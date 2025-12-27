Βρετανία: Το Λονδίνο ξεκινά ένα πρόγραμμα για προσέλκυση νέων στις ένοπλες δυνάμεις
Ενώ υποχρεωτική στρατιωτική θητεία δεν υφίσταται στη Βρετανία το 1960, ο αρχηγός του γενικού επιτελείου ΕΔ προειδοποίησε ότι περισσότεροι άνθρωποι πρέπει να είναι έτοιμοι να πολεμήσουν μπροστά τις αυξανόμενες απειλές
Οι ένοπλες δυνάμεις στη Βρετανία θα ξεκινήσουν τον Μάρτιο ένα πρόγραμμα για άτομα κάτω των 25 ετών αμειβόμενης εκπαίδευσης διάρκειας ενός έτους στις ένοπλες δυνάμεις, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Άμυνας, ελπίζοντας να προσελκύσει περισσότερους νέους στον στρατό.
Το πιλοτικό πρόγραμμα θα περιλαμβάνει αρχικά 150 άτομα, αλλά η κυβέρνηση ελπίζει μακροπρόθεσμα, να το επεκτείνει ώστε να προσφέρει περισσότερες από 1.000 θέσεις.
Αυτό είναι μέρος της «δέσμευσής μας για την επανασύνδεση της κοινωνίας και των ενόπλων δυνάμεών μας», δήλωσε ο Βρετανός υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι.
Να σημειωθεί ότι ενώ υποχρεωτική στρατιωτική θητεία δεν υφίσταται στο Ηνωμένο Βασίλειο από το 1960, ο αρχηγός του γενικού επιτελείου ενόπλων δυνάμεων της Βρετανίας, Ρίτσαρντ Νάιτον, προειδοποίησε στις 15 Δεκεμβρίου ότι «περισσότεροι άνθρωποι» πρέπει να είναι «έτοιμοι να πολεμήσουν» μπροστά τις αυξανόμενες απειλές, ιδίως από την Ρωσία.
«Αυτή είναι μια νέα εποχή στην άμυνα», τόνισε ο Χίλι. Σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα, οι νέοι θα λάβουν εκπαίδευση εντός του στρατού, της αεροπορίας ή του ναυτικού. Η κυβέρνηση δεν έχει διευκρινίσει το ποσό της αμοιβής που θα λάβουν. Το πρόγραμμα «θα επιτρέψει σε νέους Βρετανούς να ανακαλύψουν τις απίστευτες δεξιότητες και την εκπαίδευση που προσφέρει» ο στρατός, δήλωσε ο υπουργός Άμυνας.
Οι δεξιότητες που θα αποκτήσουν θα τους βοηθήσουν να «επιτύχουν τόσο στις στρατιωτικές όσο και στις πολιτικές σταδιοδρομίες», υπογραμμίζει η ανακοίνωση του υπουργείου. Στο τέλος της εκπαίδευσης, θα μπορούν να αποφασίσουν αν θα παραμείνουν ή όχι στον στρατό.
Εντείνεται η συζήτηση για τη στρατιωτική θητεία στην Ευρώπη
Αυτό το πρόγραμμα παρουσιάζεται καθώς η συζήτηση γύρω από τη στρατιωτική θητεία εντείνεται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.
Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε στο τέλος Νοεμβρίου ότι αναβιώνει μια δεκάμηνη «εθνική θητεία» για νέους ενήλικες, η οποία θα είναι «καθαρά στρατιωτική» και εθελοντική, με σκοπό να «καλύψει τις ανάγκες των ενόπλων δυνάμεων» ενόψει των ρωσικών απειλών και του αυξημένου κινδύνου πολέμου.
Η Γερμανία έχει επαναφέρει μια εθελοντική στρατιωτική θητεία διάρκειας τουλάχιστον έξι μηνών για άνδρες και γυναίκες ηλικίας 18 ετών.

