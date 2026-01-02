newspaper
02.01.2026 | 20:55
Tροχαίο με καραμπόλα 4 οχημάτων στη λεωφόρο Κηφισού
02.01.2026 | 17:51
Σεισμός 6,5 Ρίχτερ στο Μεξικό (βίντεο)
Παγκόσμια οικονομία: Ανθεκτικότητα ή αναστάτωση; – Προβλέψεις για τις μεγαλύτερες αγορές το 2026
Διεθνής Οικονομία 02 Ιανουαρίου 2026 | 21:00

Παγκόσμια οικονομία: Ανθεκτικότητα ή αναστάτωση; – Προβλέψεις για τις μεγαλύτερες αγορές το 2026

Πόλεμοι, ανεργία και ανησυχίες για «φούσκα» στην Τεχνητή Νοημοσύνη είναι μερικές μόνο από τις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει η διεθνής παγκόσμια οικονομία

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
ΕπιμέλειαΧρυσάνθη Ρουμελιώτου
Μετά από ένα έτος δασμών και πολιτικών σοκ, το 2026 θα είναι καθοριστικό για την παγκόσμια οικονομία.

Η παγκόσμια οικονομία έδειξε για άλλη μια φορά μεγαλύτερη από την αναμενόμενη ανθεκτικότητα στην αβεβαιότητα και τον γεωπολιτικό θόρυβο.

Το 2026 αναμένεται μια μια χρονιά που δεν θα είναι καθόλου βαρετή για τις αγορές.

Ο πληθωρισμός προβλέπεται να μειωθεί, αλλά η αβεβαιότητα σχετικά με την ανάπτυξη και την εμπορική πολιτική που καθοδηγούνται από την τεχνητή νοημοσύνη θέτει κινδύνους το επόμενο έτος.

Η οικονομική ανάπτυξη σε ολόκληρο τον κόσμο θα είναι εξαιρετικά άνιση, με ορισμένες μεγάλες οικονομίες να επιταχύνονται ενώ άλλες να πατούν φρένο.

Ανθεκτικότητα ή αναστάτωση; Το επόμενο 12μηνο θα δείξει…

Η οικονομία σε ΗΠΑ και Ευρώπη

Η οικονομία των ΗΠΑ θα αντιμετωπίσει μια διελκυστίνδα μεταξύ ενός ακμάζοντος τεχνολογικού τομέα και της υποχώρησης της αγοράς εργασίας.

Τα νοικοκυριά υψηλού εισοδήματος, που ενισχύονται από την χρηματιστηριακή αγορά, θα συνεχίσουν να ξοδεύουν. Τα άτομα μεσαίου και χαμηλού εισοδήματος θα υποχωρήσουν καθώς η αγορά εργασίας θα χαλαρώσει.

Οι δαπάνες για την Τεχνητή Νοημοσύνη θα στηρίξουν τις επιχειρηματικές επενδύσεις και το ΑΕΠ. Αλλά αν η «άνθηση της παραγωγικότητας» δεν υλοποιηθεί σύντομα, οι φόβοι για μια φούσκα της Τεχνητής Νοημοσύνης θα μπορούσαν να ανατρέψουν τις παγκόσμιες αγορές.

Τον περασμένο Απρίλιο η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσε σοκ σε όλον τον κόσμο, επιβάλλοντας ένα νέο καθεστώς εμπορικών δασμών, με στόχο να αναδιατάξει τις εμπορικές ροές και να μειώσει κατ’ αυτόν τον τρόπο τα τεράστια ελλείμματα των ΗΠΑ. Η κίνηση αυτή προκάλεσε αναταραχή στις διεθνείς αγορές

Δημοσκόπηση της Deutsche Bank σε θεσμικούς πελάτες της αποκάλυψε ότι η έκρηξη της τεχνολογικής φούσκας βρέθηκε στην κορυφή της κατάταξης των 15 μεγαλύτερων κινδύνων για το επόμενο έτος, με το 57% των ερωτηθέντων να την τοποθετούν μεταξύ των τριών μεγαλύτερων κινδύνων τους.

