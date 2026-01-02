Πώς τα μονοπώλια έγιναν ένας απ’ τους μεγαλύτερους κινδύνους του 2025

Στην πρώτη δημόσια ομιλία της ως επικεφαλής της MI6 αυτό το μήνα, η Blaise Metreweli είπε ότι «ο κόσμος μας αναδιαμορφώνεται» από νέα τεχνολογικά προϊόντα με έναν τρόπο που κάποτε απεικονιζόταν μόνο στην επιστημονική φαντασία.

Μιλώντας από τα κεντρικά γραφεία της MI6 στο Λονδίνο, προειδοποίησε ότι οι τεχνολογίες «ξαναγράφουν την πραγματικότητα των συγκρούσεων καθώς συγκλίνουν για να δημιουργήσουν εργαλεία που μοιάζουν με επιστημονική φαντασία».

Ο Metreweli προειδοποίησε ότι η «καθοριστική πρόκληση του 21ου αιώνα» δεν είναι «απλώς ποιος διαθέτει τις πιο ισχυρές τεχνολογίες, αλλά ποιος τις καθοδηγεί με τη μεγαλύτερη σοφία».

Οι τεχνολογικοί γίγαντες ως νέα παγκόσμια δύναμη

Σύμφωνα με το Al Jazeera, η Metreweli προειδοποίησε ότι η ικανότητα των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών να διαμορφώνουν την πληροφορία και να καθοδηγούν την κοινή γνώμη μπορεί να έχει βαθιές πολιτικές συνέπειες.

Η συγκέντρωση δύναμης σε λίγα χέρια δημιουργεί μια νέα μορφή μονοπωλίου, όπου λίγες εταιρείες μπορούν να ελέγχουν την πληροφόρηση και τις επικοινωνίες, επηρεάζοντας εκλογές, κοινωνικές αντιλήψεις και ακόμη και στρατηγικές αποφάσεις.

Αν και η Metreweli δεν ανέφερε συγκεκριμένα παραδείγματα, δύο ή τρεις αμερικανικές εταιρείες κυριαρχούν στα κοινωνικά μέσα και ο Ελόν Μασκ, ιδιοκτήτης της X (καθώς και της SpaceX και της Tesla), ελέγχει επίσης την Starlink, το δίκτυο δορυφορικών επικοινωνιών που θεωρείται ζωτικής σημασίας για τον ουκρανικό στρατό στον συνεχιζόμενο πόλεμο με τη Ρωσία.

Η δύναμη αυτή δεν περιορίζεται στην τεχνολογία αλλά επεκτείνεται στην πολιτική, στην κοινωνία και στην παγκόσμια στρατηγική.

Μονοπώλια και οικονομική επιρροή

Η ισχύς των μονοπωλίων δεν περιορίζεται μόνο στην πολιτική σφαίρα.

Οι οικονομικές συνέπειες είναι εξίσου σημαντικές.

Στην Ινδία, η αγορά αερομεταφορών είναι σχεδόν μονοπωλιακή, με την IndiGo και την Air India να ελέγχουν το 92% της αγοράς.

Η έλλειψη ανταγωνισμού έχει οδηγήσει σε αύξηση τιμών εισιτηρίων κατά 43% σε σχέση με το 2019, περιορίζοντας την πρόσβαση σε αεροπορικές μετακινήσεις για μεγάλο μέρος του πληθυσμού.

Netflix has released new key art and a motto for their acquisition of Warner Bros “Defining the next century of storytelling together… More choice, more opportunity, more value” pic.twitter.com/7pL42wY5e2 — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) December 17, 2025

Παράλληλα, η προτεινόμενη συγχώνευση Netflix-Warner Bros έχει προκαλέσει ανησυχίες για περιορισμό της δημιουργικότητας και των επιλογών των καταναλωτών.

Μια ομαδική αγωγή υποστηρίζει ότι η συγχώνευση θα μειώσει τον ανταγωνισμό και θα δώσει στη Netflix τον έλεγχο σε σημαντικά franchises, όπως το Harry Potter, το DC Comics και το Game of Thrones, αυξάνοντας τις τιμές και περιορίζοντας τις επιλογές περιεχομένου.

Η κρίση της IndiGo: Παράδειγμα ακραίας συγκέντρωσης δύναμης

Στις 2 Δεκεμβρίου 2024, η IndiGo ακύρωσε χιλιάδες πτήσεις λόγω έλλειψης πιλότων και μη συμμόρφωσης με νέους κανόνες εργασίας.

