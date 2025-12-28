sports betsson
Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Η μπάλα στο «ζωγραφιστό»
On Field 28 Δεκεμβρίου 2025 | 23:00

Η μπάλα στο «ζωγραφιστό»

Η αλλαγή των δεδομένων σε περίπτωση που ο Ολυμπιακός προχωρήσει στην απόκτηση του Ταϊρίκ Τζόουνς από την Παρτίζαν

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
A
A
Vita.gr
Naughty ή nice: Ήμουν αρκετά «καλό παιδί» φέτος;

Naughty ή nice: Ήμουν αρκετά «καλό παιδί» φέτος;

Spotlight

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς ετοιμάζει… βαλίτσες για ν’ αποχωρήσει από το Βελιγράδι και την Παρτίζαν και το ερώτημα που κυριαρχεί είναι, αν ο Αμερικανός σέντερ θα συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο Γιώργος Μπαρτζώκας έδωσε το «οκέι» για την απόκτηση του Τζόουνς και αν τελικά οι πρωταθλητές Ελλάδος προχωρήσουν στην ολοκλήρωση της μεταγραφής, θα μιλάμε για νέα (πολύ διαφορετικά) δεδομένα στην ομάδα του λιμανιού.

Πολλές ευρωπαϊκές ιστοσελίδες θεωρούν «κλεισμένη» την μεταγραφή αλλά σε τέτοιου είδους περιπτώσεις καλό θα είναι να υπάρχει υπομονή.

Αυτή την στιγμή όλα δείχνουν ότι οι «ερυθρόλευκοι» είναι κοντά στην απόκτηση του Τζόουνς αλλά αν δεν «πέσουν» οι υπογραφές, κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος.

Αν πάντως οι πρωταθλητές Ελλάδος πάρουν τον σέντερ της Παρτίζαν θα έχουν αλλάξει πολλά στην στόχευση τους, ενόψει της συνέχειας στην Ευρωλίγκα.

Με τριάδα ψηλών Μιλουτίνοφ, Τζόοουνς και Χολ, ο Μπαρτζώκας θα μπορεί να αισθάνεται μεγάλη σιγουριά για την δύναμη της ομάδας του στην ρακέτα, με τον Ολυμπιακό να βρίσκει πολλά νέα στοιχεία στο παιχνίδι του, σε περίπτωση που πάρει τον Τζόουνς.

Η μπάλα θα περνά με μεγαλύτερη συχνότητα στο «ζωγραφιστό», με τον Αμερικανό σέντερ να έχει την δυνατότητα και να σκοράρει αλλά και να λειτουργήσει ως πόλος στην δημιουργία του Ολυμπιακού στην επίθεση.

Και δεν το λέμε τυχαία γιατί πολύ απλά ο Αμερικανός έχει 2,1 ασίστ μέσο όρο στην φετινή Ευρωλίγκα, σε μια χρονιά μάλιστα γεμάτη προβλήματα για την ομάδα του Βελιγραδίου.

Είναι σίγουρο πως αν η Παρτίζαν δεν είχε τις μεγάλες αναταραχές που την ταλαιπωρούν, ο Τζόουνς θα είχε να επιδείξει ακόμα καλύτερες επιδόσεις.

Επαναλαμβάνουμε όμως πρώτα απ’ όλα χρειάζεται υπομονή γιατί η μεταγραφή δεν έχει γίνει και για να φορέσει τα ερυθρόλευκα ο Αμερικανός σέντερ, θα πρέπει να υπάρξει συμφωνία με την Παρτίζαν.

Αν λοιπόν ο Ολυμπιακός βάλει στο ρόστερ του έναν παίκτη της ποιότητας του Τζόουνς, Γενάρη μήνα, τότε ασφαλώς θα μπορεί να πει κάποιος ότι πρόκειται για την καλύτερη δυνατή εξέλιξη.

Δεν βρίσκεις παίκτη με την ποιότητα του Τζόουνς τέτοια εποχή του χρόνου και γι’ αυτό τον λόγο άλλωστε ο Ολυμπιακός προσπαθεί να κάνει την μεταγραφή.

