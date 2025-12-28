Νέα Αριστερά: Το Μαξίμου «ρίχνει μαύρο» στην Βουλή καταργώντας την ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση των εξεταστικών

«Ο πρόεδρος της Βουλής ανακοίνωσε σε τηλεοπτική του συνέντευξη, ότι η κυβερνητική πλειοψηφία στην Βουλή προτίθεται να καταργήσει την ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση των εξεταστικών επιτροπών», επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά.

Καταγγέλλει πως «κάτι τέτοιο συνιστά ευθέως αντικοινοβουλευτική και αντιδημοκρατική πρακτική, γεγονός που πλέον δεν μας εκπλήσσει», ενώ τονίζει πως «η καταφυγή σε τέτοιες μεθοδεύσεις καταδεικνύει όμως τον πανικό που έχει καταλάβει το Μαξίμου από την σύζευξη της Βουλής με τα μπλόκα των αγροτών, με αιχμή το σκανδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ».

«Το περασμένο καλοκαίρι, το Μαξίμου επέλεξε να σώσει Βορίδη και Αυγενάκη απορρίπτοντας την προφανή λύση της Προανακριτικής Επιτροπής, υπέρ της απλής Εξεταστικής Επιτροπής», σημειώνει η Νέα Αριστερά, προσθέτοντας πως «φάνηκε όμως ξεκάθαρα από τις αποκαλύψεις στην Επιτροπή, και την παρέλαση διαφόρων στελεχών της ΝΔ που ‘κερδίζουν στο τζόκερ’, πως το Μαξίμου, ούτε την Εξεταστική αντέχει», σχολιάζει χαρακτηριστικά.

Για να καταλήξει πως «η κυβέρνηση Μητσοτάκη νομίζει ότι με το πέπλο σιωπής θα μπορέσει να διαχύσει και να συγκαλύψει ακόμα ένα σκάνδαλο. Όμως ο κόσμος πλέον ξέρει, και κάθε μεθόδευση του Μαξίμου, απλώς υπογραμμίζει την ενοχή του».

Τι είπε ο Νικήτας Κακλαμάνης για τον «κόφτη»

Ο πρόεδρος της Βουλής εξήγγειλε «κόφτη» για τις ομιλίες των βουλευτών στις κοινοβουλευτικές επιτροπές της βουλής. Ο «κόφτης» όμως, όπως είπε (Action 24) εξετάζεται να αφορά και στη ζωντανή μετάδοση των εξεταστικών επιτροπών, μέσω των διαύλων της Βουλής.

Η δημοσιότητα των συνεδριάσεων, εξήγησε, διαφυλάσσεται μέσω της ζωντανής κάλυψης από τους αρμόδιους κοινοβουλευτικούς συντάκτες.

Ωστόσο, διευκρινίστηκε ότι ο οποιοσδήποτε «κόφτης» που θα επιβληθεί, δεν θα αφορά στην παρούσα εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. «Αυτή θα τελειώσει έτσι, ως έχει».