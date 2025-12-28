Παραμονή Χριστουγέννων είχατε διαβάσει στο ρεπορτάζ του «In» ότι ο Παναθηναϊκός ετοιμαζόταν να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του Σωτήρη Κοντούρη από τον Παναιτωλικό. Οι ομάδες εντατικοποίησαν τις επαφές τα προηγούμενα 24ωρα και συμφώνησαν σε όλες τις λεπτομέρειες για τη μετακόμιση του 20χρονου μέσου στην Αθήνα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Παναιτωλικός θα εισπράξει 600.000 ευρώ για τη μεταγραφή και ο Κοντούρης θα βρεθεί αύριο στην πρωτεύουσα, για να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Την Τρίτη, ο Κοντούρης θα βρεθεί στο «Γεώργιος Καλαφάτης» στην επανέναρξη των προπονήσεων και θα τεθεί υπό τις οδηγίες του Ράφα Μπενίτεθ.

Συγχρόνως, ο Αντριάνο Μπρέγκου αναμένεται να ακολουθήσει τη διαδρομή για το Αγρίνιο. Ο νεαρός μέσος του Τριφυλλιού πρακτικά θα αντικαταστήσει τον Κοντούρη στον Παναιτωλικό, για να πάρει χρόνο και να βελτιωθεί στις συνθήκες της Stoiximan Super League.

Ο Κοντούρης φέτος έχει παίξει σε 10 παιχνίδια στο πρωτάθλημα με 441 λεπτά και έχει σκοράρει ένα γκολ, ενώ μετράει τρεις συμμετοχές στο Κύπελλο με 186 λεπτά.

Πρόκειται για μία λύση που θα βοηθήσει τον Παναθηναϊκό κυρίως στο Κύπελλο, αφού είναι ένας παίκτης κάτω των 20 ετών, πιο «ψημένος» από τους μικρούς της ακαδημίας του Τριφυλλιού. Οι «πράσινοι» πιστεύουν ότι ο Κοντούρης θα εξελιχτεί περισσότερο και έχει μεγάλες προοπτικές.

Ωστόσο, είναι σαφές ότι θα αποκτηθεί ένας πρωτοκλασάτος ξένος για τη μεσαία γραμμή, για να αναλάβει τον ρόλο που θα έπρεπε να έχει ο Ρενάτο Σάντσες. Όμως ο Πορτογάλος έχει προσφέρει ελάχιστα και ο Μπενίτεθ δεν περιμένει πολλά από αυτόν.