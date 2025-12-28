sports betsson
Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025
Παναθηναϊκός: Παίρνει τον Κοντούρη του Παναιτωλικού
Ο Παναθηναϊκός συμφώνησε με τον Παναιτωλικό για την αγορά του 20χρονου μέσου Σωτήρη Κοντούρη, που θα έρθει άμεσα στο «Καλαφάτης».

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Παραμονή Χριστουγέννων είχατε διαβάσει στο ρεπορτάζ του «In» ότι ο Παναθηναϊκός ετοιμαζόταν να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του Σωτήρη Κοντούρη από τον Παναιτωλικό. Οι ομάδες εντατικοποίησαν τις επαφές τα προηγούμενα 24ωρα και συμφώνησαν σε όλες τις λεπτομέρειες για τη μετακόμιση του 20χρονου μέσου στην Αθήνα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Παναιτωλικός θα εισπράξει 600.000 ευρώ για τη μεταγραφή και ο Κοντούρης θα βρεθεί αύριο στην πρωτεύουσα, για να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Την Τρίτη, ο Κοντούρης θα βρεθεί στο «Γεώργιος Καλαφάτης» στην επανέναρξη των προπονήσεων και θα τεθεί υπό τις οδηγίες του Ράφα Μπενίτεθ.

Συγχρόνως, ο Αντριάνο Μπρέγκου αναμένεται να ακολουθήσει τη διαδρομή για το Αγρίνιο. Ο νεαρός μέσος του Τριφυλλιού πρακτικά θα αντικαταστήσει τον Κοντούρη στον Παναιτωλικό, για να πάρει χρόνο και να βελτιωθεί στις συνθήκες της Stoiximan Super League.

Ο Κοντούρης φέτος έχει παίξει σε 10 παιχνίδια στο πρωτάθλημα με 441 λεπτά και έχει σκοράρει ένα γκολ, ενώ μετράει τρεις συμμετοχές στο Κύπελλο με 186 λεπτά.

Πρόκειται για μία λύση που θα βοηθήσει τον Παναθηναϊκό κυρίως στο Κύπελλο, αφού είναι ένας παίκτης κάτω των 20 ετών, πιο «ψημένος» από τους μικρούς της ακαδημίας του Τριφυλλιού. Οι «πράσινοι» πιστεύουν ότι ο Κοντούρης θα εξελιχτεί περισσότερο και έχει μεγάλες προοπτικές.

Ωστόσο, είναι σαφές ότι θα αποκτηθεί ένας πρωτοκλασάτος ξένος για τη μεσαία γραμμή, για να αναλάβει τον ρόλο που θα έπρεπε να έχει ο Ρενάτο Σάντσες. Όμως ο Πορτογάλος έχει προσφέρει ελάχιστα και ο Μπενίτεθ δεν περιμένει πολλά από αυτόν.

Ρωσία: Ευρωπαίοι στρατιώτες στην Ουκρανία θα αποτελούν νόμιμους στόχους
Κόσμος 28.12.25

Ευρωπαίοι στρατιώτες στην Ουκρανία θα αποτελούν νόμιμους στόχους, λέει η Ρωσία - Το μήνυμα σε Ζελένσκι και Τραμπ

«Εάν το Κίεβο δεν επιθυμεί ειρήνη, θα νικήσουμε με τη βία», διαμηνύει η Ρωσία πριν από τη συνάντηση Τραμπ με Ζελένσκι - Το μήνυμα στην Ευρώπη

Σύνταξη
Με το μυαλό στην πρώτη κούπα…
On Field 28.12.25

Με το μυαλό στην πρώτη κούπα…

Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στη δράση έχοντας το μυαλό στο πρώτο τρόπαιο της χρονιάς -το Σούπερ Καπ- με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να περιμένει συγκέντρωση από όλους...

