02.01.2026 | 20:55
02.01.2026 | 20:55
Tροχαίο με καραμπόλα 4 οχημάτων στη λεωφόρο Κηφισού
02.01.2026 | 17:51
02.01.2026 | 17:51
Σεισμός 6,5 Ρίχτερ στο Μεξικό (βίντεο)
Γιατί ο κόσμος βάζει… φρένο στην Golden Visa
Διεθνής Οικονομία 02 Ιανουαρίου 2026 | 20:23

Γιατί ο κόσμος βάζει… φρένο στην Golden Visa

Η «μετανάστευση επενδυτών» με διαβατήριο την Golden Visa έχει εξελιχθεί σε «κεντρικό μέσο εθνικής πολιτικής»

Μελίνα Ζιάγκου
ΕπιμέλειαΜελίνα Ζιάγκου
Μηνύματα ή κλήση: Τι λέγεται στο chat και τι όχι

Μηνύματα ή κλήση: Τι λέγεται στο chat και τι όχι

Πλούσιοι ιδιώτες και οικογένειες σε όλο τον κόσμο αναζητούν όλο και περισσότερο μια δεύτερη κατοικία σε άλλη χώρα και είναι διατεθειμένοι να επενδύσουν πολλά σε αυτό και γιατί όχι με επιπλέον όφελος (Golden Visa).

Ωστόσο, οι προϋποθέσεις που θέτουν οι κυβερνήσεις από την Πορτογαλία έως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για την εξασφάλιση της κατοικίας ή της ιθαγένειας στη χώρα τους όχι μόνο διαφέρουν, αλλά και αλλάζουν συνεχώς, ανάλογα με τις μεταβαλλόμενες οικονομικές και εσωτερικές προτεραιότητες.

Τα τελευταία είκοσι χρόνια, η «μετανάστευση επενδυτών» έχει εξελιχθεί σε «κεντρικό μέσο εθνικής πολιτικής», σύμφωνα με τον Armand Arton, ο οποίος διευθύνει μια παγκόσμια εταιρεία που παρέχει συμβουλές σε όσους επιδιώκουν να αποκτήσουν άδεια διαμονής ή υπηκοότητα σε άλλη χώρα.

«Οι χώρες βασίζονται όλο και περισσότερο σε αυτά τα προγράμματα για να προσελκύσουν κεφάλαια, ταλέντα και καινοτομία», σύμφωνα με τον Arton. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, η κυβέρνηση Τραμπ έχει εισαγάγει μια «χρυσή κάρτα», η οποία προσφέρει μόνιμη διαμονή ως αντάλλαγμα για μια «συνεισφορά» 1 εκατομμυρίου δολαρίων ανά άτομο στο αμερικανικό Δημόσιο – που σημαίνει 4 εκατ. δολ. για μια τετραμελή οικογένεια.

Ποικίλλουν τα προγράμματα

Η εταιρεία Arton Capital, με έδρα το Μόντρεαλ, συνεργάστηκε πρόσφατα με το King’s College London για να αναλύσει και να συγκρίνει τα τρέχοντα προγράμματα εκτός των ΗΠΑ, εμβαθύνοντας σε μερικά από αυτά για να εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους αναπτύχθηκαν σε κάθε χώρα, να ποσοτικοποιήσει το κόστος και τα οφέλη και να εξετάσει πώς οι κυβερνήσεις που προσφέρουν χρυσές βίζες διαχειρίζονται τις εσωτερικές εντάσεις που μπορεί να προκύψουν, όπως γράφει το Barron’s.

Στόχος αυτής της προσπάθειας -που οδήγησε στη σύνταξη μιας έκθεσης από την Andreza Aruska de Souza Santos, αναπληρώτρια καθηγήτρια και διευθύντρια του Ινστιτούτου Βραζιλίας στο King’s College London- είναι να διαλύσει τις «υποθέσεις και τα συναισθήματα» που συχνά καθοδηγούν τη δημόσια συζήτηση γύρω από τις πρωτοβουλίες για τις χρυσές βίζες.

