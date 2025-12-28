Η μπάλα στο «ζωγραφιστό»

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς ετοιμάζει… βαλίτσες για ν’ αποχωρήσει από το Βελιγράδι και την Παρτίζαν και το ερώτημα που κυριαρχεί είναι, αν ο Αμερικανός σέντερ θα συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο Γιώργος Μπαρτζώκας έδωσε το «οκέι» για την απόκτηση του Τζόουνς και αν τελικά οι πρωταθλητές Ελλάδος προχωρήσουν στην ολοκλήρωση της μεταγραφής, θα μιλάμε για νέα (πολύ διαφορετικά) δεδομένα στην ομάδα του λιμανιού.

Πολλές ευρωπαϊκές ιστοσελίδες θεωρούν «κλεισμένη» την μεταγραφή αλλά σε τέτοιου είδους περιπτώσεις καλό θα είναι να υπάρχει υπομονή.

Αυτή την στιγμή όλα δείχνουν ότι οι «ερυθρόλευκοι» είναι κοντά στην απόκτηση του Τζόουνς αλλά αν δεν «πέσουν» οι υπογραφές, κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος.

Αν πάντως οι πρωταθλητές Ελλάδος πάρουν τον σέντερ της Παρτίζαν θα έχουν αλλάξει πολλά στην στόχευση τους, ενόψει της συνέχειας στην Ευρωλίγκα.

Με τριάδα ψηλών Μιλουτίνοφ, Τζόοουνς και Χολ, ο Μπαρτζώκας θα μπορεί να αισθάνεται μεγάλη σιγουριά για την δύναμη της ομάδας του στην ρακέτα, με τον Ολυμπιακό να βρίσκει πολλά νέα στοιχεία στο παιχνίδι του, σε περίπτωση που πάρει τον Τζόουνς.

Η μπάλα θα περνά με μεγαλύτερη συχνότητα στο «ζωγραφιστό», με τον Αμερικανό σέντερ να έχει την δυνατότητα και να σκοράρει αλλά και να λειτουργήσει ως πόλος στην δημιουργία του Ολυμπιακού στην επίθεση.

Και δεν το λέμε τυχαία γιατί πολύ απλά ο Αμερικανός έχει 2,1 ασίστ μέσο όρο στην φετινή Ευρωλίγκα, σε μια χρονιά μάλιστα γεμάτη προβλήματα για την ομάδα του Βελιγραδίου.

Είναι σίγουρο πως αν η Παρτίζαν δεν είχε τις μεγάλες αναταραχές που την ταλαιπωρούν, ο Τζόουνς θα είχε να επιδείξει ακόμα καλύτερες επιδόσεις.

Επαναλαμβάνουμε όμως πρώτα απ’ όλα χρειάζεται υπομονή γιατί η μεταγραφή δεν έχει γίνει και για να φορέσει τα ερυθρόλευκα ο Αμερικανός σέντερ, θα πρέπει να υπάρξει συμφωνία με την Παρτίζαν.

Αν λοιπόν ο Ολυμπιακός βάλει στο ρόστερ του έναν παίκτη της ποιότητας του Τζόουνς, Γενάρη μήνα, τότε ασφαλώς θα μπορεί να πει κάποιος ότι πρόκειται για την καλύτερη δυνατή εξέλιξη.

Δεν βρίσκεις παίκτη με την ποιότητα του Τζόουνς τέτοια εποχή του χρόνου και γι’ αυτό τον λόγο άλλωστε ο Ολυμπιακός προσπαθεί να κάνει την μεταγραφή.

Μιλάμε για έναν παίκτη που θα δώσει πόντους και ριμπάουντ (για την δημιουργία αναφερθήκαμε στις προηγούμενες γραμμές) και δεν θα χρειάζεται να «φορτώνεται» με κούραση ο Μιλουτίνοφ, παίζοντας όλο και περισσότερα λεπτά.

Μια μεταγραφή του Ταϊρίκ Τζόουνς θα αλλάξει πολλά δεδομένα και ο Ολυμπιακός αναβαθμίζει σε μεγάλο βαθμό το ρόστερ του, αν πάρει τον Αμερικανό σέντερ από την Παρτίζαν.