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Η τεχνολογία βάζει φρένο στις προσλήψεις – Στάση αναμονής από τις εταιρείες, υπό πίεση οι εργαζόμενοι
Νέα κανονικότητα 28.12.25

Η τεχνολογία βάζει φρένο στις προσλήψεις - Στάση αναμονής από τις εταιρείες, υπό πίεση οι εργαζόμενοι

Το μέλλον της εργασίας διαγράφεται αβέβαιο όσο η τεχνολογία καλύπτει ανάγκες που δεν απαιτούν ανθρώπινο δυναμικό και οι μεγάλες εταιρείες προτιμούν να διατηρούν ή και να μειώσουν το προσωπικό τους

Νατάσα Σινιώρη
Κολλαγόνο, παντζάρια και… σεξ: Τι μας δίδαξε η επιστήμη για την υγεία και την ευεξία το 2025
Σώμα & μυαλό 28.12.25

Κολλαγόνο, παντζάρια και… σεξ: Τι μας δίδαξε η επιστήμη για την υγεία και την ευεξία το 2025

Κάθε χρόνο η επιστήμη μας μαθαίνει νέα πράγματα για το πώς να ζούμε καλύτερα, από μικρές αλλαγές στην καθημερινότητά μας μέχρι απροσδόκητα κόλπα που βελτιώνουν την υγεία, την αντοχή και τη διάθεσή μας

Σύνταξη
LIVE: Μίλαν – Ελλάς Βερόνα
Ποδόσφαιρο 28.12.25

LIVE: Μίλαν – Ελλάς Βερόνα

LIVE: Μίλαν – Ελλάς Βερόνα. Παρακολουθήστε live στις 13:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μίλαν – Ελλάς Βερόνα για την Serie A. Τηλεοπτικά από Cosmote Sports 1.

Σύνταξη
Ιωάννινα: Στο νοσοκομείο δύο 15χρονες έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ – Δύο συλλήψεις
Στα Ιωάννινα 28.12.25

Στο νοσοκομείο δύο 15χρονες έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ - Δύο συλλήψεις

Η μία κατανάλωσε αλκοολούχο ποτό σε μπαρ και η άλλη σε πάρκο - Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον επιχειρηματία της επιχείρησης που σέρβιρε αλκοόλ στη μία 15χρονη αλλά και τον πατέρα της άλλης

Σύνταξη
Τσιτσιπάς: «Είχα ανάγκη αυτό το διάλειμμα, επιστρέφω με διαφορετική ενέργεια»
Άλλα Αθλήματα 28.12.25

Τσιτσιπάς: «Είχα ανάγκη αυτό το διάλειμμα, επιστρέφω με διαφορετική ενέργεια»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έφτασε στο Περθ για τη συμμετοχή του στο United Cup και μίλησε για την ανάγκη για ξεκούραση και την προσμονή του ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Ελληνικός τουρισμός: Σε τροχιά αλλεπάλληλων ρεκόρ – Πάνω από 37 εκατομμύρια οι αφίξεις το 2025
Χρυσή δεκαετία 28.12.25

Σε τροχιά αλλεπάλληλων ρεκόρ ο ελληνικός τουρισμός - Πάνω από 37 εκατομμύρια οι αφίξεις το 2025

Ο τουρισμός στην Ελλάδα δέχεται ένα άνευ προηγουμένου «κύμα» διεθνών επισκεπτών - Ετήσια άνοδος περίπου 5% - Η σχέση προς μόνιμους κατοίκους ξεπερνά το 3,5, από τους ψηλότερους δείκτες στον κόσμο

Λάμπρος Καραγεώργος
Λάμπρος Καραγεώργος
Πρωτοχρονιά: Ευφάνταστα, παράξενα, αστεία – Τα πιο ξεχωριστά έθιμα ανά τον κόσμο
Για καλή τύχη 28.12.25

Ευφάνταστα, παράξενα, αστεία - Τα πιο ξεχωριστά πρωτοχρονιάτικα έθιμα ανά τον κόσμο