Το παράδειγμα της Πορτογαλίας

Η Πορτογαλία, για παράδειγμα, άρχισε να προσφέρει χρυσές βίζες το 2012 για να προσελκύσει άμεσες ξένες επενδύσεις και να τονώσει την οικονομία της μετά την κρίση χρέους της ευρωζώνης. Από τότε, το πρόγραμμα έχει αποφέρει περισσότερα από 7,3 δισεκατομμύρια ευρώ.

Η χρυσή βίζα της χώρας έγινε δημοφιλής, αρχικά μεταξύ των Κινέζων και Βραζιλιάνων πολιτών και, αργότερα, μεταξύ των πολιτών της Βόρειας Αμερικής, καθώς παρείχε πρόσβαση σε πορτογαλικό διαβατήριο -και, ως εκ τούτου, σε ολόκληρη την ΕΕ- χωρίς να απαιτείται η παραμονή στη χώρα για περισσότερο από επτά ημέρες το χρόνο, κατά μέσο όρο.

Ένας αιτών μπορούσε να αποκτήσει πορτογαλική χρυσή βίζα πραγματοποιώντας διάφορους τύπους επενδύσεων, αλλά οι επενδύσεις σε ακίνητα ήταν οι πιο δημοφιλείς, προσελκύοντας περισσότερο από το 79% του συνόλου των επενδυτικών κεφαλαίων, σύμφωνα με την έκθεση. Αυτές οι επενδύσεις άλλαξαν την όψη της Λισαβόνας και του Πόρτο, καθώς η αξία της γης αυξήθηκε και οι αγορές κατοικιών των πόλεων αναδιαμορφώθηκαν, σύμφωνα με την έκθεση, η οποία ποσοτικοποιεί αυτές τις αλλαγές.

Η στεγαστική κρίση εξαιτίας της Golden Visa

Όμως, αυτές οι αλλαγές στις πόλεις επιδείνωσαν τη ζωή για τον τοπικό πληθυσμό κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19, «υπογραμμίζοντας την επισφάλεια στέγασης που αντιμετωπίζουν οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες», σύμφωνα με την έκθεση.

Το 2023, η χώρα κατάργησε την επιλογή της επένδυσης σε ακίνητα. Τώρα, οι αιτούντες πρέπει να επενδύσουν τουλάχιστον 500.000 ευρώ σε κεφάλαια που δημιουργούν ή διατηρούν θέσεις εργασίας ή χρηματοδοτούν δημόσια ή ιδιωτικά επιστημονικά ερευνητικά ιδρύματα.

Οι αιτούντες μπορούν επίσης να συνεισφέρουν τουλάχιστον 250.000 ευρώ σε ένα έργο που διαφυλάσσει την πολιτιστική κληρονομιά της Πορτογαλίας, σύμφωνα με την έκθεση. Η ιδέα ήταν να δημιουργηθούν ελκυστικές επενδυτικές επιλογές που έχουν «μεγαλύτερη δημόσια σημασία».

Τι ισχύει στην Ελλάδα

Η Ελλάδα, την οποία ξεχωρίζει το Barron’s μεταξύ των ευρωπαϊκών προορισμών, διατήρησε την επιλογή της επένδυσης σε ακίνητα όταν αναθεώρησε το πρόγραμμα «χρυσής βίζας» το 2024, αλλά αύξησε το ελάχιστο όριο από 250.000 ευρώ σε 800.000 ευρώ στις αστικές περιοχές «υψηλής ζήτησης» που προτιμούν οι επενδυτές και σε 400.000 ευρώ σε όλες τις άλλες περιοχές.

Οι αιτούντες μπορούν να επενδύσουν μόνο 250.000 ευρώ εάν ανακαινίσουν ιστορικά κτίρια ή βιομηχανικές ζώνες για να τα μετατρέψουν σε κατοικίες.

Η Ελλάδα κατήργησε, επίσης, τη δυνατότητα χρήσης ακινήτων που αγοράζονται για απόκτηση χρυσής βίζας ως airbnb.