Μιλάμε για έναν παίκτη που θα δώσει πόντους και ριμπάουντ (για την δημιουργία αναφερθήκαμε στις προηγούμενες γραμμές) και δεν θα χρειάζεται να «φορτώνεται» με κούραση ο Μιλουτίνοφ, παίζοντας όλο και περισσότερα λεπτά.

Μια μεταγραφή του Ταϊρίκ Τζόουνς θα αλλάξει πολλά δεδομένα και ο Ολυμπιακός αναβαθμίζει σε μεγάλο βαθμό το ρόστερ του, αν πάρει τον Αμερικανό σέντερ από την Παρτίζαν.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Wall Street
Wall Street: Αποχαιρετά το 2025

Wall Street: Αποχαιρετά το 2025

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Naughty ή nice: Ήμουν αρκετά «καλό παιδί» φέτος;

Naughty ή nice: Ήμουν αρκετά «καλό παιδί» φέτος;

Επικαιρότητα
Τραμπ-Ζελένσκι: Ολοκληρώθηκε η συνάντηση στο Μαρ-α-Λάγκο

Τραμπ-Ζελένσκι: Ολοκληρώθηκε η συνάντηση στο Μαρ-α-Λάγκο

inWellness
inTown
Stream sports
«Ο Τζόουνς συμφώνησε στους προσωπικούς όρους με τον Ολυμπιακό» (pic)
Euroleague 28.12.25

«Ο Τζόουνς συμφώνησε στους προσωπικούς όρους με τον Ολυμπιακό» (pic)

Ρεπορτάζ από τη Σερβία αναφέρει πως ο Ταϊρίκ Τζόουνς έχει έρθει σε συμφωνία στους προσωπικούς όρους με τον Ολυμπιακό, ωστόσο οι Ερυθρόλευκοι έχουν στείλει ένα συγκεκριμένο μήνυμα στον Αμερικανό.

Σύνταξη
Οι Σέρβοι αποκαλύπτουν το συμβόλαιο που δίνει στον Τζόουνς ο Ολυμπιακός και πότε έρχεται ο παίκτης στην Ελλάδα
Euroleague 28.12.25

Οι Σέρβοι αποκαλύπτουν το συμβόλαιο που δίνει στον Τζόουνς ο Ολυμπιακός και πότε έρχεται ο παίκτης στην Ελλάδα

Συμβόλαιο 2,5 ετών προσφέρει ο Ολυμπιακός στον Ταϊρίκ Τζόουνς σύμφωνα με τα τελευταία σερβικά ρεπορτάζ που παράλληλα υποστηρίζουν ότι ο Αμερικανός πιθανώς να φτάσει στην Ελλάδα τη Δευτέρα.

Σύνταξη
Ο Ταϊρίκ Τζόουνς αρέσει στον Ολυμπιακό – Παρακολουθούν τις εξελίξεις στην Παρτιζάν οι «ερυθρόλευκοι» (vid)
Euroleague 28.12.25

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς αρέσει στον Ολυμπιακό – Παρακολουθούν τις εξελίξεις στην Παρτιζάν οι «ερυθρόλευκοι» (vid)

Από... κοντά παρακολουθεί ο Ολυμπιακός τις εξελίξεις στην Παρτιζάν και την υπόθεση του Ταϊρίκ Τζόουνς, αφού ο παίκτης αρέσει πολύ στον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Σύνταξη
«Ψάχνεται» για Λαρεντζάκη ο ΠΑΟΚ
Μπάσκετ 27.12.25

«Ψάχνεται» για Λαρεντζάκη ο ΠΑΟΚ

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης έχει ανανεώσει το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό, ωστόσο ο ΠΑΟΚ που προσπαθεί να δυναμώσει το ρόστερ του φέρεται να είναι διατεθειμένος να κάνει κίνηση...

Σύνταξη
Τα δεδομένα για το συμβόλαιο του Ταϊρίκ Τζόουνς στην Παρτιζάν (vids)
Euroleague 27.12.25

Τα δεδομένα για το συμβόλαιο του Ταϊρίκ Τζόουνς στην Παρτιζάν (vids)

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς είναι στα… κάγκελα με την Παρτιζάν, η σχέση του με τον κόσμο της ομάδας είναι στα χειρότερα της και τα σενάρια για το μέλλον του δίνουν και παίρνουν – Ποια είναι τα δεδομένα για το συμβόλαιο του.

Σύνταξη
Βίρτους Μπολόνια – Ολυμπιακός 94-97: Σπουδαίο «διπλό» για τους «ερυθρόλευκους»
Euroleague 26.12.25

Βίρτους Μπολόνια – Ολυμπιακός 94-97: Σπουδαίο «διπλό» για τους «ερυθρόλευκους»

Ο Ολυμπιακός έκανε θρίλερ ένα παιχνίδι που είχε στα χέρια του, ωστόσο στο φινάλε κατάφερε έστω κι έτσι να πάρει μια δύσκολη και πολύτιμη εκτός έδρας νίκη επί της Βίρτους Μπολόνια με 97-94.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σομαλιλάνδη: Οποιαδήποτε παρουσία του Ισραήλ θα θεωρηθεί στόχος, προειδοποιούν οι Χούθι
«Στρατιωτικός στόχος» 29.12.25

Οι Χούθοι προειδοποιούν το Ισραήλ για τη Σομαλιλάνδη

«Στρατιωτικό στόχο» θα αποτελέσει οποιαδήποτε παρουσία του Ισραήλ στη Σομαλιλάνδη, προειδοποιούν οι Χούθι, «καθώς αποτελεί επίθεση εναντίον της Σομαλίας και της Υεμένης και απειλή» για την περιοχή.

Σύνταξη
Κόσοβο: Νίκη Κούρτι στις βουλευτικές εκλογές – Μεγάλες πιθανότητες σχηματισμού κυβέρνησης
Κόσοβο 29.12.25

Νίκη Κούρτι στις βουλευτικές εκλογές

Με καταμετρημένο το 95%, η «Αυτοδιάθεση» του Αλμπιν Κούρτι λαμβάνει το 49,83% των ψήφων στις βουλευτικές εκλογές που διενεργήθηκαν στο Κόσοβο, έχοντας μεγάλες πιθανότητες να σχηματίσει κυβέρνηση.

Σύνταξη
Στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας: Νεύρα στο Αιγαίο
Media 29.12.25

Στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας: Νεύρα στο Αιγαίο

Γιατί επέστρεψαν οι παραβιάσεις • Τι κρύβουν οι ξαφνικές αναταράξεις στα ελληνοτουρκικά που οδήγησαν και στην πρώτη εμπλοκή με οπλισμένα τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη έπειτα από 34 μήνες

Σύνταξη
Βρετανία: Καμία νέα γεώτρηση στη Βόρεια Θάλασσα – Ιστορική κατάρρευση για τη Βρετανία
Οικονομικές Ειδήσεις 29.12.25

Καμία νέα γεώτρηση στη Βόρεια Θάλασσα - Ιστορική κατάρρευση για τη Βρετανία

Το 2025 σηματοδότησε μια ιστορική κατάρρευση για τη Βρετανία: για πρώτη φορά μετά τη δεκαετία του ’60, καμία νέα γεώτρηση δεν πραγματοποιήθηκε στη Βόρεια Θάλασσα.

Σύνταξη
Πέθανε ο Λούις Γκέρστνερ – Ποιος είναι ο άνθρωπος που ανέστησε την IBM
Ταλαντούχος 28.12.25

Πέθανε ο Λούις Γκέρστνερ – Ποιος είναι ο άνθρωπος που ανέστησε την IBM

Η εννέαετης θητεία του Λούις Γκέρστνερ ως προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας που είναι γνωστή ως «Big Blue» χρησιμοποιείται συχνά ως case study για το τι εστί εταιρική ηγεσία

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Βαρδούσια: Η τελευταία συμβουλή της μητέρας της 31χρονης που καταπλακώθηκε από χιονοστιβάδα – «Της είπα μην πας…»
Πόνος αβάσταχτος 28.12.25

Η τελευταία συμβουλή της μητέρας της 31χρονης που καταπλακώθηκε από χιονοστιβάδα - «Της είπα μην πας…»

Συγκλονίζουν τα λόγια που είπε η μητέρα της στην 31χρονη δασκάλα που καταπλακώθηκε από χιονοστιβάδα μαζί με τρεις φίλους της στα Βαρδούσια Όρη.

