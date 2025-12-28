Σκανδιναβία: Η καταιγίδα Γιοχάνες άφησε πίσω της δύο νεκρούς και χιλιάδες σπίτια χωρίς ρεύμα

Μια καταιγίδα με το όνομα Γιοχάνες σάρωσε τις σκανδιναβικές χώρες το Σάββατο, αφήνοντας πίσω της δύο νεκρούς και χιλιάδες σπίτια χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Οι μετεωρολόγοι αναφέρουν ότι η καταιγίδα, η οποία έριξε δέντρα, διέκοψε την κυκλοφορία και έκοψε τις εναέριες γραμμές ηλεκτρικού ρεύματος, κινείται προς τα νότια και είναι πιθανό να κορυφωθεί κατά τη διάρκεια της νύχτας προς την Κυριακή.

Στην κεντρική πόλη Σάντβικεν της Σουηδίας, ένας άνδρας πέθανε μετά από χτύπημα από ένα πεσμένο κλαδί δέντρου, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων TT. Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Ματς Λαν δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων AFP ότι ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, αλλά πέθανε από τα τραύματά του. Ο περιφερειακός πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας Hemab ενημέρωσε πως ένας υπάλληλος έχασε τη ζωή του σε δυστύχημα, πάλι από πτώση δέντρου.

Το SVT ανέφερε ότι ο άνδρας ήταν 50 ετών και περπατούσε σε ένα φυσικό καταφύγιο κοντά στο χιονοδρομικό κέντρο Κούνγκσμπεργκετ. Στο Τζάρβσο, ένα άτομο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο αφού παγιδεύτηκε κάτω από μια μεταλλική στέγη που είχε πέσει, ανέφερε ο ραδιοτηλεοπτικός σταθμός.

Περισσότερα από 40.000 σπίτια έμειναν χωρίς ρεύμα και πολλές σιδηροδρομικές υπηρεσίες ακυρώθηκαν, σύμφωνα με το TT. Σε ορισμένες περιοχές της χώρας καταγράφηκαν άνεμοι με ταχύτητα που πλησίαζε την ένταση τυφώνα. Το ειδησεογραφικό πρακτορείο Aftonbladet ανέφερε ότι, σύμφωνα με έναν μετεωρολόγο, ο Johannes κινείται τώρα προς τα νότια και ότι η χώρα θα αντιμετωπίσει ακόμη ισχυρότερους ανέμους το βράδυ του Σαββάτου.

Διακοπή ρεύματος σε χιλιάδες νοικοκυριά σε όλη τη Φινλανδία

Η καταιγίδα, γνωστή στη Φινλανδία ως Χάνες, προκάλεσε επικίνδυνες συνθήκες ταξιδιού με ισχυρούς ανέμους και κύματα ύψους έως και επτά μέτρων, σύμφωνα με την εφημερίδα Helsinki Times.

Περισσότερα από 5.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, ενώ η διακοπή ρεύματος επεκτάθηκε σε μια ευρύτερη περιοχή κατά τη διάρκεια της ημέρας, σύμφωνα με την εφημερίδα. Ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας Yle υπολόγισε τον συνολικό αριθμό των νοικοκυριών χωρίς ρεύμα σε 33.000.

Οι πτήσεις στο αεροδρόμιο Kittila στη βόρεια Φινλανδία ακυρώθηκαν μετά από ισχυρούς ανέμους που έσπρωξαν ένα επιβατικό αεροσκάφος και ένα μικρότερο αεροπλάνο εκτός διαδρόμου και σε ένα στρώμα χιονιού, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης. Δεν υπήρξαν τραυματίες.

Αρκετές διαδρομές πορθμείων και κρουαζιερόπλοιων ανεστάλησαν λόγω επικίνδυνων συνθηκών στη θάλασσα. Τοπικές εφημερίδες έγραψαν ότι οι ισχυροί άνεμοι σε συνδυασμό με το χιόνι δημιούργησαν συνθήκες ολικής ομίχλης σε αρκετές περιοχές.

Η Νορβηγία δεν βγήκε αλώβητη από την καταιγίδα Γιοχάνες

Στην περιοχή Νόρντλαντ της Νορβηγίας, οι ομάδες έκτακτης ανάγκης έφτασαν στα όριά τους, καθώς η πυροσβεστική υπηρεσία ανταποκρίθηκε σε περισσότερα από 200 περιστατικά που σχετίζονταν με τις καιρικές συνθήκες, σύμφωνα με την τηλεοπτική εκπομπή NKO που επικαλείται η DW.

Η καταιγίδα προκάλεσε διακοπή ρεύματος σε περίπου 23.000 σπίτια στο Nordland, μια αραιοκατοικημένη περιοχή. Άλλα 9.000 σπίτια έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα στην ενδοχώρα.

Αρκετές πτήσεις, σιδηροδρομικές και ακτοπλοϊκές υπηρεσίες ακυρώθηκαν και οι δρόμοι έκλεισαν λόγω των συνθηκών της καταιγίδας.