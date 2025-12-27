Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (27/12): Δράση με Stoiximan GBL και Premier League

Τα ΑΕΚ – Άρης (16:00) και Ηρακλής – Πανιώνιος (18:15) για τη 12η αγωνιστική της Stoiximan GBL, όπως επίσης και οι αναμετρήσεις στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου, ξεχωρίζουν από την αθλητική δράση του Σαββάτου 27 Δεκεμβρίου.

Στην Αγγλία και την Premier League, η Νότιγχαμ Φόρεστ φιλοξενεί την Μάντσεστερ Σίτι στις 14:30, ενώ αργότερα, η Λίβερπουλ υποδέχεται τη Γουλβς σε ένα παιχνίδι που θα αποτελέσει φόρο τιμής στον αδικοχαμένο Ντιόγκο Ζότα.

Επιπλέον, το πρόγραμμα της ημέρας περιλαμβάνει και σημαντικές αναμετρήσεις για τη Serie A, ενώ το βράδυ υπάρχει και το Νιγηρία – Τυνησία για το Κόπα Άφρικα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (27/12):

12:00 COSMOTE SPORT 4 HD Φενέρμπαχτσε – Μανίσα Turkish Basketball Super League

13:30 COSMOTE SPORT 1 HD Πάρμα – Φιορεντίνα Serie A

14:30 Novasports Premier League Νότιγχαμ Φόρεστ – Μάντσεστερ Σίτι Premier League

14:30 COSMOTE SPORT 2 HD Χιμπέρνιαν – Χαρτς Scottish Premiership

16:00 COSMOTE SPORT 3 HD Τορίνο – Κάλιαρι Serie A

16:00 COSMOTE SPORT 1 HD Λέτσε – Κόμο Serie A

16:00 ΕΡΤ Sports 1 Κολοσσός – Μύκονος Betsson StoiximanGBL

16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΕΚ – Άρης Betsson Stoiximan GBL

16:50 COSMOTE SPORT 5 HD Αλ Νασρ – Αλ Οκχντούντ Roshn Saudi League

17:00 Novasports Premier League Άρσεναλ – Μπράιτον Premier League

17:00 Novasports Prime Λίβερπουλ – Γουλβς Premier League

17:00 Novasports Start Μπρέντφορντ – Μπόρνμουθ Premier League

17:00 Novasports 4HD Γουέστ Χαμ – Φούλαμ Premier League

17:00 Novasports 2HD Μπέρνλι – Έβερτον Premier League

17:00 COSMOTE SPORT 4 HD Τουρκ Τέλεκομ – Αναντολού Εφές Turkish Basketball Super League

17:00 COSMOTE SPORT 2 HD Λίβινγκστον – Σέλτικ Scottish Premiership

18:15 ΕΡΤ Sports 1 Ηρακλής – Πανιώνιος Stoiximan GBL

19:00 COSMOTE SPORT 6 HD Άιζεναχ – Μαγδεμβούργο DAIKIN Bundesliga Χάντμπολ

19:00 COSMOTE SPORT 1 HD Ουντινέζε – Λάτσιο Serie A

19:30 Novasports Premier League Τσέλσι – Άστον Βίλα Premier League

19:30 COSMOTE SPORT 3 HD Αλ Ίτιχαντ – Αλ Σαμπάμπ Roshn Saudi League

19:45 COSMOTE SPORT 2 HD Αμπερντίν – Νταντί Γιουνάιτεντ Scottish Premiership

21:45 COSMOTE SPORT 1 HD Πίζα – Γιουβέντους Serie A

22:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Νιγηρία – Τυνησία Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών

22:30 COSMOTE SPORT 3 HD Εστορίλ – Αλβέρκα Liga Portugal