Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025
30 Δεκεμβρίου 2025 | 12:24
Κατασχέθηκαν 12 τόνοι ακατάλληλων προϊόντων από την Περιφέρεια Αττικής – Χαλασμένα μπιφτέκια και τυριά σε μαγαζιά

Κατασχέθηκαν 12 τόνοι αλλοιωμένων τροφίμων - Χαλασμένα μπιφτέκια, βρόμικους πάγκους και άθλιες συνθήκες υγιεινής εντόπισαν έλεγχοι της Περιφέρειας Αττικής.

Συνολικά 12 τόνοι αλλοιωμένων κρεάτων και παρασκευασμάτων, καθώς και τροφίμων φυτικής προέλευσης, κατασχέθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής σε ελέγχους από τη 1 έως τις 29 Δεκεμβρίου.

Το διάστημα αυτό τα κλιμάκια της Περιφέρειας έχουν πραγματοποιήσει συνολικά 4.585 αγορανομικούς και υγειονομικούς ελέγχους, έχοντας διαπιστώσει 628 παραβάσεις, με τα επιβληθέντα πρόστιμα να ανέρχονται μέχρι στιγμής σε 324.400 ευρώ.

Με εντολή του Περιφερειάρχη Νίκου Χαρδαλιά εντατικοποιήθηκαν οι σχετικές διαδικασίες, με στόχο την προστασία της υγείας των καταναλωτών και την πάταξη φαινομένων αισχροκέρδειας.

Όπως δήλωσε σχετικά ο ίδιος: «Στην Περιφέρεια Αττικής δεν αφήνουμε κανένα περιθώριο για επικίνδυνα παιχνίδια, ούτε με την υγεία, ούτε με την τσέπη των συμπολιτών μας. Και αυτές τις γιορτές, τα ελεγκτικά μας κλιμάκια είναι συνεχώς έξω, στο πεδίο, σε κάθε αγορά, σε κάθε γειτονιά, παρακολουθώντας στενά τη διακίνηση των προϊόντων και την τήρηση όλων των προβλέψεων του νόμου. Κανείς δεν θα κερδίσει εις βάρος των οικογενειών που παλεύουν καθημερινά. Κανείς δεν θα ρισκάρει την ασφάλεια των συμπολιτών μας. Η εντολή είναι αδιαπραγμάτευτη: όποιος επιχειρεί παρανομίες, θα βρίσκει μπροστά του τον νόμο — άμεσα, αυστηρά, χωρίς εξαιρέσεις. Γιατί οι γιορτές πρέπει να είναι περίοδος χαράς, όχι ανησυχίας. Και εμείς θα συνεχίσουμε να βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή, ώστε κάθε καταναλωτής να αισθάνεται απόλυτη σιγουριά στις επιλογές του. Προχωράμε δυναμικά, με στόχο μια αγορά που σέβεται και προστατεύει τον πολίτη».

Τα αποτελέσματα των ελέγχων

Οι έλεγχοι που διεξάγονται αφορούν σε όλες τις επιχειρήσεις που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των μηχανισμών της Περιφέρειας, όπως εταιρείες διανομής κρεάτων, οπωρολαχανικών και άλλων κατηγοριών τροφίμων, σούπερ μάρκετ, λαϊκές αγορές, καταστήματα τυροκομικών προϊόντων, πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, καταστήματα παιχνιδιών, πρατήρια υγρών καυσίμων, επιχειρήσεις αναψυχής κ.α.

Σε αυτό το πλαίσιο, από την Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Κτηνιατρικής και Αλιείας το διάστημα 1 – 29 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκαν συνολικά 2.274 έλεγχοι σε καταστήματα λιανικής πώλησης, λαϊκές αγορές, εγκαταστάσεις και επιχειρήσεις τροφίμων φυτικής και ζωικής προέλευσης.

Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκαν 775 έλεγχοι σε τρόφιμα ζωικής προέλευσης, 693 σε τρόφιμα φυτικής προέλευσης, 614 έλεγχοι εξαγωγών, 154 σε εγκαταστάσεις τροφίμων ζωικής προέλευσης και 38 σε σφαγεία.

Τα κλιμάκια της Περιφέρειας έχουν πραγματοποιήσει συνολικά 4.585 αγορανομικούς και υγειονομικούς ελέγχους, έχοντας διαπιστώσει 628 παραβάσεις, με τα επιβληθέντα πρόστιμα να ανέρχονται μέχρι στιγμής σε 324.400 ευρώ

Κατασχέθηκαν συνολικά 12 τόνοι αλλοιωμένων κρεάτων και παρασκευασμάτων, καθώς και τροφίμων φυτικής προέλευσης, ενώ ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία επιβολής προστίμων. Παράλληλα έγιναν 292 συστάσεις συμμόρφωσης.

Την ίδια περίοδο, οι ελεγκτές της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής πραγματοποίησαν 1459 ελέγχους, όπου διαπίστωσαν 116 παραβάσεις, επικυρώνοντας μέχρι στιγμής πρόστιμα ύψους 324.400 ευρώ. Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί, ότι τα περισσότερα από αυτά -συνολικά 200.000 ευρώ- επιβλήθηκαν κατά τον έλεγχο 56 πρατηρίων καυσίμων και ενέργειας, όπου διαπιστώθηκαν 10 παραβάσεις.

Πραγματοποιήθηκαν επίσης 259 έλεγχοι σε λαϊκές αγορές και ισάριθμοι σε καταστήματα ένδυσης – υπόδησης, 254 σε συνοικιακά παντοπωλεία, 168 σε καταστήματα εστίασης, 130 σε αρτοποιεία και ζαχαροπλαστεία, 98 σε σούπερ μάρκετ, 81 σε καταστήματα οικιακού εξοπλισμού, 68 σε καταστήματα παροχής υπηρεσιών (κουρεία, κομμωτήρια, πλυντήρια, συνεργεία, γυμναστήρια, parking κλπ), 48 σε φαρμακεία – καλλυντικά κ.α.

Τέλος, από τα αρμόδια κλιμάκια των Διευθύνσεων Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής πραγματοποιήθηκαν συνολικά 852 έλεγχοι. Διαπιστώθηκαν 25 παραβάσεις και ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία επιβολής προστίμων, ενώ έγιναν και 512 συστάσεις συμμόρφωσης.

Δείτε φωτογραφίες από όσα αντίκρισαν οι ελεγκτές

Έμμα Καρυωτάκη: Σε δίκη παραπέμπεται και η συνοδηγός του μοιραίου ΙΧ
30.12.25

Αναβιώνει η υπόθεση της Έμμας Καρυωτάκη: Σε δίκη παραπέμπεται και η συνοδηγός του μοιραίου ΙΧ

Νέα δικαστική διάσταση δίνεται στο τροχαίο δυστύχημα στη Θεσσαλονίκη που, τον Νοέμβριο του 2022, έκοψε το νήμα της ζωής της 21χρονης φοιτήτριας Έμμας Καρυωτάκη.

Σύνταξη
Καιρός: Πρωτοχρονιά με τσουχτερό κρύο και χιόνια ακόμη και στην Αττική – Πού θα το στρώσει [χάρτες]
30.12.25

Πρωτοχρονιά με «σκανδιναβικό ψύχος» και χιόνια ακόμη και στην Αττική - Πού θα το στρώσει, δείτε χάρτες

Σημαντική επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός από σήμερα το βράδυ, με τη χώρα να εισέρχεται σε φάση έντονου ψύχους ενόψει της Πρωτοχρονιάς.

