newspaper
Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
16.11.2025 | 10:38
Εργατικό δυστύχημα στη Μυτιλήνη: Νεκρός εργάτης μετά από πτώση του από στέγη οικοδομής
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Golden Visa: Αλλάζει το πλαίσιο για τους ξένους επενδυτές – Τι προβλέπει η ΚΥΑ
Οικονομία 16 Νοεμβρίου 2025 | 09:50

Golden Visa: Αλλάζει το πλαίσιο για τους ξένους επενδυτές – Τι προβλέπει η ΚΥΑ

Τι προβλέπει η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Διαλειμματική νηστεία: Πώς επηρεάζει η παράλειψη γευμάτων το μυαλό μας;

Διαλειμματική νηστεία: Πώς επηρεάζει η παράλειψη γευμάτων το μυαλό μας;

Spotlight

Σε πλήρη αναμόρφωση του προγράμματος Golden Visa προχωρά η κυβέρνηση με στόχο την απλοποίηση των διαδικασιών, την ενοποίηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών και κυρίως την κατεύθυνση των ξένων επενδύσεων σε τομείς που εξυπηρετούν ευρύτερες κοινωνικές και στεγαστικές ανάγκες.

H Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης τις προηγούμενες ημέρες εξειδικεύει τις διαδικασίες και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για πολίτες τρίτων χωρών που πραγματοποιούν επενδύσεις σε real estate.

«Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, ενισχύοντας την εθνική πολιτική για τις επενδύσεις και αναδιαμορφώνοντας το πλαίσιο των θεωρήσεων επενδυτή προς όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας, προχωρά σε στοχευμένες παρεμβάσεις», τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, που υπογράφει την ΚΥΑ μαζί με τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας, Κυριάκο Πιερρακάκη, τον υπουργό Ανάπτυξης, Πάνο Θεοδωρικάκο και τον υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νικόλαο Ταγάρα.

Προκειμένου να μειωθεί η γραφειοκρατία και να γίνει το πλαίσιο «πιο διαφανές, ενιαίο και λειτουργικό για επενδυτές, αλλά ταυτόχρονα ελεγχόμενο», ενοποιούνται και απλοποιούνται οι διαδικασίες.

Τι προβλέπει η ΚΥΑ

Όπως αναφέρεται στη σχετική ΚΥΑ, όλοι οι τύποι επένδυσης (αγορά ακινήτου, χρονομεριστική μίσθωση, διατηρητέα, αλλαγή χρήσης, οικόπεδα κ.λπ.) αποκτούν κοινό πλαίσιο δικαιολογητικών και επίσης δίνεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης χωρίς φυσική παρουσία. Στην περίπτωση αυτή, ο επενδυτής μετά την υποβολή του αιτήματος, θα εισέρχεται στη χώρα για την υποβολή των απαιτούμενων βιομετρικών δεδομένων.

Παράλληλα, απαιτείται ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης και ηλεκτρονικό παράβολο ύψους δύο χιλιάδων ευρώ για κάθε αίτηση, καθώς και προξενικό τέλος 180 ευρώ για τη θεώρηση εισόδου.

Επίσης, είναι απαραίτηση η βεβαίωση του συμβολαιογράφου που συνέταξε τις συμβολαιογραφικές πράξεις μεταβίβασης, με την οποία βεβαιώνονται τα στοιχεία των συμβαλλομένων μερών, τα στοιχεία του ακινήτου, το συμφωνηθέν τίμημα, ο τρόπος καταβολής του και όλα τα ειδικότερα στοιχεία διενέργειας της πληρωμής.

Στα στοιχεία του ακινήτου, συμπεριλαμβάνεται ρητή αναφορά στα τετραγωνικά μέτρα των κύριων χώρων του ακινήτου, εφόσον πρόκειται για δομημένη ακίνητη περιουσία ή ακίνητο για το οποίο έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια, τα οποία θα πρέπει να έχουν ελάχιστη επιφάνεια κύριων χώρων τα εκατόν είκοσι τετραγωνικά μέτρα, όπου αυτή απαιτείται. Αντίστοιχα, είναι απαραίτητες οι βεβαιώσεις δικηγόρων και μηχανικών για την επένδυση.

«Κόφτης» στις βραχυχρόνιες μισθώσεις

Η κυβέρνηση επιδιώκει να σταματήσει τη χρήση της Golden Visa ως εργαλείο για μαζικές αγορές διαμερισμάτων που βγαίνουν άμεσα σε βραχυχρόνια μίσθωση, πρακτική που θεωρείται ότι αφαιρούσε κατοικίες από την αγορά και αύξανε τις τιμές των ενοικίων, επιδεινώνοντας με τον τρόπο αυτό το στεγαστικό πρόβλημα.

Με τον «κόφτη» που μπαίνει, επιδιώκεται η επιστροφή περισσότερων ακινήτων στη μακροχρόνια μίσθωση, η ενίσχυση της διαθεσιμότητας κατοικίας στους πολίτες και η στροφή των επενδυτών σε άλλα είδη ακινήτων (παλαιά, βιομηχανικά, διατηρητέα).

Για τον λόγο αυτό, απαγορεύεται η βραχυχρόνια μίσθωση για νέες επενδύσεις από το 2024 και μετά και επιτρέπονται μόνο οι χρονομεριστικές μισθώσεις (για συγκεκριμένο διάστημα κάθε χρόνο) και οι μακροχρόνιες συμβάσεις τουλάχιστον πέντε ετών σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα.

Επενδύσεις σε παλιά εργοστάσια και βιομηχανικά κτίρια – νέοι όροι για αλλαγή χρήσης

Προβλέπονται επίσης αλλαγές, προκειμένου να δοθεί ώθηση σε αναπλάσεις εγκαταλελειμμένων βιομηχανικών κτιρίων που μπορούν να μετατραπούν σε κατοικίες ή σύγχρονα συγκροτήματα, αντί για περαιτέρω πίεση στο στεγαστικό από την αγορά κατοικιών αποκλειστικά για επενδυτικούς σκοπούς.

Ειδικότερα, για να μετατραπεί βιομηχανικό κτίριο σε κατοικία, απαιτείται τεχνική έκθεση μηχανικού που να πιστοποιεί ότι το κτίριο δεν λειτουργούσε ως βιομηχανία τα τελευταία 5 χρόνια κάτι που αποδεικνύεται μέσω βεβαίωσης διακοπής ηλεκτροδότησης (ΔΕΔΔΗΕ/Δήμος), εντύπων Ε2 των τελευταίων 5 ετών ή άλλων δημόσιων εγγράφων.

Επενδύσεις σε οικόπεδα ή αγροτεμάχια – ευελιξία στους υπολογισμούς

Με στόχο να ενθαρρυνθεί η πραγματική ανάπτυξη νέων κατοικιών και όχι απλή αγορά έτοιμων διαμερισμάτων που αφαιρούνται από το οικιστικό απόθεμα για την απόκτηση Golden Visa μπορεί να υπολογίζεται είτε η αξία αγοράς του οικοπέδου/αγροτεμαχίου και το κόστος ανέγερσης είτε μόνο το κόστος ανέγερσης.

Διευκόλυνση επενδύσεων σε διατηρητέα κτίρια

Για να ενισχυθεί η αναβίωση του ιστορικού κτιριακού αποθέματος της χώρας, μέσω κινήτρων που στρέφουν τους επενδυτές σε ακίνητα υψηλής πολιτιστικής αξίας για διατηρητέα ακίνητα απαιτείται τεχνική έκθεση που να επιβεβαιώνει την ολοκλήρωση εργασιών αποκατάστασης ή ανακατασκευής.

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι συνολικά η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση επιδιώκει να περιορίσει φαινόμενα κερδοσκοπίας γύρω από την αγορά κατοικίας, να αυξήσει την προσφορά ακινήτων για μακροχρόνια μίσθωση για τους πολίτες, να απλοποιήσει τις διαδικασίες για σοβαρούς επενδυτές και να κατευθύνει την επενδυτική δραστηριότητα προς παλαιά/κλειστά/βιομηχανικά κτίρια, διατηρητέα ακίνητα και νέες επενδύσεις.

Με λίγα λόγια, επιχειρείται η Golden Visa να πάψει να λειτουργεί ως μηχανισμός αγοράς διαμερισμάτων για βραχυχρόνια μίσθωση και να γίνει εργαλείο αναβάθμισης του κτιριακού αποθέματος και στήριξης των στεγαστικών αναγκών.

«Με τη νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση για την Golden Visa, διασφαλίζουμε την παρουσία περισσότερων ακινήτων στην αγορά, καθώς δίνουμε κίνητρα μετατροπής βιομηχανικών και εμπορικών κτιρίων σε κατοικίες, καταργούμε τη δυνατότητα βραχυχρόνιας μίσθωσης και παράλληλα αυξάνουμε το όριο των επενδύσεων», τονίζει ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, σημειώνοντας ότι «με αυτόν τον τρόπο, διασφαλίζουμε περισσότερες επενδύσεις στη χώρα και παράλληλα αυξάνουμε τα διαθέσιμα ακίνητα, συμβάλλοντας σε μια πιο ισορροπημένη και λειτουργική αγορά ακινήτων».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Δημόσιο Χρέος: Πότε θα συμβεί η επόμενη «διαγραφή» του πρώτου μνημονίου

Δημόσιο Χρέος: Πότε θα συμβεί η επόμενη «διαγραφή» του πρώτου μνημονίου

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Διαλειμματική νηστεία: Πώς επηρεάζει η παράλειψη γευμάτων το μυαλό μας;

Διαλειμματική νηστεία: Πώς επηρεάζει η παράλειψη γευμάτων το μυαλό μας;

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Economy
Ελβετικό φράγκο: Στον Άρειο Πάγο η τύχη 200.000 δανειοληπτών

Ελβετικό φράγκο: Στον Άρειο Πάγο η τύχη 200.000 δανειοληπτών

inWellness
inTown
«Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου: Μία περιπέτεια για όλη την οικογένεια, στο θέατρο Πόρτα
inTickets 16.11.25

«Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου: Μία περιπέτεια για όλη την οικογένεια, στο θέατρο Πόρτα

Η παράσταση μετατρέπει την ιστορία της Ελίζας σε ένα ευφάνταστο ταξίδι μέσα στον χρόνο και τον χώρο, όπου το χιούμορ, η δημιουργικότητα και η μουσική συναντούν την επιστημονική φαντασία

Σύνταξη
inTickets 14.11.25

Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω: Η σιωπή του βιασμού «σπάει» πάνω στο σανίδι

Το έργο - μονόλογος Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω σε κείμενο Μαρίας Λούκα, σκηνοθεσία Παυλίνας Μάρβιν και τον Ιώκο Ιωάννη Κοτίδη στον πρωταγωνιστικό ρόλο, έρχεται από τις 24 Νοεμβρίου στο Κέντρο ελέγχου τηλεοράσεων.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Πυρά κομμάτων για την ακρίβεια – «Η κυβέρνηση πανηγυρίζει επειδή δίνει σχεδόν ένα καφέ το μήνα στους φορολογούμενους»
Οικονομικές Ειδήσεις 16.11.25

Πυρά κομμάτων για την ακρίβεια – «Η κυβέρνηση πανηγυρίζει επειδή δίνει σχεδόν ένα καφέ το μήνα στους φορολογούμενους»

Φουντώνει η πολιτική κόντρα με φόντο την ακρίβεια, με την αντιπολίτευση να κατηγορεί την κυβέρνηση ότι δεν αντιμετωπίζει τη ρίζα του προβλήματος, αφήνοντας την αγορά ασύδοτη και την κοινωνία εκτεθειμένη

Σύνταξη
Ecofin: Τι αλλάζει για τους καταναλωτές μετά την απόφαση για μικροδέματα τύπου Shein Temu και Τrendyol
Επιβολή δασμών 16.11.25

Τι αλλάζει για τους καταναλωτές μετά την απόφαση Ecofin για μικροδέματα τύπου Shein Temu και Τrendyol

Όλα τα μικροδέματα από τρίτες χώρες θα περνούν πλέον από κανονικές τελωνειακές διαδικασίες, με επιβολή δασμών και προβλεπόμενων τελών διαχείρισης, αποφάσισε την Πέμπτη το Ecofin

Σύνταξη
Eurogroup: Η Ευρώπη πρέπει να επανεφεύρει τη φόρμουλα ανάπτυξης στον κόσμο που αλλάζει
Αλλαγή κανόνων 16.11.25

Η Ευρώπη πρέπει να επανεφεύρει τη φόρμουλα ανάπτυξης στον κόσμο που αλλάζει, λέει το αφεντικό του Eurogroup

Η Ευρώπη πρέπει να επανεφεύρει το αναπτυξιακό της μοντέλο στον μεταβαλλόμενο κόσμο που πλήττεται από δασμούς και βία, διαμηνύει ο επικεφαλής του Eurogroup

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Η δύσκολη ανάπτυξη του τεχνολογικού κλάδου της Ευρώπης
Διεθνής Οικονομία 16.11.25

Η δύσκολη ανάπτυξη του τεχνολογικού κλάδου της Ευρώπης

Παρά την υστέρηση σε σχέση με ΗΠΑ και Κίνα, η Ευρώπη παλεύει για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητάς της μέσω μεταρρυθμίσεων, ενοποιημένων κανονισμών και ενίσχυσης της καινοτομίας

Γιώργος Πολύζος
Γιώργος Πολύζος
Το «σκιώδες» πρόβλημα του δημογραφικού
Ελληνική οικονομία 16.11.25

Το «σκιώδες» πρόβλημα του δημογραφικού

Πώς η μείωση του πληθυσμού περιορίζει το εργατικό δυναμικό και το παραγώμενο εισόδημα, με παράλληλη αύξηση του κόστους για τα δημόσια ταμεία και την πραγματική οικονομία

Λεωνίδας Στεργίου
Λεωνίδας Στεργίου
H EE επενδύει στα παραδοσιακά όπλα και λιγότερο σε drones και τεχνητή νοημοσύνη
Οικονομία 16.11.25

H EE επενδύει στα παραδοσιακά όπλα και λιγότερο σε drones και τεχνητή νοημοσύνη

Η ΕΕ φαίνεται ότι «παραβλέπει» τις επενδύσεις σε νέα αμυντική τεχνολογία – Οι Βρυξέλλες δαπανούν κυρίως χρήματα σε παραδοσιακό εξοπλισμό, σύμφωνα με στοιχεία της Κομισιόν

Σύνταξη
Wall Street: Η μηχανή που άλλαξε τα πάντα
Διεθνής Οικονομία 15.11.25

Η μηχανή που άλλαξε τα πάντα στη Wall Street

Στις 15 Νοεμβρίου 1867 παρουσιάστηκε ένα νέο μηχάνημα που μετέδιδε τις κινήσεις των μετοχών στο χρηματιστήριο της Wall Street σε επιχειρηματικά γραφεία σχεδόν αυτόματα

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η «επέμβαση» του Αντετοκούνμπο: Έδωσε την μπάλα του αγώνα σε rookie των Λέικερς παρά το «όχι» των διαιτητών (vid)
Μπάσκετ 16.11.25

Η «επέμβαση» του Αντετοκούνμπο: Έδωσε την μπάλα του αγώνα σε rookie των Λέικερς παρά το «όχι» των διαιτητών (vid)

Οι διαιτητές του αγώνα των Μπακς με τους Λέικερς αρνήθηκαν να δώσουν την μπάλα σε rookie των Λέικερς αλλά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο το… πήρε πάνω του.

Σύνταξη
Κύκλωμα ψευτοεπενδυτών του καζίνο – Όλοι οι διάλογοι και ένα υποψήφιο θύμα που γλίτωσε στο παρά πέντε
Ανοίγουν στόματα... 16.11.25

Τα 5 μέλη των ψευτοεπενδυτών του καζίνο - Όλοι οι διάλογοι και ένα υποψήφιο θύμα που γλίτωσε στο παρά πέντε

Η σουίτα στο καζίνο, οι διάλογοι της σπείρας, οι κάλπικες λίρες και οι «μαϊμού» επενδύσεις - Τα 5 μέλη του κυκλώματος και ένα υποψήφιο θύμα που γλίτωσε κυριολεκτικά στο παρά πέντε

Σύνταξη
Ο Ερνέστο Βαλβέρδε «παγώνει» τα πάντα στο Μπιλμπάο
Ποδόσφαιρο 16.11.25

Ο Ερνέστο Βαλβέρδε «παγώνει» τα πάντα στο Μπιλμπάο

Η ανανέωσή του κρίνει τον σχεδιασμό της νέας σεζόν καθώς το μέλλον του Βαλβέρδε επηρεάζει μεταγραφές, ανανεώσεις και το συνολικό πλάνο ενός συλλόγου που ζει ξανά μεταξύ La Liga και Champions League.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Πυρά κομμάτων για την ακρίβεια – «Η κυβέρνηση πανηγυρίζει επειδή δίνει σχεδόν ένα καφέ το μήνα στους φορολογούμενους»
Οικονομικές Ειδήσεις 16.11.25

Πυρά κομμάτων για την ακρίβεια – «Η κυβέρνηση πανηγυρίζει επειδή δίνει σχεδόν ένα καφέ το μήνα στους φορολογούμενους»

Φουντώνει η πολιτική κόντρα με φόντο την ακρίβεια, με την αντιπολίτευση να κατηγορεί την κυβέρνηση ότι δεν αντιμετωπίζει τη ρίζα του προβλήματος, αφήνοντας την αγορά ασύδοτη και την κοινωνία εκτεθειμένη

Σύνταξη
Ήταν τελικά το trade του Λούκα Ντόντσιτς η χειρότερη κίνηση στην ιστορία;
NBA 16.11.25

Ήταν τελικά το trade του Λούκα Ντόντσιτς η χειρότερη κίνηση στην ιστορία;

Η αποπομπή του Νίκο Χάρισον, ανθρώπου που «έσπρωξε» τον Ντόντσιτς στους Λέικερς, ξαναφουντώνει τη συζήτηση: πρόκειται για το χειρότερο trade στην ιστορία του αμερικανικού αθλητισμού;

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Περιουσιακά, παιδιά και πολυσυντροφικότητα – Οι γυναίκες έχουν περισσότερους λόγους από ποτέ για ένα προγαμιαίο συμβόλαιο
Νέα τάση 16.11.25

Περιουσιακά, παιδιά και πολυσυντροφικότητα – Οι γυναίκες έχουν περισσότερους λόγους από ποτέ για ένα προγαμιαίο συμβόλαιο

Το προγαμιαίο συμβόλαιο συνδέεται με τον θάνατο, τους φόρους και πράγματα που κανείς δεν θέλει να συζητήσει - και όμως, οι έρευνες δείχνουν ότι είναι σε άνοδο και όχι μόνο για τους πλούσιους

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις για το Πολυτεχνείο – Τη Δευτέρα η μεγάλη πορεία στην αμερικανική πρεσβεία
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 16.11.25

Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις για το Πολυτεχνείο – Τη Δευτέρα η μεγάλη πορεία στην αμερικανική πρεσβεία

Δεύτερη μέρα σήμερα των εκδηλώσεων για τον τριήμερο εορτασμό στο Πολυτεχνείο - Οι πύλες στον ιστορικό χώρος του ΕΜΠ στην Πατησίων θα μείνουν ανοιχτές μέχρι τις 8 το βράδυ.

Σύνταξη
«Αιχμές» Καντονά για τη διοίκηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και τον Ράτκλφ
Ποδόσφαιρο 16.11.25

«Αιχμές» Καντονά για τη διοίκηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και τον Ράτκλφ

O Έρικ Καντονά αναφέρθηκε στις ψυχρές σχέσεις που έχει με τον ιδιοκτήτη των «κόκκινων διάβολων», Σερ Τζιμ Ράτκλιφ, πετώντας τα βέλη του για τον τρόπο διοίκησης της Γιουνάιτεντ.

Σύνταξη
NBA: «Καθάρισε» ξανά ο «τριπλός» Γιόκιτς για τους Νάγκετς (112-123) – Ασταμάτητοι οι Θάντερ (96-109)
Μπάσκετ 16.11.25

«Καθάρισε» ξανά ο «τριπλός» Γιόκιτς για τους Νάγκετς (112-123) – Ασταμάτητοι οι Θάντερ (96-109)

Οι Νάγκετς επικράτησαν με 123-112 των Τίμπεργουλβς, με τον Νίκολα Γιόκιτς να προσθέτει ακόμη ένα triple-double στη στατιστική του – Οι Θάντερ συνεχίζουν με «σπασμένα τα φρένα» στο φετινό NBA, κάνοντας το 13-1

Σύνταξη
«Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου: Μία περιπέτεια για όλη την οικογένεια, στο θέατρο Πόρτα
inTickets 16.11.25

«Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου: Μία περιπέτεια για όλη την οικογένεια, στο θέατρο Πόρτα

Η παράσταση μετατρέπει την ιστορία της Ελίζας σε ένα ευφάνταστο ταξίδι μέσα στον χρόνο και τον χώρο, όπου το χιούμορ, η δημιουργικότητα και η μουσική συναντούν την επιστημονική φαντασία

Σύνταξη
Ecofin: Τι αλλάζει για τους καταναλωτές μετά την απόφαση για μικροδέματα τύπου Shein Temu και Τrendyol
Επιβολή δασμών 16.11.25

Τι αλλάζει για τους καταναλωτές μετά την απόφαση Ecofin για μικροδέματα τύπου Shein Temu και Τrendyol

Όλα τα μικροδέματα από τρίτες χώρες θα περνούν πλέον από κανονικές τελωνειακές διαδικασίες, με επιβολή δασμών και προβλεπόμενων τελών διαχείρισης, αποφάσισε την Πέμπτη το Ecofin

Σύνταξη
Πως και γιατί ο Χάρι Κέιν παίζει άλλη μπάλα φέτος στην Μπάγερν (pic)
Ποδόσφαιρο 16.11.25

Πως και γιατί ο Χάρι Κέιν παίζει άλλη μπάλα φέτος στην Μπάγερν (pic)

Ο Αγγλος σταρ Χάρι Κέιν έχει ξεφύγει από τους βασικούς κανόνες του «εννιαριού» και υπάρχουν αποδείξεις (heatmaps) ότι είναι παντού στο φετινό παιχνίδι της Μπάγερν λόγω και της απουσίας του Μουσιάλα

Βάιος Μπαλάφας
Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ θα δειπνήσει με καθολικές τρανς ακτιβίστριες σε εκδήλωση του Βατικανού
«La bambina invisibile» 16.11.25

Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ θα δειπνήσει με καθολικές τρανς ακτιβίστριες σε εκδήλωση του Βατικανού

Η ετήσια εκδήλωση του Βατικανού συμπίπτει με την Παγκόσμια Ημέρα των Φτωχών και περιλαμβάνει λειτουργία στην Βασιλική του Αγίου Πέτρου, ακολουθούμενη από κοινό γεύμα για κοινωνικά περιθωριοποιημένους ανθρώπους.

Σύνταξη
«Τέσσερα τουφέκια σάς βλέπουν»…
Φαρ Ουέστ 16.11.25

«Τέσσερα τουφέκια σάς βλέπουν»…

«ΤΑ ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» παρουσιάζουν σκηνές Φαρ Ουέστ στον Ψηλορείτη μέσα από άγνωστες έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για δεκάδες υποθέσεις ζωοκλοπών

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο