newspaper
Πέμπτη 23 Απριλίου 2026
weather-icon 13o
Stream

in
newspaper

# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Εκτός ΗΠΑ, εκτός Συντάγματος: Οι απελάσεις του Τραμπ στο Ελ Σαλβαδόρ και η εξουσία χωρίς όρια
Κόσμος 23 Απριλίου 2026, 06:00

Εκτός ΗΠΑ, εκτός Συντάγματος: Οι απελάσεις του Τραμπ στο Ελ Σαλβαδόρ και η εξουσία χωρίς όρια

Πίσω από τις απελάσεις κρατουμένων σε ξένες φυλακές αποκαλύπτεται μια ανησυχητική πρακτική όπου το κράτος δικαίου των ΗΠΑ φαίνεται να υποχωρεί ή να παρακάμπτεται μπροστά στην πολιτική σκοπιμότητα

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕπιμέλειαΣιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
A
A
Όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ απέλασε μια ομάδα Βενεζουελάνων στο Ελ Σαλβαδόρ το 2025, αυτό σήμανε την εκπλήρωση μιας μακροχρόνιας επιθυμίας του.

Και στις δύο θητείες του, ο Τραμπ πίεζε τους αξιωματούχους να βρουν τρόπους για να καταδιώξουν τους μετανάστες, ιδίως όσους είναι χωρίς χαρτιά, πιστεύοντας ότι αυτό θα αποτρέψει άλλους από το να κάνουν το ταξίδι.

Οι Βενεζουελάνοι προορίζονταν για το Κέντρο Κράτησης Τρομοκρατών του Ελ Σαλβαδόρ, γνωστό ως Cecot.

Όταν έφτασαν, σύμφωνα με έκθεση της Human Rights Watch, υπέστησαν συστηματικούς ξυλοδαρμούς, σεξουαλική κακοποίηση και ψυχολογική βία.

Η κυβέρνηση Τραμπ εκμεταλλεύτηκε τις αναφορές για τις συνθήκες στη φυλακή.

Η πρώην υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας του Τραμπ, Κρίστι Νοέμ, για παράδειγμα, γύρισε ένα βίντεο μέσα στο Cecot το 2025, στο οποίο ευχαρίστησε το Ελ Σαλβαδόρ που «έφερε τους τρομοκράτες μας εδώ και τους φυλάκισε».

Οι απελάσεις του Τραμπ ήταν ένα ανατριχιαστικό σημάδι του πόσο εύκολο είναι για τους προέδρους των ΗΠΑ να παρακάμψουν το Σύνταγμα.

Αν το Cecot βρισκόταν στις ΗΠΑ, θα αναγνωριζόταν ως κέντρο παράνομων κακοποιήσεων.

Η προστασία του Συντάγματος από «σκληρές και ανορθόδοξες τιμωρίες» θα οδηγούσε τους δικαστές να διατάξουν τη διακοπή λειτουργίας του – και είναι πιθανό ότι η πολιτική κατακραυγή δεν θα σταματούσε μέχρι να εκτελεστεί η εντολή.

Ωστόσο, συνάπτοντας συμφωνία με τον πρόεδρο του Ελ Σαλβαδόρ, Ναΐμπ Μπουκέλε, ο Τραμπ κατάφερε να παρακάμψει αυτά τα νομικά και πολιτικά εμπόδια.

Ο Άντριου Γκάθορπ, καθηγητής Ιστορίας και Διεθνών Σπουδώνοι, υποστηρίζει σε άρθρο του στο The Conversation, πως οι απελάσεις του Τραμπ εντάσσονται σε ένα ευρύτερο μοτίβο που ονομάζει «προεδρική εξωεδαφικοποίηση», όπου οι Αμερικανοί πρόεδροι ενεργούν εντός ή μέσω ξένης δικαιοδοσίας για να παρακάμψουν το αμερικανικό Σύνταγμα.

Σύμφωνα με τον Γκάθορπ, υπάρχει ένα μακροπρόθεσμο μοτίβο συνεργασίας μεταξύ προέδρων τόσο του Ρεπουμπλικανικού όσο και του Δημοκρατικού Κόμματος και των ηγετών ξένων χωρών.

