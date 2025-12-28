Ισραήλ: Όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι του τομέα υψηλής τεχνολογίας επιδιώκουν να φύγουν στο εξωτερικό μετά τον πόλεμο

Αιτήματα για μετεγκατάσταση στο εξωτερικό από Ισραηλινούς που εργάζονται σε πολυεθνικές εταιρείες, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο Ισραήλ, αυξήθηκαν τον τελευταίο χρόνο, ως απόρροια του διετούς πολέμου της χώρας τους εναντίον της Χαμάς, σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύθηκε σήμερα, Κυριακή.

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Προηγμένης Τεχνολογίας του Ισραήλ (IATI) διαπίστωσε ότι το 53% των εταιρειών ανέφερε αύξηση σε αιτήματα μετεγκατάστασης από Ισραηλινούς εργαζομένους, με τον Σύνδεσμο να σημειώνει ότι αυτή είναι «μια τάση που μπορεί, με την πάροδο του χρόνου, να βλάψει τον τοπική κινητήρια δύναμη καινοτομίας και την τεχνολογική υπεροχή του Ισραήλ».

Ο τομέας υψηλής τεχνολογίας αντιπροσωπεύει περίπου το 20% του ΑΕΠ του Ισραήλ, το 15% των θέσεων εργασίας της χώρας και πάνω από το ήμισυ των εξαγωγών του. Μεταξύ των εκατοντάδων πολυεθνικών που δραστηριοποιούνται στο Ισραήλ είναι οι Microsoft, Intel, Nvidia, Amazon, Meta και Apple.

Στην ετήσια έκθεσή του, ο IATI υπογραμμίζει επίσης ότι ορισμένες πολυεθνικές εταιρείες εξετάζουν τη μεταφορά επενδύσεων και δραστηριοτήτων σε άλλες χώρες.

«Σε ορισμένες περιπτώσεις, εταιρείες που αντιμετώπισαν διαταραχές στις αλυσίδες εφοδιασμού βρήκαν εναλλακτικές λύσεις εκτός Ισραήλ κατά τη διάρκεια του πολέμου, και όταν αυτές αποδείχθηκαν αποτελεσματικές, υπάρχει κίνδυνος η δραστηριότητα να μην επιστρέψει πλήρως», αναφέρει η έκθεση, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα κατά τη συνάντηση με επικεφαλής την διευθύνουσα σύμβουλο και πρόεδρο του IATI, Καρίν Μάιερ Ρουμπινστάιν.

Παράλληλα, τόνισε πως καταγράφηκε αύξηση της ζήτησης για μετεγκατάσταση μεταξύ ανώτερων στελεχών και οικογενειών, με περισσότερους εργαζομένους να υποβάλλουν αιτήσεις για θέσεις εκτός Ισραήλ.

Πολλές εταιρείες έβγαλαν λεφτά από τον πόλεμο

Ωστόσο, η έκθεση σημειώνει ότι οι πολυεθνικές βλέπουν το ισραηλινό τεχνολογικό οικοσύστημα μέσα από ένα μακροπρόθεσμο πρίσμα και πολλές εταιρείες άνθησαν κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Περίπου το 57% των εταιρειών διατήρησε σταθερές επιχειρηματικές δραστηριότητες καθ’ όλη τη διάρκεια των μαχών και το 21% επέκτεινε τις δραστηριότητές του στο Ισραήλ, «ένα ποσοστό που υποδηλώνει συνεχιζόμενη εμπιστοσύνη στην τοπική δραστηριότητα και το ισραηλινό οικοσύστημα ακόμη και υπό συνθήκες αβεβαιότητας», όπωσς υποστηρίζει ο ισραηλινός Σύνδεσμος.

Ένα άλλο 22% των εταιρειών ανέφερε ζημιές στην επιχειρηματική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια του πολέμου, ο οποίος ξεκίνησε στις 7 Οκτωβρίου 2023, μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, και έληξε πριν από δύο μήνες μετά από μια συμφωνία εκεχειρίας που ισχύει μέχρι σήμερα.

Ο IATI σημείωσε, επίσης, ότι «χωρίς ενεργά βήματα από το κράτος για τη δημιουργία κανονιστικής και γεωπολιτικής σταθερότητας, υπάρχει ανησυχία για σταδιακή διάβρωση της σταθερότητας του τοπικού οικοσυστήματος».