newspaper
Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
02.01.2026 | 08:34
Πώς θα λειτουργήσουν καταστήματα, σούπερ μάρκετ και τράπεζες σήμερα – Οι εξαιρέσεις
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Πώς τα μονοπώλια έγιναν ένας απ’ τους μεγαλύτερους κινδύνους του 2025
Διεθνής Οικονομία 02 Ιανουαρίου 2026 | 14:00

Πώς τα μονοπώλια έγιναν ένας απ’ τους μεγαλύτερους κινδύνους του 2025

Τα μονοπώλια, οι γιγαντιαίες εταιρείες τεχνολογίας και οι επικεφαλής τους γίνονται πολιτικά τόσο ισχυροί όσο τα έθνη-κράτη

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕπιμέλειαΣιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Πεινάς συχνά; Ο μικροσκοπικός «διακόπτης» ίσως είναι στο “off”

Πεινάς συχνά; Ο μικροσκοπικός «διακόπτης» ίσως είναι στο “off”

Spotlight

Στην πρώτη δημόσια ομιλία της ως επικεφαλής της MI6 αυτό το μήνα, η Blaise Metreweli είπε ότι «ο κόσμος μας αναδιαμορφώνεται» από νέα τεχνολογικά προϊόντα με έναν τρόπο που κάποτε απεικονιζόταν μόνο στην επιστημονική φαντασία.

Μιλώντας από τα κεντρικά γραφεία της MI6 στο Λονδίνο, προειδοποίησε ότι οι τεχνολογίες «ξαναγράφουν την πραγματικότητα των συγκρούσεων καθώς συγκλίνουν για να δημιουργήσουν εργαλεία που μοιάζουν με επιστημονική φαντασία».

Ο Metreweli προειδοποίησε ότι η «καθοριστική πρόκληση του 21ου αιώνα» δεν είναι «απλώς ποιος διαθέτει τις πιο ισχυρές τεχνολογίες, αλλά ποιος τις καθοδηγεί με τη μεγαλύτερη σοφία».

Οι τεχνολογικοί γίγαντες ως νέα παγκόσμια δύναμη

Σύμφωνα με το Al Jazeera, η Metreweli προειδοποίησε ότι η ικανότητα των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών να διαμορφώνουν την πληροφορία και να καθοδηγούν την κοινή γνώμη μπορεί να έχει βαθιές πολιτικές συνέπειες.

Η συγκέντρωση δύναμης σε λίγα χέρια δημιουργεί μια νέα μορφή μονοπωλίου, όπου λίγες εταιρείες μπορούν να ελέγχουν την πληροφόρηση και τις επικοινωνίες, επηρεάζοντας εκλογές, κοινωνικές αντιλήψεις και ακόμη και στρατηγικές αποφάσεις.

Αν και η Metreweli δεν ανέφερε συγκεκριμένα παραδείγματα, δύο ή τρεις αμερικανικές εταιρείες κυριαρχούν στα κοινωνικά μέσα και ο Ελόν Μασκ, ιδιοκτήτης της X (καθώς και της SpaceX και της Tesla), ελέγχει επίσης την Starlink, το δίκτυο δορυφορικών επικοινωνιών που θεωρείται ζωτικής σημασίας για τον ουκρανικό στρατό στον συνεχιζόμενο πόλεμο με τη Ρωσία.

Η δύναμη αυτή δεν περιορίζεται στην τεχνολογία αλλά επεκτείνεται στην πολιτική, στην κοινωνία και στην παγκόσμια στρατηγική.

Μονοπώλια και οικονομική επιρροή

Η ισχύς των μονοπωλίων δεν περιορίζεται μόνο στην πολιτική σφαίρα.

Οι οικονομικές συνέπειες είναι εξίσου σημαντικές.

Στην Ινδία, η αγορά αερομεταφορών είναι σχεδόν μονοπωλιακή, με την IndiGo και την Air India να ελέγχουν το 92% της αγοράς.

Η έλλειψη ανταγωνισμού έχει οδηγήσει σε αύξηση τιμών εισιτηρίων κατά 43% σε σχέση με το 2019, περιορίζοντας την πρόσβαση σε αεροπορικές μετακινήσεις για μεγάλο μέρος του πληθυσμού.

