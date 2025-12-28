magazin
Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Από τα κόκκινα χαλιά στα χαρακώματα: Το 2000 Μέτρα μέχρι την Αντρίιβκα δεν είναι «μια προπαγανδιστική ταινία»
Μστισλάβ Τσέρνοφ 28 Δεκεμβρίου 2025 | 08:02

Από τα κόκκινα χαλιά στα χαρακώματα: Το 2000 Μέτρα μέχρι την Αντρίιβκα δεν είναι «μια προπαγανδιστική ταινία»

Ο Μστισλάβ Τσέρνοφ εξηγεί γιατί το 2000 Μέτρα μέχρι την Αντρίιβκα δεν είναι άλλη μια ταινία για τη φρίκη του πολέμου, αλλά ένα ντοκουμέντο για την απόσταση ανάμεσα στην ειρήνη της Δύσης και την ουκρανική αυτοάμυνα στην πρώτη γραμμή

Ευγενία Κοτρώτσιου
ΕπιμέλειαΕυγενία Κοτρώτσιου
A
A
Vita.gr
Στρες: 7 στρατηγικές ευεξίας για να το νικήσεις

Στρες: 7 στρατηγικές ευεξίας για να το νικήσεις

Spotlight

Ο Ουκρανός δημοσιογράφος και δημιουργός ντοκιμαντέρ Μστισλάβ Τσέρνοφ μιλά για τη νέα του ταινία 2000 Μέτρα μέχρι την Αντριΐβκα όχι ως συνέχεια της έως τώρα δουλειάς του, αλλά ως εσωτερική ανάγκη. Μετά το 20 ημέρες στη Μαριούπολη – την ταινία που κατέγραψε τη φρίκη της πολιορκίας και τον έφερε στα μεγαλύτερα φεστιβάλ και στον οσκαρικό κύκλο – ο Τσέρνοφ επέστρεψε στο μέτωπο του πολέμου, αναζητώντας κάτι διαφορετικό: όχι άλλο ένα χρονικό θυματοποίησης, αλλά μια ιστορία αντίστασης.

Όπως εξηγεί σε πρόσφατη συνέντευξή του στον Guardian, ήδη από την περίοδο του μοντάζ της ταινίας για την Μαριούπολη ένιωθε ότι δεν μπορούσε να σταματήσει. Η εμπειρία της Μαριούπολης, ακολουθούμενη από το καθημερινά βομβαρδιζόμενο Χάρκοβο, του άφησε ένα αίσθημα συντριβής και αδυναμίας. Το 2000 Μέτρα μέχρι την Αντρίιβκα γεννήθηκε ακριβώς ως απάντηση σε αυτό: μια προσπάθεια να καταγραφεί η στιγμή που οι Ουκρανοί δεν είναι μόνο θύματα, αλλά δρουν, αντέχουν και αντεπιτίθενται.

«Στη διεθνή συζήτηση, πάρα πολλοί άνθρωποι και πολιτικοί σε όλο τον κόσμο λένε ότι αυτός ο πόλεμος είναι μάταιος. Συμφωνώ απολύτως. Αλλά η αυτοάμυνα δεν είναι»

YouTube thumbnail

Από τα κόκκινα χαλιά στα χαρακώματα

Η δημιουργία της ταινίας συνέπεσε με μια παράδοξη διπλή ζωή. Από τη μία, ο Τσέρνοφ βρισκόταν σε πρεμιέρες, Q&A, κόκκινα χαλιά και προβολές σε ειρηνικές δυτικές πόλεις. Από την άλλη, λίγες μέρες αργότερα, περνούσε σύνορα, άλλαζε μέσα μεταφοράς και κατέληγε σε χαρακώματα, μέσα σε έναν κόσμο που – όπως λέει – έμοιαζε με άλλον πλανήτη ή με επιστροφή έναν αιώνα πίσω. Αυτή η σύγκρουση ανάμεσα σε δύο πραγματικότητες έγινε ο πυρήνας της νέας του ταινίας.

«Ήταν η εποχή των πρώτων πρεμιέρων και των κόκκινων χαλιών. Την ίδια στιγμή, όμως, το μέτωπο φλεγόταν. Η Ουκρανία έδινε αυτή την αντεπίθεση. Κι εγώ πήγαινα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ευρώπη – όμορφες, ειρηνικές πόλεις – πίσω στην Ουκρανία: πτήση μέχρι τα σύνορα, αυτοκίνητο, τρένο, άλλο αυτοκίνητο, και μετά μέσα σε ένα χαράκωμα.

