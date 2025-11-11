Επενδυτική έκρηξη παρατηρείται στις άδειες διαμονής που έχουν χορηγηθεί μέσω του προγράμματος «χρυσή βίζα». Από την έναρξη του προγράμματος το πρώτο «κύμα» των επενδυτών ήταν κυρίως Κινέζοι πολίτες, ενώ σημαντική ήταν και η επενδυτική δραστηριότητα από τη Ρωσία, την Τουρκία και χώρες της Μέσης Ανατολής.

Μέχρι και το 2020, πάντως, οι Κινέζοι ήταν κυρίαρχοι, έχοντας μερίδιο 70% του συνόλου των αδειών. Σταδιακά και μέχρι σήμερα αυτό έχει αρχίσει να αλλάζει, καθώς παρήλθε η πρώτη πενταετία και πλέον το μερίδιο των Κινέζων είναι υψηλό στις ανανεώσεις των αρχικών αδειών, αλλά χαμηλότερο όσον αφορά την αρχική έκδοση, δηλαδή τους νεοεισερχόμενους στην αγορά.

Η χρυσή βίζα

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου προκύπτει μια κατακόρυφη αύξηση των αγοραστών από την Τουρκία, ακολουθούμενη από τους Ισραηλινούς.

Συγκεκριμένα, οι επενδυτές από την Τουρκία (αρχικές άδειες μόνιμου επενδυτή) ανέρχονται πλέον σε 2.698, αποτελώντας το 14,7% του συνόλου. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει ένα επενδυτικό «μπουμ» από Τούρκους επενδυτές απόρροια του ασταθούς περιβάλλοντος στην χώρα τους.

Oι Τούρκοι επενδυτές, στην πλειοψηφία τους επιχειρηματίες, έμποροι και άνθρωποι με υψηλά εισοδήματα επιδιώκουν να «θωρακίσουν» την περιουσία τους απέναντι στον υψηλό πληθωρισμό που επικρατεί στην χώρα τα τελευταία χρόνια.

Η επένδυση σε ακίνητα στην Ελλάδα αποτελεί μία από τις δημοφιλέστερες επιλογές και η δυνατότητα να λάβει κανείς άδεια διαμονής, που επιτρέπει την ελεύθερη μετακίνηση εντός της ζώνης Σένγκεν, λειτουργούν ως δέλεαρ.

Άνοδος από Ισραήλ

Εκτός από τους Τούρκους αγοραστές, αύξηση καταγράφει και η επενδυτική δραστηριότητα από το Ισραήλ. Οι επενδυτές (αρχικές άδειες μόνιμου επενδυτή) ανέρχονται πλέον σε 544, αποτελώντας το 3% του συνόλου

Στην περίπτωση της συγκεκριμένης ομάδας επενδυτών οι λόγοι είναι φυσικά ο πόλεμος στη Γάζα και η ανασφάλεια που έχει προκαλέσει, ωθώντας ακόμη περισσότερους Ισραηλινούς προς την επενδυτική μετακίνηση στην Ελλάδα. Σε αυτό έχουν συμβάλει και οι σημαντικές επενδύσεις συμπατριωτών τους, που αγοράζουν και ανακαινίζουν κτίρια κυρίως στο κέντρο της Αθήνας.

Οι αγοραστές από το Ισραήλ προσελκύονται στην ελληνική αγορά ακινήτων, τόσο ως μέσο προστασίας απέναντι στην γεωπολιτική αστάθεια και την πολεμική σύρραξη στην Γάζα τα τελευταία δύο χρόνια, αλλά και επειδή στην χώρα μας έχουν επενδύσει ήδη σημαντικοί Ισραηλινοί επενδυτές. Επίσης, αξιολογούν την Ελλάδα ως αγορά που συνεχίζει να προσφέρει επενδυτικές ευκαιρίες.

ΗΠΑ και Βρετανία

Σημαντική άνοδος παρατηρείται και στους επενδυτές από τις ΗΠΑ (2,9%) με 536 άδειες, καθώς και από τη Βρετανία (4%) με 737 άδειες.

Ειδικά οι Αμερικανοί επενδυτές κινούνται δυναμικά μέσα στο 2025 με την αλλαγή του πολιτικού σκηνικού να λειτουργεί καταλυτικά.