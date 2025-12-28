newspaper
Νέα Αριστερά: Το Μαξίμου «ρίχνει μαύρο» στην Βουλή καταργώντας την ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση των εξεταστικών
Επικαιρότητα 28 Δεκεμβρίου 2025 | 17:20

Νέα Αριστερά: Το Μαξίμου «ρίχνει μαύρο» στην Βουλή καταργώντας την ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση των εξεταστικών

«Η καταφυγή σε τέτοιες μεθοδεύσεις καταδεικνύει τον πανικό που έχει καταλάβει το Μαξίμου από την σύζευξη της Βουλής με τα μπλόκα των αγροτών, με αιχμή το σκανδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ», λέει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
«Ο πρόεδρος της Βουλής ανακοίνωσε σε τηλεοπτική του συνέντευξη, ότι η κυβερνητική πλειοψηφία στην Βουλή προτίθεται να καταργήσει την ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση των εξεταστικών επιτροπών», επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά.

Καταγγέλλει πως «κάτι τέτοιο συνιστά ευθέως αντικοινοβουλευτική και αντιδημοκρατική πρακτική, γεγονός που πλέον δεν μας εκπλήσσει», ενώ τονίζει πως «η καταφυγή σε τέτοιες μεθοδεύσεις καταδεικνύει όμως τον πανικό που έχει καταλάβει το Μαξίμου από την σύζευξη της Βουλής με τα μπλόκα των αγροτών, με αιχμή το σκανδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ».

«Το περασμένο καλοκαίρι, το Μαξίμου επέλεξε να σώσει Βορίδη και Αυγενάκη απορρίπτοντας την προφανή λύση της Προανακριτικής Επιτροπής, υπέρ της απλής Εξεταστικής Επιτροπής», σημειώνει η Νέα Αριστερά, προσθέτοντας πως «φάνηκε όμως ξεκάθαρα από τις αποκαλύψεις στην Επιτροπή, και την παρέλαση διαφόρων στελεχών της ΝΔ που ‘κερδίζουν στο τζόκερ’, πως το Μαξίμου, ούτε την Εξεταστική αντέχει», σχολιάζει χαρακτηριστικά.

Για να καταλήξει πως «η κυβέρνηση Μητσοτάκη νομίζει ότι με το πέπλο σιωπής θα μπορέσει να διαχύσει και να συγκαλύψει ακόμα ένα σκάνδαλο. Όμως ο κόσμος πλέον ξέρει, και κάθε μεθόδευση του Μαξίμου, απλώς υπογραμμίζει την ενοχή του».

Τι είπε ο Νικήτας Κακλαμάνης για τον «κόφτη»

Ο πρόεδρος της Βουλής εξήγγειλε «κόφτη» για τις ομιλίες των βουλευτών στις κοινοβουλευτικές επιτροπές της βουλής. Ο «κόφτης» όμως, όπως είπε (Action 24) εξετάζεται να αφορά και στη ζωντανή μετάδοση των εξεταστικών επιτροπών, μέσω των διαύλων της Βουλής.

Η δημοσιότητα των συνεδριάσεων, εξήγησε, διαφυλάσσεται μέσω της ζωντανής κάλυψης από τους αρμόδιους κοινοβουλευτικούς συντάκτες.

Ωστόσο, διευκρινίστηκε ότι ο οποιοσδήποτε «κόφτης» που θα επιβληθεί, δεν θα αφορά στην παρούσα εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. «Αυτή θα τελειώσει έτσι, ως έχει».

Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Αγορά εργασίας: Η εξουσία ενός… αλγόριθμου πάνω στους εργαζόμενους

Αγορά εργασίας: Η εξουσία ενός… αλγόριθμου πάνω στους εργαζόμενους

Τουρισμός
Τουρισμός: Η χρυσή δεκαετία των αλλεπάλληλων ρεκόρ 

Τουρισμός: Η χρυσή δεκαετία των αλλεπάλληλων ρεκόρ 

ΣΥΡΙΖΑ: Πλήγμα στη θεσμική υπόληψη και δημοκρατική λειτουργία της Βουλής η κατάργηση των ζωντανών μεταδόσεων των εξεταστικών
Επικαιρότητα 28.12.25