Και πρόκειται για ένα μοτίβο που θα μπορούσε να έχει σοβαρές επιπτώσεις για το μέλλον της αμερικανικής δημοκρατίας.

Εξωτερική ανάθεση παραβιάσεων

Η ικανότητα των προέδρων των ΗΠΑ να εμπλέκονται σε αυτή την εξωτερική ανάθεση παραβιάσεων βασίζεται σε δύο πράγματα.

Πρώτον, στον έλεγχό τους επί των τεράστιων δυνατοτήτων του σύγχρονου εκτελεστικού κλάδου, με το πλήθος των κατασκόπων, στρατιωτών και αξιωματούχων επιβολής του νόμου.

Και δεύτερον, στον έλεγχο της αμερικανικής διπλωματίας, ο οποίος κατοχυρώνεται σε νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Το 1936, το δικαστήριο αποφάνθηκε ότι ο πρόεδρος είναι «το μοναδικό όργανο της ομοσπονδιακής κυβέρνησης στον τομέα των διεθνών σχέσεων».

Αυτό ερμηνεύεται συνήθως ως το ότι οι πρόεδροι των ΗΠΑ δεν μπορούν να περιορίζονται από τους άλλους κλάδους της κυβέρνησης κατά την άσκηση της διπλωματίας.

Συνολικά, αυτοί οι παράγοντες σημαίνουν ότι οι πρόεδροι αντιμετωπίζουν λιγότερους περιορισμούς στις εξωτερικές υποθέσεις από ό,τι στον εσωτερικό τομέα.

Μπορούν να αποφύγουν τον έλεγχο από τα δικαστήρια και το Κογκρέσο διατηρώντας μυστικές τις συμφωνίες με άλλες κυβερνήσεις και ενεργώντας πολύ γρήγορα ώστε να μην μπορούν να σταματηθούν.

Αν βρουν έστω και μία ξένη κυβέρνηση πρόθυμη να τους διευκολύνει, τότε αυτό που δεν είναι δυνατό στο εσωτερικό γίνεται ξαφνικά δυνατό στο εξωτερικό.

Αυτή η έλλειψη περιορισμών ήταν εμφανής στις απελάσεις του Τραμπ.

Η αμερικανική κυβέρνηση έστειλε τους άνδρες στο Ελ Σαλβαδόρ παρά την απόφαση της τελευταίας στιγμής ενός ομοσπονδιακού δικαστηρίου που διέταζε την επιστροφή τους.

Και μόλις βρέθηκαν στο Ελ Σαλβαδόρ, η κυβέρνηση Τραμπ ισχυρίστηκε ότι δεν ήταν πλέον υπεύθυνη για αυτούς και δεν μπορούσε να αναμένεται να τους φέρει πίσω.

Το Ανώτατο Δικαστήριο παρενέβη για να αναστείλει περαιτέρω τέτοιες απελάσεις, αλλά μόνο εβδομάδες μετά το γεγονός.

Η πρακτική στην περίοδο του «πολέμου κατά της τρομοκρατίας»

Άλλα παραδείγματα της δύναμης και της ευελιξίας της εξωεδαφικοποίησης έγιναν εμφανή κατά τη διάρκεια του «πολέμου κατά της τρομοκρατίας», όταν διαδοχικοί πρόεδροι των ΗΠΑ αντιμετώπισαν το ζήτημα του πού να στείλουν κρατούμενους που ήταν ύποπτοι τρομοκράτες.

Αν μεταφέρονταν στις ΗΠΑ, θα είχαν συνταγματικά δικαιώματα και δεν θα μπορούσαν να υποστούν βασανιστήρια ή να φυλακιστούν επ’ αόριστον.

Έτσι, οι πρόεδροι από τον Μπιλ Κλίντον και μετά, από τη δεκαετία του 1990 και μετά, συνήψαν μια σειρά συμφωνιών με άλλες χώρες για να τους παραλάβουν και να τους υποβάλλουν κακομεταχείριση.

Μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, η κυβέρνηση Μπους δημιούργησε μια σειρά από «μαύρες τοποθεσίες» σε χώρες όπως η Πολωνία, η Ταϊλάνδη και η Ρουμανία, όπου έστελνε κρυφά κρατουμένους.

