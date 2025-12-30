Επικεφαλής καρτέλ των ναρκωτικών που δρα στον Ισημερινό, ο Ρομπέρτο Κάρλος Αλβαρες Βέρα, γνωστός επίσης με το προσωνύμιο «El Gerente» («Ελ Χερέντε», «ο διαχειριστής» στα ισπανικά) συνελήφθη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, καθώς εκκρεμούσε «κόκκινη ειδοποίηση» της Interpol σε βάρος του, ανακοίνωσε χθες Δευτέρα το υπουργείο Εξωτερικών στο Κίτο (στη φωτογραφία από το Χ, επάνω, ο Ρομπέρτο Κάρλος Αλβαρες Βέρα).

Ο κ. Αλβαρες Βέρα φερόμενος ως επικεφαλής της οργάνωσης Comandos de la Frontera («Καταδρομείς των Συνόρων»), πρόκειται να απελαθεί στον Ισημερινό για να δικαστεί, διαβεβαίωσε μέσω X ο πρόεδρος της χώρας της Λατινικής Αμερικής, ο Ντανιέλ Νομπόα.

Ο συλληφθείς στα ΗΑΕ φέρεται να βρισκόταν πίσω από τους θανάτους 11 στρατιωτικών στον Ισημερινό

Οπως θύμισε στην ανάρτησή του ο πρόεδρος Νομπόα, ο κ. Αλβαρες Βέρα φέρεται να βρισκόταν πίσω από τους θανάτους 11 στρατιωτικών τον Μάιο, όταν κατά τις αρχές στο Κίτο έγιναν στόχος επίθεσης μελών των Comandos de la Frontera με τουφέκια και χειροβομβίδες καθώς διεξήγαγαν επιχείρηση εναντίον παράνομων μεταλλείων σε τομέα του τροπικού δάσους του Αμαζονίου που εκτείνεται στον Ισημερινό.

Se acabó su libertad “bajo fianza”. Gracias al trabajo del Centro Nacional de Inteligencia, la Policía Nacional y la cooperación con Emiratos Árabes Unidos, alias “El Gerente”, líder de los Comandos de la Frontera, objetivo de alto valor, está en camino a Ecuador para responder… https://t.co/1FjznR83j5 — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) December 29, 2025

Η οργάνωση, που αρχικά σχηματίστηκε στη γειτονική Κολομβία, αξιοσημείωτα από διαφωνούντες των πρώην FARC και πρώην μέλη των πρώην ακροδεξιών παραστρατιωτικών AUC — ορκισμένων εχθρών στο παρελθόν —, κατά στοιχεία του κέντρου μελετών InSight Crime, έχει επεκτείνει τη σφαίρα επιρροή της στον Ισημερινό, όπου επιδίδεται σε διακίνηση ναρκωτικών, μεταλλευμάτων εξορυσσόμενων παράνομα και εκβιάσεις, λένε οι διωκτικές αρχές.

Εκρηξη ανθρωποκτονιών

Αλλοτε όαση ειρήνης και ηρεμίας στη Λατινική Αμερική, ο Ισημερινός, ανάμεσα στις δυο χώρες που παράγουν τις μεγαλύτερες ποσότητες κοκαΐνης στον κόσμο, την Κολομβία και το Περού, βιώνει άνευ προηγουμένου έξαρση της βίας εξαιτίας ακήρυκτου πολέμου συμμοριών συνδεόμενων με μεξικανικά και κολομβιανά καρτέλ.

Κατά υπολογισμούς του Παρατηρητηρίου του Οργανωμένου Εγκλήματος του Ισημερινού, ο δείκτης των ανθρωποκτονιών από πρόθεση προβλέπεται να φθάσει τη χρονιά που τελειώνει τις 52 ανά 100.000 κατοίκους, ή αλλιώς σε επίπεδο χωρίς ιστορικό προηγούμενο στη χώρα, διπλάσιο του μέσου όρου της Λατινικής Αμερικής και πολλαπλάσιο του παγκόσμιου.

Πηγή: ΑΠΕ