Τύχη, πλούτος, υγεία, ειρήνη και κάθε ευχή για ένα υπέροχο νέο ξεκίνημα την Πρωτοχρονιά συνοδεύεται από παραδόσεις και έθιμα που χαρακτηρίζουν τους λαούς του κόσμου

Σύνταξη
Ο Ταϊρίκ Τζόουνς αρέσει στον Ολυμπιακό – Παρακολουθούν τις εξελίξεις στην Παρτιζάν οι «ερυθρόλευκοι» (vid)
Euroleague 28.12.25

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς αρέσει στον Ολυμπιακό – Παρακολουθούν τις εξελίξεις στην Παρτιζάν οι «ερυθρόλευκοι» (vid)

Από... κοντά παρακολουθεί ο Ολυμπιακός τις εξελίξεις στην Παρτιζάν και την υπόθεση του Ταϊρίκ Τζόουνς, αφού ο παίκτης αρέσει πολύ στον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Σύνταξη
Πέθανε η ηθοποιός Μπριζίτ Μπαρντό
The Good Life 28.12.25

Πέθανε η ηθοποιός Μπριζίτ Μπαρντό

Η Μπριζίτ Μπαρντό, μύθος και σύμβολο του σεξ των δεκαετιών 1950 και 1960, ήταν αστέρι παγκόσμιας αναγνωρισιμότητας, ιέρεια και μούσα των μεγαλύτερων καλλιτεχνών της εποχής.

Σύνταξη
Ivan Greko: «Δεν έχει βραχιολάκι» λέει ο δικηγόρος του τράπερ μετά τη σύλληψή του
Ελλάδα 28.12.25

Ivan Greko: «Δεν έχει βραχιολάκι» λέει ο δικηγόρος του τράπερ μετά τη σύλληψή του

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του τράπερ Ivan Greko από τις 17 Δεκεμβρίου ο κατ' οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση που του είχε επιβληθεί, έχει ήδη αντικατασταθεί με άλλους όρους

Σύνταξη
Πυρηνικά: Οι συμφωνίες ελέγχου διάδοσης όπλων οδεύουν προς τέλμα το 2026 – Αυξάνεται ο κίνδυνος κρίσης
Στο κατώφλι του 2026 28.12.25

Αυξάνεται ο κίνδυνος πυρηνικής κρίσης - Στον αέρα οι συμφωνίες ελέγχου διάδοσης των πυρηνικών όπλων

Τα πυρηνικά όπλα συνεχίζουν να διαδίδονται και πλέον οι Διεθνείς Συνθήκες που υποτίθεται ότι εξασφάλιζαν ένα πλαίσιο προστασίας οδηγούνται σε κατάρρευση

Σύνταξη
«Κίτρινος πυρετός» στο ηλεκτρονικό εμπόριο – Τα στατιστικά της «απόβασης» στο… «ελληνικό καλάθι»
Τα στατιστικά της «απόβασης» 28.12.25

«Κίτρινος πυρετός» στο ηλεκτρονικό εμπόριο - Η οικονομία του scroll στο... «ελληνικό καλάθι»

Το εύρος της διείσδυσης, τα κίνητρα, οι συνήθειες και οι αντιλήψεις γύρω από την αγορά προϊόντων από πλατφόρμες εκτός ΕΕ. Το ηλεκτρονικό εμπόριο και οι απώλειες για την ελληνική οικονομία.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Κρήτη: Μεθυσμένος άνδρας έπεσε στη θάλασσα και πνίγηκε – Τη σορό του εντόπισαν πολίτες
Στην Κρήτη 28.12.25

Μεθυσμένος άνδρας έπεσε στη θάλασσα και πνίγηκε - Τη σορό του εντόπισαν πολίτες

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στον Άγιο Νικόλαο στην Κρήτη - Ο 72χρονος Γερμανός είχε καταναλώσει πολύ αλκοόλ το βράδυ της Παρασκευής και εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σήμερα το πρωί

Σύνταξη