Οι παραβιάσεις διαπράχθηκαν απευθείας από πράκτορες των ΗΠΑ, αλλά παρέμεναν εκτός της δικαιοδοσίας των αμερικανικών δικαστηρίων.

Η κυβέρνηση κρατούσε επίσης κρατούμενους στον Κόλπο του Γκουαντάναμο στην Κούβα, ένα άλλο μέρος όπου η εμβέλεια του Συντάγματος ήταν περιορισμένη.

Η Κρίστι Νοέμ, πρώην υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, μιλάει ενώ κρατούμενοι κοιτάζουν έξω από ένα κελί στο Τεκολούκα του Ελ Σαλβαδόρ, την Τετάρτη. Φωτογραφία: Alex Brandon/Reuters

Τα παραθυράκια των νόμων

Οι πρόεδροι μπορούν επίσης να μετατοπίζουν την επικράτεια ως απάντηση σε προσπάθειες περιορισμού των ενεργειών τους.

Όταν το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ αποφάνθηκε το 2008 ότι στους κρατούμενους στο Γκουαντάναμο έπρεπε να παραχωρηθούν ορισμένα δικαιώματα, η κυβέρνηση Ομπάμα μετέφερε ορισμένους κρατούμενους στην αεροπορική βάση Μπαγκράμ στο Αφγανιστάν.

Η Μπαγκράμ δεν καλύπτονταν από την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου.

Όπως σημείωσε ένα εφετείο των ΗΠΑ το 2010, η δυνατότητα μετατόπισης εδαφών με τέτοια ευκολία φαινόταν να επιτρέπει στην κυβέρνηση να «ενεργοποιεί ή να απενεργοποιεί το Σύνταγμα κατά βούληση».

Ένα ακόμη παράδειγμα εξωεδαφικοποίησης είναι η συμφωνία πληροφοριών «Five Eyes» μεταξύ Αυστραλίας, Καναδά, Νέας Ζηλανδίας, Ηνωμένου Βασιλείου και ΗΠΑ.

Στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας, έχει αναφερθεί ότι τα μέλη κατασκοπεύουν τους πολίτες των άλλων – μια εξωτερική ανάθεση της επιτήρησης που επιτρέπει σε κάθε ένα να παρακάμπτει τους εγχώριους περιορισμούς της ιδιωτικής ζωής.

Η πτώση της αμερικανικής δημοκρατίας

Το γεγονός ότι ο Τραμπ έχει εμπλακεί στην εξωεδαφικοποίηση τόσο ανοιχτά, σε αντίθεση με προηγούμενες κυβερνήσεις που προσπάθησαν να την κρατήσουν κρυφή, αποτελεί μια σαφή προειδοποίηση.

Ακόμη και όταν ο πρόεδρος δήλωσε ότι εξέταζε μια πρόταση για την αποστολή Αμερικανών πολιτών στο Cecot τον Απρίλιο του 2025, δέχτηκε ελάχιστη αντίδραση από το εσωτερικό του κόμματός του. Αυτό υποδηλώνει ότι το έχουν αποδεχτεί ως μια νόμιμη στρατηγική για την επίτευξη πολιτικών στόχων.

Στο υπερ-πολωμένο κλίμα της σύγχρονης αμερικανικής πολιτικής, η εξωεδαφικοποίηση απειλεί να γίνει ένα συνηθισμένο εργαλείο διακυβέρνησης.

Η δυνατότητα των κυβερνήσεων να μεταφέρουν ευθύνες και πράξεις εκτός συνόρων, αποφεύγοντας τον έλεγχο, αποκαλύπτει ένα επικίνδυνο κενό στη λειτουργία των θεσμών.