Παράλληλα, η προτεινόμενη συγχώνευση Netflix-Warner Bros έχει προκαλέσει ανησυχίες για περιορισμό της δημιουργικότητας και των επιλογών των καταναλωτών.

Μια ομαδική αγωγή υποστηρίζει ότι η συγχώνευση θα μειώσει τον ανταγωνισμό και θα δώσει στη Netflix τον έλεγχο σε σημαντικά franchises, όπως το Harry Potter, το DC Comics και το Game of Thrones, αυξάνοντας τις τιμές και περιορίζοντας τις επιλογές περιεχομένου.

Η κρίση της IndiGo: Παράδειγμα ακραίας συγκέντρωσης δύναμης

Στις 2 Δεκεμβρίου 2024, η IndiGo ακύρωσε χιλιάδες πτήσεις λόγω έλλειψης πιλότων και μη συμμόρφωσης με νέους κανόνες εργασίας.

Οι ακυρώσεις δημιούργησαν χάος στα αεροδρόμια της Ινδίας, αφήνοντας εκατοντάδες χιλιάδες επιβάτες σε αναμονή.

Η κρίση αποκάλυψε τον κίνδυνο υπερβολικής εξάρτησης από έναν αερομεταφορέα, με την IndiGo να κατέχει το 65% του μεριδίου αγοράς.

Η Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Αεροπορίας (DGCA) προειδοποίησε την εταιρεία και ξεκίνησε έρευνα υψηλού επιπέδου. Το γεγονός ότι οι τιμές αυξήθηκαν δραματικά καταδεικνύει την οικονομική επιρροή των μονοπωλίων, επηρεάζοντας άμεσα τη ζωή των πολιτών.

Οι κίνδυνοι των μονοπωλίων

Τα μονοπώλια δημιουργούνται όταν μια επιχείρηση υπερισχύει των άλλων μέσω της καινοτομίας ή του ελέγχου των σπάνιων πόρων, δημιουργώντας εμπόδια για τους ανταγωνιστές της. Αν και συχνά επικρίνονται για τον περιορισμό των επιλογών και την αύξηση των τιμών, μερικές φορές μπορούν να προσφέρουν αγαθά και υπηρεσίες που ο κατακερματισμένος ανταγωνισμός δεν θα μπορούσε να διατηρήσει.

Ωστόσο, υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους πολλοί οικονομολόγοι προειδοποιούν να μην επιτρέπεται η εμφάνιση μονοπωλίων.

Τα μονοπώλια μπορούν να υπονομεύσουν την οικονομική δραστηριότητα μιας χώρας, αποδυναμώνοντας τον ανταγωνισμό και καταστέλλοντας την καινοτομία. Τα μονοπώλια μπορούν επίσης να στρεβλώσουν τις τιμές. Οι κυρίαρχες εταιρείες μπορεί να περιορίσουν την προσφορά προκειμένου να διατηρήσουν τις τιμές τεχνητά υψηλές, πιέζοντας τους καταναλωτές.

«Σε έναν κόσμο που πλήττεται από κρίση στο κόστος διαβίωσης, οτιδήποτε οδηγεί σε αύξηση των τιμών των αγαθών θα πρέπει να ανησυχεί τους ανθρώπους», δήλωσε ο Max Lawson, επικεφαλής πολιτικής και υπεράσπισης της Oxfam.

Τέλος, τα μονοπώλια καταστέλλουν την επιχειρηματικότητα. Μια ομάδα που έχει τον έλεγχο των υποδομών, των δεδομένων ή των αλυσίδων εφοδιασμού μπορεί να ευνοεί τον εαυτό της ή άλλες προτιμώμενες επιχειρήσεις, αυξάνοντας τα εμπόδια εισόδου για νέες επιχειρήσεις ή πιθανούς ανταγωνιστές.

Από οικονομική άποψη, αυτό μπορεί να σημαίνει λιγότερες θέσεις εργασίας, λιγότερη καινοτομία και μεγαλύτερη ανισότητα στον πλούτο. Μπορεί επίσης, στην περίπτωση των κοινωνικών μέσων, να χρησιμοποιηθεί για να καταπνίξει την ενημέρωση, τις απόψεις ή ακόμη και τις πολιτικές εναλλακτικές λύσεις.

Τι μας λέει η ιστορία

Η οικονομική ιστορία των ΗΠΑ είναι γεμάτη παραδείγματα μονοπωλιακής δύναμης. Στα τέλη του 1800, η Standard Oil του John D Rockefeller συνέτριψε τους ανταγωνιστές της μέσω «αρπακτικών τιμών», υποτιμώντας σκόπιμα τις τιμές των ανταγωνιστών για να τους εξαναγκάσει να κλείσουν τις επιχειρήσεις τους και στη συνέχεια να αυξήσει τις τιμές.

Μέχρι τη δεκαετία του 1890, η Standard Oil έλεγχε περίπου το 90% της διύλισης πετρελαίου στις ΗΠΑ.

Περίπου την ίδια εποχή, τα μονοπώλια των σιδηροδρόμων στρέβλωσαν τις περιφερειακές οικονομίες χρησιμοποιώντας διακριτικές τιμές μεταφοράς, ευνοώντας ορισμένες περιοχές και βιομηχανίες, ενώ υποτιμούσαν τις εταιρείες που αμφισβητούσαν την κυριαρχία τους.

Τα σύγχρονα τεχνολογικά μονοπώλια ακολουθούν το ίδιο μοτίβο. Η Google, για παράδειγμα, κυριαρχεί στη ψηφιακή διαφήμιση και διαμορφώνει αποτελεσματικά τις διαδικτυακές αγορές, χρησιμοποιώντας μαζική συλλογή δεδομένων για να καθορίσει τι βλέπουν οι άνθρωποι και πώς οι επιχειρήσεις και οι πολιτικοί προσεγγίζουν το κοινό.

Καρτούν που απεικονίζει τον πρόεδρο της Standard Oil, John D. Rockefeller, ως τον «βασιλιά του κόσμου». (Αρχείο Bettmann)

Αλλού, η Amazon αξιοποιεί τη δύναμή της στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου και της εφοδιαστικής για να υποτιμήσει τους ανταγωνιστές της. Χρησιμοποιεί το τεράστιο δίκτυο logistics, τις αποθήκες και την τιμολόγηση βάσει δεδομένων για να προσφέρει χαμηλότερες τιμές και ταχύτερη παράδοση από τους ανταγωνιστές της, γεγονός που ενισχύει τη δύναμή της στην αγορά.

«Τα τελευταία 30 χρόνια, έχουμε δει μια ακραία συγκέντρωση της δύναμης της αγοράς [στον τομέα της τεχνολογίας] … η οποία έκανε τις οικονομίες πιο αναποτελεσματικές και [έχει] οδηγήσει σε αύξηση της εισοδηματικής ανισότητας», δήλωσε ο Lawson στο Al Jazeera.

Ο Standing του Πανεπιστημίου SOAS επανέλαβε αυτό το συναίσθημα: «Οι σύγχρονες οικονομίες έχουν εξελιχθεί έτσι ώστε τα μονοπώλια να είναι όλο και πιο παρόντα σε όλους τους τομείς δραστηριότητας».

«Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στις υπηρεσίες πληροφοριών. Πλουτοκράτες όπως ο Elon Musk είναι όλο και πιο ικανοί να καθορίζουν την πολιτική κατεύθυνση των υπηρεσιών [όπως η πλατφόρμα κοινωνικών μέσων X] που παρέχουν, εκτός από το να χρησιμοποιούν τον πλούτο τους για να αγοράζουν πολιτικούς», πρόσθεσε.

Πώς μπορούν (και πρέπει) οι κυβερνήσεις να αντιμετωπίσουν τα μονοπώλια

Οι κυβερνήσεις μπορούν να περιορίσουν τα μονοπώλια μέσω αντιμονοπωλιακών νόμων, διαλύοντας μεγάλες εταιρείες σε μικρότερες μονάδες και ενισχύοντας τον ανταγωνισμό.

Το παράδειγμα της διάλυσης της AT&T το 2011 δείχνει ότι η ρύθμιση μπορεί να μειώσει τις τιμές και να αυξήσει τις επιλογές των καταναλωτών.

Σήμερα, οι ρυθμιστικές αρχές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ΗΠΑ χρησιμοποιούν πρόστιμα, διαλειτουργικότητα και δίκαιες πρακτικές για να μειώσουν τα εμπόδια εισόδου στην αγορά.

Ο νόμος για τις ψηφιακές αγορές (DMA) της ΕΕ απαιτεί από τις κυρίαρχες πλατφόρμες να μοιράζονται δεδομένα και να επιτρέπουν στους ανταγωνιστές να συνδέονται στα συστήματά τους, προάγοντας τον δίκαιο ανταγωνισμό.

Ο Lawsons δήλωσε ότι πιστεύει ότι «για να ρυθμίσεις τους τεράστιους κολοσσούς των επιχειρήσεων, μπορείς να τους περιορίσεις, είτε διαλύοντάς τους σε μικρότερες ιδιωτικές εταιρείες είτε εθνικοποιώντας τους».

«Το έχουμε ξανακάνει», πρόσθεσε. «Η Standard Oil διαλύθηκε τη δεκαετία του 1910. Αυτό ήταν πριν από έναν αιώνα. Δεν υπάρχει λόγος να μην συμβεί ξανά».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Ευρωζώνη: Δύο μεγάλοι ασθενείς, μία αδύναμη Ευρωζώνη

Ευρωζώνη: Δύο μεγάλοι ασθενείς, μία αδύναμη Ευρωζώνη

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πεινάς συχνά; Ο μικροσκοπικός «διακόπτης» ίσως είναι στο “off”

Πεινάς συχνά; Ο μικροσκοπικός «διακόπτης» ίσως είναι στο “off”

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ράλι 44% το 2025 – Τράπεζες, κέρδη και προκλήσεις για το 2026

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ράλι 44% το 2025 – Τράπεζες, κέρδη και προκλήσεις για το 2026

inWellness
inTown
Stream newspaper
«Ghost jobs» ή δουλειές που δεν υπάρχουν – Αυξάνονται οι φωνές για την απαγόρευσή τους
«Μαύρη τρύπα» 02.01.26

«Ghost jobs» ή δουλειές που δεν υπάρχουν – Αυξάνονται οι φωνές για την απαγόρευσή τους

Oι εταιρείες δημοσιεύουν ghost jobs για πολλούς λόγους. Κάποιοι, διότι θέλουν να δημιουργήσουν μια «δεξαμενή ταλέντων». Άλλοι για να δώσουν πλαστή εικόνα στην αγορά. Σίγουρα όμως αυτό έχει συνέπειες.

Σύνταξη
Από τους δασμούς μέχρι τα Labubu, το 2025 ήταν μία… ιδιαίτερη χρονιά για τη παγκόσμια οικονομία
Τέλος του ελεύθερου εμπορίου 02.01.26

Από τους δασμούς μέχρι τα Labubu, το 2025 ήταν μία… ιδιαίτερη χρονιά για τη παγκόσμια οικονομία

Από την επιστροφή του προστατευτισμού έως την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης και την επιβράβευση της καινοτομίας με το Νόμπελ Οικονομικών, το 2025 αποτέλεσε μια χρονιά καμπής για την παγκόσμια οικονομία

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο Γκρεγκ Έιμπελ στη σκιά του Γουόρεν Μπάφετ – Νέος CEO στην Berkshire Hathaway
Κρίσιμη μεταβίβαση 01.01.26

Ο Γκρεγκ Έιμπελ στη σκιά του Γουόρεν Μπάφετ – Νέος CEO στην Berkshire Hathaway

Η μετάβαση δεν αφορά μόνο τη διοίκηση ενός ομίλου αξίας άνω του 1,1 τρισ. δολαρίων αλλά και τη διαχείριση της κληρονομιάς ενός επενδυτή που έγινε συνώνυμο της πειθαρχημένης αξιακής επένδυσης

