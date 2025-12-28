Παναθηναϊκός: Χωρίς 5 παίκτες η προπόνηση, βελτιώνεται η κατάσταση με τη γρίπη
Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να ταλαιπωρείται από την γρίπη Α που έχει πλήξει τους παίκτες και το σταφ, ωστόσο η εικόνα φαίνεται να καλύτερη.
Τις τελευταίες μέρες ο Παναθηναϊκός έχει ταλαιπωρηθεί πολύ από την γρίπη Α που έχει πλήξει συνολικά οκτώ παίκτες και τέσσερα μέλη του προπονητικού σταφ, αφού χθες (27/12) προστέθηκε ακόμα ένας στη λίστα με τους απόντες.
Αποτέλεσμα όλων αυτών είχε η αναβολή της αναμέτρησης με το Μαρούσι για τη 12η αγωνιστική της Stoiximan GBL, την ώρα που στις 2 Ιανουαρίου ακολουθεί το πολύ σημαντικό παιχνίδι με τον Ολυμπιακό για την κανονική περίοδο της Euroleague.
Σε τι κατάσταση βρίσκεται ο Παναθηναϊκός ενόψει του ματς με το Μαρούσι
Μετά τη σημερινή (28/12) προπόνηση ωστόσο τα πράγματα δείχνουν να βελτιώνονται κάπως, ενόψει του αγώνα με την ομάδα των Βορείων Προαστίων (30/12).
Συγκεκριμένα, αφού αυτή την στιγμή οι απουσίες έχουν μειωθεί στις πέντε, ενώ τρία μέλη του σταφ παραμένουν κλινήρεις.