Αλλάζει συνεχώς το καθεστώς στα ΗΑΕ

Τα ΗΑΕ —ένας δημοφιλής προορισμός για πολίτες από την Ινδία, την Κίνα, τη Βόρεια Αμερική, τη Σαουδική Αραβία και τη Ρωσία— άρχισαν να προσφέρουν το 2019 μια αυτόματα ανανεώσιμη βίζα μακροχρόνιας διαμονής για να προσελκύσουν επενδυτές, επαγγελματίες, επιχειρηματίες και «εξειδικευμένα ταλέντα».

Οι κάτοχοι βίζας έχουν το δικαίωμα να ζουν, να εργάζονται και να σπουδάζουν στα ΗΑΕ και μπορούν να χορηγούν βίζα σε μέλη της οικογένειάς τους οποιασδήποτε ηλικίας. Ωστόσο, σε αντίθεση με άλλα προγράμματα, το πρόγραμμα των ΗΑΕ δεν προσφέρει τη δυνατότητα απόκτησης υπηκοότητας, πράγμα που σημαίνει ότι ακόμη και οι κάτοχοι μακροπρόθεσμης βίζας σπάνια ενσωματώνονται πλήρως στην τοπική κοινωνία, σύμφωνα με την έκθεση.

Από την έναρξή της, η χρυσή βίζα των ΗΑΕ εξελίσσεται συνεχώς, προσθέτοντας νέες κατηγορίες ατόμων που μπορούν να υποβάλουν αίτηση, συμπεριλαμβανομένων φοιτητών, καλλιτεχνών και επιστημόνων, και προσθέτοντας ένα ελάχιστο ποσό 2 εκατομμυρίων ντιρχάμ (544.514 δολάρια) για επενδύσεις σε ακίνητα το 2021.

Φέτος, η κυβέρνηση διεύρυνε τον ορισμό των εξειδικευμένων επαγγελματιών σε οποιονδήποτε κερδίζει τουλάχιστον το ισοδύναμο των 8.200 δολαρίων το μήνα και συγκεκριμένα επέκτεινε το πεδίο εφαρμογής του ώστε να περιλαμβάνει εκπαιδευτικούς και νοσηλευτές.

Το «αξιοκρατικό» μοντέλο

Αυτή η στροφή προς ένα «αξιοκρατικό» μοντέλο -παρόμοια με τις αλλαγές πολιτικής σε άλλες χώρες- αντικατοπτρίζει «μια παγκόσμια αναπροσαρμογή», δήλωσε ο Arton.

«Η μετανάστευση για επενδύσεις πρέπει να λειτουργεί σαν μια σύμπραξη δημόσιου-ιδιωτικού τομέα για να ευδοκιμήσει», είπε. «Αυτό σημαίνει την αύξηση των προτύπων, την υιοθέτηση ισχυρών μέτρων δέουσας επιμέλειας, τη δημιουργία σαφών συνδέσεων μεταξύ εσόδων και κοινωνικών αποτελεσμάτων και τον σχεδιασμό προγραμμάτων που συμβάλλουν στην εθνική ανάπτυξη».

Ωστόσο, το συνεχώς μεταβαλλόμενο τοπίο των Golden Visa δεν αποθαρρύνει όσους ενδιαφέρονται να την αποκτήσουν.

«Η ζήτηση δεν εξαφανίζεται, αλλά ανακατευθύνεται», δήλωσε ο Arton. «Αν κλείσει ένας δρόμος, το ενδιαφέρον των πελατών μας τείνει να μετατοπίζεται σε εναλλακτικά κεφάλαια ή δικαιοδοσίες. Αυτό που έχει σημασία για αυτούς είναι η σταθερότητα του προγράμματος και της χώρας στην οποία επενδύουν».