Ο Τζιμ Ριντ, παγκόσμιος επικεφαλής μακροοικονομικής έρευνας της τράπεζας, δήλωσε: «Δεν έχουμε ξαναδεί ούτε μία βαθμολογία κινδύνου τόσο πολύ πριν από τις υπόλοιπες που εισέρχονται σε μια νέα χρονιά, γεγονός που την καθιστά ξεκάθαρα την κυρίαρχη ανησυχία για το 2026».

Παρά τον πιθανό ούριο άνεμο της τεχνητής νοημοσύνης, η παγκόσμια αύξηση του ΑΕΠ προβλέπεται να μετριαστεί το 2026 εν μέσω του πλήγματος στο διεθνές εμπόριο από τις δασμολογικές πολιτικές του Τραμπ. Η καταναλωτική ζήτηση -που πιέζεται από χρόνια αυξημένου πληθωρισμού και κόστους δανεισμού- παραμένει υπό πίεση.

Η ανάπτυξη στην Κίνα αναμένεται να επιβραδυνθεί, καθώς το Πεκίνο αντιμετωπίζει αυξανόμενες προκλήσεις στην τόνωση της δραστηριότητας. Οι ΗΠΑ προβλέπεται να ηγηθούν του πίνακα ανάπτυξης της G7, ακολουθούμενες από τον Καναδά και τη Βρετανία.

Υποχώρηση του πληθωρισμού, αλλά οι κίνδυνοι παραμένουν

Τα νοικοκυριά έχουν αντιμετωπίσει σοβαρή συμπίεση στο κόστος ζωής λόγω της διατήρησης του πληθωρισμού σε υψηλά επίπεδα, αλλά οι ελπίδες είναι για σημαντική επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης των τιμών καταναλωτή το 2026.

Οι οικονομολόγοι προβλέπουν μια «ομαλοποίηση» του πληθωρισμού στις πλούσιες χώρες, ανοίγοντας τον δρόμο για να τερματίσουν οι κεντρικές τράπεζες τον κύκλο μειώσεων των επιτοκίων – ουσιαστικά αίροντας έναν περιορισμό στην οικονομία από το υψηλότερο κόστος δανεισμού.

Στις ΗΠΑ, η θητεία του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, Τζερόμ Πάουελ, λήγει τον Μάιο. Η προσοχή θα στραφεί στο κατά πόσον ο αντικαταστάτης του Πάουελ θα επιβλέψει βαθύτερες μειώσεις επιτοκίων εν μέσω πολιτικών πιέσεων από τον Τραμπ.

Οι φόβοι για παρεμβάσεις από την Ουάσιγκτον αναμένεται επίσης να επηρεάσουν τις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Τα επιτόκια των κεντρικών τραπεζών προβλέπεται να σταθεροποιηθούν Πηγή: Guardian

Η Βρετανία κινδυνεύει να ξεχωρίσει ως χώρα με υστέρηση στον αποπληθωρισμό. Το φθινόπωρο, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προέβλεψε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα υποστεί τον υψηλότερο πληθωρισμό στην G7. Ωστόσο, αυτό συνέβη πριν από τον προϋπολογισμό της Ρέιτσελ Ριβς, τον οποίο η Τράπεζα της Αγγλίας αναμένει ότι θα μπορούσε να μειώσει το βασικό επιτόκιο κοντά στον στόχο του 2% μέχρι το καλοκαίρι.

Για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ο πληθωρισμός σε ολόκληρη την ένωση του ενιαίου νομίσματος που ήδη κυμαίνεται κοντά στον στόχο του 2% αναμένεται να την αποτρέψει από το να αναλάβει δράση το 2026.

Επιφυλακτικοί οι οικονομολόγοι

Ωστόσο, οι οικονομολόγοι παραμένουν επιφυλακτικοί για το ενδεχόμενο αναζωπύρωσης του πληθωρισμού στις πλούσιες χώρες, περιορίζοντας το περιθώριο για περαιτέρω μείωση των επιτοκίων.

