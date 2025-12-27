Πίζα – Γιουβέντους 0-2: Χτίζει σερί η Μεγάλη Κυρία

Με το διπλό στις αποσκευές της επιστρέφει από την Πίζα η Γιουβέντους, η οποία επικράτησε στο «Στάντιο Ρομέο Ανκονετάνι» με 2-0, για την 17η αγωνιστική της Serie A.

Η Γιουβέντους έφτασε τους 32 βαθμούς και έπιασε στη δεύτερη θέση τη Μίλαν, ενώ παράλληλα μείωσε στον πόντο τη διαφορά από την πρωτοπόρο Ίντερ, με τις δύο ομάδες του Μιλάνου να έχουν, όμως, από δύο παιχνίδια λιγότερα.

Οι φιλοξενούμενοι απείλησαν στο 14’ με τον ΜακΚένι, αλλά το πλασέ του έφυγε άουτ, όπως και το αντίστοιχο του Γιλντίζ στο 18’. Στο 45’ η Πίζα είχε δοκάρι σε κεφαλιά του Μορέο, με το πρώτο ημίχρονο να ολοκληρώνεται στο 0-0.

Στο 73’ η Γιουβέντους άνοιξε το σκορ με αυτογκόλ του Καλαμπρέσι. Ο άσος των γηπεδούχων στην προσπάθειά του να κόψει τον Καλουλού, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του, για το 1-0 των φιλοξενούμενων. Το τελικό 0-2 διαμόρφωσε ο Γιλντίζ στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης.

ΠΙΖΑ: Σέμπερ, Κανεστρέλι, Καράτσιολο, Καλαμπρέσι (84’ Μπουφόν), Τουρέ, Βουράλ (65’ Χόιχολτ), Αέμπισερ (78’ Μαρίν), Λερίς (78’ Λοράν), Ανγκόρι (65’ Μπονφάντι), Μορέο, Τραμόνι

ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ: Ντι Γκρεγκόριο, Μπρέμερ, Κέλι, Καλουλού, ΜακΚενι, Λοκατέλι (60’ Ζεργκόβα), Τουράμ, Καμπιάσο (86’ Κόστιτς), Κόουπμάινερς (86’ Μιρέτι), Γιλντίζ (90+4’ Ζοάο Μάριο), Οπεντά (60’ Ντέιβιντ).

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 17ης αγωνιστικής

Πάρμα – Φιορεντίνα 1-0

Λέτσε – Κόμο 0-3

Τορίνο – Κάλιαρι 1-2

Ουντινέζε – Λάτσιο 1-1

Πίζα – Γιουβέντους 0-2

28/12 13:30 Μίλαν – Βερόνα

28/12 16:00 Κρεμονέζε – Νάπολι

28/12 19:00 Μπολόνια – Σασουόλο

28/12 21:45 Αταλάντα – Ίντερ

29/12 21:45 Ρόμα – Τζένοα

Η βαθμολογία:

Η επόμενη αγωνιστική:

Κάλιαρι – Μίλαν

Κόμο – Ουντινέζε

Τζένοα – Πίζα

Σασσουόλο – Πάρμα

Γιουβέντους – Λέτσε

Αταλάντα – Ρόμα

Λάτσιο – Νάπολι

Φιορεντίνα – Κρεμονέζε

Βερόνα – Τορίνο

Ίντερ – Μπολόνια