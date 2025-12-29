Η εμφάνιση της Τεχνητής Νοημοσύνης έχει οδηγήσει σε αισθήματα αβεβαιότητας, φόβου και μίσους απέναντι σε μια τεχνολογία που οι περισσότεροι άνθρωποι δεν κατανοούν πλήρως.

Ενώ έχει σχεδιαστεί για να βοηθά τους ανθρώπους στην καθημερινή τους ζωή και να παρέχει στον κόσμο ανοιχτή πρόσβαση σε πληροφορίες, η μη ρυθμιζόμενη φύση της Τεχνητής Νοημοσύνης θα μπορούσε να οδηγήσει σε επιβλαβείς συνέπειες για τους χρήστες της και για τον κόσμο στο σύνολό του.

Πολλοί ειδικοί ανησυχούν ότι οι ραγδαίες εξελίξεις της Τεχνητής Νοημοσύνης μπορεί να έχουν απρόβλεπτες καταστροφικές συνέπειες για την ανθρωπότητα.

Ένας από αυτούς ο επιστήμονας υπολογιστών Τζέφρι Χίντον, ο οποίος δήλωσε ότι η τεχνολογία Τεχνητής Νοημοσύνης θα συνεχίσει να βελτιώνεται τον επόμενο χρόνο, αρκετά ώστε να εξαλείψει περισσότερους εργαζόμενους.

Και δεν είναι μόνο αυτό που τον ανησυχεί…

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη αντικαθιστά πολλές άλλες θέσεις εργασίας»

Κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης στην εκπομπή «State of the Union» του CNN την Κυριακή, ο Τζέφρι Χίντον ρωτήθηκε για τις προβλέψεις του για το 2026, αφού δήλωσε ότι το 2025 είναι μια καθοριστική χρονιά για την Τεχνητή Νοημοσύνη.

«Νομίζω ότι θα δούμε την Τεχνητή Νοημοσύνη να βελτιώνεται ακόμη περισσότερο», απάντησε ο Χίντον. «Είναι ήδη εξαιρετικά καλή. Θα τη δούμε να έχει τις δυνατότητες να αντικαταστήσει πολλές θέσεις εργασίας. Είναι ήδη σε θέση να αντικαταστήσει κάποιες σε τηλεφωνικά κέντρα, αλλά θα είναι σε θέση να αντικαταστήσει πολλές ακόμη θέσεις εργασίας».

Πρόσθεσε ότι η πρόοδος της Τεχνητής Νοημοσύνης είναι τέτοια που θα μπορεί να ολοκληρώνει εργασίες που διαρκούσαν διπλάσιο χρόνο από πριν.

Αυτό σημαίνει ότι σε ένα έργο προγραμματισμού, για παράδειγμα, η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να κάνει σε λίγα λεπτά αυτό που παλιά χρειαζόταν μία ώρα. Και σε λίγα χρόνια, η Τεχνητή Νοημοσύνη θα είναι σε θέση να εκτελεί εργασίες μηχανικής λογισμικού που τώρα απαιτούν εργασία ενός μήνα.

«Και τότε θα υπάρχουν πολύ λίγοι άνθρωποι που χρειάζονται για έργα μηχανικής λογισμικού», προέβλεψε ο Χίντον, του οποίου το έργο του έχει χαρίσει ένα βραβείο Νόμπελ και το παρατσούκλι «νονός της Τεχνητής Νοημοσύνης».

Παρόλο που η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να δημιουργηθεί με καλές προθέσεις, θα μπορούσε να οδηγήσει σε απρόβλεπτους κινδύνους

Νωρίτερα στη συνέντευξη, ρωτήθηκε αν ανησυχούσε περισσότερο ή λιγότερο για την Τεχνητή Νοημοσύνη από τότε που έφυγε από την Google το 2023 και άρχισε να προειδοποιεί για τους κινδύνους της τεχνολογίας.

«…θα προσπαθήσει να εξαπατήσει τους ανθρώπους»

«Πιθανότατα ανησυχώ περισσότερο», απάντησε. «Έχει προχωρήσει ακόμη πιο γρήγορα από ό,τι νόμιζα. Συγκεκριμένα, έχει βελτιωθεί στο να κάνει πράγματα όπως η συλλογιστική, αλλά και σε πράγματα όπως η εξαπάτηση ανθρώπων».

