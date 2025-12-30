HELLO!: Κάνει Πρωτοχρονιά στη Νέα Υόρκη με τη Celia Kritharioti

Στο νέο τεύχος HELLO!

Πρωτοχρονιά στη Νέα Υόρκη με τη Celia Kritharioti: Η διεθνούς φήμης σχεδιάστρια μας υποδέχεται στο υπέροχο οικογενειακό της διαμέρισμα με θέα στο Central Park.

Τόμι και Ντι Χίλφιγκερ: Το ζευγάρι της αμερικανικής μόδας μάς ξεναγεί στην έπαυλή του στο Παλμ Μπιτς.

Ανασκόπηση 2025: Αναδρομή στη χρονιά που φεύγει μέσα από σημαντικές εικόνες.

Η Μιμή Ντενίση υποδέχεται με αρχοντιά και κομψότητα φίλους της σε ένα γιορτινό τραπέζι γεμάτο αγάπη και γεύσεις.

Λαμπερές εμφανίσεις και προϊόντα ομορφιάς για να ξεχωρίσετε τις ημέρες των γιορτών.

Μεγάλο Αφιέρωμα Ζώδια: Αναλυτικές προβλέψεις για το 2026 από τον Χρήστο Άρχο.