Ο Τζακ Μίνινγκ, επικεφαλής οικονομολόγος της Barclays για το Ηνωμένο Βασίλειο, δήλωσε: «Έχουμε περάσει μια περίοδο επαναλαμβανόμενων σοκ και μπαίνουμε σε μια περίοδο όπου υπάρχει πάντα η πιθανότητα νέων σοκ να πλήξουν το σύστημα».

«Αλλά, αν αυτό δεν συμβεί, η συζήτηση είναι περισσότερο συν ή πλην μια μικρή προσαρμογή στον στόχο, παρά αυτές οι μεγάλες διακυμάνσεις που είχαμε πρόσφατα. Έτσι, είναι πιο οικείο στη ζωή για τους ανθρώπους που θυμούνται πράγματα πριν από τον μεγάλο πληθωρισμό. Και αυτό είναι λίγο πιο φυσιολογικό.»

Διαχείριση των αυξημένων εμπορικών εντάσεων

Μετά το αρχικό σοκ της ανακοίνωσης του Τραμπ για την «ημέρα απελευθέρωσης» τον περασμένο Απρίλιο, οι εντάσεις στο διεθνές εμπόριο έχουν υποχωρήσει.

Ωστόσο, ενώ τα χειρότερα σενάρια δεν έχουν υλοποιηθεί αμέσως, οι δασμοί των ΗΠΑ είναι σημαντικά υψηλότεροι από ό,τι πριν από την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο και η αβεβαιότητα για την εμπορική πολιτική παραμένει αυξημένη.

Η αβεβαιότητα στον τομέα του εμπορίου έχει κορυφωθεί εν μέσω του εμπορικού πολέμου του Ντόναλντ Τραμπ. O δείκτης μετρά την αβεβαιότητα στον τομέα του εμπορίου με βάση τη συχνότητα εμφάνισης σχετικών όρων σε μεγάλες αμερικανικές εφημερίδες. Πηγή: Guardian

Οι οικονομολόγοι εκτιμούν ότι οι υποβόσκουσες γεωπολιτικές εντάσεις σε ευρύτερο επίπεδο πιθανότατα θα οδηγήσουν σε περαιτέρω κατακερματισμό του εμπορίου, αναγκάζοντας τις εταιρείες να επιταχύνουν τις προσπάθειες διαφοροποίησης της εφοδιαστικής αλυσίδας και near-shoring .

«Γεωπολιτικά, ο κόσμος παραμένει ένα καζάνι αβεβαιότητας που βράζει», δήλωσε ο Carsten Brzeski, επικεφαλής μακροοικονομικών της τράπεζας ING. «Ακόμα δεν έχουμε λάβει τις δασμολογικές αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ και οι εμπορικές εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, και όλο και περισσότερο μεταξύ Ευρώπης και Πεκίνου, φαίνεται να έχουν μετατραπεί σε μια νέα κανονικότητα».

Μακροπρόθεσμα, το πλήγμα στους δασμούς πιθανότατα θα μειώσει τον όγκο του εμπορίου, θα αυξήσει το κόστος της αλυσίδας εφοδιασμού και θα περιορίσει την οικονομική ανάπτυξη παγκοσμίως.

Η άνοδος της ανεργίας

Σε ένα ασταθές οικονομικό περιβάλλον, η ζήτηση για προσλήψεις μειώθηκε κατακόρυφα στις πλούσιες χώρες το 2025.

Τα ποσοστά ανεργίας στις ΗΠΑ αλλά και την Ευρώπη αυξήθηκαν απότομα και οι οικονομολόγοι προειδοποιούν ότι μια περαιτέρω αύξηση της ανεργίας αποτελεί μεγάλο κίνδυνο για το 2026.

Ο αντίκτυπος των φορολογικών πολιτικών, η επιχειρηματική αβεβαιότητα και η υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης αναμένεται να επηρεάσουν αρνητικά την απασχόληση.