Αν μια Τεχνητή Νοημοσύνη πιστεύει ότι κάποιος προσπαθεί να την εμποδίσει να επιτύχει τους στόχους της, θα προσπαθήσει να εξαπατήσει τους ανθρώπους προκειμένου να παραμείνει «ζωντανή» και να ολοκληρώσει τα καθήκοντά της, εξήγησε.

Βεβαίως, η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί επίσης να ωφελήσει την ανθρωπότητα βοηθώντας τους ερευνητές να κάνουν σημαντικές ανακαλύψεις στην ιατρική, την εκπαίδευση και τις καινοτομίες που σχετίζονται με το κλίμα. Αλλά ο Χίντον είπε ότι δεν είναι σίγουρος αν οι κίνδυνοι από την Τεχνητή Νοημοσύνη υπερτερούν των θετικών.

«Αλλά μαζί με αυτά τα υπέροχα πράγματα έρχονται και κάποια τρομακτικά πράγματα, και δεν νομίζω ότι οι άνθρωποι καταβάλλουν αρκετή προσπάθεια για το πώς μπορούμε να μετριάσουμε αυτά τα τρομακτικά πράγματα», προειδοποίησε.

Ορισμένες εταιρείες Τεχνητής Νοημοσύνης κάνουν περισσότερα από άλλες στην προσπάθεια να διασφαλίσουν την ασφάλεια, αλλά ο Χίντον είπε ότι υπάρχει επίσης ένα κίνητρο κέρδους και συμβιβασμοί που ζυγίζουν τα στελέχη.

«Μπορεί να πιστεύουν ότι υπάρχουν πολλά καλά που μπορούν να γίνουν εδώ και ότι για λίγες ζωές δεν πρόκειται να μην κάνουμε αυτό το καλό», είπε. «Τα αυτοκίνητα χωρίς οδηγό θα σκοτώσουν ανθρώπους, αλλά θα σκοτώσουν πολύ λιγότερους ανθρώπους από τους απλούς οδηγούς».

«Θα δημιουργήσει μαζική ανεργία»

Ο Χίντον κρούει συνεχώς τον κώδωνα του κινδύνου για την Τεχνητή Νοημοσύνη και τους τελευταίους μήνες έχει επισημάνει τις δυνατότητές της να θέσει τους ανθρώπους εκτός εργασίας.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη θα δημιουργήσει μαζική ανεργία και τεράστια αύξηση των κερδών

Τον Οκτώβριο, είπε ότι ο προφανής τρόπος για να βγάλει κανείς χρήματα από επενδύσεις σε Τεχνητή Νοημοσύνη, εκτός από την χρέωση τελών για τη χρήση chatbots, είναι να αντικαταστήσει τους εργαζόμενους με κάτι φθηνότερο.

«Νομίζω ότι οι μεγάλες εταιρείες στοιχηματίζουν ότι αυτό θα προκαλέσει μαζική αντικατάσταση θέσεων εργασίας από την Τεχνητή Νοημοσύνη, επειδή εκεί θα πάνε τα πολλά χρήματα», δήλωσε στην εκπομπή Wall Street Week του Bloomberg TV.

Ενώ ορισμένες μελέτες δείχνουν ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη βελτιώνει την παραγωγικότητα των υφιστάμενων εργαζομένων αντί να οδηγεί σε μαζικές απολύσεις, ολοένα και περισσότερα στοιχεία δείχνουν ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη συρρικνώνει τις ευκαιρίες, ειδικά στο εισαγωγικό επίπεδο.

Μια πρόσφατη ανάλυση των θέσεων εργασίας από τότε που η OpenAI ξεκίνησε το ChatGPT δείχνει ότι μειώθηκαν κατακόρυφα κατά περίπου 30% . Εταιρείες όπως η Amazon έχουν ανακοινώσει απολύσεις, ενώ παράλληλα αναγνωρίζουν τα κέρδη αποδοτικότητας από τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Και τον Σεπτέμβριο, ο Χίντον είπε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα δημιουργήσει μαζική ανεργία και τεράστια αύξηση των κερδών, αποδίδοντάς την στο καπιταλιστικό σύστημα.

«Θα κάνει μερικούς ανθρώπους πολύ πλουσιότερους και τους περισσότερους φτωχότερους», δήλωσε στους Financial Times.