Ο Παναθηναϊκός κοντράρεται με το Μαρούσι πριν τον Ολυμπιακό – Τα δεδομένα στο τριφύλλι με τη γρίπη Α
Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει το Μαρούσι εκτός έδρας (18:30, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) για τη 12η αγωνιστική της Stoiximan GBL λίγες μέρες πριν το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό - Ποια είναι τα δεδομένα με τη γρίπη Α.
Το Μαρούσι φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό (18:30, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) για τη 12η αγωνιστική της Stoiximan GBL στο εξ αναβολής παιχνίδι, που δεν πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σάββατο, καθώς αρκετοί παίκτες των Πράσινων νόσησαν από τη γρίπη Α.
Οι γηπεδούχοι καλούνται να δοκιμαστούν απέναντι σε έναν δύσκολο αντίπαλο και φυσικά, καλούνται να βγάλουν αντίδραση, αφού βρίσκονται στις τελευταίες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα της Stoiximan GBL και μετρούν το αρνητικό (2-8).
Ο Παναθηναϊκός, η περιπέτεια με τη γρίπη Α και ο Σλούκας
Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός καλείται να βρει ξανά τα πατήματά του, μετά την «περιπέτεια» με την γρίπη Α και το Τριφύλλι θα δώσει το τελευταίο του τεστ, λίγο πριν από το ντέρμπι των αιωνίων για την Euroleague στο ΟΑΚΑ (2/1).
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αρχηγός του Παναθηναϊκού, Κώστας Σλούκας ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα και πλέον μένει να φανεί αν θα είναι διαθέσιμος για το κρίσιμο ματς απέναντι στους Πειραιώτες.
Για την προσεχή αναμέτρηση, η ομάδα του Αμαρουσίου έχει ήδη ανακοινώσει sold out και θα έχει τη στήριξη του κόσμου στο πλευρό της.
