Εκπνέει η προθεσμία για την επιστροφή ενοικίου: Οι τροποποιητικές δηλώσεις και οι πληρωμές

Μέχρι το βράδυ της Τρίτης (30/12) έχουν προθεσμία όσοι ενοικιαστές δεν έλαβαν ή εισέπραξαν μικρότερη επιστροφή ενοικίου να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση στην ΑΑΔΕ.

Σε ορισμένες περιπτώσεις προέκυψαν χαμηλότερες καταβολές, οι οποίες οφείλονται σε λανθασμένη ή ελλιπή δήλωση της ετήσιας δαπάνης ενοικίου από τον ενοικιαστή καθώς αντί να δηλώσει το ετήσιο μίσθωμα ως όφειλε δήλωσε το μηνιαίο.

Η διόρθωση γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας myAADE της ΑΑΔΕ

Η επιστροφή ενοικίου

Μια από τις βασικές αιτίες για την μη καταβολή της επιστροφής ενοικίου έχει να κάνει με το ΙΒΑΝ ή τους αριθμούς τραπεζικών λογαριασμών.

Οι ενοικιαστές πρέπει να προσέξουν τους κωδικούς 811-816 στους οποίους αναγράφεται η ετήσια και όχι η μηνιαία δαπάνη ενοικίου, που καταβλήθηκε το 2024 για κύρια κατοικία. Ο ενοικιαστής υποχρεούται να δηλώσει μόνο τα ετήσια ποσά ενοικίου, που έχει πράγματι καταβάλει, και όχι και τα τυχόν οφειλόμενα ποσά.

Η διόρθωση γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας myAADE της ΑΑΔΕ. Οι φορολογούμενοι πρέπει να ανοίξουν τη δήλωση του φορολογικού έτους 2024, να επιλέξουν τροποποιητική δήλωση και να ελέγξουν τους κωδικούς που αφορούν την κύρια κατοικία ή τη φοιτητική κατοικία τέκνων.

Η επιστροφή ενοικίου υπολογίζεται ως το 1/12 της ετήσιας δαπάνης ενοικίου του 2024

Σημειώνεται ότι οι τροποποιητικές δηλώσεις που υποβλήθηκαν έως τις 12 Δεκεμβρίου θα οδηγήσουν σε πληρωμή έως τις 30 Δεκεμβρίου, ενώ όσες υποβληθούν έως τις 30 Δεκεμβρίου θα εξοφληθούν έως τις 15 Ιανουαρίου 2026. Η συγκεκριμένη πληρωμή θεωρείται και η τελευταία που συνδέεται με το μέτρο για το 2024.

Πώς υπολογίζεται

Η επιστροφή ενοικίου υπολογίζεται ως το 1/12 της ετήσιας δαπάνης ενοικίου του 2024. Το ποσό αυτό υπόκειται σε ανώτατα όρια, τα οποία διαμορφώνονται ως εξής: έως 800 ευρώ για μισθωτές χωρίς τέκνα, έως 850 ευρώ για οικογένειες με ένα παιδί, έως 900 ευρώ για δύο παιδιά και προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο. Για φοιτητική κατοικία προβλέπεται επιστροφή έως 800 ευρώ ανά ακίνητο.

Το πλαφόν εφαρμόζεται μόνο όταν το δηλωθέν ετήσιο ενοίκιο υπερβαίνει τα συγκεκριμένα όρια. Σε διαφορετική περίπτωση, επιστρέφεται το πραγματικό 1/12 της δαπάνης που έχει δηλωθεί. Η προσαύξηση λόγω τέκνων δεν εφαρμόζεται όταν το ενοίκιο είναι χαμηλότερο από τα όρια.

Όσοι δεν προλάβουν να ολοκληρώσουν τις διορθώσεις, θα δουν το ποσό της επιστροφής να «κλειδώνει», ακόμη και αν αυτό είναι μικρότερο από το πραγματικά δικαιούμενο.

Πηγή: OT