Σύνταξη
Τουλάχιστον ένας νεκρός από τις σφοδρές πλημμύρες στην νότια Ισπανία – Δύο αγνοούμενοι
Κόσμος 28.12.25

Τουλάχιστον ένας νεκρός από τις σφοδρές πλημμύρες στην νότια Ισπανία – Δύο αγνοούμενοι

«Το πτώμα ενός ατόμου εντοπίστηκε στην περιοχή όπου διεξάγονται έρευνες για αγνοούμενους στο Αλαουρίν ελ Γκράντε της Μάλαγα», ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες διάσωσης στην Ισπανία

Σύνταξη
Όταν η άκρα δεξιά φοράει την pop «στολή» της: Πώς περνά στις playlists και τα memes μας
«Lifestyle» 28.12.25

Όταν η άκρα δεξιά φοράει την pop «στολή» της: Πώς περνά στις playlists και τα memes μας

Δεν εμφανίζεται πια με συνθήματα και σύμβολα. Η άκρα δεξιά μπαίνει στη ζωή μας μέσα από μουσικές playlists, βίντεο στο YouTube, meme και lifestyle αισθητικές που μοιάζουν αθώες. Ο εξτρεμισμός σήμερα δεν φωνάζει — κυκλοφορεί σαν pop κουλτούρα.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Ο Τζόουνς συμφώνησε στους προσωπικούς όρους με τον Ολυμπιακό» (pic)
Euroleague 28.12.25

«Ο Τζόουνς συμφώνησε στους προσωπικούς όρους με τον Ολυμπιακό» (pic)

Ρεπορτάζ από τη Σερβία αναφέρει πως ο Ταϊρίκ Τζόουνς έχει έρθει σε συμφωνία στους προσωπικούς όρους με τον Ολυμπιακό, ωστόσο οι Ερυθρόλευκοι έχουν στείλει ένα συγκεκριμένο μήνυμα στον Αμερικανό.

Σύνταξη
Κρήτη: Στέρεψε ο ποταμός του Φόδελε και αποκάλυψε εικόνες εγκατάλειψης και σκουπιδιών
Ελλάδα 28.12.25

Κρήτη: Στέρεψε ο ποταμός του Φόδελε και αποκάλυψε εικόνες εγκατάλειψης και σκουπιδιών

Ένας φυσικός θησαυρός όπως αυτός του ποταμού Φόδελε, αποκαλύπτει εν μέσω παρατεταμένης ξηρασίας, η οποία έβγαλε στην επιφάνεια εκατοντάδες κιλά σκουπιδιών, μια γνώριμη εικόνα για τα ποτάμια μας

Σύνταξη
Εκλογές στο Κόσοβο: Ξεκάθαρο προβάδισμα για το κόμμα του πρωθυπουργού Άλμπιν Κούρτι
Κίνημα «Αυτοδιάθεση« 28.12.25

Εκλογές στο Κόσοβο: Ξεκάθαρο προβάδισμα για το κόμμα του πρωθυπουργού Άλμπιν Κούρτι

Παρά το προβάδισμα, δεν έχει καταστεί σαφές αν κατορθώσει ο Αλ. Κούρτι να αποκτήσει αυτοδυναμία για να σπάσει το πολιτικό αδιέξοδο που διαρκεί ένα χρόνο και έχει παραλύσει το κοινοβούλιο στο Κόσοβο

Σύνταξη
Η στιγμή που ο Ετεοκλής Παύλου μίλησε στην κόρη του για το ατύχημά του – Η συγκινητική απάντησή της
«'Εχω τον μπαμπά μου» 28.12.25

Η στιγμή που ο Ετεοκλής Παύλου μίλησε στην κόρη του για το ατύχημά του – Η συγκινητική απάντησή της

«Δεν είπα όλη την ιστορία με τον πυροβολισμό, αλλά της είπα ‘’ήταν κάποιοι κακοί άνθρωποι, που πυροβόλησαν τον μπαμπά’’ δεν της είπα το παρασκήνιο», είπε μεταξύ άλλων ο Ετεοκλής Παύλου