Γιώργος Πολύζος
Γιώργος Πολύζος
Οι «hot» κλάδοι του 2026 – Τα mega deals της νέας χρονιάς
Διεθνής Οικονομία 01.01.26

Οι «hot» κλάδοι του 2026 – Τα mega deals της νέας χρονιάς

Ξένοι και Έλληνες επενδυτές αναζητούν νέες ευκαιρίες στην ελληνική αγορά– Οι κλάδοι πρωταγωνιστές και τα deals του 2025 που δίνουν τον τόνο για νέα ρεκόρ εξαγορών

Γεώργιος Μανέττας
Γεώργιος Μανέττας
Wall Street: SpaceX, OpenAI και Anthropic ετοιμάζονται για ιστορικές IPO
Wall Street 01.01.26

SpaceX, OpenAI και Anthropic ετοιμάζονται για ιστορικές IPO

Οι τρεις εταιρείες σχεδιάζουν να αντλήσουν δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια, σε ένα κύμα που θα μπορούσε να αναζωογονήσει την αγορά αρχικών δημοσίων προσφορών και να σημάνει τη μεγαλύτερη κινητοποίηση κεφαλαίων των τελευταίων ετών

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
«Αντίο λεβ» – Η Βουλγαρία στον «θαυμαστό κόσμο» του ευρώ, εν μέσω πολιτικής κρίσης
Τρικυμιώδης μετάβαση 01.01.26

«Αντίο λεβ» – Η Βουλγαρία στον «θαυμαστό κόσμο» του ευρώ, εν μέσω πολιτικής κρίσης

Η ένταξη στο ευρώ εντείνει τους φόβους για ακόμη υψηλότερο κόστος ζωής στη Βουλγαρία, ενόσω η φτωχή αγροτική χώρα της ΕΕ είναι πρακτικά χωρίς κυβέρνηση και νέο προϋπολογισμό

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Στα χαμηλότερα επίπεδα του 2025 τα επιδόματα ανεργίας στις ΗΠΑ (γράφημα)
Τα στοιχεία 01.01.26

Στα χαμηλότερα επίπεδα του 2025 τα επιδόματα ανεργίας στις ΗΠΑ (γράφημα)

Οι ΗΠΑ έχουν δει υποτονικές προσλήψεις κατά το μεγαλύτερο μέρος του τρέχοντος έτους, γεγονός που έχει διαβρώσει τις απόψεις των Αμερικανών για τις προοπτικές απασχόλησής τους

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πρωτοχρονιά: Όταν το ρεβεγιόν καταλήγει σε τραγωδία… – Γιορτές με αιματηρή κατάληξη τα τελευταία 25 χρόνια
Τα τελευταία 25 χρόνια 02.01.26

Όταν το ρεβεγιόν καταλήγει σε τραγωδία... - Παραμονές πρωτοχρονιάς που σημαδεύτηκαν από αιματηρά περιστατικά

Οι γιορτές που συνοδεύουν την Πρωτοχρονιά έχουν σημαδευτεί πολλές φορές από αιματηρά περιστατικά, είτε ατυχήματα είτε επιθέσεις

Σύνταξη
Καμπανάκι ειδικών για την AI στα σχολεία – Χωρίς κανόνες, μπορεί να απειλήσει τη μάθηση
Προβληματισμός 02.01.26

Καμπανάκι ειδικών για την AI στα σχολεία – Χωρίς κανόνες, μπορεί να απειλήσει τη μάθηση

Η ενσωμάτωση της AI στα σχολεία επιταχύνεται, αλλά οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η ανεξέλεγκτη χρήση της μπορεί να πλήξει την κριτική σκέψη και να ενισχύσει την παραπληροφόρηση

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
«Ghost jobs» ή δουλειές που δεν υπάρχουν – Αυξάνονται οι φωνές για την απαγόρευσή τους
«Μαύρη τρύπα» 02.01.26

«Ghost jobs» ή δουλειές που δεν υπάρχουν – Αυξάνονται οι φωνές για την απαγόρευσή τους