ΣΥΡΙΖΑ: Πλήγμα στη θεσμική υπόληψη και δημοκρατική λειτουργία της Βουλής η κατάργηση των ζωντανών μεταδόσεων των εξεταστικών

«Έχουν την αυταπάτη ότι με το μαύρο στη ζωντανή μετάδοση θα εξασφαλίσουν μεγαλύτερη άνεση στις διαδικασίες συγκάλυψης; Κάνουν λάθος», διαμηνύει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
ΚΚΕ για απεργία ΣΕΗ: Στηρίζουμε τον αγώνα των σωματείων για υπογραφή ΣΣΕ με συγκροτημένα δικαιώματα
Επικαιρότητα 27.12.25

ΚΚΕ για απεργία ΣΕΗ: Στηρίζουμε τον αγώνα των σωματείων για υπογραφή ΣΣΕ με συγκροτημένα δικαιώματα

«Η αδιαλλαξία των εργοδοτών του χώρου οδήγησε στο κλείσιμο των θεάτρων και στην αταλάντευτη στάση των ηθοποιών που συμμετείχαν σε αυτήν», τονίζει το ΚΚΕ

Σύνταξη
ΚΚΕ: Να ανακληθεί η ποινή που επιβλήθηκε στον στρατιώτη Μάνο Παπαγεωργίου, επειδή στάθηκε στο πλάι των αγροτών
«Χουντικές» μέθοδοι 27.12.25

ΚΚΕ: Να ανακληθεί η ποινή που επιβλήθηκε στον στρατιώτη Μάνο Παπαγεωργίου, επειδή στάθηκε στο πλάι των αγροτών

«Εδώ και τώρα να ακυρωθεί κάθε ποινή, μεταβολή ή μετάθεση στρατευμένου ο οποίος στέκεται στο πλάι του αγωνιζόμενου λαού», τονίζει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Η Νέα Αριστερά στο πλευρό των ηθοποιών – Το θέατρο δεν μπορεί και δεν πρέπει να λειτουργεί ως «fast food»
Επικαιρότητα 27.12.25

Η Νέα Αριστερά στο πλευρό των ηθοποιών – Το θέατρο δεν μπορεί και δεν πρέπει να λειτουργεί ως «fast food»

«Σε μια χώρα που αντιμετωπίζει τον πολιτισμό ως κόστος και μόνο, οι εργαζόμενοι στο θέατρο θυμίζουν ότι χωρίς εργασιακά δικαιώματα δεν υπάρχει πολιτισμός», τονίζει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Διεθνής διασυρμός: Η Ελλάδα πρωταγωνιστεί στο χριστουγεννιάτικο κουίζ του Politico με σκάνδαλα και φραπέδες
Επικαιρότητα 25.12.25

Διεθνής διασυρμός: Η Ελλάδα πρωταγωνιστεί στο χριστουγεννιάτικο κουίζ του Politico με σκάνδαλα και φραπέδες

«Φραπέ, σουβλάκι ή ουζάκι;»: Το Politico για άλλη μια φορά «κρεμάει στα μανταλάκια» την κυβέρνηση και συμπεριλαμβάνει μια από τις κεντρικές φιγούρες του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, στο χριστουγεννιάτικο κουίζ του

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Χρέος μας να εργαστούμε για τα προβλήματα της κοινωνίας και να μειώσουμε τις ανισότητες
Πολιτική 24.12.25

Ανδρουλάκης: Χρέος μας να εργαστούμε για τα προβλήματα της κοινωνίας και να μειώσουμε τις ανισότητες

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης υποδέχθηκε στα γραφεία του συλλόγους για τα κάλαντα και ευχήθηκε «καλά Χριστούγεννα με υγεία και ευημερία»

Σύνταξη
LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Τότεναμ
Premier League 28.12.25

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Τότεναμ

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Τότεναμ. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την αναμέτρηση Κρίσταλ Πάλας – Τότεναμ για τη 18η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Πλήγμα στη θεσμική υπόληψη και δημοκρατική λειτουργία της Βουλής η κατάργηση των ζωντανών μεταδόσεων των εξεταστικών
Επικαιρότητα 28.12.25

