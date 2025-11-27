newspaper
27.11.2025
Ανατράπηκε φορτηγό στη Λεωφόρο Σχιστού - Νεκρή μία γυναίκα
Γαλλία: Ανακοινώνει στρατιωτική θητεία σε εθελοντική βάση με φόντο τον πόλεμο στην Ουκρανία
27 Νοεμβρίου 2025

Γαλλία: Ανακοινώνει στρατιωτική θητεία σε εθελοντική βάση με φόντο τον πόλεμο στην Ουκρανία

Η Γαλλία πρωτοστατεί στην εκστρατεία αύξησης των εξοπλιστικών δαπανών στην ΕΕ ενώ η δημοφιλία του Εμανουέλ Μακρόν καταποντίζεται στο εσωτερικό

Φύλλια Πολίτη
ΕπιμέλειαΦύλλια Πολίτη
Ο Εμανουέλ Μακρόν σκοπεύει να ανακοινώσει σήμερα αλλαγές αναφορικά με τη στρατιωτική θητεία στη Γαλλία, με σκοπό όπως λέει «την προετοιμασία του έθνους και της τόνωσης του ηθικού του απέναντι στις αυξανόμενες απειλές».

Σύμφωνα με την εφημερίδα La Tribune de Dimanche, στόχος του προγράμματος είναι να στρατολογηθούν από 2.000 έως 3.000 άτομα κατά το επόμενο έτος, με στόχο τα 50.000 άτομα έως το 2035.

Η εθελοντική στρατιωτική θητεία για νέους και νέες ηλικίας 18 ετών θα διαρκεί δέκα μήνες και θα συνοδεύεται από ένα επίδομα μεταξύ 900 και 1.000 ευρώ τον μήνα. Οι γαλλικές ένοπλες δυνάμεις αποτελούνται σήμερα από περίπου 200.000 άτομα ενεργό προσωπικό και 47.000 εφέδρους.

Η νέα πρωτοβουλία Μακρόν έρχεται ως «απάντηση της Γαλλίας στη ρωσική απειλή, αναφέρει η Le Monde. Στις 10 Δεκεμβρίου εξάλλου στην Εθνοσυνέλευση θα γίνει συζήτηση για την άμυνα και τις δαπάνες για εξοπλισμούς, με πρωτοβουλία του πρωθυπουργού Σαμπαστιάν Λεκορνί.

Στόχος της κυβέρνησης είναι να κερδίσει ευρεία στήριξη από την αντιπολίτευση για την υπερψήφιση της αύξησης των εξοπλιστικών δαπανών, τη στιγμή που κυριαρχεί αβεβαιότητα για το εάν θα καταφέρει να περάσει τον προϋπολογισμό θηριωδών περικοπών γεγονός που έχει εντείνει την πολιτική κρίση στη Γαλλία.

«Να αποδεχτούμε την απώλεια των παιδιών μας» – Οι δηλώσεις που άναψαν φωτιά

Η επικοινωνιακή στρατηγική της κυβέρνησης που προσπαθεί να πείσει την κοινωνία να συναινέσει στην προτεραιότητα η χώρα να είναι ετοιμοπόλεμη, ενισχύθηκε από τις πρωτοφανείς δηλώσεις που έκανε ο Αρχηγός του Επιτελείου Άμυνας, Φαμπιέν Μαντόν, στο Συνέδριο των Δημάρχων της Γαλλίας στις 18 Νοεμβρίου.

Σε αντίθεση με την επιφυλακτικότητα που αναμένεται από τον στρατό, ο υψηλόβαθμος αξιωματικός υποστήριξε ότι η Γαλλία πρέπει να ανακαλύψει ξανά «τη δύναμη του πνεύματός της να αποδεχτεί τα βάσανα για να προστατεύσει αυτό που είμαστε» και να είναι έτοιμη να «αποδεχτεί την απώλεια των παιδιών μας».

Δεδομένου ότι κανείς δεν πείστηκε ότι τέτοιου τύπου δηλώσεις είναι πρωτοβουλία του στρατού, θεωρήθηκε ότι προέρχονται από τον Εμανουέλ Μακρόν.

Η κατακραυγή που ακολούθησε τα σχόλια του στρατηγού, ανάγκασε τον Μακρόν σε υποχώρηση: η μεταρρύθμιση δεν στοχεύει στην αποστολή νέων Γάλλων να πεθάνουν στην Ουκρανία.  «Πρέπει να ενισχύσουμε το σύμφωνο μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων και του έθνους», δήλωσε την Τρίτη, αλλά «πρέπει να διαλύσουμε αμέσως την εσφαλμένη αντίληψη ότι θα στείλουμε τους νέους μας στην Ουκρανία».

Παρ’ όλα αυτά, ο γάλλος πρόεδρος επιδιώκει επίσης να προετοιμάσει τον λαό για θυσίες σε περίπτωση πολέμου. «Είναι πολύ σημαντικό όσο το δυνατόν περισσότεροι συμπολίτες μας να κατανοήσουν τι είναι οι ένοπλες δυνάμεις μας, πώς λειτουργούν, να συμμετάσχουν στην εφεδρεία που έχουμε επίσης δημιουργήσει (…) και να ενισχύσουμε, κατά κάποιο τρόπο, το έθνος», εξήγησε στο RTL.

Το κάλεσμα στα όπλα σε μία περίοδο οξείας πολιτικής κρίσης είναι ένας τρόπος να ενισχυθεί η εθνική ενότητα στη χώρα και η εμπιστοσύνη στον Εμανουέλ Μακρόν αν και η δημοφιλία του έχει πλέον κατρακυλήσει στο 11%.

Τι πιστεύουν οι Γάλλοι για τη στρατιωτική θητεία

Τι πιστεύουν όμως οι Γάλλοι για τη στρατιωτική θητεία;

Το 86%  επιθυμεί την επιστροφή της, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Ipsos-CESI που δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο από την Le Parisien. Αλλά αυτό το ποσοστό μειώνεται σε μόλις 53% για την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία και στο 41% ​​μεταξύ όσων είναι κάτω των 35 ετών, οι οποίοι επηρεάζονται άμεσα. Ο Brice Teinturier, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του ινστιτούτου Ipsos, ερμηνεύει αυτά τα αποτελέσματα ως «ένα σύμπτωμα του τι πηγαίνει λάθος στη Γαλλία σήμερα».

Σύμφωνα με τον πολιτικό αναλυτή, τα στοιχεία αυτά αντανακλούν «μια μορφή νοσταλγίας μεταξύ των παλαιότερων γενεών», οι οποίες διατηρούν μια «ιδεαλιστική ανάμνηση» της στρατιωτικής θητείας, η οποία καταργήθηκε το 1997 και τώρα θεωρείται ως «ένα μέρος όπου οι κοινωνικές τάξεις αναμειγνύονταν και όπου οι νέοι μάθαιναν πειθαρχία και σεβασμό στην εξουσία».