Μέχρι στιγμής, υπάρχουν περιορισμένα σημάδια εκτεταμένης μετατόπισης θέσεων εργασίας που τροφοδοτείται από την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Ωστόσο, οι επενδύσεις επιταχύνονται και τα ποσοστά ανεργίας των νέων, ιδίως στη Βρετανία, προκαλούν πολιτικό συναγερμό. Εν τω μεταξύ, η συμμετοχή στο εργατικό δυναμικό παραμένει υπό πίεση λόγω δημογραφικών μεταβολών, όπως η γήρανση του πληθυσμού και η αυξανόμενη κακή υγεία.

Παρά τις πιέσεις στην αγορά εργασίας και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, η αύξηση των μισθών αναμένεται να παραμείνει ανθεκτική, βοηθώντας τους εργαζόμενους να ανοικοδομήσουν ένα οικονομικό απόθεμα, αλλά τρομάζοντας τους κεντρικούς τραπεζίτες που ανησυχούν για τους κινδύνους πληθωρισμού.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
UBS: Οι 3 επενδυτικές συμβουλές για το 2026

UBS: Οι 3 επενδυτικές συμβουλές για το 2026

Ελληνική οικονομία: Το στοίχημα των επενδύσεων και οι μεταρρυθμίσεις

Ελληνική οικονομία: Το στοίχημα των επενδύσεων και οι μεταρρυθμίσεις

«Ghost jobs» ή δουλειές που δεν υπάρχουν – Αυξάνονται οι φωνές για την απαγόρευσή τους
«Μαύρη τρύπα» 02.01.26

«Ghost jobs» ή δουλειές που δεν υπάρχουν – Αυξάνονται οι φωνές για την απαγόρευσή τους

Oι εταιρείες δημοσιεύουν ghost jobs για πολλούς λόγους. Κάποιοι, διότι θέλουν να δημιουργήσουν μια «δεξαμενή ταλέντων». Άλλοι για να δώσουν πλαστή εικόνα στην αγορά. Σίγουρα όμως αυτό έχει συνέπειες.

Σύνταξη
Από τους δασμούς μέχρι τα Labubu, το 2025 ήταν μία… ιδιαίτερη χρονιά για τη παγκόσμια οικονομία
Τέλος του ελεύθερου εμπορίου 02.01.26

Από τους δασμούς μέχρι τα Labubu, το 2025 ήταν μία… ιδιαίτερη χρονιά για τη παγκόσμια οικονομία

Από την επιστροφή του προστατευτισμού έως την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης και την επιβράβευση της καινοτομίας με το Νόμπελ Οικονομικών, το 2025 αποτέλεσε μια χρονιά καμπής για την παγκόσμια οικονομία

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο Γκρεγκ Έιμπελ στη σκιά του Γουόρεν Μπάφετ – Νέος CEO στην Berkshire Hathaway
Κρίσιμη μεταβίβαση 01.01.26

Ο Γκρεγκ Έιμπελ στη σκιά του Γουόρεν Μπάφετ – Νέος CEO στην Berkshire Hathaway

Η μετάβαση δεν αφορά μόνο τη διοίκηση ενός ομίλου αξίας άνω του 1,1 τρισ. δολαρίων αλλά και τη διαχείριση της κληρονομιάς ενός επενδυτή που έγινε συνώνυμο της πειθαρχημένης αξιακής επένδυσης

Γιώργος Πολύζος
Γιώργος Πολύζος
Οι «hot» κλάδοι του 2026 – Τα mega deals της νέας χρονιάς
Διεθνής Οικονομία 01.01.26

Οι «hot» κλάδοι του 2026 – Τα mega deals της νέας χρονιάς

Ξένοι και Έλληνες επενδυτές αναζητούν νέες ευκαιρίες στην ελληνική αγορά– Οι κλάδοι πρωταγωνιστές και τα deals του 2025 που δίνουν τον τόνο για νέα ρεκόρ εξαγορών

