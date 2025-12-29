Ολική ανακαίνιση σε γήπεδο των βορείων προαστίων

Σε φάση υλοποίησης εισέρχεται έργο αθλητικών υποδομών στον Δήμο Πεντέλης, με την ανακαίνιση του Γηπέδου Μελισσίων «Κ. Τσιμπρικίδη», που αναμένεται να αναβαθμίσει ουσιαστικά τις συνθήκες άθλησης και προπόνησης στην περιοχή.

Με την έγκριση της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πεντέλης και του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε ο δήμος, εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση ύψους 1.144.139 ευρώ, η οποία καλύπτει το σύνολο των παρεμβάσεων που προβλέπονται για την πλήρη ανακαίνιση του γηπέδου.

Το έργο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την τοποθέτηση νέου σύγχρονου χλοοτάπητα, την αναβάθμιση του φωτισμού, καθώς και την αντικατάσταση των πάγκων και της περίφραξης, με στόχο τη βελτίωση της λειτουργικότητας, της ασφάλειας και της αισθητικής του χώρου. Οι εργασίες προγραμματίζεται να ξεκινήσουν στα τέλη της άνοιξης, σύμφωνα με τον υφιστάμενο σχεδιασμό.

Έργο ουσίας

Η Δήμαρχος Πεντέλης, Νατάσσα Κοσμοπούλου, αναφερόμενη στην εξέλιξη του έργου και στη συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών και τον Υπουργό κ. Λιβάνιο και τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση δήλωσε:

«Η ανακαίνιση του Γηπέδου Μελισσίων αποτελεί ένα έργο ουσίας για τον Δήμο μας. Δημιουργούμε πιο ασφαλείς, σύγχρονες και λειτουργικές συνθήκες άθλησης για τα παιδιά, τους αθλητές και τα σωματεία της περιοχής, μέσα από μια συνεργασία που αποδίδει απτά αποτελέσματα».

Η δημοτική αρχή επισημαίνει ότι η συγκεκριμένη παρέμβαση εντάσσεται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό αναβάθμισης των αθλητικών και δημοτικών υποδομών, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και την ενίσχυση του μαζικού αθλητισμού στον Δήμο Πεντέλης.

*πηγή φωτογραφίας, δήμος Πεντέλης