Παράλληλα, αυτή η πρακτική φαίνεται να έχει την τάση να ταξιδέψει πέρα από τον Ατλαντικό, με την ΕΕ να εξετάζει το σχέδιο απέλασης μεταναστών σε τρίτες χώρες εκτός της ένωσης όπου δεν διασφαλίζονται τα ίδια επίπεδα προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Αν αυτό το μοτίβο παγιωθεί, τότε η παράκαμψη της νομιμότητας κινδυνεύει να μετατραπεί σε αποδεκτή πολιτική πρακτική, με σοβαρές επιπτώσεις για το μέλλον της δημοκρατίας.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Στον «πάγο» οι συνομιλίες Ιράν-ΗΠΑ εν μέσω έντασης στο Ορμούζ – Συνεχίζονται οι φονικές επιθέσεις των IDF στον Λίβανο
Κρίσιμες ώρες 23.04.26

Στον «πάγο» οι συνομιλίες Ιράν-ΗΠΑ εν μέσω έντασης στο Ορμούζ – Συνεχίζονται οι φονικές επιθέσεις των IDF στον Λίβανο

Το Ιράν κατηγορεί τις ΗΠΑ για την καθυστέρηση των διαπραγματεύσεων, λόγω του ναυτικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών - Ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι ο Τραμπ, δεν έχει θέσει προθεσμία για την λήξη της εκεχειρίας - Ο Λίβανος καταδίκασε το Ισραήλ για τη στοχευμένη δολοφονία δημοσιογράφου - Όλες οι εξελίξεις στο in

Σύνταξη
Πώς η κλιματική κρίση απειλεί τη δημοκρατία – Καύσωνες, πλημμύρες και φωτιές διακόπτουν δεκάδες εκλογές
Έρευνα 23.04.26

Πώς η κλιματική κρίση απειλεί τη δημοκρατία - Καύσωνες, πλημμύρες και φωτιές διακόπτουν δεκάδες εκλογές

To 2024 οι φυσικές καταστροφές που συνδέονται με την κλιματική κρίση διέκοψαν 23 εκλογικές αναμετρήσεις σε 18 χώρες, σύμφωνα με έρευνα του διακυβερνητικού οργανισμού International IDEA

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Μάνατζερ, νέα πρόσωπα και πρώην ορμπανικοί – Η «στρατιά» του Μαγιάρ για αλλαγή στην Ουγγαρία
Ασκήσεις επί χάρτου 23.04.26

Μάνατζερ, νέα πρόσωπα και πρώην ορμπανικοί – Η «στρατιά» του Μαγιάρ για αλλαγή στην Ουγγαρία

Η θεσμική μετάβαση στην Ουγγαρία υπό τον Πέτερ Μαγιάρ θα γίνει χωρίς πολιτικούς καριέρας, αλλά με πρόσωπα που υπόσχονται «απο-ορμπανοποίηση»

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Το Ιράν προχωρά στην κατάσχεση δύο πλοίων – Οι ΗΠΑ υποβαθμίζουν την εξέλιξη
Υποβαθμίζουν οι ΗΠΑ 23.04.26

Κατάσχεση δύο πλοίων από το Ιράν

Το Ιράν προχώρησε στην «κατάσχεση» δυο πλοίων που προσπαθούσαν να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ, αλλά οι ΗΠΑ υποβαθμίζουν το γεγονός καθώς δεν πρόκειται «για αμερικανικά», ούτε για «ισραηλινά πλοία».

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ τιμωρούν το Ιράκ για να το αναγκάσουν να εξαρθρώσει τις φιλοϊρανικές πολιτοφυλακές
Δημοσιεύματα 23.04.26

Οι ΗΠΑ τιμωρούν το Ιράκ

Οι ΗΠΑ ανέστειλαν την παράδοση στο Ιράκ περίπου 500 εκατ. δολαρίων, τιμωρώντας με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με δημοσιεύματα, τη Βαγδάτη για τη μη εξάρθρωση των φιλοϊρανικών πολιτοφυλακών.

Σύνταξη
ΝΑΤΟ: Συνάντηση του Ερντογάν με τον Ρούτε – «Μπορούμε να μάθουμε πολλά» από την Τουρκία
Συνάντηση με Ερντογάν 23.04.26

«Μπορούμε να μάθουμε πολλά» από την Τουρκία, λέει ο Ρούτε

Με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συναντήθηκε, ενόψει της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Αγκυρα, ο Μαρκ Ρούτε, ο οποίος τόνισε ότι «η Τουρκία έχει βιώσει μια επανάσταση στην αμυντική βιομηχανία».

