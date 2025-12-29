newspaper
Οι ελπίδες και τα χρήματα για να εντοπιστεί η πτήση MH370 – «Δεν το κάνουν για τα λεφτά»

Οι μεγαλύτερες προκλήσεις για την εταιρεία που ανέλαβε, εκ νέου, να εντοπίσει την πτήση MH370

Νέα προσπάθεια να εντοπιστεί η χαμένη πτήση MH370 της Malaysia Airlines επιχειρεί η κυβέρνηση της Μαλαισίας, δεσμευόμενη να καταβάλει σε εταιρεία 70 εκατ. δολ. Μόνο εάν εντοπίσει το αεροσκάφος  που μετέφερε 12 μέλη πληρώματος από τη Μαλαισία και 227 επιβάτες.

Όπως σημειώνει η Guardian οι αρχές της Μαλαισίας εναποθέτουν τις ελπίδες τους ξανά στην Ocean Infinity για να λυθεί το μυστήριο με την τραγωδία της πτήσης που δεν βρέθηκε ποτέ αφού παρέκκλινε της πορείας της.

Υπενθυμίζεται ότι το αεροσκάφος απογειώθηκε από την Κουάλα Λουμπούρ για μια τακτική πτήση προς το Πεκίνο, λίγο πριν από τη 1 π.μ. στις 8 Μαρτίου 2014.

Στις 2.22 π.μ., αφού έστριψε δυτικά, μακριά από την προγραμματισμένη της διαδρομή, το Boeing 777 εξαφανίστηκε από τα ραντάρ ενώ βρισκόταν πάνω από τη Θάλασσα Ανταμάν.

«Μπορείς να έχεις την καλύτερη τεχνολογία στον κόσμο, αλλά αν ψάχνεις στο λάθος μέρος, δεν πρόκειται να σε βοηθήσει»

Δορυφόροι συνέχισαν να λαμβάνουν ωριαία σήματα από το αεροσκάφος -ένδειξη ότι εξακολουθούσε να πετά- έως λίγο μετά τις 8 π.μ., όταν πιστεύεται ότι εξαντλήθηκαν τα καύσιμα.

Αυτά τα ωριαία σήματα χρησιμοποιήθηκαν για να τριγωνοποιηθεί η απόσταση μεταξύ ενός δορυφόρου και του αεροσκάφους, όμως αυτό μπορεί να τοποθετήσει το αεροπλάνο μόνο μέσα σε μια ζώνη έρευνας 120.000 τετρ. χιλιομέτρων στον νότιο Ινδικό Ωκεανό.

«Είναι ένας τρομακτικά μεγάλος κύκλος», λέει ο Σάιμον Μάσκελ, καθηγητής αυτόνομων συστημάτων στο Πανεπιστήμιο του Λίβερπουλ και πρώην επιστημονικός σύμβουλος της Ocean Infinity.

Πολλά τμήματα και συντρίμμια έχουν βρεθεί στις ακτές του Ινδικού Ωκεανού και έχουν ταυτοποιηθεί ότι ανήκουν στην MH370, μεταξύ αυτών κομμάτια της πτέρυγας, της ουράς, της καμπίνας και του κινητήρα. Δεν έχουν βρεθεί ανθρώπινα λείψανα, αλλά όλοι οι επιβαίνοντες θεωρούνται νεκροί.

Υπάρχουν ελπίδες

Το 2018, εταιρεία θαλάσσιων ερευνών Ocean Infinity αναζήτησε ανεπιτυχώς περισσότερα από 80.000 τετρ. χιλιόμετρα ωκεανού για την MH370. Ωστόσο, όπως αναφέρει το βρετανικό δημοσίευμα, τώρα, είναι αποφασισμένη να προσπαθήσει ξανά, εστιάζοντας σε μια περιοχή 15.000 τετρ. χιλιομέτρων στον Ινδικό Ωκεανό, όπου θεωρείται ότι υπάρχουν οι μεγαλύτερες πιθανότητες να εντοπιστεί το χαμένο αεροσκάφος.

Η εταιρεία διαθέτει στόλο αυτόνομων υποβρύχιων οχημάτων (AUV) Hugin 6000, τα οποία μπορούν να δημιουργούν τρισδιάστατους χάρτες του βυθού σε βάθη έως 6.000 μέτρων, χρησιμοποιώντας σόναρ, λέιζερ, οπτικές και ηχοβολιστικές τεχνολογίες. Κάθε μηχάνημα εκτιμάται ότι κοστίζει τουλάχιστον 8 εκατ. δολάρια.

Παρότι λειτουργούν στο σκοτάδι, τα οχήματα μπορούν να καταγράφουν εικόνες σόναρ του περιβάλλοντός τους, ανακλώντας ακουστικούς παλμούς σε ό,τι βρίσκεται κοντά, και να χρησιμοποιούν λέιζερ για να σαρώνουν άγνωστα αντικείμενα (τα λεγόμενα «σημεία ενδιαφέροντος») και να δημιουργούν λεπτομερείς τρισδιάστατες απεικονίσεις.

Κάθε AUV που κινείται ελεύθερα μπορεί να λειτουργεί απομακρυσμένα, αλλά χρησιμοποιείται κυρίως για να εκτελεί αποστολές αυτόνομα και στη συνέχεια να επιστρέφει στην επιφάνεια. Μπορεί να παραμείνει μέσα στο νερό για 100 ώρες πριν εξαντληθεί η μπαταρία του. «Μπορείς να του πεις: φτιάξε μου έναν χάρτη αυτής της περιοχής και γύρνα όταν τελειώσεις», λέει ο Μάσκελ.

«Δεν το κάνουν για τα χρήματα»

Ο Ρίτσαρντ Γκόντφρι, ανεξάρτητος ερευνητής αεροπορικών δυστυχημάτων εκτιμά ότι η εταιρεία έχει ήδη ερευνήσει σχεδόν 10.000 τετρ. χιλιόμετρα και σχεδιάζει να ερευνήσει άλλα 25.000 τετρ. χιλιόμετρα, έχοντας δαπανήσει «δεκάδες εκατομμύρια δολάρια» για πλοία και εξοπλισμό.

«Δεν νομίζω ότι το κάνουν για τη χρηματική αμοιβή των 70 εκατ. δολαρίων, γιατί αυτή η έρευνα είναι πάρα πολύ ακριβή. Νομίζω ότι το κάνουν για το επίτευγμα και για τη δυνατότητα να προβάλουν τον εαυτό τους ως τη μεγαλύτερη εταιρεία υποβρύχιων ερευνών στον κόσμο, επειδή βρήκαν την MH370», λέει.

Οι μεγαλύτερες δυσκολίες

«Ο πυθμένας του ωκεανού είναι ένα πολύ περίπλοκο περιβάλλον για πλοήγηση», λέει ο Μάσκελ. «Δεν είναι απλώς επίπεδος. Υπάρχουν τεράστια βουνά, ράχες και χάσματα — και πρέπει να κοιτάξεις παντού».

Στον Ινδικό Ωκεανό υπάρχουν φαράγγια βάθους άνω των 300 μέτρων, απότομοι γκρεμοί που υψώνονται ξαφνικά χιλιάδες μέτρα από τον πυθμένα και ενεργά ηφαίστεια που πρέπει να αποφεύγονται, λέει ο Γκόντφρι.

Αν και η περιοχή που ερευνά η Ocean Infinity έχει χαρτογραφηθεί στο παρελθόν, θεωρείται ότι τα δεδομένα μπορεί να είναι ελλιπή. «Δεν είναι καθόλου εύκολο μέρος για να διεξαχθεί έρευνα», λέει. «Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ocean Infinity είναι ο κίνδυνος να βρίσκεται πολύ κοντά στα συντρίμμια της MH370 και να τα χάσει λόγω δύσκολου ανάγλυφου ή κενών στα δεδομένα της έρευνας».

Η εταιρεία ερευνά επίσης σε «πολύ αφιλόξενα νερά», λέει ο Μάσκελ. «Δεν είναι μέρος όπου θα ήθελες να πας για καγιάκ. Η θάλασσα είναι άγρια».

24 ώρες το 24ωρο, το πλήρωμα θα πρέπει να αναλύει δεδομένα, να επαναφορτίζει τα AUV που επιστρέφουν στην επιφάνεια, να επιβλέπει τα AUV και ROV που συνεχίζουν την έρευνα, να διασφαλίζει ότι όλος ο εξοπλισμός λειτουργεί -και να επισκευάζει ό,τι δεν λειτουργεί- «ενώ ταυτόχρονα προσπαθεί να μην αρρωστήσει από τη ναυτία λόγω των γελοία μεγάλων κυμάτων που αντιμετωπίζουν», λέει ο Μάσκελ.

Όμως, μακράν η μεγαλύτερη πρόκληση αυτής της αποστολής είναι πού θα ψάξει η εταιρεία. «Μπορείς να έχεις την καλύτερη τεχνολογία στον κόσμο, αλλά αν ψάχνεις στο λάθος μέρος, δεν πρόκειται να σε βοηθήσει», λέει ο Μάσκελ.