»Και μέσα σε εκείνο το χαράκωμα έβλεπα έναν κόσμο εντελώς διαφορετικό. Σαν άλλον πλανήτη ή σαν να γυρίζαμε 100 χρόνια πίσω. Αυτή τη σύγκρουση δύο κόσμων προσπάθησα απλώς να την εκφράσω, να την κατανοήσω: πώς ζούμε σε έναν κόσμο όπου συνυπάρχουν πόλεμος και ειρήνη, ανθρωπιά και βία», δήλωσε.

YouTube thumbnail

2.000 μέτρα γης

Δεν είναι τυχαίο ότι το φιλμ μιλά για «αποστάσεις». Όχι μόνο για τα 2.000 μέτρα γης που έπρεπε να διανυθούν για την ανακατάληψη της Αντρίιβκα, αλλά και για την απόσταση ανάμεσα στην Ευρώπη και την Ουκρανία, ανάμεσα στην καθημερινότητα των πολιτών και στους ανθρώπους που ζουν καθηλωμένοι στα ορύγματα. Μια απόσταση που, όπως παρατηρεί, δεν έχει μικρύνει – το αντίθετο.

Από τις αρχές του 2025, λέει, τόσο οι στρατιώτες όσο και οι άμαχοι στην Ουκρανία βιώνουν έντονα το αίσθημα εγκατάλειψης από τη διεθνή κοινότητα, την ώρα που οι ρωσικές επιθέσεις με πυραύλους και drones συνεχίζονται. Παρ’ όλα αυτά, αυτό το αίσθημα δεν οδηγεί σε διάλυση, αλλά σε μεγαλύτερη συνοχή. Η κοινωνία συσπειρώνεται.

«Νομίζω ότι η Ρωσία κάνει τεράστιο λάθος πιστεύοντας ότι με το να βομβαρδίζει ουκρανικές πόλεις με βαλλιστικούς πυραύλους θα τη βοηθήσει να επιβάλει μια συμφωνία με τους όρους που θέλει, και ότι το ουκρανικό κοινό θα αποστασιοποιηθεί από τους στρατιώτες ή από την κυβέρνηση. Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί»

Στιγμιότυπο της ταινίας, Πηγή: imdb.com

Ο Τσέρνοφ θεωρεί μεγάλο λάθος την εκτίμηση ότι οι βομβαρδισμοί θα κάμψουν το ηθικό ή θα απομακρύνουν τους πολίτες από τον στρατό και την κυβέρνηση. Συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο.

«Νομίζω ότι η Ρωσία κάνει τεράστιο λάθος πιστεύοντας ότι με το να βομβαρδίζει ουκρανικές πόλεις με βαλλιστικούς πυραύλους θα τη βοηθήσει να επιβάλει μια συμφωνία με τους όρους που θέλει, και ότι το ουκρανικό κοινό θα αποστασιοποιηθεί από τους στρατιώτες ή από την κυβέρνηση. Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί», σχολίασε.

Ενδεικτικό είναι και το πώς «αγκαλιάστηκε» η ταινία στο εσωτερικό της χώρας: πάνω από 70.000 άνθρωποι την είδαν στους κινηματογράφους εν μέσω πολέμου. Για τον ίδιο, αυτό δείχνει πόσο σημαντική είναι η αναγνώριση της θυσίας και του πόνου, ειδικά σε μια διεθνή συγκυρία όπου ακούγεται όλο και πιο συχνά το επιχείρημα ότι «η Ουκρανία πρέπει να παραχωρήσει εδάφη». Η Αντριΐβκα, τονίζει, είναι ένα παράδειγμα του τι σημαίνει πραγματικά αυτή η παραχώρηση.

«Θέλω το κοινό να δει πόσο μάταιη και τρομακτική είναι ολόκληρη αυτή η έννοια του πολέμου και πώς, ως άνθρωποι, δεν θα έπρεπε να το κάνουμε αυτό στον εαυτό μας»

Στιγμιότυπο της ταινίας, Πηγή: imdb.com

«Δεν είναι μια απλή ταινία, ούτε μια προπαγανδιστική ταινία»

Ο Τσέρνοφ αποφεύγει συνειδητά τον διδακτισμό. Το 2000 Μέτρα μέχρι την Αντρίιβκα δεν είναι, όπως λέει, προπαγάνδα. Είναι ένα φιλμ για τον πόλεμο ως ανθρώπινη αποτυχία, αλλά και για τη διαφορά ανάμεσα στη ματαιότητα του πολέμου και την αναγκαιότητα της αυτοάμυνας. Αυτή η διάκριση είναι, για εκείνον, κρίσιμη – ειδικά όταν στη διεθνή σκηνή αυξάνονται οι φωνές που χαρακτηρίζουν τον πόλεμο «χωρίς νόημα».

«Το βασικό μου μέλημα είναι να ερμηνευτεί σωστά η ταινία. Γιατί δεν είναι μια απλή ταινία, ούτε μια προπαγανδιστική ταινία. Είναι μια ταινία για κάτι περισσότερο – για την Ουκρανία, για τον ίδιο τον πόλεμο, για εμάς σε αυτή τη στιγμή της ιστορίας, όπου βρισκόμαστε στο χείλος ενός πολέμου. Και πώς επιβιώνουμε σε αυτή τη στιγμή της ιστορίας;

»Θέλω το κοινό να δει πόσο μάταιη και τρομακτική είναι ολόκληρη αυτή η έννοια του πολέμου και πώς, ως άνθρωποι, δεν θα έπρεπε να το κάνουμε αυτό στον εαυτό μας. Ταυτόχρονα, όμως, να καταλάβει ότι η αυτοάμυνα των Ουκρανών δεν είναι μάταιη», σχολιάζει.

Στιγμιότυπο της ταινίας, Πηγή: imdb.com

Για το ουκρανικό κοινό, η ταινία λειτουργεί ως μνήμη και φόρος τιμής. Για το διεθνές, ως υπενθύμιση ότι, όσο φρικτός κι αν είναι ο πόλεμος, η υπεράσπιση της ζωής και της ελευθερίας δεν μπορεί να εξισωθεί με τη βία της εισβολής.

«Όταν μιλάω στο ουκρανικό κοινό [για την ταινία], μιλάμε για τη μνήμη – για τη μνήμη αυτών των ανθρώπων και τη θυσία τους. Αλλά στη διεθνή συζήτηση, πάρα πολλοί άνθρωποι και πολιτικοί σε όλο τον κόσμο λένε ότι αυτός ο πόλεμος είναι μάταιος. Συμφωνώ απολύτως. Αλλά η αυτοάμυνα δεν είναι», τόνισε χαρακτηριστικά.

«Είδα δέντρα που είχαν καταστραφεί από το πυροβολικό να ξαναβλασταίνουν»

Όσο για την ελπίδα, ο Τσέρνοφ λέει ότι τη βρήκε εκεί όπου δεν την περίμενε: μέσα στο ίδιο το μέτωπο. Στο δάσος όπου εκτυλίσσεται η ταινία, είδε κατεστραμμένα δέντρα να παίρνουν ξανά ζωή και ανθρώπους που, παρότι γνωρίζουν ότι μπορεί να χάσουν τα πάντα, να συνεχίζουν. Συνεχίζουν να υψώνουν σημαίες, να υπερασπίζονται τις οικογένειές τους, να στέκονται ο ένας δίπλα στον άλλο. Εκεί, λέει, ξαναβρήκε την ελπίδα ότι η Ουκρανία – όσο δύσκολος κι αν είναι ο δρόμος – θα αντέξει.

«Αυτό που έμαθα μέσα από τη δημιουργία αυτής της ταινίας – και ένας από τους λόγους που την ξεκίνησα – ήταν να βρω ο ίδιος την ελπίδα, να καταλάβω ότι ακόμη και στις στιγμές που όλα μοιάζουν σκοτεινά, υπάρχει φως στους ανθρώπους με τους οποίους στεκόμαστε μαζί.

«Κάθε ένας από τους άνδρες που συναντάμε στην ταινία μού έδωσε αυτή την ελπίδα. Μπήκα σε εκείνο το δάσος, όπου εκτυλίσσεται όλη η ταινία, με ένα αίσθημα απόγνωσης. Και βρήκα την ελπίδα μου. Είδα δέντρα που είχαν καταστραφεί από το πυροβολικό να ξαναβλασταίνουν»

Στιγμιότυπο της ταινίας, Πηγή: imdb.com

»Κάθε ένας από τους άνδρες που συναντάμε στην ταινία μού έδωσε αυτή την ελπίδα. Μπήκα σε εκείνο το δάσος, όπου εκτυλίσσεται όλη η ταινία, με ένα αίσθημα απόγνωσης. Και βρήκα την ελπίδα μου. Είδα δέντρα που είχαν καταστραφεί από το πυροβολικό να ξαναβλασταίνουν.

»Είδα ανθρώπους που, παρότι γνωρίζουν ότι μπορεί να χάσουν τους φίλους τους, τη ζωή τους, ότι μπορεί να υψώσουν τη σημαία και αυτή να πέσει ξανά, συνεχίζουν. Συνεχίζουν να υπερασπίζονται τις οικογένειές τους. Αυτό μου δίνει ελπίδα ότι η Ουκρανία, όσο δύσκολο κι αν είναι, θα αντέξει.»

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Δημόσιο Χρέος: Το βουνό του χρέους δεν τελειώνει με τις πρόωρες αποπληρωμές

Δημόσιο Χρέος: Το βουνό του χρέους δεν τελειώνει με τις πρόωρες αποπληρωμές

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Στρες: 7 στρατηγικές ευεξίας για να το νικήσεις

Στρες: 7 στρατηγικές ευεξίας για να το νικήσεις

World
Ευρωπαϊκά ομόλογα: Η μεγάλη αλλαγή και τι σηματοδοτεί η στροφή της Ολλανδίας 

Ευρωπαϊκά ομόλογα: Η μεγάλη αλλαγή και τι σηματοδοτεί η στροφή της Ολλανδίας 

inWellness
inTown
Stream magazin
Πέθανε ο Φρανσίς Μαρμάντ – Η «πένα» που έκανε την τζαζ τρόπο ζωής
Αντίο 27.12.25

Πέθανε ο Φρανσίς Μαρμάντ – Η «πένα» που έκανε την τζαζ τρόπο ζωής

Ένας από τους πιο ελεύθερους και αιχμηρούς στοχαστές της γαλλικής τζαζ και δημοσιογραφίας, ο Φρανσίς Μαρμάντ έφυγε ανήμερα τα Χριστούγεννα, αφήνοντας πίσω του γραφή, χιούμορ και σκέψη που δεν χωρούσαν σε καλούπια.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Απεργία ΣΕΗ: Με ζεστό κρασί στον δρόμο, οι ηθοποιοί έκλεισαν τα θέατρα και κατέβηκαν στη Βουκουρεστίου
70% 27.12.25

Απεργία ΣΕΗ: Με ζεστό κρασί στον δρόμο, οι ηθοποιοί έκλεισαν τα θέατρα και κατέβηκαν στη Βουκουρεστίου

Στη συμβολή των οδών Βουκουρεστίου και Πανεπιστημίου, με ένα μεγάλο τσουκάλι ζεστό κρασί να αχνίζει στο πεζοδρόμιο, οι ηθοποιοί άφησαν το σανίδι και έστησαν απεργιακή «παράσταση», κρατώντας κλειστά τα θέατρα και διεκδικώντας Συλλογική Σύμβαση Εργασίας

Σύνταξη
Ο Λόγκαν Πολ «ρευστοποιεί» τον θησαυρό του: Στο σφυρί η ακριβότερη κάρτα Pokémon
Pikachu Illustrator 27.12.25

Ο Λόγκαν Πολ «ρευστοποιεί» τον θησαυρό του: Στο σφυρί η ακριβότερη κάρτα Pokémon

Την πώληση της θρυλικής κάρτας Pikachu Illustrator δρομολογεί ο Λόγκαν Πολ, εκτιμώντας ότι η αγορά των Pokémon βρίσκεται στο απόλυτο peak της, με την τελική τιμή να αναμένεται σε επίπεδα-ρεκόρ.

Σύνταξη
Όταν το πινγκ πονγκ ήταν νύχτα, χρήμα και τζόγος – Η αληθινή ιστορία πίσω από τον μύθο του «Marty Supreme»
Σόου και λεφτά 27.12.25

Όταν το πινγκ πονγκ ήταν νύχτα, χρήμα και τζόγος – Η αληθινή ιστορία πίσω από τον μύθο του «Marty Supreme»

Πριν γίνει οικογενειακό παιχνίδι, το πινγκ πονγκ στη Νέα Υόρκη ήταν νύχτα, χρήμα και τζόγος. Το Marty Supreme φωτίζει τον αληθινό μύθο του Μάρτι Ράισμαν, του σόουμαν που έζησε το παιχνίδι σαν τρόπο ζωής.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η πιο ακριβή «μετακόμιση» της ιστορίας: Η ταπισερί της Μπαγιέ και το ρίσκο των 800 εκατ. λιρών
Culture Live 26.12.25

Η πιο ακριβή «μετακόμιση» της ιστορίας: Η ταπισερί της Μπαγιέ και το ρίσκο των 800 εκατ. λιρών

Σχεδόν 1.000 χρόνια μετά, η ταπισερί της Μπαγιέ ετοιμάζεται να ταξιδέψει στο Λονδίνο με κρατική εγγύηση 800 εκατ. λιρών. Η απόφαση για το 2026 συνδυάζει πολιτιστική διπλωματία, ρίσκο και αντιδράσεις στη Γαλλία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το ζήτημα δεν είναι τα ενέσιμα: Μήπως τα πορτρέτα του Vanity Fair από το επιτελείο Τραμπ προκάλεσαν τη λάθος συζήτηση;
Μήπως; 26.12.25

Το ζήτημα δεν είναι τα ενέσιμα: Μήπως τα πορτρέτα του Vanity Fair από το επιτελείο Τραμπ προκάλεσαν τη λάθος συζήτηση;

Η συζήτηση για τα πορτρέτα του Vanity Fair στάθηκε σε πρόσωπα και αισθητικές λεπτομέρειες. Όμως το ουσιαστικό ερώτημα αφορά το πώς η πολιτική εξουσία επιλέγει να προβάλλεται — και υπό ποιες συνθήκες

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πότε «σπάει» ο μύθος του Άγιου Βασίλη και τι σημαίνει αυτό για το παιδικό μυαλό;
«Εσύ τι πιστεύεις;» 26.12.25

Πότε «σπάει» ο μύθος του Άγιου Βασίλη και τι σημαίνει αυτό για το παιδικό μυαλό;

Καθώς τα παιδιά μεγαλώνουν, οι ερωτήσεις για τον Άγιο Βασίλη πληθαίνουν και γίνονται πιο επίμονες. Πότε αρχίζει να «σπάει» ο μύθος και γιατί, σύμφωνα με τους επιστήμονες, αυτό είναι φυσιολογικό στάδιο ανάπτυξης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Απεργία ΣΕΗ το Σάββατο: Η ΕΝΘΕΠΑ διαψεύδει καθολικό «λουκέτο» στα θέατρα – Ποιοι στηρίζουν την κινητοποίηση
Culture Live 26.12.25

Απεργία ΣΕΗ το Σάββατο: Η ΕΝΘΕΠΑ διαψεύδει καθολικό «λουκέτο» στα θέατρα – Ποιοι στηρίζουν την κινητοποίηση

Νέα 24ωρη απεργία έχει προκηρύξει το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών για το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου, με την Ένωση Θεατρικών Παραγωγών να ξεκαθαρίζει μέσω ανακοίνωσης ότι δεν θα συμμετάσχουν όλα τα θέατρα, την ώρα που φορείς του πολιτισμού δηλώνουν δημόσια τη στήριξή τους στην κινητοποίηση

Σύνταξη
Τεχνητή νοημοσύνη στην υπηρεσία της τέχνης: Η χαμένη τοιχογραφία του Τσιμαμπούε στην Ασίζη μπορεί να επιστρέψει
Βασιλική Αγίου Φραγκίσκου 26.12.25

Τεχνητή νοημοσύνη στην υπηρεσία της τέχνης: Η χαμένη τοιχογραφία του Τσιμαμπούε στην Ασίζη μπορεί να επιστρέψει

Σχεδόν 30 χρόνια μετά τους σεισμούς στην Ασίζη, ειδικοί εξετάζουν αν η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να ανασυνθέσει 120.000 θραύσματα της κατεστραμμένης τοιχογραφίας του Τσιμαμπούε.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
The Lowdown – H νέα δραματική σειρά του Ίθαν Χοκ είναι ξεκαρδιστικά συγκινητική
5 αστέρια 26.12.25

The Lowdown – H νέα δραματική σειρά του Ίθαν Χοκ είναι ξεκαρδιστικά συγκινητική

Ο Ίθαν Χοκ υποδύεται έναν «ιστορικό της αλήθειας» που προσπαθεί να αποκαλύψει πώς συνέβη ο θάνατος ενός ισχυρού άνδρα. «Ετοιμαστείτε για μια εξαιρετικά αστεία, αμερικανική κωμωδία!» όπως σχολιάζει ο Phill Harrison στον Guardian.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Γέννηση του Ιησού δεν μοιάζει με χριστουγεννιάτικη κάρτα – Είναι μια ιστορία σφαγών, φόβου και προσφυγιάς
Άγια Νύχτα 25.12.25

Η Γέννηση του Ιησού δεν μοιάζει με χριστουγεννιάτικη κάρτα – Είναι μια ιστορία σφαγών, φόβου και προσφυγιάς

Η χριστουγεννιάτικη αφήγηση μιλά για ειρήνη και γαλήνη. Η ιστορική πραγματικότητα, όμως, δείχνει μια Γέννηση που εκτυλίχθηκε σε έναν κόσμο κατοχής, βίας και φόβου — μια ιστορία προσφυγιάς και επιβίωσης που, 2025 χρόνια μετά, μοιάζει ανησυχητικά οικεία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η AI εισβάλλει στη διαδικασία προσλήψεων και δημιουργεί «φαύλο κύκλο» δυσαρέσκειας
Αμερικανική έρευνα 28.12.25

Η AI εισβάλλει στη διαδικασία προσλήψεων και δημιουργεί «φαύλο κύκλο» δυσαρέσκειας

Περισσότεροι από τους μισούς οργανισμούς στις ΗΠΑ ενέταξαν εργαλεία AI στη διαδικασία πρόσληψης εργαζομένων το 2025, έδειξε έρευνα της Society for Human Resource Management

Γιώργος Πολύζος
Γιώργος Πολύζος
Ράμμος για Φλώρινα: Θα τραγουδάμε ό,τι θέλουμε σε όποια γλώσσα θέλουμε
Ελλάδα 28.12.25

«Θα τραγουδάμε ό,τι θέλουμε σε όποια γλώσσα θέλουμε» - Παρέμβαση Ράμμου για Φλώρινα

Ο πρώην πρόεδρος της ΑΔΑΕ, Χρήστος Ράμμος, πήρε θέση για το περιστατικό στη Φλώρινα σημειώνοντας ότι «σήμερα απαγορεύεται ένα τραγούδι αύριο μπορεί να απαγορευτεί η ελευθερία του λόγου»

Σύνταξη
Μακεδονικά φαντάσματα
Πατριδοκαπηλία 28.12.25

Μακεδονικά φαντάσματα

Κάποιοι θέλουν να επενδύσουν ξανά σε έναν άνευ αντικειμένου εθνικισμό σε σχέση με το «Μακεδονικό»

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Τελευταία Κυριακή με τα καταστήματα ανοικτά – Εκτιμήσεις της αγοράς για τον χριστουγεννιάτικο τζίρο
Πίνακας 28.12.25

Τελευταία Κυριακή με τα καταστήματα ανοικτά - Εκτιμήσεις της αγοράς για τον χριστουγεννιάτικο τζίρο

Σήμερα Κυριακή, λίγο πριν την εκπνοή του 2025, οι καταναλωτές θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν τα ψώνια τους - Στις χειμερινές εκπτώσεις μετατοπίζεται το ενδιαφέρον της αγοράς για αυξημένες πωλήσεις

Σύνταξη
Γκρίφο: Ο Ιταλός με καριέρα μόνο στη Γερμανία, ονειρεύεται τη Serie A
Ποδόσφαιρο 28.12.25

Γκρίφο: Ο Ιταλός με καριέρα μόνο στη Γερμανία, ονειρεύεται τη Serie A

Ο 32χρονος επιθετικός τη Φράιμπουργκ Βιντσέντζο Γκρίφο γεννήθηκε στη Γερμανία, όμως καλοβλέπει το ενδεχόμενο να πάει στην Ιταλία. Μετά τη φανέλα της εθνικής της να φορέσει και συλλόγου

Βάιος Μπαλάφας
Ανδρέας Ξανθός: Ενισχύσαμε το ΕΣΥ εν μέσω μνημονίων – Σήμερα είτε πρέπει να πληρώσεις, είτε να βρεις μέσο
InTalks 28.12.25

Ανδρέας Ξανθός: Ενισχύσαμε το ΕΣΥ εν μέσω μνημονίων – Σήμερα είτε πρέπει να πληρώσεις, είτε να βρεις μέσο

Ο Ανδρέας Ξανθός, υπουργός Υγείας στα χρόνια διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ μιλάει στο in επ' ευκαιρία της κυκλοφορίας του βιβλίου του «Το Κόκκινο Νήμα: Υγεία-Κοινωνία-Πολιτική». Θυμάται την περίοδο της εφαρμογής μιας πολιτικής υγείας με αριστερό πρόσημο εν μέσω μνημονίων. Τονίζει ότι σήμερα «η εποχή αρχίζει να θυμίζει την προ ΕΣΥ περίοδο και αυτό επειδή οι πολίτες για να έχουν αξιόπιστη φροντίδα υγείας θα πρέπει είτε να πληρώνουν είτε να αναζητούν μέσο». Ξεκαθαρίζει δε πως ο δικός του κύκλος στην πολιτική έχει κλείσει.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Ο Μακόλεϊ Κάλκιν άφησε κάποτε την υποκριτική για να «βγαίνει με κορίτσια και να κάνει παρέα με συνομηλίκους»
'90 28.12.25

Ο Μακόλεϊ Κάλκιν άφησε κάποτε την υποκριτική για να «βγαίνει με κορίτσια και να κάνει παρέα με συνομηλίκους»

Μιλώντας για την επαγγελματική του πορεία σε ένα νέο επεισόδιο του Mythical Kitchen, ο Μακόλεϊ Κάλκιν είπε ότι άφησε την υποκριτική το 1994, καθώς ήθελε να ζήσει μια «κανονική ζωή».

Σύνταξη
Πώς είναι σήμερα τα σπίτια – στολίδια του Λαχείου των Συντακτών
Χιλιάδες κτίρια 28.12.25

Πώς είναι σήμερα τα σπίτια-«στολίδια» του Λαχείου των Συντακτών

Το Λαχείο Συντακτών πρωτοκυκλοφόρησε το 1927 προς ενίσχυση του ταμείου της ΕΣΗΕΑ - Τι μας δείχνουν τα σπίτια που κλήρωνε για την Αθήνα του '40, του '50 και του ’60 - Ποιοι αρχιτέκτονες τα σχεδίασαν

Κατερίνα Ροββά
Νέα φορολογική κλίμακα: Πόσο αυξάνονται οι μισθοί από την Πρωτοχρονιά
Πίνακας 28.12.25

Πόσο αυξάνονται οι μισθοί από την Πρωτοχρονιά, με βάση τη νέα φορολογική κλίμακα

Όσοι έχουν ετήσια εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ (μισθοί πάνω από 700-800 ευρώ τον μήνα) θα δουν περισσότερα χρήματα στον τραπεζικό τους λογαριασμό λόγω μειωμένων κρατήσεων

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Το νομοσχέδιο για τις ένοπλες δυνάμεις πυροδοτεί γαλάζιες συζητήσεις για «πόλεμο» Μητσοτάκη – Δένδια
Παρασκήνιο 28.12.25

Το νομοσχέδιο για τις ένοπλες δυνάμεις πυροδοτεί γαλάζιες συζητήσεις για «πόλεμο» Μητσοτάκη – Δένδια

Ποια κίνηση του πρωθυπουργού θα μπορούσε να οδηγήσει σε μεγάλη εσωκομματική διαμάχη. Τα σενάρια με πρωταγωνιστές Μητσοτάκη - Δένδια δείχνουν το κλίμα στο εσωτερικό της ΝΔ

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Αγορά εργασίας: Όταν «έσπασαν» τα όρια μεταξύ δουλειάς και προσωπικού χρόνου – Κυριακή όπως Δευτέρα…
«Always-On» 28.12.25

Όταν «έσπασαν» τα όρια μεταξύ δουλειάς και προσωπικού χρόνου - Κυριακή όπως Δευτέρα στην αγορά εργασίας

Στη σύγχρονη αγορά εργασίας η Κυριακή έχει πάψει να αποτελεί το «ιερό» οχυρό του ελεύθερου χρόνου. Μετατρέπεται αργά αλλά σταθερά σε μια ακόμη ρευστή μεταβλητή στο βωμό της παραγωγικότητας και της διαρκούς διαθεσιμότητας.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο