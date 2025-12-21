Χρυσή Βίζα: Ισραήλ και Τουρκία ψηφίζουν ελληνική Golden Visa [πίνακες]

Επέλαση κάνουν οι Ισραηλινοί στην Ελλάδα μέσω του προγράμματος «χρυσή βίζα». Από το 2019 έχει ξεκινήσει μεγάλη εισροή ισραηλινού κεφαλαίου στην ελληνική αγορά ακινήτων με τα τελευταία χρόνια αυτό να γίνεται πιο εμφανές.

Οι επενδυτές συνεχίζουν να επιδεικνύουν έντονο ενδιαφέρον για την απόκτηση ακινήτων στη χώρα μας, επιβεβαιώνοντας την Ελλάδα ως κορυφαίο προορισμό για όσους αναζητούν συνδυασμό επενδυτικής ασφάλειας και διαβατηρίου προς την ευρωπαϊκή αγορά.

Η χρυσή βίζα

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου κατά το 10μηνο έχουν χορηγηθεί 7.156 νέες άδειες αρχικού επενδυτή, μια αύξηση κατά 109% σε σχέση με τις 3.414 που είχαν δοθεί κατά το ίδιο διάστημα του προηγουμένου έτους.

Συνολικά, από την έναρξη του προγράμματος και μέχρι τον φετινό Οκτώβριο είχαν εγκριθεί συνολικά 25.573 άδειες και ανανεώσεις (μετά το πέρας της πρώτης πενταετίας), ενώ εκκρεμούν άλλες 12.910 αρχικές άδειες και ανανεώσεις, που θα ανεβάσουν τον συνολικό αριθμό σε 39.009, χωρίς μάλιστα να υπολογίζονται τα μέλη των οικογενειών των επενδυτών.

Οι επενδυτές (αρχικές άδειες μόνιμου επενδυτή) από το Ισραήλ ανέρχονται πλέον σε 567 αποτελώντας το 3% του συνόλου.

Οι επενδυτές από την Κίνα εξακολουθούν να κατέχουν την πρώτη θέση στις άδειες διαμονής που έχουν χορηγηθεί μέσω του προγράμματος «χρυσή βίζα», με 9.198 άδειες.

Οι επενδυτές από τον Λίβανο έχουν λάβει 947 άδειες, ενώ από το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν εκδοθεί 750 άδειες.

Οι επενδυτές από το Ισραήλ στράφηκαν στην ελληνική αγορά ακινήτων, για να προστατέψουν την περιουσία τους έναντι της γεωπολιτικής αστάθειας και της πολεμικής σύρραξης στη Γάζα, αλλά και εξαιτίας της ήδη ισχυρής παρουσίας ομοεθνών τους στην Ελλάδα.

Τι ψηφίζουν οι… Ισραηλινοί

Ιδιαίτερα ισχυρή δυναμική καταγράφουν οι αγοραστές ακινήτων από το Ισραήλ, με την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη να αποτελούν τους βασικούς πόλους έλξης.

Σύμφωνα με έρευνα του δικτύου μεσιτικών γραφείων RE/MAX Ελλάς για το 2025, οι Ισραηλινοί διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο μεταξύ των ξένων επενδυτών στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα, επιβεβαιώνοντας μια τάση που ενισχύθηκε μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα.

Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας, στην Αττική, οι Ισραηλινοί αποτελούν την πλειονότητα των ξένων αγοραστών και ακολουθούν οι Τούρκοι και οι Λιβανέζοι.

Στην υπόλοιπη Ελλάδα, οι Γερμανοί αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο ποσοστό των ξένων αγοραστών, με τους Βούλγαρους και τους Γάλλους να έχουν, επίσης, ισχυρή παρουσία, ενώ Ισραηλινοί και Τούρκοι ακολουθούν.

Οι Ισραηλινοί βρίσκονται στην πρώτη θέση μεταξύ των ξένων που αγοράζουν ακίνητα στη Θεσσαλονίκη.

Τα στοιχεία αυτά καταδεικνύουν ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να λειτουργεί ως σταθερός πόλος έλξης τόσο για αγορές που βρίσκονται σε αναζήτηση ασφαλούς καταφυγίου κεφαλαίων, όσο και για επενδυτές που αναζητούν πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά.

Πηγή ΟΤ