Oι εταιρείες δημοσιεύουν ghost jobs για πολλούς λόγους. Κάποιοι, διότι θέλουν να δημιουργήσουν μια «δεξαμενή ταλέντων». Άλλοι για να δώσουν πλαστή εικόνα στην αγορά. Σίγουρα όμως αυτό έχει συνέπειες.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ο Κακλαμάνης επιχειρεί να καθοδηγήσει τις διαδικασίες εκλογής διοικητών των Ανεξάρτητων Αρχών
Πυρά 02.01.26

ΠΑΣΟΚ: Ο Κακλαμάνης επιχειρεί να καθοδηγήσει τις διαδικασίες εκλογής διοικητών των Ανεξάρτητων Αρχών

Το ΠΑΣΟΚ επιτέθηκε στον πρόεδρο της Βουλής, Νίκητα Κακλαμάνη, λέγοντας πως επιχειρεί να καθοδηγήσει τις διαδικασίες εκλογής νέων διοικητών στις Ανεξάρτητες Αρχές

Σύνταξη
Γιορτή στο Παγκρήτιο: Η ΕΠΟ ανακοίνωσε το τελετουργικό του Betsson Super Cup
Ποδόσφαιρο 02.01.26

Γιορτή στο Παγκρήτιο: Η ΕΠΟ ανακοίνωσε το τελετουργικό του Betsson Super Cup

Ολυμπιακός και ΟΦΗ κοντράρονται το απόγευμα του Σαββάτου στο Παγκρήτιο στον τελικό του Betsson Super Cup για το πρώτο τρόπαιο της σεζόν και η ΕΠΟ ανακοίνωσε όλα όσα θα λάβουν χώρα στο ματς-γιορτή του ποδοσφαίρου.

Σύνταξη
Άσλεϊ Τζαντ: «Το να βλέπεις άνδρες να βασανίζουν γυναίκες, δεν μπορεί να θεωρείται διασκέδαση»
Πτυχές 02.01.26

Άσλεϊ Τζαντ: «Το να βλέπεις άνδρες να βασανίζουν γυναίκες, δεν μπορεί να θεωρείται διασκέδαση»

«Μέχρι και σήμερα, κάποιοι μου λένε ότι το Το Kiss the Girls είναι η αγαπημένη τους ταινία. Εγώ τους απαντώ, ότι αυτό χρήζει συζήτησης», ανέφερε σε πρόσφατη συνέντευξή της, η ηθοποιός Άσλεϊ Τζαντ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Να μην καταργηθούν οι σχολικές επιτροπές», ζητούν Δούκας, Αγγελούδης, Μώραλης, Παχατουρίδης και Μπέγκας
Κοινή επιστολή 02.01.26

«Να μην καταργηθούν οι σχολικές επιτροπές», ζητούν Δούκας, Αγγελούδης, Μώραλης, Παχατουρίδης και Μπέγκας

Η διάταξη για την κατάργηση των σχολικών επιτροπών περιλαμβάνεται στο άρθρο 31 του σχεδίου νόμου του υπουργείου Εσωτερικών - Τι αναφέρουν οι πέντε δήμαρχοι στην κοινή επιστολή τους προς τους υπουργούς Θοδωρή Λιβάνιο και Σοφία Ζαχαράκη

Σύνταξη
Κραν Μοντανά: Η έκκληση των συγγενών για την 15χρονη Αλίκη Καλλέργη που αγνοείται – Πώς το μπαρ έγινε παγίδα θανάτου
Ασύλληπτη τραγωδία 02.01.26

Κραν Μοντανά: Η έκκληση των συγγενών για την 15χρονη Αλίκη Καλλέργη που αγνοείται – Πώς το μπαρ έγινε παγίδα θανάτου

Αγωνία για την 15χρονη Αλίκη Καλλέργη που αγνοείται μετά τη φωτιά σε μπαρ στο Κραν Μοντανά - Δόθηκε στη δημοσιότητα το πρώτο όνομα θύματος από τη φονική πυρκαγιά

Σύνταξη
Η Σάκκαρη νίκησε την Οσάκα κι επιβεβαίωσε τον αρραβώνα της με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη
Τένις 02.01.26

Η Σάκκαρη νίκησε την Οσάκα κι επιβεβαίωσε τον αρραβώνα της με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη

Η Μαρία Σάκκαρη νίκησε 2-0 τη Ναόμι Οσάκα και έκανε το 1-0 για την Ελλάδα στο United Cup και μετά το τέλος του αγώνα επιβεβαίωσε τον αρραβώνα της με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη,

Σύνταξη
Υεμένη: Εχθροπραξίες μεταξύ κυβέρνησης και αυτονομιστών – Ο στόλος της Σαουδικής Αραβίας στην Αραβική Θάλασσα
Μυρίζει μπαρούτι 02.01.26

Συγκρούσεις μεταξύ κυβέρνησης και αυτονομιστών στην Υεμένη - Επτά νεκροί - Το Ριάντ στέλνει τον στόλο στην Αραβική Θάλασσα

Η Υεμένη μπροστά σε νέα κρίση - Συγκρούσεις μεταξύ κυβέρνησης και αυτονομιστών που στηρίζονται αντίστοιχα από Σαουδική Αραβία και ΗΑΕ

Σύνταξη
Έφυγε από τη ζωή ο επιχειρηματίας και επίτιμος πρόξενος της Ιταλίας, Χρήστος Σαραντόπουλος
Θλίψη 02.01.26

Έφυγε από τη ζωή ο επιχειρηματίας και επίτιμος πρόξενος της Ιταλίας, Χρήστος Σαραντόπουλος

Ο Χρήστος Σαραντόπουλος αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα σοβαρό πρόβλημα υγείας - Ήταν επί 29 συναπτά έτη πρόεδρος του Ελληνο-Ιταλικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης

Σύνταξη
Σημαντικό βήμα για τη διαχείριση απορριμμάτων στο Νότιο Αιγαίο
Προχωράνε 02.01.26

Σημαντικό βήμα για τη διαχείριση απορριμμάτων στο Νότιο Αιγαίο

Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για τη δημοπράτηση των Μονάδων Επεξεργασίας, Ανάκτησης και Ανακύκλωσης απορριμμάτων στη Μύκονο, την Πάρο και τη Σύρο, όπως ανέφερε σε ανάρτηση του ο Περιφερειάρχης Ν. Αιγαίου.

Σύνταξη
Το Κόπα Άφρικα… ξέχασε τον Ελ Κααμπί: Εκτός καλύτερης ενδεκάδας των ομίλων ο Μαροκινός (pic)
Ποδόσφαιρο 02.01.26

Το Κόπα Άφρικα… ξέχασε τον Ελ Κααμπί: Εκτός καλύτερης ενδεκάδας των ομίλων ο Μαροκινός (pic)

Τι κι αν είναι πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης με τα δύο από τα τρία γκολ του να είναι παγκόσμιας κλάσης, τι κι αν παραμιλάει όλος ο πλανήτης για όσα κάνει, οι διοργανωτές του Κόπα Άφρικα... ξέχασαν να βάλουν τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί στην καλύτερη ενδεκάδα της φάσης των ομίλων!

Σύνταξη
Χριστοδουλίδης: Η Κύπρος αναλαμβάνει την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια στιγμή βαθιάς αλλαγής
Κόσμος 02.01.26

Χριστοδουλίδης: Η Κύπρος αναλαμβάνει την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια στιγμή βαθιάς αλλαγής

«Εν μέσω γεωπολιτικών αναταραχών και απρόβλεπτων καταστάσεων, οι επιλογές που κάνουμε τώρα θα διαμορφώσουν το μέλλον της Ένωσής μας», επισήμανε ο Νίκος Χριστοδουλίδης

Σύνταξη
Κλούνεϊ-Τραμπ: Μετωπική σύγκρουση για τη γαλλική υπηκοότητα – «Μέτριος τύπος»
Fizz 02.01.26

Κλούνεϊ-Τραμπ: Μετωπική σύγκρουση για τη γαλλική υπηκοότητα – «Μέτριος τύπος»

Η απόφαση του Τζορτζ Κλούνεϊ να αποκτήσει τη γαλλική υπηκοότητα έχει εξελιχθεί σε ένα πρώτης τάξεως πολιτικό δράμα, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση εναντίον του

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο