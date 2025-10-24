Γιατί η Καμίλα ντύθηκε στα μαύρα στη συνάντηση με τον Πάπα, ενώ στις άλλες βασίλισσες επιτρέπεται να φορούν λευκά;

Η βασίλισσα Καμίλα έκανε μια εμφάνιση με ένα μαύρο φόρεμα και πέπλο για την ιστορική συνάντησή της με τον Πάπα Λέοντα, ωστόσο άλλες βασίλισσες είναι γνωστό ότι φορούν λευκά για να χαιρετήσουν τον ποντίφικα.

Η Καμίλα, 78 ετών, ακολούθησε την παράδοση με το μαύρο σύνολο της, φορώντας ένα μεταξωτό φόρεμα της Fiona Clare και μια μαντίλα του Philip Treacy. Το ντύσιμο της μιμούνταν μερικές από τις εικόνες της βασίλισσας Ελισάβετ για τις συναντήσεις της με τον ηγέτη της Καθολικής Εκκλησίας.

Το προνόμιο του λευκού

Μόνο σε λίγες γυναίκες της βασιλικής οικογένειας δίνεται ειδική άδεια να φορούν λευκά ρούχα όταν βρίσκονται κοντά στον Πάπα, σύμφωνα με μια παράδοση γνωστή ως «il privilegio del bianco» ή «το προνόμιο του λευκού». Η τιμή αυτή απονέμεται αποκλειστικά σε καθορισμένες καθολικές βασίλισσες και πριγκίπισσες.

Η ομάδα περιλαμβάνει επί του παρόντος την πριγκίπισσα Σαρλίν του Μονακό, τη βασίλισσα Ματίλντ του Βελγίου, τη βασίλισσα Λετίθια της Ισπανίας, τη μεγάλη δούκισσα Μαρία Τερέζα του Λουξεμβούργου, την πριγκίπισσα Μαρίνα της Νάπολης, την πρώην βασίλισσα Σοφία της Ισπανίας και την πρώην βασίλισσα Πάολα του Βελγίου.

Δεν αποτελεί απαίτηση

Ενδέχεται επίσης να υπάρξει μια νέα προσθήκη στον μικρό αυτό σύλλογο: λόγω της παραίτησης του Μεγάλου Δούκα Ανρί του Λουξεμβούργου νωρίτερα αυτό το μήνα, ο μεγαλύτερος γιος του, ο Μέγας Δούκας Γκιγιόμ, ανέλαβε τον βασιλικό ρόλο — πράγμα που σημαίνει ότι το προνόμιο του λευκού πιθανότατα επεκτείνεται τώρα και στη σύζυγό του, τη νέα Μεγάλη Δούκισσα Στεφανί.

Στην τελετή ενθρόνισης του Πάπα Λέοντα τον Μάιο, τέσσερις βασιλικές γυναίκες παρευρέθηκαν φορώντας λευκά σύνολα. Η πριγκίπισσα Σαρλίν του Μονακό, η βασίλισσα Λετίθια της Ισπανίας, η βασίλισσα Ματίλντ του Βελγίου και η μεγάλη δούκισσα Μαρία Τερέζα του Λουξεμβούργου ξεχώρισαν στο πλήθος, καθώς τους είχε δοθεί ειδική άδεια

Αν και οι βασιλικές γυναίκες που έχουν άδεια να φορούν λευκά ρούχα όταν βρίσκονται κοντά στον Πάπα συνήθως το κάνουν, αυτό δεν αποτελεί απαίτηση. Η πριγκίπισσα Σαρλίν έχει φορέσει τόσο λευκά όσο και μαύρα ρούχα σε προηγούμενες παπικές συναντήσεις, ενώ επέλεξε ακόμη και σκούρο μανικιούρ για να ταιριάζει με το μαύρο της ντύσιμο όταν επισκέφθηκε τον Πάπα Φραγκίσκο τον Ιούλιο του 2022.

Ένας μονάρχης κι ένας Πάπας

Το 1534, ο βασιλιάς Ερρίκος VIII αποσχίστηκε από την εξουσία του Πάπα κατά τη διάρκεια της Αγγλικής Μεταρρύθμισης και ανακήρυξε τον εαυτό του ανώτατο αρχηγό της Εκκλησίας της Αγγλίας. Ο βασιλιάς Κάρολος έγινε αρχηγός της Εκκλησίας της Αγγλίας με την ανάρρησή του στο θρόνο τον Σεπτέμβριο του 2022, αλλά είναι γνωστός για το ενδιαφέρον του για τις διαθρησκευτικές σχέσεις.

Η επίσκεψη του Κάρολου και της Καμίλα στο Βατικανό την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου όρισαν μια ιστορική στιγμή, όταν τα μέλη της βασιλικής οικογένειας και ο Πάπας Λέων παρακολούθησαν μια λειτουργία στην Καπέλα Σιξτίνα — σηματοδοτώντας την πρώτη φορά που ένας Βρετανός μονάρχης και ένας Πάπας προσευχήθηκαν μαζί δημόσια για περίπου 500 χρόνια.

H συνάντηση με τον Πάπα Φραγκίσκο

Η επίσκεψή τους πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια του Ιωβηλαίου Έτους 2025 και, σύμφωνα με το Παλάτι του Μπάκιγχαμ, αποτελεί «σημαντική στιγμή» στις σχέσεις με την Καθολική Εκκλησία.

Ο Κάρολος και η Καμίλα είχαν προγραμματίσει να συναντηθούν με τον Πάπα Φραγκίσκο κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους στην Ιταλία τον Απρίλιο. Ωστόσο, λόγω της κακής υγείας του Φραγκίσκου, συναντήθηκαν μόνο για λίγο με τον πάπα στις 9 Απριλίου, πριν πεθάνει στις 21 Απριλίου.

Ο Πάπας Λέων, ο πρώτος Αμερικανός ηγέτης της Καθολικής Εκκλησίας, εκλέχθηκε στη συνέχεια σε κονκλάβιο καρδιναλίων.

*Με στοιχεία από people.com | Αρχική Φωτό: REUTERS/Phil Noble