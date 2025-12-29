Απομάκρυνση επικίνδυνων υλικών σε εγκαταλελειμμένο ακίνητο στην Άνω Πεύκη

Συνεχίζεται σήμερα Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου η κατεδάφιση και αποκομιδή των ογκωδών, εύφλεκτων, καθώς επίσης και επικίνδυνων υλικών από το εγκαταλελειμμένο ακίνητο επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 48, στην καρδιά της Άνω Πεύκης, όπως ανακοίνωσε μεταξύ άλλων ο Δήμος Λυκόβρυσης-Πεύκης.

«Οι υπηρεσίες του Δήμου Λυκόβρυσης-Πεύκης, σε συνεργασία με εξειδικευμένους φορείς, προβαίνουν σε πλήρη εκκαθάριση του ακινήτου, με σκοπό να προστατευτεί η ποιότητα ζωής των κατοίκων της Άνω Πεύκης», προσθέτει η ανακοίνωση της δημοτικής Αρχής.

«Τέλος σε μια ανοιχτή πληγή δεκαετιών στην Άνω Πεύκη»

Ο Δήμαρχος Λυκόβρυσης-Πεύκης Μάριος Ψυχάλης δηλώνει: «Βάζουμε σήμερα τέλος σε μια ανοιχτή πληγή δεκαετιών στην Άνω Πεύκη. Απομακρύνουμε με απόλυτη ασφάλεια κάθε επικίνδυνο υλικό με σκοπό να προστατεύσουμε την υγεία των κατοίκων της Άνω Πεύκης και να παρέχουμε ασφάλεια και ποιότητα ζωής στους κατοίκους του Δήμου Λυκόβρυσης-Πεύκης.»

Σύμφωνα με πληροφορίες του in, η σκεπή του συγκεκριμένου ακινήτου, ήταν με φύλλα αμιάντου και ο Δήμος Λυκόβρυσης- Πεύκης ανέθεσε σε ιδιωτική εταιρία ειδικευμένη στην αποξήλωση και απομάκρυνση του συγκεκριμένου υλικού, την συγκεκριμένη εργασία. Το πράσινο φως για τις εργασίες, σύμφωνα με πληροφορίες και πάλι, έδωσε στο Δήμο η αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής.

*πηγή αρχικών φωτογραφιών, Δήμος Λυκόβρυσης-Πεύκης