ΣΥΡΙΖΑ: Πλήγμα στη θεσμική υπόληψη και δημοκρατική λειτουργία της Βουλής η κατάργηση των ζωντανών μεταδόσεων των εξεταστικών

«Έχουν την αυταπάτη ότι με το μαύρο στη ζωντανή μετάδοση θα εξασφαλίσουν μεγαλύτερη άνεση στις διαδικασίες συγκάλυψης; Κάνουν λάθος», διαμηνύει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
«Προτιμούσα να έχω γεννήσει ένα σκυλάκι» – Ο αποξενωμένος γιος της Μπριζίτ Μπαρντό, Νικολά-Ζακ Σαριέ
Κρύα καρδιά 28.12.25

«Προτιμούσα να έχω γεννήσει ένα σκυλάκι» - Ο αποξενωμένος γιος της Μπριζίτ Μπαρντό, Νικολά-Ζακ Σαριέ

Μοντέλο, ηθοποιός και τραγουδίστρια, η Μπριζίτ Μπαρντό είχε πολλούς ρόλους, ωστόσο ένα πράγμα για το οποίο δεν ήθελε ποτέ να γίνει γνωστή ήταν το να είναι μητέρα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μήνυση Πλακιά για το ξεμπάζωμα των Τεμπών επί θητείας Κώστα Αγοραστού
Ελλάδα 28.12.25

Μήνυση Πλακιά για το ξεμπάζωμα των Τεμπών επί θητείας Κώστα Αγοραστού - Οι «υπερτιμολογήσεις στα πέντε υποέργα»

Μήνυση για υπερτιμολογήσεις στα πέντε υποέργα της περιφέρειας Θεσσαλίας που αφορούσαν τη διαμόρφωση του τόπου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπων, κατέθεσε ο Νίκος Πλακιάς.

Σύνταξη
Ευλογιά των αιγοπροβάτων: Επιχειρούσαν να μεταφέρουν πρόβατα στο εξωτερικό – Συνελήφθησαν από την ΕΛ.ΑΣ.
Ευλογιά των αιγοπροβάτων 28.12.25

Επιχειρούσαν να μεταφέρουν πρόβατα στο εξωτερικό - Συνελήφθησαν από την ΕΛ.ΑΣ.

Οι τέσσερις συλληφθέντες εντοπίστηκαν τη στιγμή που, επιβαίνοντες σε δύο οχήματα, επιχείρησαν να εξέλθουν από τη χώρα μεταφέροντας συνολικά πέντε πρόβατα

Σύνταξη
Ζελένσκι: Έφτασε στο Μαϊάμι για τη συνάντηση με τον Τραμπ – Ανάρτηση Ντμιτρίεφ κατά «πολεμοκάπηλων»
Κρίσιμο ραντεβού 28.12.25

Έφτασε στο Μαϊάμι για τη συνάντηση με τον Τραμπ ο Ζελένσκι - Ανάρτηση Ντμιτρίεφ κατά «πολεμοκάπηλων»

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα συναντηθεί σήμερα με τον Ντόναλντ Τραμπ, με τα «αγκάθια» του εδαφικού ζητήματος και των εγγυήσεων ασφαλείας να παραμένουν

Σύνταξη
Η (πρώτη) «μητέρα των μαχών»
On Field 28.12.25

Η (πρώτη) «μητέρα των μαχών»

Η Άρσεναλ φιλοξενεί την Τρίτη την Άστον Βίλα και το αποτέλεσμα του μεγάλου αγώνα θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της Πρέμιερ Λιγκ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Φαραντούρης από Ουάσιγκτον: Η Ελλάδα να είναι πρωταγωνίστρια σταθερότητας, ασφάλειας και ειρήνης στην Ευρώπη
Πολιτική Γραμματεία 28.12.25

Φαραντούρης από Ουάσιγκτον: Η Ελλάδα να είναι πρωταγωνίστρια σταθερότητας, ασφάλειας και ειρήνης στην Ευρώπη

Σε δηλώσεις του έξω απ' το αμερικανικό Κογκρέσο, ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης έκανε λόγο για «αμηχανία» της Ευρώπης αναφορικά με τις διατλαντικές σχέσεις

