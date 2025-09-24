Η Google, ο πυρήνας του τεχνολογικού κολοσσού της Alphabet, βρίσκεται ανάμεσα στα διασταυρούμενα πυρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Αμερικανικής Δικαιοσύνης. Τόσο η διεύθυνση ανταγωνισμού της ΕΕ όσο και το υπουργείο Δικαιοσύνης ( US Department of Justice’s -DoJ) προσπαθούν να ελέγξουν τις πρακτικές της εταιρείας που δημιουργούν συνθήκες μονοπωλίου και υπονομεύουν τον ανταγωνσιμό.

Η, Google αφού απέκρουσε την επίθεση του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ για το παράνομο μονοπώλιο της στις διαδικτυακές αναζητήσεις, αντιμετωπίζει μια άλλη απόπειρα διάλυσης της διαδικτυακής της αυτοκρατορίας, σε μια δίκη που επικεντρώνεται στις καταχρηστικές τακτικές στις ψηφιακές διαφημίσεις.

Η δίκη που ξεκίνησε τη Δευτέρα σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Αλεξάνδρειας ατη Βιρτζίνια περιστρέφεται γύρω από την επιβλαβή συμπεριφορά που οδήγησε την δικαστή Λέονι Μπρίνκεμα να κηρύξει τμήματα της τεχνολογίας ψηφιακής διαφήμισης της Google ως παράνομο μονοπώλιο, τον Απρίλιο. Η δικαστής έκρινε ότι η Google έχει εμπλακεί σε συμπεριφορές που καταστέλλουν τον ανταγωνισμό σε βάρος των διαδικτυακών εκδοτών που εξαρτώνται από το σύστημα για τα έσοδά τους, αναφέρει ο Guardian.

Η Google και το υπουργείο Δικαιοσύνης θα περάσουν τις επόμενες δύο εβδομάδες στο δικαστήριο παρουσιάζοντας αποδεικτικά στοιχεία σε μια δίκη «αποκατάστασης» που θα κορυφωθεί με την έκδοση απόφασης από τη δικαστή Μπρίνκεμα, σχετικά με τον τρόπο αποκατάστασης των δίκαιων συνθηκών της αγοράς.

Εάν το Υπουργείο Δικαιοσύνης επιτύχει τον σκοπό του, η Μπρίνκεμα θα διατάξει την Google να πουλήσει τμήματα της τεχνολογίας διαφήμισης της – μια πρόταση που, όπως προειδοποίησαν οι δικηγόροι της εταιρείας, θα «προκαλέσει αναστάτωση και ζημιά» στους καταναλωτές και στο οικοσύστημα του διαδικτύου.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης υποστηρίζει ότι η διάσπαση θα ήταν ο πιο αποτελεσματικός και γρήγορος τρόπος για να υπονομευθεί ένα μονοπώλιο που καταστέλλει τον ανταγωνισμό και την καινοτομία εδώ και χρόνια.

Χειραγώγηση της αγοράς;

«Ο σκοπός μιας θεραπείας είναι να γίνει ό,τι είναι απαραίτητο για την αποκατάσταση του ανταγωνισμού», δήλωσε η Τζούλια Τάρβερ Γούντ στην εναρκτήρια δήλωσή της για το τμήμα αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Η Γούντ είπε ότι η Google χειραγωγεί την αγορά με τρόπο που αντιβαίνει στον ελεύθερο ανταγωνισμό. «Τα μέσα για την εξαπάτηση είναι κρυμμένα σε κωδικούς υπολογιστών και αλγόριθμους», είπε η ίδια.

Η δικηγόρος της Google, Κάρεν Ντουν, αντέκρουσε ότι η αποκατάσταση που προτείνει η κυβέρνηση είναι απερίσκεπτη και ριζοσπαστική και ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης προσπαθεί να απομακρύνει εντελώς την Google από τον ανταγωνισμό.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης «αγωνίζεται για μια λύση που θα εξαλείψει ένα παρελθόν που έχει ξεπεραστεί από τις τεχνολογικές και αγοραίες μεταβολές στον τρόπο με τον οποίο καταναλώνονται οι ψηφιακές διαφημίσεις», υποστήριξαν οι δικηγόροι της Google πριν από τη δίκη.

Ανεξάρτητα από την απόφαση του δικαστή, η Google δηλώνει ότι θα ασκήσει έφεση κατά της προηγούμενης απόφασης που χαρακτηρίζει το διαφημιστικό δίκτυο ως μονοπώλιο. Οι εφέσεις δεν μπορούν να κατατεθούν έως ότου καθοριστεί η λύση.

