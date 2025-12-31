magazin
Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
31.12.2025 | 19:28
Μεγάλη φωτιά σε διαμέρισμα στην Καλαμαριά (βίντεο)
Βασίλισσα Καμίλα: «Τον χτύπησα στα γεννητικά όργανα» – Η έμφυλη βία και η τριπλή δολοφονία που τη στοιχειώνει
Go Fun 31 Δεκεμβρίου 2025 | 18:10

Βασίλισσα Καμίλα: «Τον χτύπησα στα γεννητικά όργανα» – Η έμφυλη βία και η τριπλή δολοφονία που τη στοιχειώνει

Η τραγωδία της οικογένειας Χαντ πυροδότησε την καμπάνια της βασίλισσας Καμίλα κατά της έμφυλης βίας και της θύμισε το τραύμα της δικής της ζωής

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Αντιστάθηκα», δηλώνει η βασίλισσα Καμίλα σε μια ιστορική για τη Βρετανία ραδιοφωνική εξομολόγηση της. Η Καμίλα, σε μια ιστορική εμφάνιση στο BBC την τελευταία ημέρα του 2025, επέλεξε να μιλήσει με αφοπλιστική ωμότητα για το παρελθόν της και τη σεξουαλική βία.

«Θυμάμαι εκείνη τη στιγμή να είμαι τόσο εξοργισμένη», δήλωσε, αναφερόμενη στην επίθεση που δέχθηκε σε τρένο όταν ήταν έφηβη ενώ στη συνέχεια περιέγραψε την εσωτερική της πάλη με λέξεις που αποτυπώνουν το βάθος του τραύματος.

«Ήμουν τόσο έξαλλη με αυτό που συνέβη, και αυτό το συναίσθημα παραμόνευε μέσα μου για πολλά χρόνια», εξομολογήθηκε, εξηγώντας ότι η οργή ήταν εκείνη που την κράτησε όρθια απέναντι στον άγνωστο που την απειλούσε.

Η περιγραφή της επίθεσης αναδεικνύουν τη μαχητικότητα της Βασίλισσας από νεαρή ηλικία σημειώνουν τα media στο Ηνωμένο Βασίλειο.  «Διάβαζα το βιβλίο μου και αυτό το αγόρι –μάλλον άνδρας– μου επιτέθηκε, και εγώ αντιστάθηκα», είπε χαρακτηριστικά.

«Θυμάμαι εκείνη τη στιγμή να είμαι τόσο εξοργισμένη· ήταν μια οργή που παραμόνευε για χρόνια»

Σε παλαιότερες εμπιστευτικές συζητήσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας, η Καμίλα είχε αποκαλύψει πώς αντέδρασε στην επίθεση.

«Έκανα αυτό που με έμαθε η μητέρα μου. Έβγαλα το παπούτσι μου και τον χτύπησα με το τακούνι στα γεννητικά όργανα» έχει εξομολογηθεί η Καμίλα για την άμεση αντίδραση που της επέτρεψε να διαφύγει, πηδώντας από το τρένο στον σταθμό του Πάντινγκτον για να ζητήσει βοήθεια από τις αρχές.

Μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της αφήγησής της αφορά την επιστροφή στο πατρικό της σπίτι αμέσως μετά το συμβάν. «Θυμάμαι να κατεβαίνω από το τρένο και τη μητέρα μου να με κοιτάζει και να λέει: «Γιατί τα μαλλιά σου είναι ανακατεμένα και γιατί λείπει ένα κουμπί από το παλτό σου;»» εξομολογήθηκε στο BBC.

Την απλή, καθημερινή παρατήρηση της μητέρας της διαδέχθηκε μια μακρά σιωπής, καθώς η Καμίλα είχε επιλέξει να θάψει το γεγονός, μέχρι που η δράση της κατά της οικιακής βίας την ανάγκασε να το αντιμετωπίσει ξανά.

«Ξέρω πώς είναι να είσαι το θύμα και να μην μπορείς να ξεχάσεις»

YouTube thumbnail

Βασίλισσα πλέον, η Καμίλα συνέδεσε την προσωπική της εμπειρία με τη σύγχρονη πραγματικότητα της έμφυλης βίας, μιλώντας με θαυμασμό για τη δύναμη άλλων θυμάτων.

«Όταν προκύπτει το θέμα της έμφυλης βίας και ξαφνικά ακούς μια ιστορία σαν του Τζον και της Έιμι, είναι κάτι που με κάνει να πονάω», ανέφερε, αναφερόμενη στην τραγωδία της οικογένειας Χαντ.

Η Καμίλα αναφέρθηκε στο αιματοβαμμένο περιστατικό στο Χερτφορντσάιρ, όταν τον Ιούλιο του 2024, η ήσυχη περιοχή του Μπούσι έγινε το σκηνικό μιας ανείπωτης φρίκης. Ο 26χρονος Κάιλ Κλίφορντ, πρώην σύντροφος της Λουίζ Χαντ, εισέβαλε στο σπίτι της οικογένειας οπλισμένος με μια βαλλίστρα και μαχαίρια.

YouTube thumbnail

Με μια πρωτοφανή αγριότητα, ο Κλίφορντ επιτέθηκε και δολοφόνησε τη 61χρονη Κάρολ Χαντ, σύζυγο του γνωστού σχολιαστή ιπποδρομιών του BBC, Τζον Χαντ, καθώς και τις δύο κόρες τους, τη 28χρονη Χάνα και τη 25χρονη Λουίζ. Οι τρεις γυναίκες βρέθηκαν θανάσιμα τραυματισμένες μέσα στην κατοικία τους, λίγο πριν υποκύψουν στα τραύματά τους, παρά την άμεση επέμβαση των διασωστών.

Η έρευνα των αρχών αποκάλυψε ότι το κίνητρο πίσω από τη σφαγή ήταν η εκδίκηση. Ο Κλίφορντ δεν μπορούσε να αποδεχθεί τον χωρισμό του από τη Λουίζ και επέλεξε να τιμωρήσει εκείνη και ό,τι αγαπούσε με τον πιο βίαιο τρόπο.

Μετά από ένα ανθρωποκυνηγητό που διήρκεσε ώρες, ο δράστης εντοπίστηκε τραυματισμένος σε ένα νεκροταφείο και συνελήφθη. Η δίκη του, που ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2025, οδήγησε στην καταδίκη του σε ισόβια κάθειρξη χωρίς τη δυνατότητα αποφυλάκισης, με τον δικαστή να κάνει λόγο για μια πράξη απόλυτου κακού που σχεδιάστηκε με ψυχρότητα.

Ο Τζον Χαντ, ο οποίος έλειπε από το σπίτι την ώρα της επίθεσης λόγω εργασίας, και η τρίτη του κόρη, Έιμι, η οποία δεν βρισκόταν στο σημείο, έμειναν πίσω για να διαχειριστούν το αδιανόητο κενό. Αντί να βυθιστούν στη σιωπή, επέλεξαν να μετατρέψουν τον πόνο τους σε δράση.

YouTube thumbnail

Ο Τζον Χαντ έγινε μια από τις πιο δυνατές φωνές στη Μεγάλη Βρετανία για τον αυστηρότερο έλεγχο των όπλων και για την προστασία των γυναικών από εμμονικούς πρώην συντρόφους.

Η παρουσία του στο πλευρό της Καμίλα στο Κλάρενς Χάουζ αποτέλεσε την κορύφωση αυτής της προσπάθειας, φέρνοντας το ζήτημα της έμφυλης βίας στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο δημόσιας συζήτησης καθώς η τραγωδία της οικογένειας Χαντ λειτούργησε ως καταλύτης για μια ευρύτερη κοινωνική αφύπνιση στη Βρετανία.

Η ιστορία της Κάρολ, της Χάνα και της Λουίζ δεν έσβησε με την καταδίκη του δολοφόνου τους, αλλά συνεχίζει να εμπνέει νομοθετικές πρωτοβουλίες και να ενώνει ανθρώπους από όλα τα κοινωνικά στρώματα στον κοινό σκοπό: να μην υπάρξει ποτέ ξανά άλλη οικογένεια που θα βιώσει μια τέτοια φρίκη.

Αν και η ιστορία της Καμίλα συνέβη δεκαετίες πριν, παραμένει οδυνηρά επίκαιρη. «Ήταν κάτι που ένιωσα την ανάγκη να μοιραστώ, γιατί η οργή που ένιωσα τότε είναι η ίδια οργή που νιώθουν τόσες γυναίκες σήμερα» πρόσθεσε η βασίλισσα. «Ακούγοντας τον Τζον, συνειδητοποιώ πόσο σημαντικό είναι να δίνουμε φωνή σε αυτούς που υπέφεραν, ώστε να μην ξεχαστούν ποτέ» κατέληξε.

