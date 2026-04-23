Εκτός ΗΠΑ, εκτός Συντάγματος: Οι απελάσεις του Τραμπ στο Ελ Σαλβαδόρ και η εξουσία χωρίς όρια

Όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ απέλασε μια ομάδα Βενεζουελάνων στο Ελ Σαλβαδόρ το 2025, αυτό σήμανε την εκπλήρωση μιας μακροχρόνιας επιθυμίας του.

Και στις δύο θητείες του, ο Τραμπ πίεζε τους αξιωματούχους να βρουν τρόπους για να καταδιώξουν τους μετανάστες, ιδίως όσους είναι χωρίς χαρτιά, πιστεύοντας ότι αυτό θα αποτρέψει άλλους από το να κάνουν το ταξίδι.

Οι Βενεζουελάνοι προορίζονταν για το Κέντρο Κράτησης Τρομοκρατών του Ελ Σαλβαδόρ, γνωστό ως Cecot.

Όταν έφτασαν, σύμφωνα με έκθεση της Human Rights Watch, υπέστησαν συστηματικούς ξυλοδαρμούς, σεξουαλική κακοποίηση και ψυχολογική βία.

Η κυβέρνηση Τραμπ εκμεταλλεύτηκε τις αναφορές για τις συνθήκες στη φυλακή.

Η πρώην υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας του Τραμπ, Κρίστι Νοέμ, για παράδειγμα, γύρισε ένα βίντεο μέσα στο Cecot το 2025, στο οποίο ευχαρίστησε το Ελ Σαλβαδόρ που «έφερε τους τρομοκράτες μας εδώ και τους φυλάκισε».

Οι απελάσεις του Τραμπ ήταν ένα ανατριχιαστικό σημάδι του πόσο εύκολο είναι για τους προέδρους των ΗΠΑ να παρακάμψουν το Σύνταγμα.

Αν το Cecot βρισκόταν στις ΗΠΑ, θα αναγνωριζόταν ως κέντρο παράνομων κακοποιήσεων.

Η προστασία του Συντάγματος από «σκληρές και ανορθόδοξες τιμωρίες» θα οδηγούσε τους δικαστές να διατάξουν τη διακοπή λειτουργίας του – και είναι πιθανό ότι η πολιτική κατακραυγή δεν θα σταματούσε μέχρι να εκτελεστεί η εντολή.

Ωστόσο, συνάπτοντας συμφωνία με τον πρόεδρο του Ελ Σαλβαδόρ, Ναΐμπ Μπουκέλε, ο Τραμπ κατάφερε να παρακάμψει αυτά τα νομικά και πολιτικά εμπόδια.

Ο Άντριου Γκάθορπ, καθηγητής Ιστορίας και Διεθνών Σπουδώνοι, υποστηρίζει σε άρθρο του στο The Conversation, πως οι απελάσεις του Τραμπ εντάσσονται σε ένα ευρύτερο μοτίβο που ονομάζει «προεδρική εξωεδαφικοποίηση», όπου οι Αμερικανοί πρόεδροι ενεργούν εντός ή μέσω ξένης δικαιοδοσίας για να παρακάμψουν το αμερικανικό Σύνταγμα.

Σύμφωνα με τον Γκάθορπ, υπάρχει ένα μακροπρόθεσμο μοτίβο συνεργασίας μεταξύ προέδρων τόσο του Ρεπουμπλικανικού όσο και του Δημοκρατικού Κόμματος και των ηγετών ξένων χωρών.

Και πρόκειται για ένα μοτίβο που θα μπορούσε να έχει σοβαρές επιπτώσεις για το μέλλον της αμερικανικής δημοκρατίας.

Εξωτερική ανάθεση παραβιάσεων

Η ικανότητα των προέδρων των ΗΠΑ να εμπλέκονται σε αυτή την εξωτερική ανάθεση παραβιάσεων βασίζεται σε δύο πράγματα.

Πρώτον, στον έλεγχό τους επί των τεράστιων δυνατοτήτων του σύγχρονου εκτελεστικού κλάδου, με το πλήθος των κατασκόπων, στρατιωτών και αξιωματούχων επιβολής του νόμου.

Και δεύτερον, στον έλεγχο της αμερικανικής διπλωματίας, ο οποίος κατοχυρώνεται σε νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Το 1936, το δικαστήριο αποφάνθηκε ότι ο πρόεδρος είναι «το μοναδικό όργανο της ομοσπονδιακής κυβέρνησης στον τομέα των διεθνών σχέσεων».

Αυτό ερμηνεύεται συνήθως ως το ότι οι πρόεδροι των ΗΠΑ δεν μπορούν να περιορίζονται από τους άλλους κλάδους της κυβέρνησης κατά την άσκηση της διπλωματίας.

Συνολικά, αυτοί οι παράγοντες σημαίνουν ότι οι πρόεδροι αντιμετωπίζουν λιγότερους περιορισμούς στις εξωτερικές υποθέσεις από ό,τι στον εσωτερικό τομέα.

Μπορούν να αποφύγουν τον έλεγχο από τα δικαστήρια και το Κογκρέσο διατηρώντας μυστικές τις συμφωνίες με άλλες κυβερνήσεις και ενεργώντας πολύ γρήγορα ώστε να μην μπορούν να σταματηθούν.

