Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (27/12): Δράση με Stoiximan GBL και Premier League
Αγωνιστική δράση στο ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ αλλά και τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου περιλαμβάνει το «μενού» του Σαββάτου (27/12).
Τα ΑΕΚ – Άρης (16:00) και Ηρακλής – Πανιώνιος (18:15) για τη 12η αγωνιστική της Stoiximan GBL, όπως επίσης και οι αναμετρήσεις στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου, ξεχωρίζουν από την αθλητική δράση του Σαββάτου 27 Δεκεμβρίου.
Στην Αγγλία και την Premier League, η Νότιγχαμ Φόρεστ φιλοξενεί την Μάντσεστερ Σίτι στις 14:30, ενώ αργότερα, η Λίβερπουλ υποδέχεται τη Γουλβς σε ένα παιχνίδι που θα αποτελέσει φόρο τιμής στον αδικοχαμένο Ντιόγκο Ζότα.
Επιπλέον, το πρόγραμμα της ημέρας περιλαμβάνει και σημαντικές αναμετρήσεις για τη Serie A, ενώ το βράδυ υπάρχει και το Νιγηρία – Τυνησία για το Κόπα Άφρικα.
Αναλυτικά το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (27/12):
12:00 COSMOTE SPORT 4 HD Φενέρμπαχτσε – Μανίσα Turkish Basketball Super League
13:30 COSMOTE SPORT 1 HD Πάρμα – Φιορεντίνα Serie A
14:30 Novasports Premier League Νότιγχαμ Φόρεστ – Μάντσεστερ Σίτι Premier League
14:30 COSMOTE SPORT 2 HD Χιμπέρνιαν – Χαρτς Scottish Premiership
16:00 COSMOTE SPORT 3 HD Τορίνο – Κάλιαρι Serie A
16:00 COSMOTE SPORT 1 HD Λέτσε – Κόμο Serie A
16:00 ΕΡΤ Sports 1 Κολοσσός – Μύκονος Betsson StoiximanGBL
16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΕΚ – Άρης Betsson Stoiximan GBL
16:50 COSMOTE SPORT 5 HD Αλ Νασρ – Αλ Οκχντούντ Roshn Saudi League
17:00 Novasports Premier League Άρσεναλ – Μπράιτον Premier League
17:00 Novasports Prime Λίβερπουλ – Γουλβς Premier League
17:00 Novasports Start Μπρέντφορντ – Μπόρνμουθ Premier League
17:00 Novasports 4HD Γουέστ Χαμ – Φούλαμ Premier League
17:00 Novasports 2HD Μπέρνλι – Έβερτον Premier League
17:00 COSMOTE SPORT 4 HD Τουρκ Τέλεκομ – Αναντολού Εφές Turkish Basketball Super League
17:00 COSMOTE SPORT 2 HD Λίβινγκστον – Σέλτικ Scottish Premiership
18:15 ΕΡΤ Sports 1 Ηρακλής – Πανιώνιος Stoiximan GBL
19:00 COSMOTE SPORT 6 HD Άιζεναχ – Μαγδεμβούργο DAIKIN Bundesliga Χάντμπολ
19:00 COSMOTE SPORT 1 HD Ουντινέζε – Λάτσιο Serie A
19:30 Novasports Premier League Τσέλσι – Άστον Βίλα Premier League
19:30 COSMOTE SPORT 3 HD Αλ Ίτιχαντ – Αλ Σαμπάμπ Roshn Saudi League
19:45 COSMOTE SPORT 2 HD Αμπερντίν – Νταντί Γιουνάιτεντ Scottish Premiership
21:45 COSMOTE SPORT 1 HD Πίζα – Γιουβέντους Serie A
22:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Νιγηρία – Τυνησία Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών
22:30 COSMOTE SPORT 3 HD Εστορίλ – Αλβέρκα Liga Portugal
- Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (27/12): Δράση με Stoiximan GBL και Premier League