Σύνταξη
To Ιράν δημοσίευσε βίντεο από το ρεσάλτο στα EPAMINONDAS και FRANCESKA στο Ορμούζ
Ναυτικές επιχειρήσεις 23.04.26

To Ιράν δημοσίευσε βίντεο από το ρεσάλτο στα EPAMINONDAS και FRANCESKA στο Ορμούζ

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης δημοσίευσε βίντεο στο οποίο εμφανίζονται οι δυνάμεις του ναυτικού να κάνουν ρεσάλτο στα δύο πλοία στα στενά του Ορμούζ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η Γερμανία αναλαμβάνει «περισσότερη ευθύνη» στην άμυνα της Ευρώπης – Παρουσίασε τη στρατιωτική στρατηγική της
Σενάρια πολέμου 22.04.26

Η Γερμανία αναλαμβάνει «περισσότερη ευθύνη» στην άμυνα της Ευρώπης – Παρουσίασε τη στρατιωτική στρατηγική της

Την πρώτη στρατιωτική στρατηγική της Γερμανίας μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο παρουσίας ο υπουργός Άμυνας. Και δήλωσε ότι η Γερμανία έχει «ειδική ευθύνη» για την άμυνα της Ευρώπης.

Σύνταξη
ΗΠΑ εναντίον Ιράν: Η σύγκρουση μεταφέρεται στον Ινδικό Ωκεανό και το διπλωματικό αδιέξοδο βαθαίνει
Παγκόσμιο κυνήγι 22.04.26

ΗΠΑ εναντίον Ιράν: Η σύγκρουση μεταφέρεται στον Ινδικό Ωκεανό και το διπλωματικό αδιέξοδο βαθαίνει

Οι ΗΠΑ επεκτείνουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν στον Ινδικό Ωκεανό, καταλαμβάνοντας δεξαμενόπλοια και περιπλέκοντας επικίνδυνα την προοπτική ειρηνευτικών συνομιλιών.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
ΗΠΑ: Οι Δημοκρατικοί κέρδισαν δημοψήφισμα για τον εκλογικό χάρτη στη Βιρτζίνια – Νοθεία καταγγέλλει ο Τραμπ
Οργή 22.04.26

ΗΠΑ: Οι Δημοκρατικοί κέρδισαν δημοψήφισμα για τον εκλογικό χάρτη στη Βιρτζίνια – Νοθεία καταγγέλλει ο Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ που συνηθίζει να εξαπολύει αβάσιμες κατηγορίες περί εκλογικής νοθείας. Το είχε κάνει και μετά την ήττα του στις προεδρικές εκλογές του 2020 απέναντι στον Τζο Μπάιντεν.

Σύνταξη
Στο έλεος των γεωτρήσεων η Αλάσκα: Νομιμοποιείται ο θάνατος απειλούμενων ειδών για τις πετρελαϊκές
Για το πετρέλαιο 22.04.26

«Drill, baby, drill»: Ο Τραμπ ανοίγει «παράθυρο» θανάτωσης των πολικών αρκούδων στην Αλάσκα

Νέοι κανονισμοί της κυβέρνησης Τραμπ για γεωτρήσεις στην Αλάσκα προσφέρουν νομική ασυλία στις ενεργειακές εταιρείες σε περίπτωση πρόκλησης θανάτου πολικών αρκούδων.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Συνταγή: Κέικ βανίλιας
Απόλαυση 23.04.26

Συνταγή: Κέικ βανίλιας

Μια συνταγή για ένα γλυκό απολαυστικό και ότι πρέπει για αυτή την περίοδο

Σύνταξη
Στον «πάγο» οι συνομιλίες Ιράν-ΗΠΑ εν μέσω έντασης στο Ορμούζ – Συνεχίζονται οι φονικές επιθέσεις των IDF στον Λίβανο
Κρίσιμες ώρες 23.04.26

Στον «πάγο» οι συνομιλίες Ιράν-ΗΠΑ εν μέσω έντασης στο Ορμούζ – Συνεχίζονται οι φονικές επιθέσεις των IDF στον Λίβανο

Το Ιράν κατηγορεί τις ΗΠΑ για την καθυστέρηση των διαπραγματεύσεων, λόγω του ναυτικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών - Ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι ο Τραμπ, δεν έχει θέσει προθεσμία για την λήξη της εκεχειρίας - Ο Λίβανος καταδίκασε το Ισραήλ για τη στοχευμένη δολοφονία δημοσιογράφου - Όλες οι εξελίξεις στο in

