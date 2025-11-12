Επίσημη πρώτη του κόφτη στη Βουλή: Κλείνουν τα μικρόφωνα σε όσους ξεπερνούν τον χρόνο

Την επίσημη εμφάνιση του στην καθημερινή λειτουργία του κοινοβουλίου, κάνει ο περίφημος κόφτης στα μικρόφωνα των ομιλητών που στόχο έχει να περιορίσει τις ατέρμονες συζητήσεις και καθυστερήσεις στη συζήτηση και ψήφιση των νομοσχεδίων στη Βουλή.

Ήδη, το νέο ηλεκτρονικό σύστημα που λειτουργεί αυτόματα χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση χρησιμοποιήθηκε και μάλιστα στη διαδικασία κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Το πρώτο «θύμα»

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης της Τρίτης, ο προεδρεύοντας, Θανάσης Μπούρας, ανακοίνωσε στο Σώμα την ενεργοποίηση του κόφτη με την υφυπουργό Εργασίας, Άννα Ευθυμίου να χαιρετίζει τη πρωτοβουλία και να εκφράζει την ικανοποίησή της. Λίγη ώρα αργότερα, το ηλεκτρονικό σύστημα, «έκοψε» τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλη Κατρίνη, ο οποίος ξεπέρασε τον χρόνο και είδε το μικρόφωνό του να μη λειτουργεί.

Ο κ. Κατρίνης πάντως είχε ενημερώσει νωρίτερα πως θα υπερβεί τον χρόνο επίτηδες προκειμένου να δοκιμαστεί το νέο σύστημα στη πράξη, κάτι που συνέβη.

Αυξάνεται ο χρόνος των ομιλητών

Με βάση το νέο πλαίσιο λειτουργίας, αυξάνεται ο χρόνος των τοποθετήσεων κατά 25% (εισηγητές και οι αγορητές, 28 λεπτά, κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι 27 λεπτά, βουλευτές 9 λεπτά, πρόεδροι ΚΟ 25, 19 λεπτά, υπουργοί 13 λεπτά).

Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης των ομιλητών στον φωτεινό πίνακα που υπάρχει στην αίθουσα της Ολομέλειας θα εμφανίζεται προειδοποιητική σήμανση μόλις ο χρόνος εξαντλείται και θα ακούγεται προειδοποιητικός ήχος.

Όταν δε ο χρόνος εξαντληθεί (θα δίνεται μια μικρή παράταση), η οθόνη κοκκινίζει, το μικρόφωνο κλείνει και το πλάνο του σκηνοθέτη ανοίγει προκειμένου να δείχνει την αίθουσα της Ολομέλειας.

Σύμφωνα πάντως με τις εκτιμήσεις της Βουλής, τα νέα μέτρα δεν θα μειώσουν το σύνολο των ωρών που απαιτούνται για να ολοκληρωθούν οι συζητήσεις των νομοσχεδίων, ωστόσο θα διασφαλίσει ότι ο κατάλογος των ομιλητών δεν θα ξεκινά αργά το απόγευμα όπως συμβαίνει μέχρι τώρα.