Οι ακυρώσεις δημιούργησαν χάος στα αεροδρόμια της Ινδίας, αφήνοντας εκατοντάδες χιλιάδες επιβάτες σε αναμονή.

Η κρίση αποκάλυψε τον κίνδυνο υπερβολικής εξάρτησης από έναν αερομεταφορέα, με την IndiGo να κατέχει το 65% του μεριδίου αγοράς.

Η Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Αεροπορίας (DGCA) προειδοποίησε την εταιρεία και ξεκίνησε έρευνα υψηλού επιπέδου. Το γεγονός ότι οι τιμές αυξήθηκαν δραματικά καταδεικνύει την οικονομική επιρροή των μονοπωλίων, επηρεάζοντας άμεσα τη ζωή των πολιτών.

#Indigo created aviation chaos across the country after #DGCA issued new crew-rest guidelines, seemingly to show @DGCAIndia its position. This is what a monopoly or duopoly can do. Someday Jio or Airtel might pull the same move and @TRAI may not be able to do anything. pic.twitter.com/2qEQWiYdT1 — kafi_political (@kafi_political) December 5, 2025

Οι κίνδυνοι των μονοπωλίων

Τα μονοπώλια δημιουργούνται όταν μια επιχείρηση υπερισχύει των άλλων μέσω της καινοτομίας ή του ελέγχου των σπάνιων πόρων, δημιουργώντας εμπόδια για τους ανταγωνιστές της. Αν και συχνά επικρίνονται για τον περιορισμό των επιλογών και την αύξηση των τιμών, μερικές φορές μπορούν να προσφέρουν αγαθά και υπηρεσίες που ο κατακερματισμένος ανταγωνισμός δεν θα μπορούσε να διατηρήσει.

Ωστόσο, υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους πολλοί οικονομολόγοι προειδοποιούν να μην επιτρέπεται η εμφάνιση μονοπωλίων.

Τα μονοπώλια μπορούν να υπονομεύσουν την οικονομική δραστηριότητα μιας χώρας, αποδυναμώνοντας τον ανταγωνισμό και καταστέλλοντας την καινοτομία. Τα μονοπώλια μπορούν επίσης να στρεβλώσουν τις τιμές. Οι κυρίαρχες εταιρείες μπορεί να περιορίσουν την προσφορά προκειμένου να διατηρήσουν τις τιμές τεχνητά υψηλές, πιέζοντας τους καταναλωτές.

«Σε έναν κόσμο που πλήττεται από κρίση στο κόστος διαβίωσης, οτιδήποτε οδηγεί σε αύξηση των τιμών των αγαθών θα πρέπει να ανησυχεί τους ανθρώπους», δήλωσε ο Max Lawson, επικεφαλής πολιτικής και υπεράσπισης της Oxfam.

Τέλος, τα μονοπώλια καταστέλλουν την επιχειρηματικότητα. Μια ομάδα που έχει τον έλεγχο των υποδομών, των δεδομένων ή των αλυσίδων εφοδιασμού μπορεί να ευνοεί τον εαυτό της ή άλλες προτιμώμενες επιχειρήσεις, αυξάνοντας τα εμπόδια εισόδου για νέες επιχειρήσεις ή πιθανούς ανταγωνιστές.

Από οικονομική άποψη, αυτό μπορεί να σημαίνει λιγότερες θέσεις εργασίας, λιγότερη καινοτομία και μεγαλύτερη ανισότητα στον πλούτο. Μπορεί επίσης, στην περίπτωση των κοινωνικών μέσων, να χρησιμοποιηθεί για να καταπνίξει την ενημέρωση, τις απόψεις ή ακόμη και τις πολιτικές εναλλακτικές λύσεις.

Τι μας λέει η ιστορία

Η οικονομική ιστορία των ΗΠΑ είναι γεμάτη παραδείγματα μονοπωλιακής δύναμης. Στα τέλη του 1800, η Standard Oil του John D Rockefeller συνέτριψε τους ανταγωνιστές της μέσω «αρπακτικών τιμών», υποτιμώντας σκόπιμα τις τιμές των ανταγωνιστών για να τους εξαναγκάσει να κλείσουν τις επιχειρήσεις τους και στη συνέχεια να αυξήσει τις τιμές.

Μέχρι τη δεκαετία του 1890, η Standard Oil έλεγχε περίπου το 90% της διύλισης πετρελαίου στις ΗΠΑ.