Σύνταξη
Καύσιμα: «Πέταξε» η τιμή του ντίζελ στην Ελλάδα – Αυξήσεις «φωτιά» στην αντλία – Η σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο
Eurostat 23.04.26

«Πέταξε» η τιμή του ντίζελ στην Ελλάδα - Αυξήσεις «φωτιά» στην αντλία - Η σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο

Μάρτης γδάρτης… με την τιμή του πετρελαίου κίνησης στην Ελλάδα να καταγράφει αύξηση 24,1% σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο. Τα στοιχεία της Eurostat για τα καύσιμα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Πώς η κλιματική κρίση απειλεί τη δημοκρατία – Καύσωνες, πλημμύρες και φωτιές διακόπτουν δεκάδες εκλογές
Έρευνα 23.04.26

Πώς η κλιματική κρίση απειλεί τη δημοκρατία - Καύσωνες, πλημμύρες και φωτιές διακόπτουν δεκάδες εκλογές

To 2024 οι φυσικές καταστροφές που συνδέονται με την κλιματική κρίση διέκοψαν 23 εκλογικές αναμετρήσεις σε 18 χώρες, σύμφωνα με έρευνα του διακυβερνητικού οργανισμού International IDEA

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Μπαλκόνια: Η επικίνδυνη φθορά που κρύβει μοιραίες παγίδες
20 ερωταπαντήσεις 23.04.26

Η επικίνδυνη φθορά σε κτίρια και μπαλκόνια που κρύβει μοιραίες παγίδες - Το κόστος της συντήρησης

Η κατάσταση με τα «γερασμένα» ακίνητα και τα μπαλκόνια σήμερα - Ποιος έχει την ευθύνη σε μια πολυκατοικία και ποιος πληρώνει αν πέσει ένα κομμάτι και τραυματιστεί διερχόμενος - Τα κόστη των επισκευών

Προκόπης Γιόγιακας
Βραχυχρόνιες μισθώσεις: Αδήλωτα ακίνητα και κρυφά εισοδήματα ψάχνει η ΑΑΔΕ
Διασταυρώσεις 23.04.26

Αδήλωτα ακίνητα και κρυφά εισοδήματα ψάχνει η ΑΑΔΕ στις μισθώσεις τύπου Airbnb

Στο «μάτι» της ΑΑΔΕ οι ιδιοκτήτες που κρύβουν μέρος των χρημάτων που εισπράττουν από βραχυχρόνιες μισθώσεις - Σχεδόν 1 δισ. ευρώ τα εισοδήματα από ακίνητα τύπου Airbnb που δηλώθηκαν για το 2025

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Μάνατζερ, νέα πρόσωπα και πρώην ορμπανικοί – Η «στρατιά» του Μαγιάρ για αλλαγή στην Ουγγαρία
Ασκήσεις επί χάρτου 23.04.26

Μάνατζερ, νέα πρόσωπα και πρώην ορμπανικοί – Η «στρατιά» του Μαγιάρ για αλλαγή στην Ουγγαρία

Η θεσμική μετάβαση στην Ουγγαρία υπό τον Πέτερ Μαγιάρ θα γίνει χωρίς πολιτικούς καριέρας, αλλά με πρόσωπα που υπόσχονται «απο-ορμπανοποίηση»

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ιράν: Υπεραμύνονται οι ΗΠΑ της αναστολής μέρους των κυρώσεων στο ρωσικό πετρέλαιο
ΗΠΑ 23.04.26

Γιατί «παρατείναμε» την αναστολή των κυρώσεων στο ρωσικό πετρέλαιο

Οι ΗΠΑ υπερασπίζονται την απόφασή τους να παρατείνουν την αναστολή των κυρώσεων σε βάρος του ρωσικού πετρελαίου καθώς το ζήτησαν «πάνω από δέκα χώρες ανάμεσα στις πιο φτωχές και ευάλωτες» ενεργειακά.