Σύνταξη
Δούκας: Η Αθήνα αλλάζει κάθε μέρα – Τα δύο πρώτα χρόνια ήταν γεμάτα προκλήσεις
Δήμος Αθηναίων 28.12.25

Δούκας: Η Αθήνα αλλάζει κάθε μέρα – Τα δύο πρώτα χρόνια ήταν γεμάτα προκλήσεις

Ο Χάρης Δούκας αναφέρθηκε στα πρώτα δύο χρόνια που βρίσκεται στη δημαρχία του δήμου Αθηναίων τονίζοντας πως «τα επόμενα τρία χρόνια προχωράμε μπροστά, ακόμα πιο αποφασιστικά»

Σύνταξη
Συρία: Δύο άτομα σκοτώθηκαν από τις δυνάμεις ασφαλείας που διέλυσαν διαδήλωση Αλαουιτών
Κόσμος 28.12.25

Συρία: Δύο άτομα σκοτώθηκαν από τις δυνάμεις ασφαλείας που διέλυσαν διαδήλωση Αλαουιτών

Μετά την απομάκρυνση του Άσαντ από την εξουσία, η Συρία έχει γνωρίσει πολλά περιστατικά αιματηρής θρησκευτικής βίας, παρά τις δεσμεύσεις του Αχμέντ αλ Σάρα να προστατεύσει τις μειονότητες

Σύνταξη
Νικήτας Κακλαμάνης: Έρχεται «κόφτης» για τις ομιλίες των βουλευτών και στις εξεταστικές επιτροπές
Πολιτική Γραμματεία 28.12.25

Έρχεται «κόφτης» για τις ομιλίες των βουλευτών και στις εξεταστικές επιτροπές

Αλλαγές στις μεταδόσεις των εξεταστικών επιτροπών προανήγγειλε ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, διευκρινίζοντας ότι οι όποιες αλλαγές θα εφαρμοστούν στο μέλλον.

Σύνταξη
Αλαβάνος: Το ΚΚΕ στηρίζει τον αγώνα των αγροτών γιατί είναι αγώνας επιβίωσης
Πολιτική Γραμματεία 28.12.25

Αλαβάνος: Το ΚΚΕ στηρίζει τον αγώνα των αγροτών γιατί είναι αγώνας επιβίωσης

Ο Λευτέρης Νικολάου Αλαβάνος κατήγγειλε τη στοχοποίηση αγροσυνδικαλιστών και την έλλειψη εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση, που άφησε πολλούς αγρότες εκτός ρυθμίσεων για το αγροτικό ρεύμα

Σύνταξη
«Άλλαζα αυτοκίνητα κάθε δύο εβδομάδες»: Ο Σώτης Βολάνης δεν μετανιώνει για την ακριβότερη αγορά της ζωής του
600.000 ευρώ 28.12.25

«Άλλαζα αυτοκίνητα κάθε δύο εβδομάδες»: Ο Σώτης Βολάνης δεν μετανιώνει για την ακριβότερη αγορά της ζωής του

«Οι γονείς μου αγανάκτησαν. Μπορεί να μου έφυγαν 600.000 ευρώ για ένα αυτοκίνητο, αλλά δεν το μετανιώνω», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Σώτης Βολάνης σε πρόσφατη συνέντευξή του.

Σύνταξη
Οι Σέρβοι αποκαλύπτουν το συμβόλαιο που δίνει στον Τζόουνς ο Ολυμπιακός και πότε έρχεται ο παίκτης στην Ελλάδα
Euroleague 28.12.25

Οι Σέρβοι αποκαλύπτουν το συμβόλαιο που δίνει στον Τζόουνς ο Ολυμπιακός και πότε έρχεται ο παίκτης στην Ελλάδα

Συμβόλαιο 2,5 ετών προσφέρει ο Ολυμπιακός στον Ταϊρίκ Τζόουνς σύμφωνα με τα τελευταία σερβικά ρεπορτάζ που παράλληλα υποστηρίζουν ότι ο Αμερικανός πιθανώς να φτάσει στην Ελλάδα τη Δευτέρα.

Σύνταξη
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

