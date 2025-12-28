Κρήτη: Στέρεψε ο ποταμός του Φόδελε και αποκάλυψε εικόνες εγκατάλειψης και σκουπιδιών

Η Κρήτη ανήκει στις περιοχές εκείνες της Ελλάδας που βιώνουν μια παρατεταμένη περίοδο ξηρασίας, με αποτέλεσμα φράγματα και ποτάμια να στερεύουν, την ώρα που η λειψυδρία πλήττει σοβαρά όχι μόνο το φυσικό περιβάλλον, αλλά και την καθημερινότητα των κατοίκων, όπως αναφέρει το σχετικό ρεπορτάζ της ιστοσελίδας ΠΑΤΡΙΣ.

Ο ποταμός του Φόδελε στο Ηράκλειο της Κρήτης δεν αποτελεί εξαίρεση: έχει στερέψει και παραδοθεί στη μοίρα του, όπως πολλά άλλα ποτάμια του νησιού, φανερώνοντας τη σοβαρότητα της λειψυδρίας και την αδιαφορία για τη φύση που κάποτε ανθούσε στις όχθες του.

Όπως φαίνεται στις παρακάτω εικόνες, ο ποταμός είναι γεμάτος σκουπίδια και αντικείμενα που οι άνθρωποι άφησαν πίσω τους. Το νερό λιγοστεύει, την ώρα που η φύση προσπαθεί να επιβιώσει. Το πρόβλημα δεν είναι τα χόρτα ή τα φυτά, αλλά η αδιαφορία των κατοίκων που δεν καθαρίζουν. Η εικόνα είναι πολύ γνώριμη σε όλη την Ελλάδα.

Η κατάσταση αυτή προκαλεί θλίψη και προβληματισμό, καθώς δείχνει με πόσο μεγάλη ευκολία οι φυσικοί και περιαστικοί θησαυροί μπορούν να παραδοθούν στην εγκατάλειψη, αν δεν προστατεύονται και δεν λαμβάνουν την φροντίδα και την περιποίηση που τους αξίζει. Αν δεν αλλάξει κάτι, τα σκουπίδια θα συνεχίσουν να συσσωρεύονται, το νερό θα λιγοστεύει και η ομορφιά του τόπου θα συνεχίσει να χάνεται.

Φράγμα Αποσελέμη: Νερό μέχρι τον Φλεβάρη

Σε παρόμοια κατάσταση, βρίσκονται και οι ταμιευτήρες του φράγματος Αποσελέμη οι οποίοι στερεύουν. Τα επίπεδα του νερού έχουν πέσει σε ιστορικά χαμηλά, αποκαλύπτοντας το βυθισμένο χωριό Σφενδύλι. Οι εικόνες που κατέγραψε drone του Patris.gr, είναι αποκαρδιωτικές, σε μια περίοδο που υπό φυσιολογικές συνθήκες τα αποθέματα θα έπρεπε να ενισχύονται.

Λύσεις στο πρόβλημα υδροδότησης όχι μόνο του Ηρακλείου αλλά και ολόκληρης της Ανατολικής Κρήτης υπάρχουν, αλλά τα αρμόδια υπουργεία θα πρέπει να βάλουν το χέρι στην τσέπη.