World
UBS: Οι 3 επενδυτικές συμβουλές για το 2026

UBS: Οι 3 επενδυτικές συμβουλές για το 2026

Vita.gr
Μηνύματα ή κλήση: Τι λέγεται στο chat και τι όχι

Μηνύματα ή κλήση: Τι λέγεται στο chat και τι όχι

Economy
Ελληνική οικονομία: Το στοίχημα των επενδύσεων και οι μεταρρυθμίσεις

Ελληνική οικονομία: Το στοίχημα των επενδύσεων και οι μεταρρυθμίσεις

inWellness
inTown
Παγκόσμια οικονομία: Ανθεκτικότητα ή αναστάτωση; – Προβλέψεις για τις μεγαλύτερες αγορές το 2026
Διεθνής Οικονομία 02.01.26

Ανθεκτικότητα ή αναστάτωση; Η παγκόσμια οικονομία το 2026 και προβλέψεις για τις μεγαλύτερες αγορές

Πόλεμοι, ανεργία και ανησυχίες για «φούσκα» στην Τεχνητή Νοημοσύνη είναι μερικές μόνο από τις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει η διεθνής παγκόσμια οικονομία

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
«Ghost jobs» ή δουλειές που δεν υπάρχουν – Αυξάνονται οι φωνές για την απαγόρευσή τους
«Μαύρη τρύπα» 02.01.26

«Ghost jobs» ή δουλειές που δεν υπάρχουν – Αυξάνονται οι φωνές για την απαγόρευσή τους

Oι εταιρείες δημοσιεύουν ghost jobs για πολλούς λόγους. Κάποιοι, διότι θέλουν να δημιουργήσουν μια «δεξαμενή ταλέντων». Άλλοι για να δώσουν πλαστή εικόνα στην αγορά. Σίγουρα όμως αυτό έχει συνέπειες.

Σύνταξη
Από τους δασμούς μέχρι τα Labubu, το 2025 ήταν μία… ιδιαίτερη χρονιά για τη παγκόσμια οικονομία
Τέλος του ελεύθερου εμπορίου 02.01.26

Από τους δασμούς μέχρι τα Labubu, το 2025 ήταν μία… ιδιαίτερη χρονιά για τη παγκόσμια οικονομία

Από την επιστροφή του προστατευτισμού έως την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης και την επιβράβευση της καινοτομίας με το Νόμπελ Οικονομικών, το 2025 αποτέλεσε μια χρονιά καμπής για την παγκόσμια οικονομία

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο Γκρεγκ Έιμπελ στη σκιά του Γουόρεν Μπάφετ – Νέος CEO στην Berkshire Hathaway
Κρίσιμη μεταβίβαση 01.01.26

Ο Γκρεγκ Έιμπελ στη σκιά του Γουόρεν Μπάφετ – Νέος CEO στην Berkshire Hathaway

Η μετάβαση δεν αφορά μόνο τη διοίκηση ενός ομίλου αξίας άνω του 1,1 τρισ. δολαρίων αλλά και τη διαχείριση της κληρονομιάς ενός επενδυτή που έγινε συνώνυμο της πειθαρχημένης αξιακής επένδυσης

Γιώργος Πολύζος
Γιώργος Πολύζος
Οι «hot» κλάδοι του 2026 – Τα mega deals της νέας χρονιάς
Διεθνής Οικονομία 01.01.26

Οι «hot» κλάδοι του 2026 – Τα mega deals της νέας χρονιάς

Ξένοι και Έλληνες επενδυτές αναζητούν νέες ευκαιρίες στην ελληνική αγορά– Οι κλάδοι πρωταγωνιστές και τα deals του 2025 που δίνουν τον τόνο για νέα ρεκόρ εξαγορών

Γεώργιος Μανέττας
Γεώργιος Μανέττας
Wall Street: SpaceX, OpenAI και Anthropic ετοιμάζονται για ιστορικές IPO
Wall Street 01.01.26

SpaceX, OpenAI και Anthropic ετοιμάζονται για ιστορικές IPO

Οι τρεις εταιρείες σχεδιάζουν να αντλήσουν δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια, σε ένα κύμα που θα μπορούσε να αναζωογονήσει την αγορά αρχικών δημοσίων προσφορών και να σημάνει τη μεγαλύτερη κινητοποίηση κεφαλαίων των τελευταίων ετών