Γεώργιος Μανέττας
Γεώργιος Μανέττας
Wall Street: SpaceX, OpenAI και Anthropic ετοιμάζονται για ιστορικές IPO
Wall Street 01.01.26

SpaceX, OpenAI και Anthropic ετοιμάζονται για ιστορικές IPO

Οι τρεις εταιρείες σχεδιάζουν να αντλήσουν δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια, σε ένα κύμα που θα μπορούσε να αναζωογονήσει την αγορά αρχικών δημοσίων προσφορών και να σημάνει τη μεγαλύτερη κινητοποίηση κεφαλαίων των τελευταίων ετών

Γιώργος Πολύζος
Χιονοπτώσεις και χαμηλές θερμοκρασίες στα ορεινά της Ηπείρου – Επιχείρηση απεγκλωβισμού 5 οχημάτων στο Ζαγόρι
Ελλάδα 02.01.26

Χιονοπτώσεις και χαμηλές θερμοκρασίες στα ορεινά της Ηπείρου – Επιχείρηση απεγκλωβισμού 5 οχημάτων στο Ζαγόρι

Χειμωνιάτικο στο σκηνικό του καιρού στην Ήπειρο - Πρόβλημα δημιουργήθηκε και στον επαρχιακό δρόμο Αρίστη-Ασπράγγελοι Ζαγορίου, καθώς πολλοί επισκέπτες δεν ήταν εφοδιασμένοι με αντιολισθητικές αλυσίδες

Σύνταξη
Αγρότες: Διορία στην κυβέρνηση μέχρι την Κυριακή για συγκεκριμένες δεσμεύεις αλλιώς γενικευμένη κλιμάκωση
Αδειάζει η κλεψύδρα 02.01.26

Αγρότες: Διορία στην κυβέρνηση μέχρι την Κυριακή για συγκεκριμένες δεσμεύεις αλλιώς γενικευμένη κλιμάκωση

Στενεύουν τα χρονικά περιθώρια για την κυβέρνηση, με τους αγρότες να τονίζουν ότι η επικρατούσα τάση στα μπλόκα είναι αυτή της κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους αν δεν προκύψουν δεσμεύσεις ως μεθαύριο

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Κάπα Research: Η ακρίβεια έχει ονοματεπώνυμο – Που εντοπίζεται το πρόβλημα
Έτος «φωτιά» 02.01.26

Η ακρίβεια έχει ονοματεπώνυμο - Που εντοπίζεται το πρόβλημα

Η ακρίβεια διαμορφώνει την αγοραστική συμπεριφορά των Ελλήνων καταναλωτών. Μετά από μια μακρά περίοδο δημοσιονομικής κρίσης, οι Έλληνες καταναλωτές βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα νέο κύμα ανατιμήσεων. Η Κάπα Research παρουσίασε τα 10 σημαντικότερα ευρήματα των ερευνών που υλοποίησε στην Ελλάδα με το «ράφι» να είναι πρωταγωνιστής.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ένας νέος κόσμος αναδύεται το 2026 – Τι να κρατήσουμε από αυτό που έφυγε γι’ αυτό που έρχεται
The Economist 02.01.26

Ένας νέος κόσμος αναδύεται το 2026 – Τι να κρατήσουμε από αυτό που έφυγε γι’ αυτό που έρχεται

Το 2025 άλλαξε με ιλλιγγιώδεις ρυθμούς σχεδόν τα πάντα στην πολιτική, στην οικονομία, στη διπλωματία – μια τάξη πραγμάτων ανατράπηκε. Ο κόσμος του 2026 θα είναι διαφορετικός, σίγουρα χάρη στον Τραμπ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Νέα Πειραματικά σχολεία… κι όπου βγει: Νησίδες αριστείας ή πειραματισμοί εις βάρος των παιδιών;
Δημόσια εκπαίδευση 02.01.26

