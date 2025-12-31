newspaper
Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ισραήλ: Το Φόρουμ των οικογενειών των ομήρων στη Γάζα ανέστειλε τη λειτουργία του
Κόσμος 31 Δεκεμβρίου 2025 | 22:00

Ισραήλ: Το Φόρουμ των οικογενειών των ομήρων στη Γάζα ανέστειλε τη λειτουργία του

Το Φόρουμ των οικογενειών των ομήρων στο Ισραήλ ιδρύθηκε την επομένη της επίθεσης της Χαμάς και εκπροσωπούσε τους περισσότερους συγγενείς των ομήρων, Ισραηλινούς και αλλοδαπούς, στρατιώτες και πολίτες

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Οικογένεια: 5 τρόποι να προστατεύσεις την ενέργειά σου από τα «δύσκολα» μέλη της

Οικογένεια: 5 τρόποι να προστατεύσεις την ενέργειά σου από τα «δύσκολα» μέλη της

Spotlight

Το Φόρουμ των οικογενειών των ομήρων, η κυριότερη ισραηλινή ένωση στην οποία μετείχαν συγγενείς των ανθρώπων που κρατούνταν στη Γάζα, ανακοίνωσε σήμερα, Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου, ότι ολοκλήρωσε τον κύκλο του και τερματίζει τη λειτουργία του, καθώς στον παλαιστινιακό θύλακα απομένουν μόνο τα λείψανα ενός από τους ομήρους.

«Σήμερα, 31η Δεκεμβρίου 2025, το Φόρουμ των οικογενειών των ομήρων βάζει τέλος στη δραστηριότητά του υπό την παρούσα μορφή του. Ο αγώνας δεν τελείωσε. Μας απομένει ένας τελευταίος όμηρος στη Γάζα (…) Ο Ραν (Ράνι) Γκβίλι, ήρωας του Ισραήλ (…). Η αποστολή μας δεν θα έχει ολοκληρωθεί και οι καρδιές μας δεν θα γιατρευτούν μέχρι να επιστρέψει ο Ράνι για να ενταφιαστεί στο Ισραήλ» αναφέρει στην ανακοίνωσή του.

Ο Γκβίλι, υπαξιωματικός της ειδικής μονάδας Γιάσαμ της ισραηλινής αστυνομίας, σκοτώθηκε σε μάχες την ημέρα της επίθεσης της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος, στις 7 Οκτωβρίου 2023. Η σορός του μεταφέρθηκε στη Λωρίδα της Γάζας.

Το Φόρουμ ιδρύθηκε την επομένη της επίθεσης της Χαμάς και εκπροσωπούσε τους περισσότερους συγγενείς των ομήρων, Ισραηλινούς και αλλοδαπούς, στρατιώτες και πολίτες. Από εκείνη την ημέρα υπήρξε η φωνή των οικογενειών στα μέσα ενημέρωσης και οργάνωσε εκατοντάδες διαδηλώσεις στο Τελ Αβίβ και σε όλη τη χώρα.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι αναμένει την επιστροφή και του Γκβίλι

«Επί 817 ημέρες δράσαμε όλοι μαζί, χιλιάδες εθελοντές, επαγγελματίες και οικογένειες, έχοντας έναν ιερό στόχο: να φέρουμε όλους τους ομήρους πίσω στο σπίτι», συνεχίζει η ανακοίνωση.

Οι περισσότεροι όμηροι απελευθερώθηκαν κατά τις δύο προηγούμενες προσωρινές ανακωχές μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς. Αφού τέθηκε σε ισχύ η τρέχουσα κατάπαυση του πυρός στις 10 Οκτωβρίου, υπό την πίεση των ΗΠΑ, επέστρεψαν στο Ισραήλ οι τελευταίοι 20 εν ζωή όμηροι καθώς και τα λείψανα των 27 από τους 28 νεκρούς. Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι αναμένει την επιστροφή και του Γκβίλι για να ξεκινήσει τις συνομιλίες για την εφαρμογή της δεύτερης φάσης της συμφωνίας.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Markets
Αγορές: Τα μεγάλα trades της χρονιάς που τελειώνει [γραφήματα]

Αγορές: Τα μεγάλα trades της χρονιάς που τελειώνει [γραφήματα]

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Οικογένεια: 5 τρόποι να προστατεύσεις την ενέργειά σου από τα «δύσκολα» μέλη της

Οικογένεια: 5 τρόποι να προστατεύσεις την ενέργειά σου από τα «δύσκολα» μέλη της

Markets
Χρηματιστήριο Αθηνών: Άνω του 44% τα κέρδη του 2025, στο +78% οι τράπεζες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Άνω του 44% τα κέρδη του 2025, στο +78% οι τράπεζες

inWellness
inTown
Stream newspaper
Δημοσιογραφία: Η διαχρονική δύναμη σε έναν κόσμο με περισσότερα μέσα ενημέρωσης και λιγότερη ελευθερία
Κόσμος 31.12.25

