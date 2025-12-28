Ναύπακτος: Στο μικροσκόπιο των Αρχών ο θάνατος δύο αδελφών από φωτιά – Εμφανίστηκαν πέντε διαθήκες
Το εντυπωσιακό στην υπόθεση του θανάτου των δύο ηλικιωμένων αδελφών είναι οι πέντε διαθήκες που εμφανίστηκαν μετά το περιστατικό
Το ενδεχόμενο διπλής δολοφονίας πίσω από τον θάνατο δύο ηλικιωμένων αδελφών στη Ναύπακτο, που είχαν βρεθεί καμένοι μετά από φωτιά μέσα στο σπίτι τους, εξετάζουν οι Αρχές.
«Ένα περιστατικό τον Φεβρουάριο του 2024 στην περιοχή Παλαιοπαναγιά της Ναυπάκτου, έχασαν τη ζωή τους μία 89χρονη και ένας 84χρονος. Για τα δύο αδέρφια επικράτησε το σενάριο ότι ο αδελφός έβαλε φωτιά στο δωμάτιο απελπισμένος από την κατάσταση της αδελφής του, που ήταν κακή η υγεία της, όμως πλευρά στενών συγγενών αμφισβητεί αυτήν τη ροή των γεγονότων», αποκαλύπτει ο δημοσιογράφος Βασίλης Λαμπρόπουλος.
Οι λόγοι που αμφισβητούν το σενάριο οι στενοί συγγενείς είναι, σύμφωνα με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο, δύο. «Η φωτιά ήταν περιέργως πολύ περιορισμένη, δεν υπήρξε γενικότερη ανάφλεξη στο σπίτι και επέκταση της φωτιάς. Η συγγενής αναφέρει ότι είχε καθημερινή επικοινωνία με τους δύο ηλικιωμένους και δεν είχε εκφράσει κάποιος την απογοήτευση για απελπιστικές καταστάσεις υγείας και φρόντιζαν για την καθημερινότητά τους», ανέφερε ο δημοσιογράφος.
Σύμφωνα με Βασίλη Λαμπρόπουλο, «από την τοξικολογική εξέταση εντοπίστηκε ότι ο αδερφός είχε λάβει ηρεμιστικά χάπια χωρίς αυτά να έχουν συνταγογραφηθεί και δεν υπάρχει τέτοια εικόνα ότι έπαιρνε τέτοιου είδους χάπια. Η ιατροδικαστική εξέταση που έγινε στις δύο σορούς από την υπηρεσία των Πατρών το 2024, ήταν ασαφής». Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι θα ζητηθεί η υπόθεση να ερευνηθεί από τριμελής επιτροπή ιατροδικαστών.
Το εντυπωσιακό στην υπόθεση είναι οι πέντε διαθήκες που εμφανίστηκαν μετά το περιστατικό.
