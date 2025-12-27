Ισοπαλία στο Μαρόκο – Μάλι (1-1), με τον Ελ Κααμπί βασικό

Όλα ανοιχτά στον Α’ όμιλο του Κόπα Άφρικα μετά τα ματς της δεύτερης αγωνιστικής. Στο σημαντικότερο εξ αυτών, στο στάδιο «Prince Moulay Abdallah» του Ραμπάτ, οι διοργανωτές του Μαρόκου «γκέλαραν» κόντρα στο σκληροτράχηλο Μάλι, μένοντας στο 1-1, ένα σκορ που διαμορφώθηκε μετά από δύο εύστοχες εκτελέσεις πέναλτι.

Για τους γηπεδούχους, ο σέντερ φορ του Ολυμπιακού, Αγιούμπ Ελ Κααμπί ξεκίνησε βασικός και αγωνίστηκε για 70 λεπτά πριν αντικατασταθεί, έχοντας χάσει και δύο σημαντικές ευκαιρίες για να σκοράρει. Βασικός και επίσης με πολύ καλή απόδοση και ο Αζεντίν Ουναΐ.

Σε όλο το ματς, η εικόνα ήταν το ίδιο… μονότονη, με το Μαρόκο να έχει τη μπάλα στα πόδια -σταθερά με ποσοστό άνω του 60%- και να είναι στο μισό γήπεδο του Μάλι, αλλά και τους φιλοξενούμενους να παρουσιάζουν μια συνολικά πολύ καλά στημένη άμυνα, χωρίς ατομικά λάθη και χωρίς κενά. Στο πρώτο ημίχρονο, καλές φάσεις είχαν για το Μαρόκο οι Ντίας (17′) και Σαλάχ-Εντίν (30′), ενώ στο 43′ ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί δεν κατάφερε να σημαδέψει σωστά με κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι.

Δύο πέναλτι όλη η ιστορία του αγώνα

Η μεγαλύτερη φάση των γηπεδούχων πάντως ήταν αυτή του 17ου λεπτού, όταν Ντίας – Ουναΐ συνδυάστηκαν, η μπάλα έφτασε στον Σαϊμπαρί που όμως εξ επαφής σε κενή εστία σούταρε πάνω από το οριζόντιο. Τελικά, η λύση για την ομάδα του Ουαλίντ Ρεγκραγκί δόθηκε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, όταν κέρδισε πέναλτι για χέρι (σ.σ. χρειάστηκε η βοήθεια του VAR) και ο Μπραχίμ Ντίας το εκτέλεσε εύστοχα στο 45+5′ για το 1-0.

Στο 59′, έγινε ένα πεντακάθαρο πέναλτι πάνω στον Σιναγιοκό από τον Ελ Γιαμίκ που τον κλάδεψε και με τα δύο πόδια και παρόλο που ο διαιτητής έχασε τη φάση, με αρκετή καθυστέρηση κλήθηκε από το VAR και όντως καταλόγισε την παράβαση στο 63′. Αυτός που το κέρδισε ήταν και αυτός που το εκτέλεσε εύστοχα για το 1-1. Στο 78′ μεγάλη ευκαιρία έχασε το Μαρόκο με τον Εν Νεσίρι σε τετ-α-τετ, όταν απέκρουσε ενστικτωδώς ο γκολκίπερ του Μάλι, Τζιγκί Ντιαρά. Στο φινάλε, παραλίγο το Μάλι να βάλει αυτογκόλ στην τελευταία φάση, όμως ο γκολκίπερ έσωσε και πάλι, με το 1-1 να μένει ως το τελικό αποτέλεσμα.

Με δεδομένο ότι οι δύο πρώτοι πηγαίνουν στα νοκ-άουτ, ο όμιλος παραμένει ανοιχτός, με το Μαρόκο φυσικά να έχει τον απόλυτο λόγο για την πρώτη θέση, με τους 4 βαθμούς που έχει.

Η βαθμολογία του Α’ ομίλου

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα του Α’ ομίλου

21/12

Μαρόκο – Κομόρες 2-0

Μάλι – Ζάμπια 1-1

26/12

Ζάμπια – Κομόρες 0-0

Μαρόκο – Μάλι 1-1

29/12

Ζάμπια – Μαρόκο

Κομόρες – Μάλι