Νέα Πειραματικά σχολεία… κι όπου βγει: Νησίδες αριστείας ή πειραματισμοί εις βάρος των παιδιών;

Εκπαιδευτικοί και γονείς σε όλη την Ελλάδα αντιδρούν στη μετατροπή των σχολείων της γειτονιάς τους σε Πειραματικά. Eκπρόσωποι της σχολικής κοινότητας εξηγούν στο in τους λόγους που διαμαρτύρονται.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Μαρκόπουλο: Βίντεο ντοκουμέντο από το θανατηφόρο τροχαίο με νεκρό 23χρονο
Ελλάδα 02.01.26

Μαρκόπουλο: Βίντεο ντοκουμέντο από το θανατηφόρο τροχαίο με νεκρό 23χρονο

Βίντεο ντοκουμέντο από κάμερα κλειστού κυκλώματος, που φέρνει στο φως το MEGA, καταγράφει το μαύρο αυτοκίνητο με οδηγό έναν 23χρονο, δευτερόλεπτα πριν την φονική πρόσκρουση στο Μαρκόπουλο.

Σύνταξη
«Τέλος το Κόπα Άφρικα για τον Ντέσερς, λόγω τραυματισμού»
Ποδόσφαιρο 02.01.26

«Τέλος το Κόπα Άφρικα για τον Ντέσερς, λόγω τραυματισμού»

Ο Σίριλ Ντέσερς δεν θα συνεχίσει στο Κόπα Άφρικα με την Εθνική Νιγηρίας λόγω ενός τραυματισμού στον μηρό. Στην Αθήνα ο 31χρονος φορ θα υποβληθεί σε μαγνητική θα δείξει το μέγεθος του προβλήματός του.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Το ελπιδοφόρο μήνυμα της Νικόλ Κίντμαν για το 2026, έπειτα από μια δύσκολη χρονιά
«Αισθάνεται ευλογημένη» 02.01.26

Το ελπιδοφόρο μήνυμα της Νικόλ Κίντμαν για το 2026, έπειτα από μια δύσκολη χρονιά

Η Νικόλ Κίντμαν γιόρτασε την έλευση του νέου έτους με τις κόρες της στην Αυστραλία, έπειτα από μια χρονιά που σημαδεύτηκε από το διαζύγιο της με τον Κιθ Έρμπαν.

Σύνταξη
ΕΛΣΤΑΤ: Το 0,5% των επιχειρήσεων ελέγχει το 44% του τζίρου – Σε ρόλο κλειδί οι ελληνικές πολυεθνικές
Οικονομική παγκοσμιοποίηση 02.01.26

ΕΛΣΤΑΤ: Το 0,5% των επιχειρήσεων ελέγχει το 44% του τζίρου – Σε ρόλο κλειδί οι ελληνικές πολυεθνικές

Η ελληνική οικονομία συνεχίζει να κυριαρχείται απο μικρές ανεξάρτητες επιχειρήσεις, αλλά η πλάστιγγα σταδιακά γέρνει υπέρ των μεγάλων πολυεθνικών ομίλων. Τι δείχνει νέα έκθεση της ΕΛΣΤΑΤ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Angi: Σκηνοθέτησε τη δολοφονία της φίλης της με σπέρμα από οίκο ανοχής – Η υπόθεση που έγινε σειρά στο Netflix
Σκηνοθετημένο έγκλημα 02.01.26

Σκηνοθέτησε τη δολοφονία της φίλης της με σπέρμα από οίκο ανοχής - Η ιστορία πίσω από το Angi του Netflix

Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί πως η Μαρία Άνχελες Μολίνα, γνωστή ως Άντζι, μπορούσε να γίνει δολοφόνος. Ωστόσο, αυτό δεν ήταν το πιο σοκαριστικό για όσους την γνώριζαν.

