώ».

Ολυμπιακός: Δείτε την απονομή στις ερυθρόλευκες και τους πανηγυρισμούς για την κατάκτηση του Super Cup

Wall Street: Η μετοχή που ξεχωρίζει εν μέσω χάους στον τομέα του χαλκού

Wall Street: Η μετοχή που ξεχωρίζει εν μέσω χάους στον τομέα του χαλκού

Κρουαζιέρα: Προς νέο ρεκόρ, αλλά σύννεφα μετά το 2026-2027

Κρουαζιέρα: Προς νέο ρεκόρ, αλλά σύννεφα μετά το 2026-2027

Πώς αντιμετωπίζεις το άγχος της Κυριακής;
Πώς αντιμετωπίζεις το άγχος της Κυριακής;

Η Κυριακή είναι μια περίεργη μέρα. Ναι μεν ανήκει σε εμάς και μπορούμε να κάνουμε ότι θέλουμε, ωστόσο όλοι ξέρουμε ότι μόλις περάσει έρχεται η Δευτέρα και η επιστροφή στη σκληρή ρουτίνα.

Σύνταξη
