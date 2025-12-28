Σουηδία: Τρεις οι νεκροί από την καταιγίδα Γιοχάνες
Η καταιγίδα Γιοχάνες πλήττει τη Σουηδία και συνολικά τη Σκανδιναβία
Ο αριθμός των νεκρών από μια καταιγίδα που σάρωσε τη Σκανδιναβία χθες Σάββατο και στη διάρκεια της νύχτας του Σαββάτου προς Κυριακή αυξήθηκε σε τρεις στη Σουηδία.
Ισχυρές ριπές ανέμων ξερίζωσαν δέντρα, διέκοψαν την κυκλοφορία και προκάλεσαν εκτεταμένες διακοπές ρεύματος στη Σουηδία και τη Φινλανδία
Χιλιάδες άνθρωποι παρέμειναν σήμερα χωρίς ηλεκτροδότηση. Η καταιγίδα, που ονομάζεται Γιοχάνες στη Σουηδία, έπληξε μεγάλο μέρος του βόρειου τμήματος της Σουηδίας και τη δυτική Φινλανδία.
Σκοτώθηκε άνδρας από πτώση δέντρου
Ένας άνδρας περίπου εξήντα ετών, ο οποίος εργαζόταν στο δάσος, σκοτώθηκε από πτώση δέντρου το Σάββατο στο Χόφορς της Σουηδίας, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία. Υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο.
Αυτός ο θάνατος έρχεται να προστεθεί σε δύο άλλους που αναφέρθηκαν το Σάββατο: ένας άνδρας περίπου πενήντα ετών κατέληξε στο νοσοκομείο καθώς καταπλακώθηκε από δέντρο στο χιονοδρομικό κέντρο Κούνγκσμπεργετ, στην κεντρική Σουηδία, δήλωσε στο AFP ο Ματς Λαν της αστυνομίας του Γιέβλεμποργκ.
Βορειότερα, ο περιφερειακός πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας Hemab ενημέρωσε πως ένας υπάλληλος έχασε τη ζωή του σε δυστύχημα. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του τηλεοπτικού δικτύου SVT, το θύμα καταπλακώθηκε επίσης από δέντρο που ξεριζώθηκε λόγω των ισχυρών ανέμων.
Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ισχυρές ριπές ανέμων ξερίζωσαν δέντρα, διέκοψαν την κυκλοφορία και προκάλεσαν εκτεταμένες διακοπές ρεύματος στη Σουηδία και τη Φινλανδία. Στη Φινλανδία, περισσότερα από 85.000 σπίτια παρέμεναν χωρίς ηλεκτροδότηση γύρω στα μεσάνυχτα τοπική ώρα (10:00 GMT) την Κυριακή.
Οι εταιρείες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας προειδοποίησαν ότι οι εργασίες για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης μπορεί να διαρκέσουν αρκετές ημέρες.
Το σουηδικό πρακτορείο ειδήσεων TT αναφέρει πως περισσότερα από 40.000 νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ηλεκτροδότηση.
