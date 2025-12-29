Ο άνδρας που το βράδυ του Σαββάτου σκότωσε με μαχαίρι εννέα ανθρώπους, ανάμεσά τους πέντε παιδιά, αυτοκτόνησε στη φυλακή, όπως ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία του Σουρινάμ, μιας μικρής ολλανδόφωνης χώρας της Νότιας Αμερικής.

Ο δράστης «κρεμάστηκε» στο κελί του, σύμφωνα με τον υπουργό Δικαιοσύνης του Σουρινάμ

«Ο Ντ.Α., 43 ετών, που σκότωσε με μαχαίρι εννέα ανθρώπους (…) αυτοκτόνησε στο κελί αστυνομικού τμήματος» στην πρωτεύουσα Παραμαρίμπο, ανέφερε η αστυνομία.

Ο μακελάρης, ο οποίος πυροβολήθηκε στα πόδια κατά την αστυνομική επιχείρηση που κατέληξε στη σύλληψή του, είχε αρχικά διακομιστεί σε νοσοκομείο και οδηγήθηκε στη φυλακή το βράδυ της Κυριακής, σύμφωνα με την ίδια πηγή, που διευκρίνισε πως ο θάνατός του διαπιστώθηκε γύρω στις 8 το πρωί (τοπική ώρα, 13:00 στην Ελλάδα).

Αργότερα, ο υπουργός Δικαιοσύνης Χαρίς Μονοράτ δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό ABC ότι ο δράστης «κρεμάστηκε» στο κελί του.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Muere en prisión el hombre que asesinó a cuatro adultos y a cinco niños en Surinam; entre las víctimas se encontraban varios de sus hijos y vecinos que acudieron a ayudar durante el ataque https://t.co/VGKBUUJ7zj pic.twitter.com/3B7QjLtKXT — fronterainfo (@fronterainfo) December 29, 2025

Σκότωσε τέσσερα από τα πέντε παιδιά του

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο 43χρονος, ο οποίος αντιμετώπιζε προβλήματα ψυχικής υγείας, σκότωσε τέσσερα από τα πέντε παιδιά του – ηλικίας 5 έως 15 ετών – και πέντε γείτονες ηλικίας 7 έως 80 ετών, στη συνοικία Ρισελιέ στο ανατολικό τμήμα του Παραμαρίμπο, δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας Μέλβιν Πίνας.

Άλλοι δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν: η 16χρονη κόρη του δράστη και ένας 72χρονος γείτονας.

«Η τραγωδία αυτή μας έχει συγκλονίσει σε μια περίοδο που γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα και προετοιμαζόμαστε για να υποδεχθούμε το νέο έτος», σχολίασε η πρόεδρος της χώρας Γένιφερ Χέερλινγκς-Σίμονς, συμπληρώνοντας πως η κυβέρνηση θα καλύψει τα έξοδα των κηδειών ως ένδειξη αλληλεγγύης προς τις οικογένειες των θυμάτων.