Ίλντα Τόσκα
Ίλντα Τόσκα
LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός
Μπάσκετ 02.01.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την αναμέτρηση Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός για τη 19η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Ιράν: Η Τεχεράνη απαντά στις απειλές Τραμπ – Τον προειδοποιεί να μην περάσει την «κόκκινη γραμμή»
Εκατέρωθεν απειλές 02.01.26

Ιράν: Η Τεχεράνη απαντά στις απειλές Τραμπ – Τον προειδοποιεί να μην περάσει την «κόκκινη γραμμή»

Μετά τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ προς το Ιράν, ότι οι ΗΠΑ «θα σώσουν» τους Ιρανούς, αν υπάρξουν νεκροί στις διαδηλώσεις, η Τεχεράνη προειδοποιεί για «αντίδραση που θα φέρει λύπη».

Σύνταξη
Επίθεση ΠΑΣΟΚ σε κυβέρνηση: Σταματήστε την επικοινωνιακή διαχείριση και δώστε λύσεις στους αγρότες
Σφοδρά πυρά 02.01.26

Επίθεση ΠΑΣΟΚ σε κυβέρνηση: Σταματήστε την επικοινωνιακή διαχείριση και δώστε λύσεις στους αγρότες

«Ο πρωτογενής τομέας δεν αντέχει άλλες αυταπάτες, χρειάζεται πολιτική ευθύνη, σχέδιο και πράξεις», τονίζει το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ εκτοξεύοντας πυρά κατά του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη

Σύνταξη
Ουκρανία: Τι ποσοστό εδαφών κατέλαβε η Ρωσία το 2025
Κόσμος 02.01.26

Ουκρανία: Τι ποσοστό εδαφών κατέλαβε η Ρωσία το 2025

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της ουκρανικής σελίδας δημόσιων πηγών πληροφοριών, Deepstate, η Ρωσία κατέκτησε το 0,72% της Ουκρανίας, το οποίο όμως μεταφράζεται σε χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα εδαφών.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η αιτία της τραγωδίας στο Κραν Μοντανά – Τι είναι τα ηχοαπορροφητικά πάνελ που λαμπάδιασαν στο μοιραίο μπαρ
Νέα στοιχεία 02.01.26

Η αιτία της τραγωδίας στο Κραν Μοντανά – Τι είναι τα ηχοαπορροφητικά πάνελ που λαμπάδιασαν στο μοιραίο μπαρ

Η «συγγνώμη» στους συγγενείς των θυμάτων της φωτιάς που έσπειρε τον θάνατο στο Κραν Μοντανά - Η τραγωδία φέρνει στο προσκήνιο τη σημασία των υλικών που χρησιμοποιούνται σε κλειστούς χώρους συνάθροισης

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
ΟΠΕΚΕΠΕ: Έρχονται συλλήψεις για τρία νέα κυκλώματα που λάμβαναν παράνομες επιδοτήσεις σε Κρήτη, Τρίκαλα και Κοζάνη
Ελλάδα 02.01.26

ΟΠΕΚΕΠΕ: Έρχονται συλλήψεις για τρία νέα κυκλώματα που λάμβαναν παράνομες επιδοτήσεις σε Κρήτη, Τρίκαλα και Κοζάνη

Με εικονικά βοσκοτόπια και πλαστούς αριθμούς αιγοπροβάτων οι επιτήδειοι λάμβαναν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με τα ποσά να ξεπερνούν το 1 εκατ. ευρώ

Σύνταξη
Μεντιλίμπαρ: «Όποιος δεν έχει κίνητρο δεν χρειαζόταν να βρεθεί σε αυτό το όμορφο νησί, είναι τελικός»
Ποδόσφαιρο 02.01.26

Μεντιλίμπαρ: «Όποιος δεν έχει κίνητρο δεν χρειαζόταν να βρεθεί σε αυτό το όμορφο νησί, είναι τελικός»

Όλα όσα είπαν ο προπονητής του Ολυμπιακού Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και ο τερματοφύλακας Κωνσταντής Τζολάκης στη συνέντευξη Τύπου του τελικού του Betsson Super Cup, κόντρα στον ΟΦΗ.

Σύνταξη
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