Τα έσοδα της Google και η διαφήμιση

Η υπόθεση, που κατατέθηκε το 2023 υπό την κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν , απειλεί το πολύπλοκο δίκτυο που η Google έχει χτίσει τα τελευταία 17 χρόνια για να τροφοδοτήσει την κυρίαρχη ψηφιακή διαφημιστική της δραστηριότητα. Οι πωλήσεις ψηφιακών διαφημίσεων αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος των 305 δισεκατομμυρίων δολαρίων εσόδων που η υπηρεσία της Google αποφέρει στην μητρική της εταιρεία Alphabet Inc. Το εκτεταμένο δίκτυο διαφημίσεων της εταιρείας αποτελεί τη ζωτική δύναμη που κρατά ζωντανές χιλιάδες ιστοσελίδες.

Η Google πιστεύει ότι έχει ήδη κάνει αρκετές αλλαγές στο σύστημα «διαχείρισης διαφημίσεων», συμπεριλαμβανομένης της παροχής περισσότερων επιλογών και τιμολογιακών επιλογών, για να επιλύσει τα ζητήματα που επισήμανε η δικαστης Μπρίνκεμα στην απόφασή της για το μονοπώλιο.

Η νομική μάχη για την τεχνολογία διαφήμισης της Google αντικατοπτρίζει μια άλλη αναμέτρηση που η εταιρεία αντιμετώπισε πρόσφατα, αφού ένας άλλος ομοσπονδιακός δικαστής καταδίκασε την κυρίαρχη μηχανή αναζήτησης της ως παράνομο μονοπώλιο και στη συνέχεια πραγματοποίησε ακροαματικές διαδικασίες νωρίτερα φέτος για να εξετάσει πώς να σταματήσει η παράνομη συμπεριφορά.

Οι αλλαγές που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη

Σε αυτή την περίπτωση, το υπουργείο Δικαιοσύνης πρότεινε επίσης αυστηρά μέτρα που θα υποχρέωναν την Google να πουλήσει τον δημοφιλή browser Chrome, αλλά ο αμερικανός περιφερειακός δικαστής Αμίτ Μέχτα αποφάσισε ότι απαιτείται μια λιγότερο δραματική αναδιάρθρωση εν μέσω της αναδιαμόρφωσης της αγοράς αναζήτησης από την τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης, σε απόφαση που εκδόθηκε νωρίτερα αυτό το μήνα.

Παρόλο που η Google δεν συμφώνησε με όλες τις πτυχές της απόφασης του Μέχτα, η απόφαση θεωρήθηκε ευρέως ως ένα ελαφρύ χτύπημα – ένα συναίσθημα που βοήθησε να ωθήσει την τιμή της μετοχής της Alphabet σε νέα υψηλά επίπεδα. Η άνοδος κατά 20% από την απόφαση του Μέχτα συνέβαλε στο να καταστεί η Alphabet η τέταρτη μόνο εισηγμένη εταιρεία που έφτασε σε αγοραία αξία 3 τρισ. δολαρίων – μια αύξηση άνω του 1 τρισ. δολαρίων από τότε που η Μπρίνκεμα χαρακτήρισε την τεχνολογία διαφημίσεων της Google ως μονοπώλιο πριν από λίγους μήνες.

Σε μια ένδειξη ότι η έκβαση της υπόθεσης μονοπωλίου στις αναζητήσεις ενδέχεται να επηρεάσει την πορεία της διαδικασίας για την τεχνολογία διαφήμισης, η ίδια περιφερειακή δικαστής Λέονι Μπρίνκεμα ζήτησε τόσο από την Google όσο και από το υπουργείο Δικαιοσύνης να εξετάσουν την απόφαση του Μέχτα κατά τη διάρκεια της επικείμενης δίκης.

Όπως και στην υπόθεση της αναζήτησης, οι δικηγόροι της Google έχουν ήδη υποστηρίξει σε δικαστικά έγγραφα ότι η τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης που χρησιμοποιείται από ανταγωνιστές του δικτύου διαφημίσεων, όπως η Meta Platforms, αναδιαμορφώνει τον τρόπο λειτουργίας της αγοράς και υπερισχύει της ανάγκης για τις «ριζοσπαστικές» προτάσεις του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Πηγή: ΟΤ