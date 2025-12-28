magazin
Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025
Τα δύο γεγονότα που «σκοτείνιασαν» τα Χριστούγεννα του Καρόλου Ντίκενς
Culture Live 28 Δεκεμβρίου 2025 | 20:00

Τα δύο γεγονότα που «σκοτείνιασαν» τα Χριστούγεννα του Καρόλου Ντίκενς

Ο συγγραφέας της «Χριστουγεννιάτικης Ιστορίας», Κάρολος Ντίκενς, αγαπούσε την εποχή με «ανησυχητική σχολαστικότητα», αλλά το εορταστικό του μανιφέστο δείχνει πώς ο θάνατος του πατέρα και της κόρης του έριξε μια σκιά πάνω της.

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
A
A
Μια από τις καλύτερες ιστορίες για τον Κάρολο Ντίκενς ακούστηκε λίγο μετά τον θάνατό του, όταν ένας νεαρός λουλουδοπώλης ακούστηκε να λέει: «Ο Ντίκενς πέθανε; Τότε θα πεθάνει και ο Άγιος Βασίλης;».

Κατά κάποιον τρόπο, ήταν μια απόλυτα λογική ερώτηση. Δεν είναι μόνο ότι το «Χριστουγεννιάτικη Ιστορία» (1843) είχε δώσει τη βάση για όμορφα δεμένα και εικονογραφημένα χριστουγεννιάτικα βιβλία-δώρα. Ο Ντίκενς φαίνεται επίσης ότι απολάμβανε να θεωρεί τον εαυτό του ως το πνεύμα που κυριαρχούσε στην περίοδο των εορτών, έναν Άγιο Βασίλη που είχε βγει από τον μύθο και είχε μπει στην πραγματική ζωή.

«Όλοι επιστρέφουμε στο σπίτι» τα Χριστούγεννα, επισημαίνει στο νοσταλγικό του δοκίμιο «Ένα Χριστουγεννιάτικο Δέντρο» (1850), και αυτό έκανε και ο ίδιος ως συγγραφέας, αντιμετωπίζοντας τα Χριστούγεννα ως ένα από τα πιο σημαντικά λογοτεχνικά κλειδιά του.

Έδινε την εντύπωση ότι ήταν ένας άνθρωπος που γιορτάζει μόνος του τα Χριστούγεννα

Τα Χριστούγεννα κατείχαν εξίσου σημαντική θέση στην ιδιωτική του ζωή. Η κόρη του Μάμι θυμόταν ότι «ήταν πάντα μια εποχή που στο σπίτι μας την περιμέναμε με ανυπομονησία και χαρά» και ο Ντίκενς αντιμετώπιζε σοβαρά τον ρόλο του ως αρχηγός των εορτασμών, είτε εξασκούσε τα βήματα του χορού, είτε έλεγε αστεία, είτε ντυνόταν για να κάνει μαγικά κόλπα ως «ο ασύγκριτος νεκρομάντης Ρία Ράμα Ρους».

Συχνά έδινε την εντύπωση ότι ήταν ένας άνθρωπος που γιορτάζει μόνος του τα Χριστούγεννα, και ενώ η αγάπη του Ντίκενς για την περίοδο των γιορτών ήταν ανεξάντλητη, για την υπόλοιπη οικογένειά του μπορούσε να είναι εξαντλητική.

Κάρολος Ντίκενς / Wikimedia Commons

Μια εφεύρεση του 19ου αιώνα

Όταν ο γιος του Τσαρλς είπε ότι ο Ντίκενς αφοσιωνόταν στις χριστουγεννιάτικες γιορτές με «ανησυχητική σχολαστικότητα», είναι δύσκολο να μην ακούσουμε ένα ελαφρώς τεταμένο χαμόγελο να τρεμοπαίζει γύρω από τη μνήμη του.

Ο Ντίκενς δεν ήταν ο μόνος βικτοριανός που αφιέρωσε τεράστιο χρόνο και ενέργεια — για να μην αναφέρουμε χρήματα — για να γιορτάσει τα Χριστούγεννα όπως πρέπει.

