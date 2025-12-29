Βλάβη παρουσίασε συρμός της γραμμής 3 του Μετρό το πρωί της Δευτέρας με αποτέλεσμα να σημειωθούν καθυστερήσεις.

Ειδικότερα ο συρμός που εκτελούσε το δρομολόγιο προς αεροδρόμιο ακινητοποιήθηκε στον σταθμό «Εθνική Άμυνα».

Τα δρομολόγια πραγματοποιούνταν από την μία πλευρά με συνέπεια να υπάρχουν καθυστερήσεις αλλά και συνωστισμός, καθώς ο συρμός που είχε ακινητοποιηθεί θα έπρεπε να απομακρυνθεί από το σημείο.

Μετά από κάποια ώρα η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε στη γραμμή 3.