Γιώργος Πολύζος
Χιονοπτώσεις και χαμηλές θερμοκρασίες στα ορεινά της Ηπείρου – Επιχείρηση απεγκλωβισμού 5 οχημάτων στο Ζαγόρι
Ελλάδα 02.01.26

Χιονοπτώσεις και χαμηλές θερμοκρασίες στα ορεινά της Ηπείρου – Επιχείρηση απεγκλωβισμού 5 οχημάτων στο Ζαγόρι

Χειμωνιάτικο στο σκηνικό του καιρού στην Ήπειρο - Πρόβλημα δημιουργήθηκε και στον επαρχιακό δρόμο Αρίστη-Ασπράγγελοι Ζαγορίου, καθώς πολλοί επισκέπτες δεν ήταν εφοδιασμένοι με αντιολισθητικές αλυσίδες

Σύνταξη
Αγρότες: Διορία στην κυβέρνηση μέχρι την Κυριακή για συγκεκριμένες δεσμεύεις αλλιώς γενικευμένη κλιμάκωση
Αδειάζει η κλεψύδρα 02.01.26

Αγρότες: Διορία στην κυβέρνηση μέχρι την Κυριακή για συγκεκριμένες δεσμεύεις αλλιώς γενικευμένη κλιμάκωση

Στενεύουν τα χρονικά περιθώρια για την κυβέρνηση, με τους αγρότες να τονίζουν ότι η επικρατούσα τάση στα μπλόκα είναι αυτή της κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους αν δεν προκύψουν δεσμεύσεις ως μεθαύριο

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Κάπα Research: Η ακρίβεια έχει ονοματεπώνυμο – Που εντοπίζεται το πρόβλημα
Έτος «φωτιά» 02.01.26

Η ακρίβεια έχει ονοματεπώνυμο - Που εντοπίζεται το πρόβλημα

Η ακρίβεια διαμορφώνει την αγοραστική συμπεριφορά των Ελλήνων καταναλωτών. Μετά από μια μακρά περίοδο δημοσιονομικής κρίσης, οι Έλληνες καταναλωτές βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα νέο κύμα ανατιμήσεων. Η Κάπα Research παρουσίασε τα 10 σημαντικότερα ευρήματα των ερευνών που υλοποίησε στην Ελλάδα με το «ράφι» να είναι πρωταγωνιστής.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ένας νέος κόσμος αναδύεται το 2026 – Τι να κρατήσουμε από αυτό που έφυγε γι’ αυτό που έρχεται
The Economist 02.01.26

Ένας νέος κόσμος αναδύεται το 2026 – Τι να κρατήσουμε από αυτό που έφυγε γι’ αυτό που έρχεται

Το 2025 άλλαξε με ιλλιγγιώδεις ρυθμούς σχεδόν τα πάντα στην πολιτική, στην οικονομία, στη διπλωματία – μια τάξη πραγμάτων ανατράπηκε. Ο κόσμος του 2026 θα είναι διαφορετικός, σίγουρα χάρη στον Τραμπ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Νέα Πειραματικά σχολεία… κι όπου βγει: Νησίδες αριστείας ή πειραματισμοί εις βάρος των παιδιών;
Δημόσια εκπαίδευση 02.01.26

Νέα Πειραματικά σχολεία… κι όπου βγει: Νησίδες αριστείας ή πειραματισμοί εις βάρος των παιδιών;

Εκπαιδευτικοί και γονείς σε όλη την Ελλάδα αντιδρούν στη μετατροπή των σχολείων της γειτονιάς τους σε Πειραματικά. Eκπρόσωποι της σχολικής κοινότητας εξηγούν στο in τους λόγους που διαμαρτύρονται.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Μαρκόπουλο: Βίντεο ντοκουμέντο από το θανατηφόρο τροχαίο με νεκρό 23χρονο
Ελλάδα 02.01.26

Μαρκόπουλο: Βίντεο ντοκουμέντο από το θανατηφόρο τροχαίο με νεκρό 23χρονο

Βίντεο ντοκουμέντο από κάμερα κλειστού κυκλώματος, που φέρνει στο φως το MEGA, καταγράφει το μαύρο αυτοκίνητο με οδηγό έναν 23χρονο, δευτερόλεπτα πριν την φονική πρόσκρουση στο Μαρκόπουλο.

Σύνταξη
«Τέλος το Κόπα Άφρικα για τον Ντέσερς, λόγω τραυματισμού»
Ποδόσφαιρο 02.01.26

«Τέλος το Κόπα Άφρικα για τον Ντέσερς, λόγω τραυματισμού»

Ο Σίριλ Ντέσερς δεν θα συνεχίσει στο Κόπα Άφρικα με την Εθνική Νιγηρίας λόγω ενός τραυματισμού στον μηρό. Στην Αθήνα ο 31χρονος φορ θα υποβληθεί σε μαγνητική θα δείξει το μέγεθος του προβλήματός του.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Το ελπιδοφόρο μήνυμα της Νικόλ Κίντμαν για το 2026, έπειτα από μια δύσκολη χρονιά
«Αισθάνεται ευλογημένη» 02.01.26

Το ελπιδοφόρο μήνυμα της Νικόλ Κίντμαν για το 2026, έπειτα από μια δύσκολη χρονιά

Η Νικόλ Κίντμαν γιόρτασε την έλευση του νέου έτους με τις κόρες της στην Αυστραλία, έπειτα από μια χρονιά που σημαδεύτηκε από το διαζύγιο της με τον Κιθ Έρμπαν.

Σύνταξη
ΕΛΣΤΑΤ: Το 0,5% των επιχειρήσεων ελέγχει το 44% του τζίρου – Σε ρόλο κλειδί οι ελληνικές πολυεθνικές
Οικονομική παγκοσμιοποίηση 02.01.26

ΕΛΣΤΑΤ: Το 0,5% των επιχειρήσεων ελέγχει το 44% του τζίρου – Σε ρόλο κλειδί οι ελληνικές πολυεθνικές

Η ελληνική οικονομία συνεχίζει να κυριαρχείται απο μικρές ανεξάρτητες επιχειρήσεις, αλλά η πλάστιγγα σταδιακά γέρνει υπέρ των μεγάλων πολυεθνικών ομίλων. Τι δείχνει νέα έκθεση της ΕΛΣΤΑΤ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Angi: Σκηνοθέτησε τη δολοφονία της φίλης της με σπέρμα από οίκο ανοχής – Η υπόθεση που έγινε σειρά στο Netflix
Σκηνοθετημένο έγκλημα 02.01.26

Σκηνοθέτησε τη δολοφονία της φίλης της με σπέρμα από οίκο ανοχής - Η ιστορία πίσω από το Angi του Netflix

Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί πως η Μαρία Άνχελες Μολίνα, γνωστή ως Άντζι, μπορούσε να γίνει δολοφόνος. Ωστόσο, αυτό δεν ήταν το πιο σοκαριστικό για όσους την γνώριζαν.

Ίλντα Τόσκα
Ίλντα Τόσκα
Παγκόσμια οικονομία: Ανθεκτικότητα ή αναστάτωση; – Προβλέψεις για τις μεγαλύτερες αγορές το 2026
Διεθνής Οικονομία 02.01.26

Ανθεκτικότητα ή αναστάτωση; Η παγκόσμια οικονομία το 2026 και προβλέψεις για τις μεγαλύτερες αγορές

Πόλεμοι, ανεργία και ανησυχίες για «φούσκα» στην Τεχνητή Νοημοσύνη είναι μερικές μόνο από τις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει η διεθνής παγκόσμια οικονομία

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός
Μπάσκετ 02.01.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την αναμέτρηση Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός για τη 19η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Ιράν: Η Τεχεράνη απαντά στις απειλές Τραμπ – Τον προειδοποιεί να μην περάσει την «κόκκινη γραμμή»
Εκατέρωθεν απειλές 02.01.26

Ιράν: Η Τεχεράνη απαντά στις απειλές Τραμπ – Τον προειδοποιεί να μην περάσει την «κόκκινη γραμμή»

Μετά τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ προς το Ιράν, ότι οι ΗΠΑ «θα σώσουν» τους Ιρανούς, αν υπάρξουν νεκροί στις διαδηλώσεις, η Τεχεράνη προειδοποιεί για «αντίδραση που θα φέρει λύπη».

Σύνταξη
Επίθεση ΠΑΣΟΚ σε κυβέρνηση: Σταματήστε την επικοινωνιακή διαχείριση και δώστε λύσεις στους αγρότες
Σφοδρά πυρά 02.01.26

Επίθεση ΠΑΣΟΚ σε κυβέρνηση: Σταματήστε την επικοινωνιακή διαχείριση και δώστε λύσεις στους αγρότες

«Ο πρωτογενής τομέας δεν αντέχει άλλες αυταπάτες, χρειάζεται πολιτική ευθύνη, σχέδιο και πράξεις», τονίζει το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ εκτοξεύοντας πυρά κατά του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη

Σύνταξη
Ουκρανία: Τι ποσοστό εδαφών κατέλαβε η Ρωσία το 2025
Κόσμος 02.01.26

Ουκρανία: Τι ποσοστό εδαφών κατέλαβε η Ρωσία το 2025

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της ουκρανικής σελίδας δημόσιων πηγών πληροφοριών, Deepstate, η Ρωσία κατέκτησε το 0,72% της Ουκρανίας, το οποίο όμως μεταφράζεται σε χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα εδαφών.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η αιτία της τραγωδίας στο Κραν Μοντανά – Τι είναι τα ηχοαπορροφητικά πάνελ που λαμπάδιασαν στο μοιραίο μπαρ
Νέα στοιχεία 02.01.26

Η αιτία της τραγωδίας στο Κραν Μοντανά – Τι είναι τα ηχοαπορροφητικά πάνελ που λαμπάδιασαν στο μοιραίο μπαρ

Η «συγγνώμη» στους συγγενείς των θυμάτων της φωτιάς που έσπειρε τον θάνατο στο Κραν Μοντανά - Η τραγωδία φέρνει στο προσκήνιο τη σημασία των υλικών που χρησιμοποιούνται σε κλειστούς χώρους συνάθροισης

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
ΟΠΕΚΕΠΕ: Έρχονται συλλήψεις για τρία νέα κυκλώματα που λάμβαναν παράνομες επιδοτήσεις σε Κρήτη, Τρίκαλα και Κοζάνη
Ελλάδα 02.01.26

ΟΠΕΚΕΠΕ: Έρχονται συλλήψεις για τρία νέα κυκλώματα που λάμβαναν παράνομες επιδοτήσεις σε Κρήτη, Τρίκαλα και Κοζάνη

Με εικονικά βοσκοτόπια και πλαστούς αριθμούς αιγοπροβάτων οι επιτήδειοι λάμβαναν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με τα ποσά να ξεπερνούν το 1 εκατ. ευρώ

Σύνταξη
Μεντιλίμπαρ: «Όποιος δεν έχει κίνητρο δεν χρειαζόταν να βρεθεί σε αυτό το όμορφο νησί, είναι τελικός»
Ποδόσφαιρο 02.01.26

Μεντιλίμπαρ: «Όποιος δεν έχει κίνητρο δεν χρειαζόταν να βρεθεί σε αυτό το όμορφο νησί, είναι τελικός»

Όλα όσα είπαν ο προπονητής του Ολυμπιακού Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και ο τερματοφύλακας Κωνσταντής Τζολάκης στη συνέντευξη Τύπου του τελικού του Betsson Super Cup, κόντρα στον ΟΦΗ.

Σύνταξη