Περίπου την ίδια εποχή, τα μονοπώλια των σιδηροδρόμων στρέβλωσαν τις περιφερειακές οικονομίες χρησιμοποιώντας διακριτικές τιμές μεταφοράς, ευνοώντας ορισμένες περιοχές και βιομηχανίες, ενώ υποτιμούσαν τις εταιρείες που αμφισβητούσαν την κυριαρχία τους.

Τα σύγχρονα τεχνολογικά μονοπώλια ακολουθούν το ίδιο μοτίβο. Η Google, για παράδειγμα, κυριαρχεί στη ψηφιακή διαφήμιση και διαμορφώνει αποτελεσματικά τις διαδικτυακές αγορές, χρησιμοποιώντας μαζική συλλογή δεδομένων για να καθορίσει τι βλέπουν οι άνθρωποι και πώς οι επιχειρήσεις και οι πολιτικοί προσεγγίζουν το κοινό.

Αλλού, η Amazon αξιοποιεί τη δύναμή της στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου και της εφοδιαστικής για να υποτιμήσει τους ανταγωνιστές της. Χρησιμοποιεί το τεράστιο δίκτυο logistics, τις αποθήκες και την τιμολόγηση βάσει δεδομένων για να προσφέρει χαμηλότερες τιμές και ταχύτερη παράδοση από τους ανταγωνιστές της, γεγονός που ενισχύει τη δύναμή της στην αγορά.

«Τα τελευταία 30 χρόνια, έχουμε δει μια ακραία συγκέντρωση της δύναμης της αγοράς [στον τομέα της τεχνολογίας] … η οποία έκανε τις οικονομίες πιο αναποτελεσματικές και [έχει] οδηγήσει σε αύξηση της εισοδηματικής ανισότητας», δήλωσε ο Lawson στο Al Jazeera.

Ο Standing του Πανεπιστημίου SOAS επανέλαβε αυτό το συναίσθημα: «Οι σύγχρονες οικονομίες έχουν εξελιχθεί έτσι ώστε τα μονοπώλια να είναι όλο και πιο παρόντα σε όλους τους τομείς δραστηριότητας».

«Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στις υπηρεσίες πληροφοριών. Πλουτοκράτες όπως ο Elon Musk είναι όλο και πιο ικανοί να καθορίζουν την πολιτική κατεύθυνση των υπηρεσιών [όπως η πλατφόρμα κοινωνικών μέσων X] που παρέχουν, εκτός από το να χρησιμοποιούν τον πλούτο τους για να αγοράζουν πολιτικούς», πρόσθεσε.

Πώς μπορούν (και πρέπει) οι κυβερνήσεις να αντιμετωπίσουν τα μονοπώλια

Οι κυβερνήσεις μπορούν να περιορίσουν τα μονοπώλια μέσω αντιμονοπωλιακών νόμων, διαλύοντας μεγάλες εταιρείες σε μικρότερες μονάδες και ενισχύοντας τον ανταγωνισμό.

Το παράδειγμα της διάλυσης της AT&T το 2011 δείχνει ότι η ρύθμιση μπορεί να μειώσει τις τιμές και να αυξήσει τις επιλογές των καταναλωτών.

Σήμερα, οι ρυθμιστικές αρχές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ΗΠΑ χρησιμοποιούν πρόστιμα, διαλειτουργικότητα και δίκαιες πρακτικές για να μειώσουν τα εμπόδια εισόδου στην αγορά.

Ο νόμος για τις ψηφιακές αγορές (DMA) της ΕΕ απαιτεί από τις κυρίαρχες πλατφόρμες να μοιράζονται δεδομένα και να επιτρέπουν στους ανταγωνιστές να συνδέονται στα συστήματά τους, προάγοντας τον δίκαιο ανταγωνισμό.

Ο Lawsons δήλωσε ότι πιστεύει ότι «για να ρυθμίσεις τους τεράστιους κολοσσούς των επιχειρήσεων, μπορείς να τους περιορίσεις, είτε διαλύοντάς τους σε μικρότερες ιδιωτικές εταιρείες είτε εθνικοποιώντας τους».

«Το έχουμε ξανακάνει», πρόσθεσε. «Η Standard Oil διαλύθηκε τη δεκαετία του 1910. Αυτό ήταν πριν από έναν αιώνα. Δεν υπάρχει λόγος να μην συμβεί ξανά».