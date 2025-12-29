​Σοβαρά προβλήματα δημιουργούν οι θυελλώδεις άνεμοι που σαρώνουν από χθες Κυριακή τις περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας.

Οι ριπές του αέρα ξεπερνούν κατά τόπους τα 80 χιλιόμετρα την ώρα, θέτοντας σε αυξημένη επιφυλακή την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Πάνω από 700 κλήσεις στην Πυροσβεστική

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η Πυροσβεστική δέχθηκε συνολικά 710 κλήσεις για πτώσεις δέντρων και αντικειμένων, με τη συντριπτική πλειονότητα των περιστατικών να καταγράφεται στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι δήμοι Θεσσαλονίκης, Πυλαίας – Χορτιάτη και Θέρμης, όπου οι θυελλώδεις άνεμοι προκάλεσαν εκτεταμένες φθορές.

Τα πυροσβεστικά συνεργεία χρειάστηκε να επέμβουν σε 141 περιπτώσεις κοπής και απομάκρυνσης δέντρων, καθώς και σε 55 αφαιρέσεις αντικειμένων, όπως κολόνες φωτισμού, τέντες και άλλες κατασκευές που κατέστησαν επικίνδυνες.

Οι κλήσεις καταγράφηκαν από τις πρωινές ώρες της Κυριακής, όταν ξεκίνησε το έντονο καιρικό φαινόμενο, έως αργά το βράδυ της ίδιας ημέρας.

Η Πυροσβεστική παραμένει σε ετοιμότητα, ενώ οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν σημεία με δέντρα ή αντικείμενα που μπορεί να παρασυρθούν από τους ανέμους.