Σύνταξη
Περού: Σαμάνοι προβλέπουν για το 2026 ασθένεια Τραμπ, πτώση Μαδούρο και τέλος του πολέμου στην Ουκρανία
30.12.25

Βίντεο: Το τελετουργικό περουβιανών σαμάνων - Προβλέψεις για ασθένεια Τραμπ και τέλος του πολέμου στην Ουκρανία

Οι σαμάνοι κρατούσαν μεγάλα πόστερ με τις φωτογραφίες παγκόσμιων ηγετών πάνω από τα οποία διασταύρωναν ξίφη, έκαιγαν λιβάνι και κάποια τα πατούσαν

Σύνταξη
Συνεργάτης του Έλληνα kickboxer για την άγρια επίθεση στη Σερβία: «Μπήκαν 100 άτομα στο ρινγκ και μας βαρούσαν ανελέητα»
30.12.25

Συνεργάτης του Έλληνα kickboxer για την άγρια επίθεση στη Σερβία: «Μπήκαν 100 άτομα στο ρινγκ και μας βαρούσαν ανελέητα»

Τη σοκαριστική εμπειρία που βίωσε στο ρινγκ μαζί με τον kickboxer Γιάννη Τσουκαλά, περιέγραψε ο Παύλος Κοχλιαρίδης, τονίζοντας ότι οι συνεργάτες του έμαθαν από έμπιστη πηγή ότι υπήρχε χούλιγκαν με μαχαίρι.

Σύνταξη
Κρήτη: «Ελπίζουμε να είναι ζωντανός» – Τι λένε οι γονείς του 33χρονου γιατρού που έχει εξαφανιστεί
30.12.25

«Ελπίζουμε να είναι ζωντανός» - Τι λένε οι γονείς του 33χρονου γιατρού που έχει εξαφανιστεί

«Δεν χάνουμε την ελπίδα μας, συνεχίζουμε να ψάχνουμε και δεν θα σταματήσουμε μέχρι να τον βρούμε», λένε οι γονείς του 33χρονου γιατρού που έχει εξαφανιστεί στην Κρήτη

Σύνταξη
Αγροτικές κινητοποιήσεις: Πρωτοχρονιά στα μπλόκα για τους αγρότες, με ανοιχτούς δρόμους – «Ποντάρει» στο ρήγμα η κυβέρνηση
30.12.25

Πρωτοχρονιά στα μπλόκα για τους αγρότες, με ανοιχτούς δρόμους - «Ποντάρει» στο ρήγμα η κυβέρνηση

Επικοινωνιακή διαχείριση στο αγροτικό από την κυβέρνηση που ψάχνει διέξοδο «ποντάροντας» στο ρήγμα. Ανυποχώρητοι στα μπλόκα οι αγροτοκτηνοτρόφοι αναδιατάσσουν τα τρακτέρ τους και πάνε στην αλλαγή του χρόνου με «μοντέλο Χριστουγέννων».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Αγωνιστική υποδοχή στον Γεωργιάδη που πήγε με μελομακάρονα στο «Έλενα Βενιζέλου»
29.12.25

Αγωνιστική υποδοχή στον Γεωργιάδη που πήγε με μελομακάρονα στο «Έλενα Βενιζέλου»

Με συνθήματα, και αποδοκιμασίες για τη διάλυση του ΕΣΥ, υποδέχθηκαν εργαζόμενοι στο «Έλενα Βενιζέλου» τον Άδωνι Γεωργιάδη, που μετέβη για τη φιέστα για τα εγκαίνια των ανακαινισμένων ΤΕΠ

Σύνταξη
Ραγδαία αύξηση γρίπης και ιώσεων στα παιδιατρικά νοσοκομεία
29.12.25

Ραγδαία αύξηση γρίπης και ιώσεων στα παιδιατρικά νοσοκομεία

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος, την περίοδο των εορτών υπήρξε ραγδαία αύξηση των προσελεύσεων παιδιών με γρίπη, RSV και άλλων ιώσεων στα παιδιατρικά νοσοκομεία

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Κατέληξε η ηλικιωμένη που νοσηλευόταν μετά τη φωτιά σε διαμέρισμα στην Κάτω Τούμπα
29.12.25

Κατέληξε η ηλικιωμένη που νοσηλευόταν μετά τη φωτιά σε διαμέρισμα στην Κάτω Τούμπα

Η ηλικιωμένη μετά τη φωτιά στο διαμέρισμα που διέμενε στην Κάτω Τούμπα, στη Θεσσαλονίκη είχε διασωληνωθεί άμεσα από τους διασώστες του ΕΚΑΒ και έδινε μάχη για τη ζωή της, αλλά σήμερα κατέληξε.

Σύνταξη
Το 2025 η Gen Z τα 'βαλε με την εξουσία – Τι θα ακολουθήσει;
30.12.25

Το 2025 η Gen Z τα ‘βαλε με την εξουσία – Τι θα ακολουθήσει;

Το 2025 σημαδεύτηκε από ένα κύμα διαδηλώσεων της Gen Z, καθώς νέοι από την Αφρική έως την Ασία βγήκαν στους δρόμους για να καταγγείλουν τη διαφθορά, την ανεργία και την κατάρρευση των δημόσιων υπηρεσιών, αμφισβητώντας κυβερνήσεις και εδραιωμένες εξουσίες

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η υπόσχεση που έδωσε η Μπριζίτ Μπαρντό στον αποξενωμένο γιο της πριν από τον θάνατό της
30.12.25

Η υπόσχεση που έδωσε η Μπριζίτ Μπαρντό στον αποξενωμένο γιο της πριν από τον θάνατό της

Η Γαλλίδα ιέρεια του κινηματογράφου και του στυλ, Μπριζίτ Μπαρντό, είπε κάποτε ότι θα «προτιμούσε να γεννήσει ένα σκυλάκι» όταν ρωτήθηκε για τον γιο της.

Σύνταξη
Πράγματα που αξίζει να γνωρίζεις για το Betsson Super Cup
30.12.25

Πράγματα που αξίζει να γνωρίζεις για το Betsson Super Cup

Το Super Cup επιστρέφει στο ελληνικό ποδόσφαιρο ύστερα από 18 ολόκληρα χρόνια, σηματοδοτώντας την αναβίωση ενός θεσμού που στο παρελθόν πρόσφερε σπουδαίες στιγμές και έντονες συγκινήσεις.

Σύνταξη
Betsson Super Cup: Ο Τσακαλίδης ορίστηκε από την ΚΕΔ στον τελικό – Έκανε πίσω ο Λανουά με το VAR
30.12.25

Betsson Super Cup: Ο Τσακαλίδης ορίστηκε από την ΚΕΔ στον τελικό – Έκανε πίσω ο Λανουά με το VAR

Ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης ορίστηκε από την ΚΕΔ για τον αγώνα του Betsson Super Cup ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΟΦΗ – Γιατί έκανε πίσω ο Στεφάν Λανουά με τους ρέφερι στο VAR.

Σύνταξη
Απαίτηση των ομάδων να συνεχιστεί η τηλεκριτική
30.12.25

Απαίτηση των ομάδων να συνεχιστεί η τηλεκριτική

Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ ζήτησαν να συνεχιστεί το βίντεο και ο Λανουά απάντησε ότι θα το συζητήσει με τους συνεργάτες του. Απίθανες δικαιολογίες ΕΠΟ, ΚΕΔ για την κακή εικόνα της διαιτησίας

Βάιος Μπαλάφας
Κινδύνευσαν εργαζόμενοι στην καθαριότητα λόγω εισπνοής τοξικών ουσιών σε κάδο απορριμμάτων
30.12.25

Κινδύνευσαν εργαζόμενοι στην καθαριότητα λόγω εισπνοής τοξικών ουσιών σε κάδο απορριμμάτων

Στο νοσοκομείο βρέθηκαν εργαζόμενοι στην καθαριότητα του Δήμου Χανίων οι οποίοι εισέπνευσαν, σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο καθαριότητας, τοξικές ουσίες.

Σύνταξη
Έμμα Καρυωτάκη: Σε δίκη παραπέμπεται και η συνοδηγός του μοιραίου ΙΧ
30.12.25

Αναβιώνει η υπόθεση της Έμμας Καρυωτάκη: Σε δίκη παραπέμπεται και η συνοδηγός του μοιραίου ΙΧ

Νέα δικαστική διάσταση δίνεται στο τροχαίο δυστύχημα στη Θεσσαλονίκη που, τον Νοέμβριο του 2022, έκοψε το νήμα της ζωής της 21χρονης φοιτήτριας Έμμας Καρυωτάκη.

Σύνταξη
Ο βοηθός του Ομπράντοβιτς τα έβαλε με την Παρτιζάν: «Ξαφνικά βρήκε χρήματα για έναν παίκτη όπως ο Πέιν»
30.12.25

Ο βοηθός του Ομπράντοβιτς τα έβαλε με την Παρτιζάν: «Ξαφνικά βρήκε χρήματα για έναν παίκτη όπως ο Πέιν»

Ο πρώην συνεργάτης του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, Χοσέπ Ισκιέρδο εξαπέλυσε επίθεση κατά της Παρτιζάν, τονίζοντας πως ξαφνικά οι ασπρόμαυροι βρήκαν χρήματα για να αποκτήσουν έναν παίκτη όπως ο Κάμερον Πέιν.

Σύνταξη
Οι υπερπαραγωγές που κατέληξαν σε «ναυάγιο»: Αυτές είναι οι ταινίες – απογοήτευση του 2025
30.12.25

Οι υπερπαραγωγές που κατέληξαν σε «ναυάγιο»: Αυτές είναι οι ταινίες – απογοήτευση του 2025

Ξεκίνησαν με πολλά όνειρα - να κάνουν τη διαφορά, να πουν την ιστορία τους, να σαρώσουν στο box office. Στο τέλος απέτυχαν είτε να βγάλουν τα λεφτά τους είτε να κερδίσουν κοινό και κριτικούς - είτε και τα δύο μαζί. Αυτές είναι οι ταινίες που απογοήτευσαν μέσα στο 2025.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Να φύγει ο Λανουά ζήτησε ο Ολυμπιακός – «Κεραυνοί» Καραπαπά!
30.12.25

Να φύγει ο Λανουά ζήτησε ο Ολυμπιακός – «Κεραυνοί» Καραπαπά!

Ο Ολυμπιακός εξέθεσε τον Λανουά στην συνεδρίαση της ΕΕΠ/ΕΠΟ, όπου ο Κώστας Καραπαπάς ζήτησε την αντικατάστασή του, ενώ τόνισε και τις ευθύνες της ΕΠΟ για την τραγική αποτυχία της διαιτησίας στην Ελλάδα.

Βάιος Μπαλάφας
Γιατί οι Ρώσοι δεν ξεσηκώθηκαν για τον πόλεμο στην Ουκρανία
30.12.25

Γιατί οι Ρώσοι δεν ξεσηκώθηκαν για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Ερευνήτρια στο King’s College του Λονδίνου εξηγεί τους τέσσερις λόγους που οι Ρώσοι ιθύνοντες απολαμβάνουν της λαϊκής στήριξης, τέσσερα σχεδόν χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Καταγγελία για ΟΠΕΚΕΠΕ: Με «μπαλώματα» και «δανεικό προσωπικό» η κυβέρνηση μεταθέτει το πρόβλημα στο μέλλον
30.12.25

Γεωτεχνικοί Δημοσίου: Με «μπαλώματα» και «δανεικό προσωπικό» στον ΟΠΕΚΕΠΕ η κυβέρνηση μεταθέτει το πρόβλημα στο μέλλον

Οι γεωτεχνικοί του Δημοσίου καταγγέλλουν την απόφαση της κυβέρνησης να στελεχώσει τα ελεγκτικά κλιμάκια του ΟΠΕΚΕΠΕ με μετακινούμενους υπαλλήλους από άλλες υπηρεσίες

Σύνταξη