Σύνταξη
Το Ιράν προχωρά στην κατάσχεση δύο πλοίων – Οι ΗΠΑ υποβαθμίζουν την εξέλιξη
Υποβαθμίζουν οι ΗΠΑ 23.04.26

Κατάσχεση δύο πλοίων από το Ιράν

Το Ιράν προχώρησε στην «κατάσχεση» δυο πλοίων που προσπαθούσαν να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ, αλλά οι ΗΠΑ υποβαθμίζουν το γεγονός καθώς δεν πρόκειται «για αμερικανικά», ούτε για «ισραηλινά πλοία».

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ τιμωρούν το Ιράκ για να το αναγκάσουν να εξαρθρώσει τις φιλοϊρανικές πολιτοφυλακές
Δημοσιεύματα 23.04.26

Οι ΗΠΑ τιμωρούν το Ιράκ

Οι ΗΠΑ ανέστειλαν την παράδοση στο Ιράκ περίπου 500 εκατ. δολαρίων, τιμωρώντας με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με δημοσιεύματα, τη Βαγδάτη για τη μη εξάρθρωση των φιλοϊρανικών πολιτοφυλακών.

Σύνταξη
ΝΑΤΟ: Συνάντηση του Ερντογάν με τον Ρούτε – «Μπορούμε να μάθουμε πολλά» από την Τουρκία
Συνάντηση με Ερντογάν 23.04.26

«Μπορούμε να μάθουμε πολλά» από την Τουρκία, λέει ο Ρούτε

Με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συναντήθηκε, ενόψει της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Αγκυρα, ο Μαρκ Ρούτε, ο οποίος τόνισε ότι «η Τουρκία έχει βιώσει μια επανάσταση στην αμυντική βιομηχανία».

Σύνταξη
To Ιράν δημοσίευσε βίντεο από το ρεσάλτο στα EPAMINONDAS και FRANCESKA στο Ορμούζ
Ναυτικές επιχειρήσεις 23.04.26

To Ιράν δημοσίευσε βίντεο από το ρεσάλτο στα EPAMINONDAS και FRANCESKA στο Ορμούζ

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης δημοσίευσε βίντεο στο οποίο εμφανίζονται οι δυνάμεις του ναυτικού να κάνουν ρεσάλτο στα δύο πλοία στα στενά του Ορμούζ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Μπαρτσελόνα – Θέλτα 1-0: Στο +9 από την άσπρη βούλα – Αγωνία για Γιαμάλ
Ποδόσφαιρο 23.04.26

Μπαρτσελόνα – Θέλτα 1-0: Στο +9 από την άσπρη βούλα – Αγωνία για Γιαμάλ

Η Μπαρτσελόνα νίκησε με 1-0 τη Θέλτα χάρη σε εκτέλεση πέναλτι του Γιαμάλ, αλλά έχασε τον σταρ της με πρόβλημα τραυματισμού και υπάρχει ανησυχία και στην Εθνική Ισπανίας εν όψει Μουντιάλ

Σύνταξη
Κύπελλο Ιταλίας: Ο τρομερός Μότα απέκρουσε τέσσερα πέναλτι και έστειλε την Λάτσιο στον τελικό
Ποδόσφαιρο 23.04.26

Κύπελλο Ιταλίας: Ο τρομερός Μότα απέκρουσε τέσσερα πέναλτι και έστειλε την Λάτσιο στον τελικό

Καταπληκτικός ο Μότα στη διαδικασία των πέναλτι κόντρα στην Αταλάντα, καθώς ο γκολκίπερ της Λάτσιο απέκρουσε τέσσερα πέναλτι και έστειλε την ομάδα του στον τελικό, όπου θα αντιμετωπίσει την Ιντερ

Σύνταξη
Απόλλων Λεμεσού – ΑΠΟΕΛ: Επεισόδια με πρωταγωνιστή τον Πάμπλο Γκαρσία (vid+pic)
Ποδόσφαιρο 23.04.26

Απόλλων Λεμεσού – ΑΠΟΕΛ: Επεισόδια με πρωταγωνιστή τον Πάμπλο Γκαρσία (vid+pic)

Μεγάλη ένταση προκλήθηκε μετά το τέλος του πρώτου ημιτελικού για το Κύπελλο Κύπρου ανάμεσα σε ΑΠΟΕΛ και Απόλλωνα Λεμεσού, με τον Πάμπλο Γκαρσία να βρίσκεται στο επίκεντρο των επεισοδίων.

Σύνταξη
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 23 Απριλίου 2026
Cookies