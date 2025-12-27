Η παρακάμερα της ΚΑΕ Ολυμπιακός από τη νίκη στη Μπολόνια (vid)

Ο Ολυμπιακός τα… χρειάστηκε στο φινάλε της αναμέτρησης με τη Βίρτους Μπολόνια, αλλά κατάφερε να πάρει τη νίκη (97-94) και να φύγει από την Ιταλία με ένα σημαντικό διπλό, ενόψει της συνέχεια στη Euroleague.

Κάπως έτσι, την επομένη του αγώνα (27/12), η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ δημοσίευσε την παρακάμερα από τη νίκη στην Μπολόνια, στην οποία ξεχωρίζουν οι πανηγυρισμοί του κόσμου με τους παίκτες, αλλά και η ομιλία του κόουτς Μπαρτζώκα στα αποδυτήρια.

«Σπουδαία νίκη σε δύσκολο περιβάλλον υπό δύσκολες συνθήκες στο τέλος. Έπρεπε να δοκιμάσουμε τον χαρακτήρα μας μέχρι το τέλος. Σπουδαία δουλειά, ήταν κάτι που πραγματικά χρειαζόμασταν. Είδαμε το ταλέντο μας, την προοπτική μας, το επίπεδό μας ως ομάδα. Ας συνεχίσουμε έτσι παιδιά», ανέφερε ο Έλληνας τεχνικός.

Δείτε την παρακάμερα της ΚΑΕ Ολυμπιακός