Super Cup: ΠΑΣ Γιάννινα και Ολυμπιακός κοντράρονται για το πρώτο τρόπαιο της σεζόν

Η «αυλαία» της αγωνιστικής περιόδου 2025-26 στην Α1 μπάσκετ των γυναικών είναι προγραμματισμένο να ανοίξει το Σαββατοκύριακο 4-5 Οκτωβρίου, ωστόσο ο ΠΑΣ Γιάννινα και ο Ολυμπιακός έχουν την ευκαιρία να πανηγυρίσουν την κατάκτηση ενός τροπαίου πριν ξεκινήσουν τις υποχρεώσεις τους στο πρωτάθλημα.

Οι δύο ομάδες κοντράρονται σήμερα (28/9) στην Άρτα για το Σούπερ Καπ, που διεξάγεται φέτος για πρώτη φορά.

Ένας ακόμη τελικός μεταξύ των δύο ομάδων

Υπενθυμίζεται ότι οι «ερυθρόλευκες» πανηγύρισαν την προηγούμενη σεζόν το νταμπλ, ενώ ο σύλλογος της Ηπείρου έφτασε ως τον τελικό του φάιναλ φορ του Κυπέλλου, το οποίο διεξήχθη στο Ηράκλειο, όπου ηττήθηκε από τον Ολυμπιακό με 59-51.

Το 1ο Σούπερ Καπ γυναικών θα λάβει χώρα στο κλειστό Τ9 της Άρτας και ο τελικός θα αρχίσει στις 16:00. Την αναμέτρηση θα διαιτητεύσουν οι Καρπάνος, Λιότσιος και Λιαρομμάτης.