Από πολλές απόψεις, τα σύγχρονα Χριστούγεννα που θεωρούμε δεδομένα ήταν μια εφεύρεση του 19ου αιώνα. Το 1840, ο πρίγκιπας Άλμπερτ εισήγαγε στη Βρετανία το γερμανικό έθιμο της διακόσμησης του χριστουγεννιάτικου δέντρου.

Τρία χρόνια αργότερα, σε συνάρτηση με την έκδοση της «Χριστουγεννιάτικης Ιστορίας», στάλθηκε η πρώτη εμπορικά παραγόμενη χριστουγεννιάτικη κάρτα.

Μια ευκαιρία

Είχαν περάσει μόλις 20 χρόνια από τότε που ο Κλέμεντ Κλαρκ Μουρ, στο ποίημά του «Ήταν η νύχτα πριν τα Χριστούγεννα/Η επίσκεψη του Άγιου Βασίλη», είχε εφεύρει τους ταράνδους, το έλκηθρο και τον Άγιο Βασίλη που κατέβαινε από την καμινάδα.

Έτσι, όταν ο Ντίκενς κάθισε να γράψει για τον Σκρουτζ και τον Μπομπ Κράτσιτ, τα Χριστούγεννα ήταν τόσο έντονα στην ατμόσφαιρα όσο και τα χριστουγεννιάτικα τραγούδια, ένα άλλο στοιχείο της εποχής που μπορεί να ανιχνευθεί στην πρώτη μισή του 19ου αιώνα.

Αλλά το σημαντικό είναι ότι στα μάτια του Ντίκενς τα Χριστούγεννα δεν ήταν μόνο μια ευκαιρία για οικογενειακή διασκέδαση — ήταν πραγματικά σημαντικά. Τα Χριστούγεννα ήταν, όπως γράφει, «μια καλή εποχή, μια ευγενική, συγχωρητική, φιλάνθρωπη, ευχάριστη εποχή: η μόνη εποχή που γνωρίζω στο μακρύ ημερολόγιο του έτους, κατά την οποία άνδρες και γυναίκες φαίνεται να συμφωνούν να ανοίξουν ελεύθερα τις κλειστές καρδιές τους και να σκεφτούν τους άλλους ανθρώπους κάτω από αυτούς σαν να ήταν πραγματικά συνταξιδιώτες προς τον τάφο και όχι μια άλλη φυλή πλασμάτων που ταξιδεύουν προς άλλους προορισμούς».

Αυτό είναι που κάνει το What Christmas Is, As We Grow Older ένα μανιφέστο που μπορεί να μας βοηθήσει να αναλογιστούμε μια εποχή του χρόνου που εξακολουθεί να είναι γεμάτη νόημα, ακόμα κι αν δεν είμαστε πλέον σίγουροι για το ποιο είναι αυτό

«Χριστουγεννιάτικη Ιστορία» του Καρόλου Ντίκενς

Μια ξεχασμένη αίσθηση θαυμασμού και έκπληξης

Για τον Ντίκενς, τα Χριστούγεννα ήταν ένας ηθικός άξονας στο ημερολόγιο, μια περίοδος για περισυλλογή αλλά και χαλάρωση.

Αν ήταν μια ξεχωριστή περίοδος για τα παιδιά, μια ιδέα που είχε μια ισχυρή χριστιανική διάσταση για τον Ντίκενς, ήταν επίσης μια ευκαιρία για τους ενήλικες να αποτινάξουν τις συνήθεις ευθύνες τους και να ανακτήσουν μια ξεχασμένη αίσθηση θαυμασμού και έκπληξης.

Δεν είναι ότι ο Ντίκενς ήταν πάντα ενθουσιασμένος με την ιδέα ότι τα Χριστούγεννα πρέπει να ενθαρρύνουν τους ενήλικες να αναστοχαστούν τη ζωή τους.

Ίσως έχετε ακούσει για το «Χριστουγεννιάτικο Δέντρο», αλλά ίσως όχι για το λιγότερο γνωστό δοκίμιό του «What Christmas Is, As We Grow Older» («Τι είναι τα Χριστούγεννα, καθώς μεγαλώνουμε»), που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό του «Household Words» την ημέρα των Χριστουγέννων του 1851. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι παρουσιάζει μια πιο αμφίρροπη άποψη για την εορταστική περίοδο, καθώς ο ίδιος παλεύει με το αισιόδοξο του πνεύμα.

Ο καιρός της μελαγχολίας

Ξεκινά με την ομολογία του ότι τα Χριστούγεννα είναι μια εποχή που πολλοί άνθρωποι αναπολούν τα «ανεκπλήρωτα όνειρα» της νιότης τους: όλα εκείνα τα όνειρα για αγάπη και ευτυχία που δεν κατάφεραν να πραγματοποιήσουν.

Είναι μια εκπληκτικά απαισιόδοξη αρχή, που αντικατοπτρίζει την πορεία της ζωής του Ντίκενς κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους. Ο πατέρας του και η μικρή του κόρη είχαν πεθάνει ξαφνικά και ο ίδιος βρισκόταν σε μια κατάσταση μελαγχολίας, αναλογιζόμενος τι θα μπορούσε να είχε γίνει και πώς αυτό θα επηρέαζε το μέλλον του.

Αργότερα στην καριέρα του, θα υπενθύμιζε στους αναγνώστες του με ακόμα μεγαλύτερη ένταση πόσο ευάλωτο ήταν το πνεύμα των Χριστουγέννων στο να καταπνιγεί ή να εκτροχιαστεί.

What Christmas Is, As We Grow Older

Μια περίοδος απογοήτευσης ή απειλής

Στις πρώτες σελίδες του έργου «Μεγάλες Προσδοκίες» (1861), την παραμονή των Χριστουγέννων, ο Magwitch εμφανίζεται από την ομίχλη και τρομοκρατεί τον Pip, αναγκάζοντάς τον να κλέψει φαγητό για αυτόν, σαν μια παράξενη παρωδία του να αφήνεις ένα κέικ για τον Άγιο Βασίλη.

Είναι επίσης Χριστούγεννα όταν ο νεαρός ήρωας εξαφανίζεται στο The Mystery of Edwin Drood (1870) (Το Mυστήριο του Έντουιν Ντρουντ), πιθανώς επειδή έχει δολοφονηθεί από τον θείο του.

Ακόμη και οι ιστορίες του Ντίκενς που έχουν ευτυχισμένο τέλος συχνά απεικονίζουν τα Χριστούγεννα ως μια περίοδο απογοήτευσης ή απειλής. Είναι σαν να χρειαζόταν να θέσει σε κίνδυνο όλα όσα αγαπούσε περισσότερο, για να δείξει πόσο εύκολα το «Χο, Χο, Χο» θα μπορούσε να μετατραπεί σε κάτι φρικτό.

Όποτε έγραφε για τα Χριστούγεννα, πριν γίνει Άγιος Βασίλης, έπρεπε πρώτα να ανακαλύψει τον εσωτερικό του Γκριντς. «Πρέπει να καταλήξουμε στο συμπέρασμα», συνεχίζει το δοκίμιο, «ότι η ζωή είναι λίγο καλύτερη από ένα όνειρο… δεν αξίζει τον κόπο να την γεμίζουμε με αγάπη και προσπάθειες;».

Mια μόνιμη κατάσταση του νου

Αυτό είναι που κάνει το What Christmas Is, As We Grow Older ένα μανιφέστο που μπορεί να μας βοηθήσει να αναλογιστούμε μια εποχή του χρόνου που εξακολουθεί να είναι γεμάτη νόημα, ακόμα κι αν δεν είμαστε πλέον σίγουροι για το ποιο είναι αυτό. Πρέπει να εγκαταλείψουμε τη ζωή μόνο και μόνο επειδή δεν παίρνουμε πάντα αυτό που θέλουμε; Η απάντηση του Ντίκενς είναι καθησυχαστικά κατηγορηματική: «Όχι!».

Αντί να ανησυχούμε για ό,τι έχουμε χάσει, ή ίσως δεν είχαμε ποτέ, θα πρέπει να αγκαλιάσουμε το πνεύμα των Χριστουγέννων, «το οποίο είναι το πνεύμα της ενεργού χρησιμότητας, της επιμονής, της χαρούμενης εκπλήρωσης του καθήκοντος, της καλοσύνης και της ανεκτικότητας!».

«Αν και ορισμένοι αναγνώστες μπορεί να το θεωρήσουν αυτό αλαζονικό ή συγκαταβατικό, εγώ το βρίσκω μάλλον ενθαρρυντικό. Είναι μια υπενθύμιση ότι για τον Ντίκενς τα Χριστούγεννα ήταν κάτι περισσότερο από μια ετήσια γιορτή. Αντιπροσώπευαν κάτι περισσότερο σαν μια μόνιμη κατάσταση του νου» σχολιάζει ο Robert Douglas-Fairhurst στους Times.

*Με στοιχεία από thetimes.com

Το in στο μπλόκο της Νίκαιας: Ξεκάθαροι οι αγρότες απέναντι στις διασπαστικές κινήσεις που «αγκάλιασε» το Μαξίμου
Βίντεο & Φωτογραφίες 28.12.25

Το in στο μπλόκο της Νίκαιας: Ξεκάθαροι οι αγρότες απέναντι στις διασπαστικές κινήσεις που «αγκάλιασε» το Μαξίμου

Εκεί που χτυπά η «καρδιά» των αγροτικών κινητοποιήσεων, στο μπλόκο της Νίκαιας, βρέθηκε το in μεταφέροντας το κλίμα που επικρατεί στις τάξεις των αγροτών και των κτηνοτρόφων. «Δεν εκβιάζουμε, δεν απειλούμε, δεν δίνουμε τελεσίγραφα στην κυβέρνηση» διαμηνύουν και απαντούν στους «πρόθυμους συνομιλητές» που «αγκαλιάζει» το Μαξίμου.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Κόντρα ΝΔ – ΠΑΣΟΚ για τους αγρότες – «Μη ασφαλές περιβάλλον διαλόγου» καταγγέλλει η Χαριλάου Τρικούπη
Πυρά 28.12.25

Κόντρα ΝΔ – ΠΑΣΟΚ για τους αγρότες – «Μη ασφαλές περιβάλλον διαλόγου» καταγγέλλει η Χαριλάου Τρικούπη

Ο Κώστας Τσουκαλάς ζήτησε η ΝΔ να καταδικάσει τις «εμπρηστικές δηλώσεις στελεχών της κατά των αγροτών» - Για «παθογένειες της αντιπολίτευσης» κάνει λόγο η Αλεξάνδρα Σδούκου

Σύνταξη
LIVE: Aταλάντα – Ίντερ
Serie A 28.12.25

LIVE: Aταλάντα – Ίντερ

LIVE: Aταλάντα – Ίντερ. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Aταλάντα – Ίντερ για τη 17η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Sentimental Value – Μια κομψή, ψυχρή ταινία για όσους «φτιάχνουν ταινίες»
Σινεφίλ 28.12.25

Sentimental Value – Μια κομψή, ψυχρή ταινία για όσους «φτιάχνουν ταινίες»

«Αν σας αρέσουν οι ταινίες για ταινίες, θα σας αρέσει και αυτή» σχολιάζει ο Ed Potton στους Times στην κριτική του για το Sentimental Value (Συναισθηματική Αξία), στο οποίο ο Στέλαν Σκάρσγκαρντ είναι ένας εγωμανής σκηνοθέτης που λατρεύει τους προγόνους του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γκύζη: «Δεν άντεχα άλλο αυτό που βίωνα» έγραψε ο 74χρονος που μαχαίρωσε την σύζυγό του και αυτοκτόνησε
Στου Γκύζη 28.12.25

«Δεν άντεχα άλλο αυτό που βίωνα» έγραψε ο 74χρονος που μαχαίρωσε την σύζυγό του και αυτοκτόνησε

Ένας 74χρονος τραυμάτισε σοβαρά με μαχαίρι την 67χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε πηδώντας στο κενό από την ταράτσα της πολυκατοικίας. Πάνω του βρέθηκε ιδιόχειρο σημείωμα.

Σύνταξη
Οι μονόκεροι πριν γίνουν μύθος: Μια πολύ αληθινή ιστορία που δεν μας είπε ποτέ κανείς
Αφηγήσεις & Σύμβολα 28.12.25

Οι μονόκεροι πριν γίνουν μύθος: Μια πολύ αληθινή ιστορία που δεν μας είπε ποτέ κανείς

Πριν τους συνδέσουμε με παραμύθια και παιδικά βιβλία, οι μονόκεροι θεωρούνταν υπαρκτά πλάσματα. Από την Αρχαία Ελλάδα μέχρι τον Μεσαίωνα, η ιστορία τους είναι πολύ πιο αληθινή απ’ όσο φανταζόμαστε.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τραγωδίες από χιονοστιβάδες στα ελληνικά βουνά – Από τα Βαρδούσια έως τα Λευκά όρη
Τα ίχνη 28.12.25

Τραγωδίες από χιονοστιβάδες στα ελληνικά βουνά – Από τα Βαρδούσια έως τα Λευκά όρη

Το χιόνι πέρα από την ευχάριστη πλευρά του κρύβει και κινδύνους. Χιονοστιβάδες στην Ελλάδα έχουν προκαλέσει αρκετές τραγωδίες στο πέρασμα των χρόνων, κυρίως με θύματα ορειβάτες.

Σύνταξη
Δύο ελικόπτερα που μετέφεραν ασθενείς φέρεται να συγκρούστηκαν πάνω από το Νιου Τζέρσεϊ [βίντεο]
Κόσμος 28.12.25

Δύο ελικόπτερα που μετέφεραν ασθενείς φέρεται να συγκρούστηκαν πάνω από το Νιου Τζέρσεϊ

Δύο ελικόπτερα αεροδιακομιδών φέρονται να συγκρούστηκαν στον αέρα στο και να έχουν συντριβεί. Αναμένονται περισσότερες λεπτομέρειες πλην του βίντεο που δείχνει την πτώση του ενός και τους καπνούς.

Σύνταξη
Σουρινάμ: Άνδρας μαχαίρωσε μέχρι θανάτου εννέα ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και τα παιδιά του
Τραγωδία 28.12.25

Σουρινάμ: Άνδρας μαχαίρωσε μέχρι θανάτου εννέα ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και τα παιδιά του

Σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ που επισκέφθηκαν τον τόπο του συμβάντος στο Κομενβίνιε, ανατολικά της πρωτεύουσας του Σουρινάμ, ο άνδρας αντιμετώπιζε προβλήματα ψυχικής υγείας

Σύνταξη
Σουηδία: Ένας 12χρονος φέρεται να πήγε σε άλλη πόλη για να εκτελέσει συμβόλαιο θανάτου – Σκότωσε έναν 21χρονο
Κόσμος 28.12.25

Σουηδία: Ένας 12χρονος φέρεται να πήγε σε άλλη πόλη για να εκτελέσει συμβόλαιο θανάτου – Σκότωσε έναν 21χρονο

Ένας 12χρονος θεωρείται ο κύριος ύποπτος για δολοφονία στην Σουηδία και συγκεκριμένα στην πόλη Μάλμε. Θύματα τέσσερις άντρες, με τον έναν 21χρονο να αφήνει την τελευταία του πνοή.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Κυβερνητική αφωνία για τον δήμαρχο Φλώρινας – Η λογοκρισία και η πατριδοκαπηλία, καταφύγιο των ανιστόρητων και των υποκριτών
«Αυταρχισμός» 28.12.25

ΣΥΡΙΖΑ: Κυβερνητική αφωνία για τον δήμαρχο Φλώρινας – Η λογοκρισία και η πατριδοκαπηλία, καταφύγιο των ανιστόρητων και των υποκριτών

Σε ανάρτησή του «ο κ. Πλεύρης, υιοθετώντας πλήρως την ανιστόρητη εμφυλιοπολεμική επιχειρηματολογία, επιτίθεται στον Χρήστο Ράμμο και προσπαθεί να στήσει ένα πατριδοκάπηλο δίπολο», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Σοκ στο Κόπα Άφρικα: Κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο ο τερματοφύλακας του Σουδάν, Μονγκέντ Ελνέελ! (vid)
Ποδόσφαιρο 28.12.25

Σοκ στο Κόπα Άφρικα: Κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο ο τερματοφύλακας του Σουδάν, Μονγκέντ Ελνέελ! (vid)

Αδιανόητο περιστατικό στο Κόπα Άφρικα, με τον τερματοφύλακα του Σουδάν, Μονγκέντ Ελνέελ, να καταρρέει και να πέφτει με το κεφάλι στο χορτάρι – Ευτυχώς σηκώθηκε και συνέχισε κανονικά

Σύνταξη
Ισραήλ: Όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι του τομέα υψηλής τεχνολογίας επιδιώκουν να φύγουν στο εξωτερικό μετά τον πόλεμο
Κόσμος 28.12.25

Ισραήλ: Όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι του τομέα υψηλής τεχνολογίας επιδιώκουν να φύγουν στο εξωτερικό μετά τον πόλεμο

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Προηγμένης Τεχνολογίας του Ισραήλ διαπίστωσε ότι το 53% των εταιρειών ανέφερε αύξηση σε αιτήματα μετεγκατάστασης από Ισραηλινούς εργαζομένους

Σύνταξη
Δεκέμβρης 1914: Όταν τα χαρακώματα του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου «σίγασαν» μέσα στις γιορτές
Δυτικό Μέτωπο 28.12.25

Δεκέμβρης 1914: Όταν τα χαρακώματα του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου «σίγασαν» μέσα στις γιορτές

Σαν σήμερα, στις 28 Δεκεμβρίου 1914, ένας Γερμανός στρατιώτης περιέγραφε στους γονείς του μια σκηνή αδιανόητη: εχθροί να βγαίνουν από τα χαρακώματα, να τραγουδούν κάλαντα και να θάβουν μαζί τους νεκρούς τους.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Σε εξέλιξη η συνάντηση Τραμπ και Ζελένσκι – «Δεν έχω διορίες», «Έχουμε τις βάσεις για μια καλή συμφωνία»
Δείτε live 28.12.25 Upd: 22:01

Σε εξέλιξη η συνάντηση Τραμπ και Ζελένσκι - «Δεν έχω διορίες», «Έχουμε τις βάσεις για μια καλή συμφωνία»

Ο Ντόναλντ Τραμπ συναντάται με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Μαρ-α-Λάγκο - Ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε νωρίτερα με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, έκανε λόγο για «καλό και πολύ παραγωγικό τηλεφώνημα»

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Η εξουσία ενός… αλγόριθμου πάνω στους εργαζόμενους – Γιατί η Ευρώπη παρεμβαίνει
Εργασιακά 28.12.25

Η εξουσία ενός… αλγόριθμου πάνω στους εργαζόμενους – Γιατί η Ευρώπη παρεμβαίνει

Η λεγόμενη αλγοριθμική διαχείριση, η χρήση δηλαδή λογισμικού για την οργάνωση, την αξιολόγηση και τον έλεγχο της εργασίας, έχει αρχίσει να διαμορφώνει την καθημερινότητα σε πολλές εργασίες

Αλέξανδρος Κλώσσας
Η βιτρίνα της ΚΕΔ έχει ραγίσει
On Field 28.12.25

Η βιτρίνα της ΚΕΔ έχει ραγίσει

Η ΚΕΔ του Λανουά επικεντρώθηκε στη δημιουργία εντυπώσεων, όμως χάνει σε ουσία που πρέπει να είναι οι καλές διαιτησίες και να μην αλλοιώνεται η βαθμολογία της Super League

Βάιος Μπαλάφας