Η διαχρονική δύναμη της δημοσιογραφίας σε έναν κόσμο με περισσότερα μέσα ενημέρωσης και λιγότερη ελευθερία

Η τεράστια ποσότητα πληροφοριών δεν σημαίνει απαραίτητα και πιο αξιόπιστες πληροφορίες, γράφει ο James Rodgers, πρώην ανταποκριτής του BBC που είχε τοποθετηθεί στη Γάζα, τη Μόσχα και τις Βρυξέλλες.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ιράν: Διαδηλωτές επιχείρησαν να εισβάλουν σε κυβερνητικό κτίριο – Τέταρτη ημέρα των κινητοποιήσεων
Ενάντια στην ακρίβεια 31.12.25

Διαδηλωτές επιχείρησαν να εισβάλουν σε κυβερνητικό κτίριο στο Ιράν - Τέταρτη ημέρα των κινητοποιήσεων

Διαδηλώσεις έχουν ξεσπάσει στο Ιράν ενάντια στο υψηλό κόστος ζωής και μετά την υποτίμηση του νομίσματος - Οι φοιτητές παίρνουν μέρος στις κινητοποιήσεις - Πώς επιδιώκουν να «παρέμβουν» Ισραήλ, ΗΠΑ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ουκρανία: Ποιος ελέγχει τι στο τέλος του 2025 – Τα μεγάλα «αγκάθια» για την ειρηνευτική συμφωνία
Δείτε χάρτη 31.12.25

Ποιος ελέγχει τι στην Ουκρανία στο τέλος του 2025 - Τα μεγάλα «αγκάθια» για την ειρηνευτική συμφωνία

Τα κύρια εμπόδια για μια ειρηνευτική συμφωνία που θα τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία παραμένουν - Ποια νέα μπορεί να προκύψουν, τι έχουν δηλώσει Ουάσινγκτον, Κίεβο και Μόσχα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ρωσία: Τα βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα σαν «απόδειξη» της ουκρανικής επίθεσης στο σπίτι του Πούτιν
Μαρτυρία κατοίκου 31.12.25

Τα βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η Ρωσία σαν «απόδειξη» της ουκρανικής επίθεσης στο σπίτι του Πούτιν

Η Ρωσία υποστηρίζει ότι η Ουκρανία πραγματοποίησε επίθεση με drones στην κατοικία του Βλαντίμιρ Πούτιν στο Νόβγκοροντ, η Ουκρανία το διαψεύδει

Σύνταξη
Το πάρτι ξεκίνησε – Με πυροτεχνήματα και μουσικές ο πλανήτης υποδέχεται το 2026
Καλή χρονιά! 31.12.25 Upd: 19:27

Το πάρτι ξεκίνησε – Με πυροτεχνήματα και μουσικές ο πλανήτης υποδέχεται το 2026

Μπορεί η Ελλάδα να έχει μερικές... ώρες μπροστά της μέχρι να υποδεχθεί τη νέα χρονιά, ωστόσο στον πλανήτη το πάρτι έχει ξεκινήσει. Αυτές οι χώρες ζουν ήδη σε ρυθμούς 2026 - ποιες έχουν σειρά.

Σύνταξη
Βραζιλία: Ο ερασιτεχνισμός της Δεξιάς μπορεί να δώσει τη νίκη στην Αριστερά και τον Λούλα στις εκλογές
Τέταρτη θητεία; 31.12.25

Βραζιλία: Ο ερασιτεχνισμός της Δεξιάς μπορεί να δώσει τη νίκη στην Αριστερά και τον Λούλα στις εκλογές

Ο αριστερός πρόεδρος της Βραζιλίας, Λούλα ντα Σίλβα, είναι το φαβορί για τις εκλογές τον Οκτώβριο. Η στήριξη Τραμπ στον Μπολσονάρο, τα λάθη της Δεξιάς και η στάση του Λούλα, ανοίγουν δρόμο για επανεκλογή.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κέιτ και Γουίλιαμ, μια ανέκδοτη ανασκόπηση: Οι κρυφές οικογενειακές στιγμές ως αποχαιρετισμός στο 2025 – Νέα αρχή
Fizz 31.12.25

Κέιτ και Γουίλιαμ, μια ανέκδοτη ανασκόπηση: Οι κρυφές οικογενειακές στιγμές ως αποχαιρετισμός στο 2025 – Νέα αρχή

Με ένα εντυπωσιακό ψηφιακό άλμπουμ που ανατρέχει στις πιο σημαντικές στιγμές της χρονιάς, Κέιτ και Γουίλιαμ αποχαιρετούν το 2025, δίνοντας μια σπάνια ματιά στην ιδιωτική τους ζωή και τα νέα τους καθήκοντα

Σύνταξη
2025: Η χρονιά που το «γυμνό φόρεμα» έντυσε τα κόκκινα χαλιά – Μεταξύ ρούχου και ψευδαίσθησης
Διαφάνεια 31.12.25

2025: Η χρονιά που το «γυμνό φόρεμα» έντυσε τα κόκκινα χαλιά - Μεταξύ ρούχου και ψευδαίσθησης

Οι τάσεις έρχονται και παρέρχονται, αλλά αν υπάρχει ένα concept της μόδας που έχει αντέξει στη δοκιμασία του χρόνου, αυτό είναι το «naked dress» -ελληνιστί το «γυμνό φόρεμα».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Από την ιατρική μέχρι το διάστημα – Τα σπουδαία επιστημονικά επιτεύγματα της χρονιάς που πέρασε
Άλματα 31.12.25

Από την ιατρική μέχρι το διάστημα – Τα σπουδαία επιστημονικά επιτεύγματα της χρονιάς που πέρασε

Από τη χρήση της AI στην επιστήμη μέχρι την τροποποίηση του ανθρώπινου γονιδιώματος και την εξόρυξη πόρων στο διάστημα, αυτά είναι τα σημαντικότερα επιστημονικά επιτεύγματα του 2025.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Όπρα Γουίνφρεϊ: Πιο δυνατή από ποτέ στα 72 – Η μάχη με την παχυσαρκία και το τέλος της αυτοτιμωρίας
GLP-1 31.12.25

Όπρα Γουίνφρεϊ: Πιο δυνατή από ποτέ στα 72 – Η μάχη με την παχυσαρκία και το τέλος της αυτοτιμωρίας

Σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση που ανατρέπει τα δεδομένα γύρω από το ζήτημα της παχυσαρκίας, η Όπρα Γουίνφρεϊ αποκαλύπτει πώς η χρήση των φαρμάκων GLP-1 την απελευθέρωσε από έναν φαύλο κύκλο αυτοκριτικής και δημόσιας διαπόμπευσης τεσσάρων δεκαετιών

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τασούλας: Ας είναι η νέα χρονιά μια ευκαιρία να αλλάξουμε όλα όσα μας πληγώνουν
Πρόεδρος της Δημοκρατίας 31.12.25

Τασούλας: Ας είναι η νέα χρονιά μια ευκαιρία να αλλάξουμε όλα όσα μας πληγώνουν

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, έστειλε ευχές για μια νέα χρονιά «ανθρωπιάς, ενότητας και δημιουργίας», εμπνευσμένες από την ιστορία και τον πολιτισμό, με προσδοκία για «ειρήνη, πρόοδο και συνοχή το 2026»

Σύνταξη
Δημοσιογραφία: Η διαχρονική δύναμη σε έναν κόσμο με περισσότερα μέσα ενημέρωσης και λιγότερη ελευθερία
Κόσμος 31.12.25

Η διαχρονική δύναμη της δημοσιογραφίας σε έναν κόσμο με περισσότερα μέσα ενημέρωσης και λιγότερη ελευθερία

Η τεράστια ποσότητα πληροφοριών δεν σημαίνει απαραίτητα και πιο αξιόπιστες πληροφορίες, γράφει ο James Rodgers, πρώην ανταποκριτής του BBC που είχε τοποθετηθεί στη Γάζα, τη Μόσχα και τις Βρυξέλλες.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μια χαμένη μάχη για το τένις, μια μεγάλη ανάγκη για ίσες αμοιβές (pics+vids)
Άλλα Αθλήματα 31.12.25

Μια χαμένη μάχη για το τένις, μια μεγάλη ανάγκη για ίσες αμοιβές (pics+vids)

Το παιχνίδι της Αρίνα Σαμπαλένκα με τον Νικ Κύργιο γκρέμισε όσα έχτισε η ιστορική νίκη της Μπίλι Τζιν Κινγκ απέναντι στον Μπόμπι Ριγκς: Την ανάγκη για ισότητα - Η επί δεκαετίες μάχη των γυναικών για ίσες αμοιβές στο τένις.

Σάββας Λιαμίρας
Σάββας Λιαμίρας
Ένας αιώνας «Θωρηκτό Ποτέμκιν»: Η ταινία που έγραψε από την αρχή τη γλώσσα του κινηματογράφου
Η δύναμη της εικόνας 31.12.25

Ένας αιώνας «Θωρηκτό Ποτέμκιν»: Η ταινία που έγραψε από την αρχή τη γλώσσα του κινηματογράφου

Έναν αιώνα μετά την πρεμιέρα του, το «Θωρηκτό Ποτέμκιν» δεν είναι απλώς μια ιστορική ταινία - είναι το φιλμ εκείνο που άλλαξε για πάντα τη γλώσσα των εικόνων και τη δύναμή τους

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
O Κωνσταντίνος Καρέτσας χάρισε φανέλα της Εθνικής Ελλάδας σε εκκλησία στη Μενεμένη (pics)
Ποδόσφαιρο 31.12.25

O Καρέτσας χάρισε φανέλα της Εθνικής σε εκκλησία στη Μενεμένη (pics)

Στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη περνάει τις διακοπές του ο Κωνσταντίνος Καρέτσας και με την ευκαιρία δώρισε μια φανέλα του από την Εθνική Ελλάδας σε εκκλησία της Μενεμένης.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Όταν ο Κριστιάνο γράφει ιστορία: Έφτασε πιο γρήγορα από όλους τις 1.300 συμμετοχές
Ποδόσφαιρο 31.12.25

Όταν ο Κριστιάνο γράφει ιστορία: Έφτασε πιο γρήγορα από όλους τις 1.300 συμμετοχές

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έφτασε ακόμη ένα ιστορικό ορόσημο, καθώς έγινε ο παίκτης που συμπλήρωσε γρηγορότερα από κάθε άλλον 1.300 επίσημους αγώνες στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, όπως επιβεβαιώθηκε από την IFFHS

Βάιος Μπαλάφας
Ναύπακτος: Θρίλερ με τα δύο αδέρφια που βρέθηκαν νεκρά μετά από φωτιά – Οι πέντε διαθήκες και η άφαντη οικιακή βοηθός
Ελλάδα 31.12.25

Ναύπακτος: Θρίλερ με τα δύο αδέρφια που βρέθηκαν νεκρά μετά από φωτιά – Οι πέντε διαθήκες και η άφαντη οικιακή βοηθός

Τα δύο ηλικιωμένα αδέρφια εντοπίστηκαν νεκρά μετά από φωτιά στο σπίτι τους τον Φεβρουάριο του 2024 - Σχεδόν δύο χρόνια μετά η υπόθεση ανοίγει και πάλι με τις Αρχές να ερευνούν το ενδεχόμενο της δολοφονίας

Σύνταξη
Ιράν: Διαδηλωτές επιχείρησαν να εισβάλουν σε κυβερνητικό κτίριο – Τέταρτη ημέρα των κινητοποιήσεων
Ενάντια στην ακρίβεια 31.12.25

Διαδηλωτές επιχείρησαν να εισβάλουν σε κυβερνητικό κτίριο στο Ιράν - Τέταρτη ημέρα των κινητοποιήσεων

Διαδηλώσεις έχουν ξεσπάσει στο Ιράν ενάντια στο υψηλό κόστος ζωής και μετά την υποτίμηση του νομίσματος - Οι φοιτητές παίρνουν μέρος στις κινητοποιήσεις - Πώς επιδιώκουν να «παρέμβουν» Ισραήλ, ΗΠΑ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
«Ονειρικό σενάριο» για Ρόμα και Σαλάχ των 24 εκατ. τον χρόνο
Ποδόσφαιρο 31.12.25

«Ονειρικό σενάριο» για Ρόμα και Σαλάχ των 24 εκατ. τον χρόνο

Σε ΜΜΕ της Ιταλίας υπάρχει σενάριο για τη Ρόμα και τον Μοχάμεντ Σαλάχ σε σχέση με πιθανό μεταγραφικό ενδιαφέρον-επιστροφή του Αιγύπτιου σταρ στη Ρώμη, παρά το γεγονός ότι ανήκει στη Λίβερπουλ

Βάιος Μπαλάφας
Κηδεία Μπριζίτ Μπαρντό – Ανεπιθύμητος ο Μακρόν, παρούσα η ακροδεξιά ηγέτιδα Λε Πεν
Ξεκάθαρη θέση 31.12.25

Κηδεία Μπριζίτ Μπαρντό – Ανεπιθύμητος ο Μακρόν, παρούσα η ακροδεξιά ηγέτιδα Λε Πεν

Το ίδρυμα για τα ζώα της σταρ του κινηματογράφου ανακοίνωσε ότι η κηδεία της Μπριζίτ Μπαρντό θα πραγματοποιηθεί σε εκκλησία της γενέτειράς της, στο Σαιν-Τροπέ, στις 7 Ιανουαρίου, και θα ακολουθήσει ιδιωτική ταφή, χωρίς όμως να διευκρινίσει πού.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο