Super Cup: ΠΑΣ Γιάννινα και Ολυμπιακός κοντράρονται για το πρώτο τρόπαιο της σεζόν
ΠΑΣ Γιάννινα και Ολυμπιακός διεκδικούν την Κυριακή (28/9) το πρώτο τρόπαιο της σεζόν στο μπάσκετ γυναικών, στον τελικό του νεοσύστατου Super Cup.
Η «αυλαία» της αγωνιστικής περιόδου 2025-26 στην Α1 μπάσκετ των γυναικών είναι προγραμματισμένο να ανοίξει το Σαββατοκύριακο 4-5 Οκτωβρίου, ωστόσο ο ΠΑΣ Γιάννινα και ο Ολυμπιακός έχουν την ευκαιρία να πανηγυρίσουν την κατάκτηση ενός τροπαίου πριν ξεκινήσουν τις υποχρεώσεις τους στο πρωτάθλημα.
Οι δύο ομάδες κοντράρονται σήμερα (28/9) στην Άρτα για το Σούπερ Καπ, που διεξάγεται φέτος για πρώτη φορά.
Ένας ακόμη τελικός μεταξύ των δύο ομάδων
Υπενθυμίζεται ότι οι «ερυθρόλευκες» πανηγύρισαν την προηγούμενη σεζόν το νταμπλ, ενώ ο σύλλογος της Ηπείρου έφτασε ως τον τελικό του φάιναλ φορ του Κυπέλλου, το οποίο διεξήχθη στο Ηράκλειο, όπου ηττήθηκε από τον Ολυμπιακό με 59-51.
Το 1ο Σούπερ Καπ γυναικών θα λάβει χώρα στο κλειστό Τ9 της Άρτας και ο τελικός θα αρχίσει στις 16:00. Την αναμέτρηση θα διαιτητεύσουν οι Καρπάνος, Λιότσιος και Λιαρομμάτης.
