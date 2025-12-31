Αρχιδιαιτητής Ιταλίας: «Έτοιμος να παραιτηθώ αν αμφισβητούν την καλή πίστη των διαιτητών»

Μεγάλο θόρυβο ξεσήκωσε η Λάτσιο με αφορμή το γκολ που δέχθηκε (1-1) στο εκτός έδρας παιχνίδι της με την Ουντινέζε, το Σάββατο 27/12 για την 17η αγωνιστική της Serie A. Ο χαμός ήταν τόσο μεγάλος που ανάγκασε τον αρχιδιαιτητή της Serie A Τζιανλούκα Ρόκι να παρέμβει την Τρίτη (30/12) στην τηλεοπτική εκπομπή Open VAR, του καναλιού DAZN, προκειμένου να μιλήσει για τη διαιτησία και να υπερασπιστεί το διαιτητή Ανδρέα Κολόμπο, ο οποίος κλήθηκε στο VAR και αποφάσισε ότι δεν υπήρχε χέρι στο χτίσιμο της επίθεσης της Ουντινέζε.

Πριν από την παρέμβαση του Ρόκι στην προαναφερόμενη τηλεοπτική εκπομπή, η Λάτσιο ήταν οργισμένη και ασυγκράτητη. Αποκορύφωμα ότι έστειλε στην διοργανώτρια (Lega Serie A) και ζητούσε εξηγήσεις. Η Λάτσιο έκανε λόγο για προκατάληψη, όμως η επικεφαλής του πρωταθλήματος, Έτζιο Μαρία Σιμονέλι απάντησε ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο.

Τι είπε ο Τζιανλούκα Ρόκι στην τηλεοπτική εκπομπή; Για αρχή να αναφέρουμε ότι συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή Κολόμπο.

«Το έχω πει πάντα σε όλους χωρίς κανένα πρόβλημα και το επαναλαμβάνω: αν κάποιος δεν πιστεύει στην καλή μας πίστη, εγώ αύριο το πρωί φεύγω», τόνισε ο αρχιδιαιτητής της Ιταλίας που εμμέσως πλην σαφώς μπήκε ασπίδα στους διαιτητές, ενώ πρόσθεσε: «Ο στόχος μας είναι να κάνουμε τα λιγότερα δυνατά λάθη, μετά λάθη κάνουμε, και αν ήσασταν μαζί μου κάποια Σαββατοκύριακα θα βλέπατε πόσο εκνευρίζομαι».

Σε ό,τι αφορά τη φάση που φωνάζει η Λάτσιο και η οποία οδήγησε στο γκολ της Ουντινέζε με σκόρερ τον Ντέιβις: «Είναι κανονικό γκολ. Το λέω ως άνθρωπος που αγαπά το ποδόσφαιρο. Δεν μπορείς να ακυρώνεις τέτοια γκολ, ειδικά όταν κάποιος αγγίζει την μπάλα με κλειστό χέρι ή πάντως με έναν εντελώς τυχαίο τρόπο όπως αυτός. Αμεσότητα; Εδώ, ως διαιτητής, λέω ότι πρόκειται για έναν κανόνα πάνω στον οποίο σίγουρα πρέπει να υπάρξει αποσαφήνιση και αναλαμβάνω την ευθύνη, γιατί στον κόσμο πρέπει να δίνουμε απαντήσεις όσο το δυνατόν πιο αντικειμενικές».

Επίσης, ο Ρόκι είπε:

«Είναι ξεκάθαρο ότι αυτή τη στιγμή αυτό το επίρρημα “αμέσως” μάς δυσκολεύει λίγο και σήμερα δεν μπορώ να πω στα παιδιά ότι έκαναν λάθος, γιατί αν πάω να εξετάσω την αμεσότητα, σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει. Ο παίκτης ανακτά την μπάλα με ένα άγγιγμα στο χέρι, ναι, αλλά στη συνέχεια κάνει τέσσερις ντρίμπλες μπροστά του· επομένως, αν με ρωτάτε αν υπάρχει αμεσότητα, αυτή δεν μπορεί να υπάρχει ποτέ. Ταυτόχρονα όμως λέω, και το λέω πολύ ειλικρινά, ότι αν εγώ απ’ έξω πρέπει να καταλάβω, και δεν είμαι διαιτητής, ποια είναι η σωστή απόφαση, δυσκολεύομαι».

Η εκπομπή Open VAR είναι τηλεοπτική εκπομπή καναλιού, όχι θεσμικό όργανο. Είναι εκπομπή της DAZN, του κατόχου των τηλεοπτικών δικαιωμάτων της Serie A.