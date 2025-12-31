Διαίρεση στη Ferrari: Δύο μονοθέσια για δύο δρόμους προς το Μπαχρέιν

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Formula 1 για το 2026 θα είναι το πρώτο με τη νέα κανονιστική αλλαγή, κάτι που σημαίνει ότι οι χειμώνες στις εγκαταστάσεις των ομάδων είναι πιο απαιτητικοί από ποτέ. Οι δοκιμές, οι αναλύσεις και οι προσομοιώσεις είναι ασταμάτητες, καθώς κάθε λεπτομέρεια μπορεί να κρίνει την επιτυχία στο πρώτο μεγάλο τεστ της σεζόν, το Γκραν Πρι της Αυστραλίας. Στη Ferrari, η πίεση είναι ακόμα μεγαλύτερη.

Η ομάδα από το Μαρανέλο δεν έχει πανηγυρίσει τίτλο πιλότων από το 2007 και κατασκευαστών από το 2008, και η δίψα για επιστροφή στην κορυφή είναι τεράστια. Φέτος, η Scuderia αποφάσισε να σπάσει τη δουλειά σε δύο ομάδες, προκειμένου να εξετάσει διαφορετικές προσεγγίσεις και να συγκεντρώσει τα αποτελέσματα στην πορεία.

Ο επικεφαλής της ομάδας, Φρεντ Βασέρ, επιβεβαίωσε ότι θα παρουσιαστούν στους ιδιωτικούς χειμερινά τεστ διαφορετικές εκδόσεις του ίδιου μονοθεσίου για να αξιολογηθούν η λειτουργικότητα του συστήματος, η αεροδυναμική και κυρίως η ηλεκτρονική διαχείριση του κινητήρα.

Η πρώτη έκδοση του νέου Ferrari που θα βγει στην πίστα του Circuit de Barcelona-Catalunya δεν θα έχει καμία σχέση με το τελικό μονοθέσιο που θα δούμε στην Αυστραλία. Στόχος είναι να δοκιμαστεί η βασική λειτουργία του κινητήρα, η δυναμική των ρευστών και η ολοκληρωμένη διαχείριση ενέργειας, καθώς η νέα κανονιστική καταργεί το MGU-H και μειώνει την ισχύ της μονάδας καύσης από τα 560 kW στα 400 kW περίπου, ενώ το σύστημα ανάκτησης κινητικής ενέργειας MGU-K τριπλασιάζεται σε ισχύ, φτάνοντας περίπου στα 476 ίππους.

Αφού ολοκληρωθούν οι δοκιμές στη Βαρκελώνη, η Ferrari θα παρουσιάσει στο επίσημο τεστ του Μπαχρέιν μια έκδοση πιο κοντινή στο τελικό μονοθέσιο με πλήρως εξελιγμένες αεροδυναμικές λύσεις. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στο εμπρόσθιο μέρος του μονοθεσίου με την ενεργή αεροδυναμική, ενώ η ανάρτηση είναι ακόμα ένα κεφάλαιο που απαιτεί απόφαση. Η pullrod ανάρτηση του SF-25 δεν απέδωσε τα αναμενόμενα, και οι μηχανικοί της Ferrari καλούνται να αποφασίσουν αν θα επιστρέψουν στη διαμόρφωση pushrod.

Η προσπάθεια της Ferrari δείχνει πόσο κρίσιμη είναι η προετοιμασία πριν ακόμα το πρώτο φετινό Γκραν Πρι, με τη διαίρεση της ομάδας σε δύο μονοθέσια να αποτελεί στρατηγικό πλεονέκτημα για να φτάσει η Scuderia ξανά στην κορυφή. Η επιστροφή στην επιτυχία περνά μέσα από αμέτρητα τεστ, λεπτομερείς αναλύσεις και αποφάσεις που μπορεί να κρίνουν τη σεζόν πριν καν ξεκινήσει.