Αν βρουν έστω και μία ξένη κυβέρνηση πρόθυμη να τους διευκολύνει, τότε αυτό που δεν είναι δυνατό στο εσωτερικό γίνεται ξαφνικά δυνατό στο εξωτερικό.

Αυτή η έλλειψη περιορισμών ήταν εμφανής στις απελάσεις του Τραμπ.

Η αμερικανική κυβέρνηση έστειλε τους άνδρες στο Ελ Σαλβαδόρ παρά την απόφαση της τελευταίας στιγμής ενός ομοσπονδιακού δικαστηρίου που διέταζε την επιστροφή τους.

Και μόλις βρέθηκαν στο Ελ Σαλβαδόρ, η κυβέρνηση Τραμπ ισχυρίστηκε ότι δεν ήταν πλέον υπεύθυνη για αυτούς και δεν μπορούσε να αναμένεται να τους φέρει πίσω.

Το Ανώτατο Δικαστήριο παρενέβη για να αναστείλει περαιτέρω τέτοιες απελάσεις, αλλά μόνο εβδομάδες μετά το γεγονός.

Η πρακτική στην περίοδο του «πολέμου κατά της τρομοκρατίας»

Άλλα παραδείγματα της δύναμης και της ευελιξίας της εξωεδαφικοποίησης έγιναν εμφανή κατά τη διάρκεια του «πολέμου κατά της τρομοκρατίας», όταν διαδοχικοί πρόεδροι των ΗΠΑ αντιμετώπισαν το ζήτημα του πού να στείλουν κρατούμενους που ήταν ύποπτοι τρομοκράτες.

Αν μεταφέρονταν στις ΗΠΑ, θα είχαν συνταγματικά δικαιώματα και δεν θα μπορούσαν να υποστούν βασανιστήρια ή να φυλακιστούν επ’ αόριστον.

Έτσι, οι πρόεδροι από τον Μπιλ Κλίντον και μετά, από τη δεκαετία του 1990 και μετά, συνήψαν μια σειρά συμφωνιών με άλλες χώρες για να τους παραλάβουν και να τους υποβάλλουν κακομεταχείριση.

Μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, η κυβέρνηση Μπους δημιούργησε μια σειρά από «μαύρες τοποθεσίες» σε χώρες όπως η Πολωνία, η Ταϊλάνδη και η Ρουμανία, όπου έστελνε κρυφά κρατουμένους.

Οι παραβιάσεις διαπράχθηκαν απευθείας από πράκτορες των ΗΠΑ, αλλά παρέμεναν εκτός της δικαιοδοσίας των αμερικανικών δικαστηρίων.

Η κυβέρνηση κρατούσε επίσης κρατούμενους στον Κόλπο του Γκουαντάναμο στην Κούβα, ένα άλλο μέρος όπου η εμβέλεια του Συντάγματος ήταν περιορισμένη.

Τα παραθυράκια των νόμων

Οι πρόεδροι μπορούν επίσης να μετατοπίζουν την επικράτεια ως απάντηση σε προσπάθειες περιορισμού των ενεργειών τους.

Όταν το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ αποφάνθηκε το 2008 ότι στους κρατούμενους στο Γκουαντάναμο έπρεπε να παραχωρηθούν ορισμένα δικαιώματα, η κυβέρνηση Ομπάμα μετέφερε ορισμένους κρατούμενους στην αεροπορική βάση Μπαγκράμ στο Αφγανιστάν.

Η Μπαγκράμ δεν καλύπτονταν από την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου.

Όπως σημείωσε ένα εφετείο των ΗΠΑ το 2010, η δυνατότητα μετατόπισης εδαφών με τέτοια ευκολία φαινόταν να επιτρέπει στην κυβέρνηση να «ενεργοποιεί ή να απενεργοποιεί το Σύνταγμα κατά βούληση».

Ένα ακόμη παράδειγμα εξωεδαφικοποίησης είναι η συμφωνία πληροφοριών «Five Eyes» μεταξύ Αυστραλίας, Καναδά, Νέας Ζηλανδίας, Ηνωμένου Βασιλείου και ΗΠΑ.

Στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας, έχει αναφερθεί ότι τα μέλη κατασκοπεύουν τους πολίτες των άλλων – μια εξωτερική ανάθεση της επιτήρησης που επιτρέπει σε κάθε ένα να παρακάμπτει τους εγχώριους περιορισμούς της ιδιωτικής ζωής.

Η πτώση της αμερικανικής δημοκρατίας

Το γεγονός ότι ο Τραμπ έχει εμπλακεί στην εξωεδαφικοποίηση τόσο ανοιχτά, σε αντίθεση με προηγούμενες κυβερνήσεις που προσπάθησαν να την κρατήσουν κρυφή, αποτελεί μια σαφή προειδοποίηση.

Ακόμη και όταν ο πρόεδρος δήλωσε ότι εξέταζε μια πρόταση για την αποστολή Αμερικανών πολιτών στο Cecot τον Απρίλιο του 2025, δέχτηκε ελάχιστη αντίδραση από το εσωτερικό του κόμματός του. Αυτό υποδηλώνει ότι το έχουν αποδεχτεί ως μια νόμιμη στρατηγική για την επίτευξη πολιτικών στόχων.

Στο υπερ-πολωμένο κλίμα της σύγχρονης αμερικανικής πολιτικής, η εξωεδαφικοποίηση απειλεί να γίνει ένα συνηθισμένο εργαλείο διακυβέρνησης.