Η παρακάμερα της ΚΑΕ Ολυμπιακός από τη νίκη στη Μπολόνια (vid)
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός δημοσίευσε την παρακάμερα από τη νίκη στην Μπολόνια, επί της Βίρτους, με όλα όσα έγιναν πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος του αγώνα.
- Εξι CEOs προειδοποιούν τη Gen Z: Η καριέρα όπως τη ξέραμε τελειώνει
- Καβάλο – Το «νησί των δισεκατομμυριούχων» με τη σκοτεινή φήμη
- Ακραία χιονοθύελλα «σαρώνει» τη Νέα Υόρκη - Πάνω από 1.600 ακυρώσεις πτήσεων, προβλήματα στους δρόμους
- Ακροδεξιά χωρίς μάσκα: Πώς η AfD ετοιμάζεται να αλλάξει τη Γερμανία
Ο Ολυμπιακός τα… χρειάστηκε στο φινάλε της αναμέτρησης με τη Βίρτους Μπολόνια, αλλά κατάφερε να πάρει τη νίκη (97-94) και να φύγει από την Ιταλία με ένα σημαντικό διπλό, ενόψει της συνέχεια στη Euroleague.
Κάπως έτσι, την επομένη του αγώνα (27/12), η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ δημοσίευσε την παρακάμερα από τη νίκη στην Μπολόνια, στην οποία ξεχωρίζουν οι πανηγυρισμοί του κόσμου με τους παίκτες, αλλά και η ομιλία του κόουτς Μπαρτζώκα στα αποδυτήρια.
«Σπουδαία νίκη σε δύσκολο περιβάλλον υπό δύσκολες συνθήκες στο τέλος. Έπρεπε να δοκιμάσουμε τον χαρακτήρα μας μέχρι το τέλος. Σπουδαία δουλειά, ήταν κάτι που πραγματικά χρειαζόμασταν. Είδαμε το ταλέντο μας, την προοπτική μας, το επίπεδό μας ως ομάδα. Ας συνεχίσουμε έτσι παιδιά», ανέφερε ο Έλληνας τεχνικός.
Δείτε την παρακάμερα της ΚΑΕ Ολυμπιακός
- LIVE: Λίβερπουλ – Γουλβς
- LIVE: Άρσεναλ – Μπράιτον
- «Ψάχνεται» για Λαρεντζάκη ο ΠΑΟΚ
- Νότιγχαμ Φόρεστ – Μάντσεστερ Σίτι 1-2: Αλλοίωση στο Σίτι Γκράουντ
- Νίκολα Γιόκιτς: O «Τζόκερ» δεν αστειεύεται αλλά… κάνει πλάκα σε όλο το NBA! (pics, vids)
- Ο διαιτητής χάρισε αποβολή στον Ντίας κόντρα στη Νότιγχαμ και ένα λεπτό μετά άνοιξε το σκορ η Μάντσεστερ Σίτι
- Τα δεδομένα για το συμβόλαιο του Ταϊρίκ Τζόουνς στην Παρτιζάν (vids)
- Προπονητής Μπράιτον για Κωστούλα: «Είμαι ικανοποιημένος με την εξέλιξή του»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις