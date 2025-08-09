magazin
Η βασίλισσα Καμίλα στα ελληνικά νησιά με σκάφος 35 εκατ. ευρώ του δωρητή των Τόρις
Fizz 09 Αυγούστου 2025 | 11:45

Η βασίλισσα Καμίλα στα ελληνικά νησιά με σκάφος 35 εκατ. ευρώ του δωρητή των Τόρις

Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε την Καμίλα πάνω στο σούπερ-γιοτ «Zenobia», το οποίο ανήκει στον Σύρο-Σαουδάραβα επιχειρηματία και δισεκατομμυριούχο δωρητή των Τόρις, Γουάφικ Σαΐντ (Wafic Saïd), σύμφωνα με τον ιστότοπο της Mirror.

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Παγίδες του καλοκαιριού: Δεν φταίει μόνο το παγωτό!

Παγίδες του καλοκαιριού: Δεν φταίει μόνο το παγωτό!

Spotlight

Η βασίλισσα Καμίλα απολαμβάνει αυτές τις μέρες μια πολυτελή κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά, μακριά από τον βασιλιά Κάρολο. Ο φωτογραφικός φακός την απαθανάτισε πάνω στο σούπερ-γιοτ «Zenobia», αξίας 35 εκατ. ευρώ, το οποίο ανήκει στον Σύρο-Σαουδάραβα επιχειρηματία και δισεκατομμυριούχο δωρητή των Τόρις, Γουάφικ Σαΐντ (Wafic Saïd), σύμφωνα με τον ιστότοπο της Βρετανικής Mirror.

«Δεν είναι ότι τους λείπουν τα μετρητά»

Με τη Βασιλική Οικογένεια να είναι αυστηρά απολιτίκ, το γεγονός ότι η Καμίλα εντοπίστηκε στο σκάφος ενός δωρητή δισεκατομμυριούχου των Τόρις θεωρήθηκε από πολλούς ως «λάθος μήνυμα».

«Και ενώ δεν υπάρχει καμία υπόνοια ότι η 78χρονη σύζυγος του βασιλιά έχει κάνει κάτι μεμπτό με το να δέχεται φιλοξενία από κάποιον με τόσο μεγάλη επιρροή στον κόσμο της πολιτικής δεν είναι μια καλή εικόνα» παρατηρεί η Mirror και συνεχίζει:

«Έρχεται επίσης σε μια εποχή που εκατομμύρια απλοί Βρετανοί παλεύουν με την κρίση του κόστους ζωής – και ο ίδιος ο βασιλιάς Κάρολος έχει μιλήσει για μείωση των βασιλικών σπατάλων».

Ο πρώην υπουργός των Φιλελεύθερων Δημοκρατών, Νόρμαν Μπέικερ, συγγραφέας ενός νέου βιβλίου για τα οικονομικά με τίτλο Royal Mint, National Debt, δήλωσε: «Τα μέλη της βασιλικής οικογένειας οφείλουν πραγματικά να εξετάσουν την αντίληψη του κοινού για τέτοια επεισόδια, είτε βρίσκονται σε διακοπές είτε σε επίσημες εμφανίσεις.

»Εκπροσωπούν τη χώρα ανά πάσα στιγμή και, ας είμαστε ειλικρινείς, δεν είναι ότι τους λείπουν τα μετρητά. Αυτό δεν είναι μια καλή εικόνα για την Καμίλα, ειδικά όταν οι σχέσεις μεταξύ των βασιλικών και των συνεργατών τους δικαίως αμφισβητούνται».

Ο Γουάφικ Σαΐντ, ο οποίος μεσολάβησε για τη συμφωνία-ρεκόρ πολλών δισεκατομμυρίων λιρών Al Yamamah για τα όπλα μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και του Ηνωμένου Βασιλείου στα μέσα της δεκαετίας του 1980 – δεν επέβαινε στο σκάφος

YouTube thumbnail

Στο νούμερο 85 της λίστας πλουσίων της Sunday Times

Ο Κάρολος δε συνόδευσε την Καμίλα στο σκάφος. Το περασμένο Σάββατο βρισκόταν στους αγώνες Mey-Highland. Ο Γουάφικ Σαΐντ, ο οποίος μεσολάβησε για τη συμφωνία-ρεκόρ πολλών δισεκατομμυρίων λιρών Al Yamamah για τα όπλα μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και του Ηνωμένου Βασιλείου στα μέσα της δεκαετίας του 1980 – δεν επέβαινε στο σκάφος. Η συμφωνία όπλων Al Yamamah αποτέλεσε αντικείμενο έρευνας από το Serious Fraud Office, αλλά η έρευνα διακόπηκε το 2006.

Ο 85χρονος, ο οποίος βρίσκεται στο νούμερο 85 της λίστας πλουσίων της Sunday Times με περιουσία 1,9 δισεκατομμυρίων λιρών, ήταν σημαντικός δωρητής των Συντηρητικών πριν αλλάξουν οι κανόνες το 2000, ώστε να επιτρέπεται μόνο σε όσους είναι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Ηνωμένου Βασιλείου να δίνουν μετρητά στα κόμματα.

Ήταν πολύ στενός φίλος της πρώην πρωθυπουργού Μάργκαρετ Θάτσερ. Η επί 56 χρόνια σύζυγός του, Ρόζμαρι, εξακολουθεί να είναι δωρήτρια των Συντηρητικών.

Η Ρόζμαρι, πολίτης του Ηνωμένου Βασιλείου, έκανε δωρεές στο Συντηρητικό Κόμμα συνολικού ύψους άνω των 2 εκατομμυρίων λιρών από το 2015. Τα αρχεία δείχνουν ότι η πιο πρόσφατη δωρεά της, ύψους 8.000 λιρών, έγινε τον Μάρτιο του 2024.

Η βασιλική οικογένεια να παραμείνει απολιτική

Η ουδετερότητά τους σημαίνει ότι το Στέμμα μπορεί να συμβάλει στην ομαλή μεταβίβαση της πολιτικής εξουσίας και να περιορίσει τις καταχρήσεις. Ο Κάρολος πραγματοποιεί εβδομαδιαίες συναντήσεις με τον πρωθυπουργό Κιρ Στάμερ, αλλά δεν του επιτρέπεται να ψηφίζει στις εκλογές.

Άλλοι βασιλείς έχουν θεωρητικά το δικαίωμα να ψηφίζουν, αλλά έχουν επιλέξει να μην το κάνουν, υπογραμμίζοντας την πολιτική τους ουδετερότητα. Ο ιστότοπος της βασιλικής οικογένειας αναφέρει ότι «ενώ ο βασιλιάς είναι ο αρχηγός του κράτους, παραμένει πολιτικά -ανεπηρέαστος».

Προσθέτει: «Ο μονάρχης παραμένει πολιτικά ουδέτερος σε όλα τα θέματα, αλλά είναι σε θέση να συμβουλεύει και να προειδοποιεί τους υπουργούς του, συμπεριλαμβανομένου του πρωθυπουργού του, όταν είναι απαραίτητο. Οι ακροάσεις αυτές είναι ιδιωτικές».

Ο ιστότοπος της βασιλικής οικογένειας αναφέρει ότι «ενώ ο βασιλιάς είναι ο αρχηγός του κράτους, παραμένει πολιτικά -ανεπηρέαστος»

Έχει μήκος 57 μέτρα 

Η Καμίλα, σύζυγος του Βρετανού μονάρχη φορούσε ένα μίντι φλοράλ φόρεμα της βρετανικής μάρκας Aspiga, σε αποχρώσεις του ροζ και άσπρου και μαύρα γυαλιά ηλίου.

Το «Zenobia», που πιστεύεται ότι πήρε το όνομά του προς τιμήν μιας βασίλισσας της Συρίας του 3ου αιώνα, έχει μήκος 57 μέτρα και αποτελεί την επιτομή της πολυτέλειας. Μπορεί να φιλοξενήσει έως και 12 άτομα σε έξι καμπίνες, ενώ έχει χώρους για 13 ακόμη μέλη πληρώματος.

Οι εσωτερικοί του χώροι θυμίζουν ξενοδοχείο πολλών αστέρων, με εντυπωσιακά φωτιστικά, εξαιρετικές ξύλινες επενδύσεις και έργα σύγχρονης τέχνης στους τοίχους. Επιπλέον, το γιοτ διαθέτει εξωτερικό χώρο για φαγητό και μια ειδικά διαμορφωμένη βιβλιοθήκη που μπορεί να μετατραπεί σε αίθουσα κινηματογράφου όπως αναφέρει άλλο δημοσίευμα.

Ο Γουάφικ Σαΐντ φέρεται να παραχώρησε στη Θάτσερ ένα από τα σπίτια του στα τελευταία χρόνια της ζωής της και ονόμασε προς τιμήν της μια νέα πτέρυγα στο Said Business School μετά το θάνατό της το 2013

Ο Γουάφικ Σαΐντ (Wafic Saïd), και η σύζυγός του με την ηγέτιδα των Τόρις, Μάργκαρετ Θάτσερ / Photo: Mirror

Φίλος της Θάτσερ 

Ο Γουάφικ Σαΐντ  έχει σπίτια στην Αγγλία, μεταξύ των οποίων το Tusmore Park στο Oxfordshire και το Eaton Square του Λονδίνου. Αλλά θεωρείται ότι ζει κυρίως στον μεσογειακό φορολογικό παράδεισο του Μονακό, όπου το γιοτ Zenobia έχει την έδρα του, για πολλά χρόνια.

Είναι ευεργέτης του Συντηρητικού Συμβουλίου Μέσης Ανατολής, ενός κοινοβουλευτικού οργάνου που διοργανώνει ενημερωτικά ταξίδια στην περιοχή.

Ο Γουάφικ Σαΐντ φέρεται να παραχώρησε στη Θάτσερ ένα από τα σπίτια του στα τελευταία χρόνια της ζωής της και ονόμασε προς τιμήν της μια νέα πτέρυγα στο Said Business School μετά το θάνατό της το 2013. Έχει επίσης σημαντικούς δεσμούς με τον βασιλιά Κάρολο. Τον Δεκέμβριο του 2019, πραγματοποιήθηκε δείπνο στο Clarence House, «το οποίο δόθηκε από τον πρίγκιπα της Ουαλίας προς τιμήν του Γουάφικ Σαΐντ και του φιλανθρωπικού του έργου και με αφορμή τα 80α γενέθλιά του».

Ο Σαΐντ προσκλήθηκε επίσης να συμμετάσχει στην παραδοσιακή πομπή με άμαξα, με επικεφαλής τον Κάρολο και την Καμίλα, στο Royal Ascot πέρυσι και εθεάθη επίσης να γελά με τον μονάρχη στο Royal Box.

* Με στοιχεία από mirror.co.uk | Αρχική Φωτό: Η Καμίλα εθεάθη να απολαμβάνει τον ήλιο στο πλοίο Zenobia (Photo: Humphrey Nemar/ Daily Mirror)

sp_banner_Desk
