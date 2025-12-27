Νέα ευκαιρία για επιστροφή ενοικίου – Τι πρέπει να κάνουν οι δικαιούχοι έως 30/12

Μέχρι το βράδυ της Τρίτης (30/12) έχουν προθεσμία όσοι ενοικιαστές δεν έλαβαν ή εισέπραξαν μικρότερη επιστροφή ενοικίου να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση στην ΑΑΔΕ.

Όσοι ενοικιαστές υποβάλουν τροποποιητική δήλωση έως τις 30 Δεκεμβρίου θα εξοφληθούν μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2026. Επιπλέον, οι δικαιούχοι που δεν έχουν δηλώσει IBAN, καλούνται να το πράξουν άμεσα, ώστε να λάβουν την ενίσχυση που δικαιούνται.

Η επιστροφή ενοικίου, διόρθωση

Η διόρθωση των στοιχείων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του myAADE.

Οι φορολογούμενοι συνδέονται, ανοίγουν τη δήλωση του φορολογικού έτους 2024 και επιλέγουν την υποβολή τροποποιητικής.

Στη συνέχεια μεταβαίνουν στους κωδικούς 811–816 για την κύρια κατοικία και 817–822 για τη φοιτητική κατοικία τέκνων.

Εκεί πρέπει να ελέγξουν αν έχει γραφτεί το πραγματικό ετήσιο ποσό που καταβλήθηκε για το ενοίκιο.

Εφόσον υπάρχει απόκλιση, το ποσό διορθώνεται, αποθηκεύεται και η δήλωση υποβάλλεται κανονικά.

Με αυτόν τον τρόπο ενημερώνεται άμεσα το σύστημα για να επανυπολογίσει την ενίσχυση.

Ακολουθεί η διασταύρωση των στοιχείων με το ηλεκτρονικό μισθωτήριο και τη φορολογική δήλωση του εκμισθωτή. Σε περίπτωση διαφορών, λαμβάνεται υπόψη το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ μισθωτηρίου και δήλωσης του ιδιοκτήτη, ώστε να εφαρμοστεί η πιο ευνοϊκή βάση υπολογισμού για τον μισθωτή.

Ωστόσο, η ενίσχυση δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να ξεπεράσει το 1/12 της δαπάνης που ο ίδιος ο μισθωτής έχει δηλώσει στο Ε1. Γι’ αυτό η ορθή καταχώριση της ετήσιας δαπάνης αποτελεί βασική προϋπόθεση.

Υπενθυμίζεται ότι στους κωδικούς 811-816 αναγράφεται η ετήσια και όχι η μηνιαία δαπάνη ενοικίου, που καταβλήθηκε το 2024 για κύρια κατοικία.

Ο ενοικιαστής υποχρεούται να δηλώσει ΜΟΝΟ τα ετήσια ποσά ενοικίου, που έχει πράγματι καταβάλει, και ΟΧΙ και τα τυχόν οφειλόμενα ποσά.

Σε περίπτωση, που, μέσα στο 2024, ο μισθωτής έχει νοικιάσει περισσότερες από μία κύριες κατοικίες διαδοχικά, πρέπει να δηλώσει ξεχωριστά τα ενοίκια, που κατέβαλε για κάθε ακίνητο. Το ίδιο ισχύει και για τους κωδικούς 817 – 822, όπου δηλώνεται η ετήσια δαπάνη ενοικίου για φοιτητική κατοικία.

Υπενθυμίζεται ότι, πλέον του ποσού, που έχει καταβάλει στο σύνολο του έτους, ο ενοικιαστής πρέπει επίσης να δηλώνει το ΑΦΜ του/των ιδιοκτητών, τον αριθμό του μισθωτηρίου και τον αριθμό της παροχής ρεύματος.

Επιπλέον, οι δικαιούχοι που δεν έχουν δηλώσει IBAN, καλούνται να το πράξουν άμεσα, ώστε να λάβουν την ενίσχυση που δικαιούνται.