Σύνταξη
Βαρδούσια: Η μοιραία πορεία των τεσσάρων ορειβατών – Τα πιθανά σενάρια της τραγωδίας
Tο σημείο 28.12.25

Η μοιραία πορεία των τεσσάρων ορειβατών - Τα πιθανά σενάρια της τραγωδίας

Η παρέα των τεσσάρων αναχώρησε το πρωί των Χριστουγέννων από το χωριό Αθανάσιος Διάκος με σκοπό να φτάσει στην κορυφή του Κόρακα, στα Βαρδούσια. 200 μέτρα πριν την κορυφή, παρασύρθηκαν από χιονοστιβάδα.

Σύνταξη
Έκανε το στέλεχος της Interpol και είχε… κατ’ επάγγελμα τις απάτες – Απέσπασε 440.000 ευρώ σε 16 χρόνια
Τον τσάκωσαν 28.12.25

Έκανε το στέλεχος της Interpol και είχε… κατ’ επάγγελμα τις απάτες – Απέσπασε 440.000 ευρώ σε 16 χρόνια

Ο 47χρονος που συνελήφθη στη Σάμο κατηγορείται, μεταξύ άλλων, για απάτες και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα (κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση)

Σύνταξη
Γεωργιάδης και Πλεύρης «ξαναχτύπησαν»: «Αντιδυτικά και αριστεροκρατούμενα» η Διεθνής Αμνηστία και το Δικαστήριο της Χάγης
Πολιτική 28.12.25

Γεωργιάδης και Πλεύρης «ξαναχτύπησαν»: «Αντιδυτικά και αριστεροκρατούμενα» η Διεθνής Αμνηστία και το Δικαστήριο της Χάγης

Οι δύο σύντροφοι στα άκρα δεξιά της ΝΔ, το έκαναν πάλι το θαύμα τους - ο Άδωνις Γεωργιάδης και ο Θάνος Πλεύρης, αυτή τη φορά, στοχοποίησαν τη Διεθνή Αμνηστία και το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης

Σύνταξη
Το in στο μπλόκο της Νίκαιας: Ξεκάθαροι οι αγρότες απέναντι στις διασπαστικές κινήσεις που «αγκάλιασε» το Μαξίμου
Βίντεο & Φωτογραφίες 28.12.25

Το in στο μπλόκο της Νίκαιας: Ξεκάθαροι οι αγρότες απέναντι στις διασπαστικές κινήσεις που «αγκάλιασε» το Μαξίμου

Εκεί που χτυπά η «καρδιά» των αγροτικών κινητοποιήσεων, στο μπλόκο της Νίκαιας, βρέθηκε το in μεταφέροντας το κλίμα που επικρατεί στις τάξεις των αγροτών και των κτηνοτρόφων. «Δεν εκβιάζουμε, δεν απειλούμε, δεν δίνουμε τελεσίγραφα στην κυβέρνηση» διαμηνύουν και απαντούν στους «πρόθυμους συνομιλητές» που «αγκαλιάζει» το Μαξίμου.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Κόντρα ΝΔ – ΠΑΣΟΚ για τους αγρότες – «Μη ασφαλές περιβάλλον διαλόγου» καταγγέλλει η Χαριλάου Τρικούπη
Πυρά 28.12.25

Κόντρα ΝΔ – ΠΑΣΟΚ για τους αγρότες – «Μη ασφαλές περιβάλλον διαλόγου» καταγγέλλει η Χαριλάου Τρικούπη

Ο Κώστας Τσουκαλάς ζήτησε η ΝΔ να καταδικάσει τις «εμπρηστικές δηλώσεις στελεχών της κατά των αγροτών» - Για «παθογένειες της αντιπολίτευσης» κάνει λόγο η Αλεξάνδρα Σδούκου

Σύνταξη
LIVE: Aταλάντα – Ίντερ
Serie A 28.12.25

LIVE: Aταλάντα – Ίντερ

LIVE: Aταλάντα – Ίντερ. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Aταλάντα – Ίντερ για τη 17η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο